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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 10994 Главный судья: Джонс Роберт
Лутон Таун
4:0
Конец матча
Брайтон
0'
1:0
1' Гол
Адебайо Элайджа
2:0
3' Гол
Огбене Чидози
13' Желтая карточка
Роша Игор
25' Желтая карточка
Самби Локонга Альберт-Мбойо
3:0
42' Гол
Адебайо Элайджа
4:0
56' Гол
Адебайо Элайджа
65' Желтая карточка
Кларк Джордан
73' Желтая карточка
Балеба Карлос
90'+5

Ход матча

1'
Адебайо Элайджа
(Моррис Карлтон)
1:0
3'
Огбене Чидози
(Самби Локонга Альберт-Мбойо)
2:0
13'
 
Роша Игор
20'
 
Хиншелвуд Джек
Милнер Джеймс
25'
Самби Локонга Альберт-Мбойо
 
42'
Адебайо Элайджа
(Баркли Росс)
3:0
46'
 
Фергюсон Эван
Буонанотте Факундо
46'
 
Лемпти Тарик
Эступиньян Первис
56'
Адебайо Элайджа
4:0
61'
 
Балеба Карлос
Гилмор Билли
65'
Кларк Джордан
 
68'
Раддок Пелли
Самби Локонга Альберт-Мбойо
 
68'
Таунсенд Андрос
Кларк Джордан
 
71'
 
Модер Якуб
Педро Жоао
72'
Чон Тахит
Адебайо Элайджа
 
73'
 
Балеба Карлос
82'
Берри Люк
Баркли Росс
 
83'
Вудроу Коули
Моррис Карлтон
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 344 Количество передач 523
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Лутон Таун 6.4% (8)
X 20.8% (26)
Брайтон 72.8% (91)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Камински
Томас
16
Бурк
Рис
2
Ошо
Гэбриэл
29
Бэлл
Амари
7
Огбене
Чидози
45
Доти
Алфи
28
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
6
Баркли
Росс
18
Кларк
Джордан
9
Моррис
Карлтон
11
Адебайо
Элайджа
23
Стил
Джейсон
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
5
Данк
Льюис
3
Роша
Игор
II
6
Милнер
Джеймс
30
Эступиньян
Первис
13
Гросс
Паскаль
11
Гилмор
Билли
40
Буонанотте
Факундо
18
Уэлбек
Данни
9
Педро
Жоао
Лутон Таун
3-4-2-1
Брайтон
3-4-1-2

История личных встреч

Лутон Таун
Брайтон

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
4:1
ТМК
1:3
ТМК
2:1
ТФЛ
1:1
ТФЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.67

Среднее время на гол

72
135

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

2.33
1.75

Среднее время на гол

38
51

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.71
1.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
70

Бомбардиры внутри турнира

Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адебайо Элайджа 9 0.43
Моррис Карлтон 4 (2) 0.19
Баркли Росс 2 0.1
Огбене Чидози 2 0.1
Браун Джейкоб 2 0.1
Доти Алфи 1 0.05
Таунсенд Андрос 1 0.05
Локьер Том 1 0.05
Андерсен Мадс 1 0.05
Чон Тахит 1 0.05
Ошо Гэбриэл 1 0.05
Менги Теден 1 0.05
Самби Локонга Альберт-Мбойо 0 0
Бурк Рис 0 0
Каборе Исса 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 7 (4) 0.32
Фергюсон Эван 6 0.27
Адингра Симон 4 0.18
Гросс Паскаль 3 0.14
Митома Каору 3 0.14
Марч Соломон 3 0.14
Эступиньян Первис 2 0.09
Уэлбек Данни 2 0.09
Фати Ансу 2 0.09
Хиншелвуд Джек 2 0.09
Буонанотте Факундо 1 0.05
Данк Льюис 1 0.05
Милнер Джеймс 0 0
Лемпти Тарик 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0

