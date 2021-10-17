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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Висла Плоцк
1:0
Конец матча

Стадион:
Погонь Щецин
0'
13' Желтая карточка
Томасик Пётр
15' Желтая карточка
Михальски Дамян
40' Желтая карточка
Дабровски Дамьян
40' Желтая карточка
Швох Матеуш
45' Желтая карточка
Damian Warchol
1:0
57' Гол
Damian Warchol
64' Желтая карточка
Ковальчик Себастьян
68' Желтая карточка
Коцыля Давид
78' Желтая карточка
Жезничак Якуб
88' Вторая желтая карточка
Жезничак Якуб
90' Желтая карточка
Лесняк Филип
90'+7
1
Каминьски
Кжиштоф
33
Збозень
Дамьян
25
Жезничак
Якуб
2
Михальски
Дамян
77
Томасик
Пётр
92
Фурман
Доминик
6
Расак
Дамиан
14
Швох
Матеуш
10
Вольски
Рафал
9
Коцыля
Давид
95
Damian
Warchol
1
Стипица
Данте
41
Столярски
Павел
13
Триантафиллопулос
Константинос
23
Цех
Бенедикт
97
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
18
Кухарчик
Михал
54
Журавски
Мачей
27
Ковальчик
Себастьян
11
Гросицки
Камил
9
Пажишек
Пётр
Висла Плоцк
4-2-3-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

История личных встреч

Висла Плоцк
Погонь Щецин

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед

15 матчей

20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

Э
2:0
Э
0:0
К
1:1
Э
2:3
Э
1:2
Э
0:2
Э
4:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0
ПЛ
3:0
FL
0:0
FL
3:3
FL
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Damian Warchol 5 0.45
Вольски Рафал 3 (1) 0.27
Секульски Лукаш 3 0.27
Кривоцюк Антон 2 0.18
Колар Марко 1 0.09
Швох Матеуш 1 (1) 0.09
Михальски Дамян 1 0.09
Расак Дамиан 1 0.09
Томасик Пётр 0 0
Фурман Доминик 0 0
Валло Кристиан 0 0
Целеменцки Радослав 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Козловски Кацпер 3 0.27
Дрыгас Камил 3 (3) 0.27
Салес Жеан Карлос 2 0.18
Кухарчик Михал 2 0.18
Ковальчик Себастьян 1 0.09
Захович Лука 1 0.09
Пажишек Пётр 1 0.09
Триантафиллопулос Константинос 1 0.09
Мата Луиш 0 0
Бартковски Якуб 0 0
Столярски Павел 0 0
Смолиньски Кацпер 0 0

Карточки

Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезничак Якуб 4 1
Секульски Лукаш 3 0
Томасик Пётр 3 0
Фурман Доминик 1 1
Лесняк Филип 2 0
Damian Warchol 2 0
Лагатор Душан 2 0
Кривоцюк Антон 2 0
Михальски Дамян 2 0
Вольски Рафал 1 0
Швох Матеуш 1 0
Расак Дамиан 1 0
Коцыля Давид 1 0
Гербовски Фридерик 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кухарчик Михал 3 0
Дабровски Дамьян 3 0
Журавски Мачей 1 1
Дрыгас Камил 2 0
Бартковски Якуб 1 0
Пажишек Пётр 1 0
Кужава Рафал 1 0
Мата Луиш 1 0
Ковальчик Себастьян 1 0
Бурштын Якуб 1 0
Козловски Кацпер 1 0
Смолиньски Кацпер 1 0
Триантафиллопулос Константинос 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
11%
3
75%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
1
10%
2
18%
76-90

Пропущено

14
4
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
3
75%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Забито

19
15
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
2
11%
3
20%
1-15
5
26%
2
13%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
4
21%
3
20%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
2
11%
3
20%
76-90

