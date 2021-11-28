Польша: Экстракласса 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
4' Желтая карточкаНастич Боян
36' Желтая карточкаПуэрто Исраэль
1:0
45' ГолЙоханссон Маттиас
48' Желтая карточкаРоманчук Тарас
74' Желтая карточкаЛима Лукас
99
Слиш
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
11
Эмрели
Махир
10
Черных
Фёдор
16
Жиро
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Эмрели МахирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
63 Кисель ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marek Golebiewski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Черных ФёдорНападающий
-
16 Жиро МихалНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Ясионек ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
20 Kacper Tabis
-
Главный тренер: Мамрот Иренеуш
Ход матча
4'
36'
45'
48'
74'
История личных встреч
Легия
Ягеллония
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 8 побед
34 матча
38.2%
38.2%
23.6%
13 побед 13 ничьих 8 побед
Первый тайм
35.3%
41.2%
23.5%
12 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.3%
41.2%
23.5%
12 побед 14 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мучи Эрнест
|4
|0.29
|Ветеска Матеуш
|2
|0.14
|Эмрели Махир
|2
|0.14
|Пекхарт Томаш
|2 (1)
|0.14
|Лопеш Рафаэл
|1
|0.07
|Навроцкий Майк
|1
|0.07
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.07
|Харатин Игорь
|1
|0.07
|Жозуэ Филипе
|0
|0
|Младенович Филип
|0
|0
|Лима Лукас II
|0
|0
|Холовня Матеуш
|0
|0
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|7
|0.44
|Черных Фёдор
|4 (1)
|0.25
|Пржикрыл Томаш
|4
|0.25
|Романчук Тарас
|2
|0.13
|Жиро Михал
|1
|0.06
|Пуэрто Исраэль
|1
|0.06
|Августин Блажей
|1
|0.06
|Бида Бартош
|1
|0.06
|Настич Боян
|0
|0
|Поспишил Мартин
|0
|0
|Струски Кароль
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|6
|0
|Слиш Бартош
|5
|0
|Младенович Филип
|3
|1
|Жозуэ Филипе
|2
|1
|Харатин Игорь
|3
|0
|Навроцкий Майк
|3
|0
|Мартинш Андре
|2
|0
|Лопеш Рафаэл
|2
|0
|Пекхарт Томаш
|2
|0
|Ветеска Матеуш
|2
|0
|Лима Лукас II
|2
|0
|Боруц Артур
|1
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|Рибейру Юри
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Августин Блажей
|5
|1
|Пуэрто Исраэль
|5
|1
|Черных Фёдор
|5
|0
|Настич Боян
|3
|0
|Романчук Тарас
|3
|0
|Kacper Tabis
|3
|0
|Пржикрыл Томаш
|2
|0
|Поспишил Мартин
|2
|0
|Квецень Бартош
|2
|0
|Цэру Богдан
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Топоркевич Кшиштоф
|2
|0
|Бида Бартош
|1
|0
|Струски Кароль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
11
12
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
4
36%
3
25%
31-45
4
36%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
9%
3
25%
76-90
Забито
7
15
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
3
20%
16-30
1
14%
4
27%
31-45
3
43%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
29%
3
20%
76-90
Пропущено
15
10
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
13%
1
10%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
3
20%
4
40%
31-45
3
20%
2
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
33%
1
10%
76-90
Забито
13
21
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
4
19%
16-30
3
23%
4
19%
31-45
3
23%
6
29%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
3
23%
4
19%
76-90
Пропущено
26
22
12 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
3
12%
1
5%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
7
27%
7
32%
31-45
7
27%
4
18%
46-60
1
4%
3
14%
61-75
6
23%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Лестер - Легия 3:1 Гурник Забже - Легия 3:2 Легия - Сталь Мелец 1:3 Легия - Наполи 1:4
Легия - Погонь Щецин 0:2 Свит Сколвин - Легия 0:1 Пяст - Легия 4:1 Наполи - Легия 3:0 Легия - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Легия - Лестер 1:0 Легия - Ракув 2:3 Вигры Сувалки - Легия 1:3 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Спартак Москва - Легия 0:1 Шлёнск - Легия 1:0 Висла Краков - Легия 1:0 Легия - Славия Прага 2:1 Славия Прага - Легия 2:2 Варта Познань - Легия 0:2
Ягеллония
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ягеллония - Висла Краков 3:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Пяст 3:3 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1
Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Лех 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Краковия - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Ягеллония - Ракув 3:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1 Гурник Забже - Ягеллония 3:1 Ягеллония - Ракув 0:0 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Ягеллония - Сталь Мелец 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|16
|10
|5
|1
|31 - 8
|35
|2.
|Погонь Щецин
|16
|9
|5
|2
|29 - 12
|32
|3.
|Лехия Гданьск
|16
|8
|6
|2
|29 - 19
|30
|4.
|Ракув
|15
|8
|5
|2
|28 - 17
|29
|5.
|Радомьяк Радом
|16
|7
|7
|2
|21 - 13
|28
|6.
|Шлёнск
|16
|6
|6
|4
|28 - 23
|24
|7.
|Висла Плоцк
|16
|7
|2
|7
|26 - 24
|23
|8.
|Пяст
|16
|6
|3
|7
|23 - 22
|21
|9.
|Гурник Забже
|15
|6
|3
|6
|19 - 20
|21
|10.
|Сталь Мелец
|16
|5
|6
|5
|22 - 24
|21
|11.
|Ягеллония
|16
|5
|6
|5
|21 - 23
|21
|12.
|Краковия
|16
|5
|5
|6
|22 - 24
|20
|13.
|Висла Краков
|16
|5
|2
|9
|16 - 27
|17
|14.
|Заглембе Любин
|15
|5
|2
|8
|15 - 26
|17
|15.
|Легия
|14
|4
|0
|10
|15 - 25
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|15
|2
|6
|7
|19 - 25
|12
|17.
|Варта Познань
|16
|2
|5
|9
|10 - 21
|11
|18.
|Гурник Ленчна
|16
|1
|6
|9
|13 - 34
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|9
|7
|2
|0
|21 - 2
|23
|2.
|Погонь Щецин
|8
|7
|1
|0
|23 - 6
|22
|3.
|Висла Плоцк
|8
|6
|2
|0
|15 - 3
|20
|4.
|Лехия Гданьск
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|5.
|Ягеллония
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|6.
|Радомьяк Радом
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|7.
|Сталь Мелец
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|8.
|Гурник Забже
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|9.
|Шлёнск
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|10.
|Пяст
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|11.
|Ракув
|6
|3
|3
|0
|14 - 6
|12
|12.
|Краковия
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|13.
|Висла Краков
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|14.
|Заглембе Любин
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|15.
|Легия
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Брук-Бет Термалица
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|17.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|18.
|Варта Познань
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|9
|5
|2
|2
|14 - 11
|17
|2.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|3.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|4
|2
|16 - 14
|13
|4.
|Лех
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Шлёнск
|8
|3
|2
|3
|16 - 14
|11
|6.
|Погонь Щецин
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|7.
|Краковия
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|8.
|Пяст
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|9.
|Гурник Забже
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|10.
|Варта Познань
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|11.
|Сталь Мелец
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|12.
|Висла Краков
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|13.
|Заглембе Любин
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|14.
|Ягеллония
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|15.
|Легия
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|7
|0
|3
|4
|6 - 10
|3
|17.
|Висла Плоцк
|8
|1
|0
|7
|11 - 21
|3
|18.
|Гурник Ленчна
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2