Карточки

Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Накамба Марвелус 5 0
Локьер Том 4 0
Браун Джейкоб 4 0
Каборе Исса 4 0
Камински Томас 3 0
Баркли Росс 3 0
Чон Тахит 3 0
Доти Алфи 3 0
Кларк Джордан 2 0
Менги Теден 2 0
Бурк Рис 1 0
Моррис Карлтон 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 0
Адебайо Элайджа 1 0
Ошо Гэбриэл 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данк Льюис 5 1
Роша Игор II 4 0
Гилмор Билли 4 0
Митома Каору 4 0
Буонанотте Факундо 4 0
Балеба Карлос 4 0
Милнер Джеймс 3 0
Гросс Паскаль 3 0
Дауд Махмуд 1 1
Де Зерби Роберто 2 0
Педро Жоао 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Ван Хекке Ян-Поль 2 0
Лемпти Тарик 2 0
Адингра Симон 2 0
Лаллана Адам 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Уэбстер Адам 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Марч Соломон 1 0
Модер Якуб 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фати Ансу 1 0
Вербрюгген Барт 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Хиншелвуд Джек 1 0

Результаты матчей

Лутон Таун
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Брайтон
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

10
6
Лутон Таун
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Брайтон
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

6
21
Лутон Таун
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
43% (9)
14% (3)
Брайтон
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
23% (5)
50% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

16
7

Упущенные победы

16
27

Голы по времени матча

Забито

17
16
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
2
12%
1
6%
1-15
2
12%
3
19%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
3
18%
6
38%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
6
35%
2
13%
76-90

Пропущено

17
23
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
6%
6
26%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
4
24%
2
9%
31-45
3
18%
2
9%
46-60
4
24%
4
17%
61-75
4
24%
5
22%
76-90

Забито

9
22
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
0
0%
2
9%
1-15
2
22%
4
18%
16-30
1
11%
2
9%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
1
11%
6
27%
61-75
5
56%
6
27%
76-90

Пропущено

23
14
5 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
9%
3
21%
16-30
3
13%
4
29%
31-45
5
22%
1
7%
46-60
6
26%
2
14%
61-75
7
30%
4
29%
76-90

Забито

26
38
9 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
2
8%
3
8%
1-15
4
15%
7
18%
16-30
3
12%
4
11%
31-45
3
12%
8
21%
46-60
3
12%
8
21%
61-75
11
42%
8
21%
76-90

Пропущено

40
37
11 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 19
1
3%
6
16%
1-15
3
8%
7
19%
16-30
7
18%
6
16%
31-45
8
20%
3
8%
46-60
10
25%
6
16%
61-75
11
28%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Лутон Таун
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эвертон - Лутон Таун 1:2 Болтон - Лутон Таун 1:2 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Болтон 0:0
Лутон Таун - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эксетер Сити - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1
Брайтон
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Сток Сити - Брайтон 2:4 Вест Хэм - Брайтон 0:0
Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Марсель 1:0 Брайтон - Бёрнли 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:1 Челси - Брайтон 3:2 АЕК - Брайтон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Аякс - Брайтон 0:2 Эвертон - Брайтон 1:1 Брайтон - Фулхэм 1:1 Брайтон - Аякс 2:0 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:2