Пропущено

16
10
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
1
10%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
5
31%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Плоцк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0
Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Легия - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Подбескидзе - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:3 Гурник Забже - Висла Плоцк 0:2 Краковия - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 2:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:0 Висла Плоцк - Пяст 0:1 Шлёнск - Висла Плоцк 0:0
Погонь Щецин
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1
Лех - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Осиек - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Погонь Щецин - Осиек 0:0 Погонь Щецин - Ракув 1:3 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Сталь Мелец - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Подбескидзе - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:0 Легия - Погонь Щецин 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лехия Гданьск 11 6 4 1 20 - 9 22
2. Лех 10 6 3 1 22 - 6 21
3. Ракув 10 6 3 1 21 - 14 21
4. Погонь Щецин 11 5 4 2 16 - 9 19
5. Шлёнск 11 4 5 2 15 - 14 17
6. Ягеллония 10 4 3 3 11 - 11 15
7. Заглембе Любин 9 5 0 4 11 - 13 15
8. Пяст 11 4 2 5 14 - 15 14
9. Висла Краков 11 4 2 5 14 - 16 14
10. Гурник Забже 10 4 1 5 13 - 15 13
11. Краковия 10 3 4 3 16 - 18 13
12. Висла Плоцк 11 4 1 6 18 - 17 13
13. Сталь Мелец 10 3 3 4 11 - 16 12
14. Радомьяк Радом 10 2 6 2 11 - 10 12
15. Легия 8 3 0 5 10 - 12 9
16. Варта Познань 10 1 4 5 8 - 13 7
17. Брук-Бет Термалица 10 1 4 5 10 - 15 7
18. Гурник Ленчна 11 1 3 7 9 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 6 4 2 0 14 - 1 14
2. Висла Плоцк 5 4 1 0 10 - 1 13
3. Погонь Щецин 5 4 1 0 12 - 3 13
4. Лехия Гданьск 5 4 1 0 10 - 3 13
5. Ягеллония 6 3 2 1 8 - 5 11
6. Заглембе Любин 5 3 0 2 8 - 6 9
7. Радомьяк Радом 5 2 3 0 7 - 4 9
8. Гурник Забже 6 3 0 3 7 - 7 9
9. Сталь Мелец 5 3 0 2 5 - 6 9
10. Шлёнск 6 2 3 1 8 - 6 9
11. Пяст 6 2 1 3 10 - 12 7
12. Висла Краков 5 2 1 2 7 - 5 7
13. Легия 3 2 0 1 6 - 4 6
14. Ракув 3 1 2 0 7 - 4 5
15. Краковия 4 1 2 1 8 - 8 5
16. Брук-Бет Термалица 6 1 2 3 8 - 11 5
17. Гурник Ленчна 6 1 2 3 6 - 15 5
18. Варта Познань 5 0 3 2 2 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 5 1 1 14 - 10 16
2. Лехия Гданьск 6 2 3 1 10 - 6 9
3. Шлёнск 5 2 2 1 7 - 8 8
4. Краковия 6 2 2 2 8 - 10 8
5. Лех 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Пяст 5 2 1 2 4 - 3 7
7. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 11 7
8. Заглембе Любин 4 2 0 2 3 - 7 6
9. Погонь Щецин 6 1 3 2 4 - 6 6
10. Гурник Забже 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Ягеллония 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Варта Познань 5 1 1 3 6 - 7 4
13. Сталь Мелец 5 0 3 2 6 - 10 3
14. Радомьяк Радом 5 0 3 2 4 - 6 3
15. Легия 5 1 0 4 4 - 8 3
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 2 - 4 2
17. Гурник Ленчна 5 0 1 4 3 - 12 1
18. Висла Плоцк 6 0 0 6 8 - 16 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лех Исхак Микаэль 7 1 1
2. Краковия Ван Амерсфоорт Пелле 7 1 0
3. Ракув Иви Лопес 6 3 4
4. Гурник Забже Хименес Хесус 6 1 2
5. Гурник Ленчна Bartosz Spiaczka 6 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гурник Ленчна Гол Януш 4 1
2. Висла Плоцк Жезничак Якуб 4 1
3. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 3 1
4. Ракув Папаниколау Яннис 3 1
5. Пяст Храпек Михал 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    48'
    Damian Warchol получил желтую карточку от судьи
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Швох Матеуш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Дабровски Дамьян получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Михальски Дамян получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Томасик Пётр получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Висла Плоцк 1:0 Погонь Щецин онлайн




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