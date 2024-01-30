Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Удар от ворот произведет Брайтон

89' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Огбене Чидози выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Гросс Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Удар от ворот произведет Брайтон

85' Роша Игор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Ошо Гэбриэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Бэлл Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Фергюсон Эван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

82' Хорошую попытку сделал Моррис Карлтон . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Баркли Росс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Балеба Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Лутон Таун идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Гросс Паскаль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Уэлбек Данни нанес удар головой, но Томас Каминьски спокойно отбил мяч.

78' Гросс Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Тарик Лэмпти из команды Брайтон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

77' Хорошую попытку сделал Уэлбек Данни . Удар в створ, но вратарь начеку

77' Гросс Паскаль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Гросс Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Модер Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Лутон Таун идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Ошо Гэбриэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Роша Игор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Балеба Карлос получил желтую карточку от судьи

73' Балеба Карлос упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

73' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Матч возобновлен

71' Жуан Педру получил травму и заменен. Модер Якуб выходит на поле.

70' Жуан Педру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Удар от ворот произведет Брайтон

67' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Лутон Таун пробьет пенальти!

67' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Лутон Таун

67' Лутон Таун идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Ошо Гэбриэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Лутон Таун совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Кларк Джордан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

63' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Бэлл Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Стил Джейсон взял и забрал мяч на выходе

60' Фергюсон Эван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Хиншелвуд Джек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Третий свой гол забил Адебайо Элайджа . Надеемся, что он заберет на память домой мяч с поля.

56' Жуан Педру из команды Брайтон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

56' Доти Алфи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Жуан Педру нанес удар, но тот был заблокирован.

52' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

49' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

49' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Лутон Таун

48' Хорошую попытку сделал Моррис Карлтон . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Ошо Гэбриэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Хорошую попытку сделал Огбене Чидози . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Кларк Джордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Лутон Таун идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тарик Лэмпти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Баркли Росс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Лутон Таун идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Тактическая замена. Эступиньян Первис уходит с поля и его заменяет Тарик Лэмпти