Результаты матчей

Лутон Таун
Брайтон

Точный счет

1:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

3:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:2
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 48%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
8 раз 36%
0
4 раза 18%
3
4 раза 18%
2
3 раза 14%
4
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Лутон Таун
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
1
4
7
1.5
6
5
2
9
2.5
4
7
1
10
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
3
3
7
1.5
4
7
1
9
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
18
4
7
14
1.5
10
12
3
18
2.5
7
15
1
20
3.5
3
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 21 14 6 1 47 - 18 48
2.
Арсенал
 Заявка 22 14 4 4 44 - 21 46
3.
Манчестер Сити
 Заявка 20 13 4 3 48 - 23 43
4.
Астон Вилла
 Заявка 22 13 4 5 44 - 30 43
5.
Тоттенхэм
 Заявка 21 12 4 5 44 - 31 40
6.
Вест Хэм
 Заявка 21 10 5 6 35 - 32 35
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 21 10 2 9 24 - 29 32
8.
Ньюкасл
 Заявка 22 10 2 10 44 - 33 32
9.
Брайтон
 Заявка 22 8 8 6 38 - 37 32
10.
Челси
 Заявка 21 9 4 8 35 - 31 31
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 21 8 5 8 30 - 31 29
12.
Борнмут
 Заявка 20 7 4 9 29 - 40 25
13.
Фулхэм
 Заявка 22 7 4 11 28 - 36 25
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 22 6 6 10 25 - 36 24
15.
Брентфорд
 Заявка 20 6 4 10 29 - 33 22
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 22 5 5 12 27 - 40 20
17.
Лутон Таун
 Заявка 21 5 4 12 29 - 39 19
18.
Эвертон
 Заявка 22 8 4 10 24 - 28 18
19.
Бёрнли
 Заявка 21 3 3 15 21 - 42 12
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 22 2 4 16 19 - 54 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 11 9 1 1 30 - 11 28
2.
Ливерпуль
 Заявка 10 8 2 0 26 - 8 26
3.
Арсенал
 Заявка 11 8 2 1 27 - 10 26
4.
Ньюкасл
 Заявка 11 8 0 3 25 - 10 24
5.
Манчестер Сити
 Заявка 9 6 3 0 24 - 9 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 10 7 0 3 20 - 13 21
7.
Брайтон
 Заявка 11 5 5 1 22 - 14 20
8.
Фулхэм
 Заявка 11 6 1 4 19 - 12 19
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 6 1 4 15 - 18 19
10.
Вест Хэм
 Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 10 5 3 2 16 - 14 18
12.
Челси
 Заявка 11 5 3 3 18 - 14 18
13.
Брентфорд
 Заявка 11 4 3 4 20 - 20 15
14.
Борнмут
 Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 3 3 5 15 - 17 12
17.
Лутон Таун
 Заявка 11 3 2 6 17 - 17 11
18.
Эвертон
 Заявка 11 3 2 6 11 - 12 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 2 2 7 12 - 26 8
20.
Бёрнли
 Заявка 11 1 1 9 11 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
2.
Ливерпуль
 Заявка 11 6 4 1 21 - 10 22
3.
Арсенал
 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
4.
Тоттенхэм
 Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
5.
Вест Хэм
 Заявка 11 5 2 4 18 - 22 17
6.
Астон Вилла
 Заявка 11 4 3 4 14 - 19 15
7.
Челси
 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 4 1 5 9 - 11 13
9.
Борнмут
 Заявка 10 4 1 5 17 - 23 13
10.
Брайтон
 Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 3 3 5 11 - 20 12
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 3 2 6 14 - 17 11
13.
Бёрнли
 Заявка 10 2 2 6 10 - 17 8
14.
Лутон Таун
 Заявка 10 2 2 6 12 - 22 8
15.
Ньюкасл
 Заявка 11 2 2 7 19 - 23 8
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 2 2 7 12 - 23 8
17.
Брентфорд
 Заявка 9 2 1 6 9 - 13 7
18.
Эвертон
 Заявка 11 5 2 4 13 - 16 7
19.
Фулхэм
 Заявка 11 1 3 7 9 - 24 6
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 11 0 2 9 7 - 28 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Борнмут Соланке Доминик 13 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (5)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Астон Вилла Камара Бубакар I 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Лутон Таун заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Лутон Таун: 41%, Брайтон: 59%.
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 10994 болельщиков
  • 95'
    Лутон Таун совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Ван Хекке Ян-Поль успешно блокирует удар.
  • 94'
    Чон Тахит нанес удар, но тот был заблокирован.
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