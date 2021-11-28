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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Легия
1:0
Конец матча

Стадион:
Ягеллония
0'
4' Желтая карточка
Настич Боян
36' Желтая карточка
Пуэрто Исраэль
1:0
45' Гол
Йоханссон Маттиас
48' Желтая карточка
Романчук Тарас
74' Желтая карточка
Лима Лукас
90'+9
1
Боруц
Артур
55
Енджейчик
Артур
4
Ветеска
Матеуш
3
Холовня
Матеуш
5
Рибейру
Юри
99
Слиш
Бартош
22
Скибицки
Кацпер
27
Жозуэ
Филипе
82
Лима
Лукас
II
25
Младенович
Филип
11
Эмрели
Махир
55
Дзеконски
Ксавье
4
Пуэрто
Исраэль
3
Августин
Блажей
2
Паздан
Михал
14
Пржикрыл
Томаш
26
Поспишил
Мартин
6
Романчук
Тарас
5
Настич
Боян
10
Черных
Фёдор
16
Жиро
Михал
9
Бида
Бартош
Легия
4-1-4-1
Ягеллония
3-4-3

История личных встреч

Легия
Ягеллония

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 8 побед

34 матча

38.2%
38.2%
23.6%
13 побед 13 ничьих 8 побед

Первый тайм

35.3%
41.2%
23.5%
12 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.3%
41.2%
23.5%
12 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:1
Э
1:2
ЭГА
0:0
Э
4:0
Э
0:0
ЭГА
1:0
Э
3:0
Э
1:1
Э
0:0
Э
0:2
Э
1:0
ЭГА
0:0
Э
1:4
Э
1:1
Э
4:0
Э
1:1
EFR
1:0
Э
1:3
Э
0:3
Э
2:3
Э
0:3
Э
1:2
Э
1:1
Э
0:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
2:1
Э
2:0
OE
2:1
КЛ
2:1
К
0:0
КЛ
1:1
OE
1:2
OE
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мучи Эрнест 4 0.29
Ветеска Матеуш 2 0.14
Эмрели Махир 2 0.14
Пекхарт Томаш 2 (1) 0.14
Лопеш Рафаэл 1 0.07
Навроцкий Майк 1 0.07
Йоханссон Маттиас 1 0.07
Харатин Игорь 1 0.07
Жозуэ Филипе 0 0
Младенович Филип 0 0
Лима Лукас II 0 0
Холовня Матеуш 0 0
Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 7 0.44
Черных Фёдор 4 (1) 0.25
Пржикрыл Томаш 4 0.25
Романчук Тарас 2 0.13
Жиро Михал 1 0.06
Пуэрто Исраэль 1 0.06
Августин Блажей 1 0.06
Бида Бартош 1 0.06
Настич Боян 0 0
Поспишил Мартин 0 0
Струски Кароль 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 6 0
Слиш Бартош 5 0
Младенович Филип 3 1
Жозуэ Филипе 2 1
Харатин Игорь 3 0
Навроцкий Майк 3 0
Мартинш Андре 2 0
Лопеш Рафаэл 2 0
Пекхарт Томаш 2 0
Ветеска Матеуш 2 0
Лима Лукас II 2 0
Боруц Артур 1 0
Абу-Ханна Джоэл 1 0
Рибейру Юри 1 0
Эмрели Махир 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Августин Блажей 5 1
Пуэрто Исраэль 5 1
Черных Фёдор 5 0
Настич Боян 3 0
Романчук Тарас 3 0
Kacper Tabis 3 0
Пржикрыл Томаш 2 0
Поспишил Мартин 2 0
Квецень Бартош 2 0
Цэру Богдан 2 0
Имас Хесус 2 0
Топоркевич Кшиштоф 2 0
Бида Бартош 1 0
Струски Кароль 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

11
12
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
4
36%
3
25%
31-45
4
36%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
9%
3
25%
76-90

Забито

7
15
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
3
20%
16-30
1
14%
4
27%
31-45
3
43%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
29%
3
20%
76-90

Пропущено

15
10
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
13%
1
10%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
3
20%
4
40%
31-45
3
20%
2
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
33%
1
10%
76-90

Забито

13
21
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
4
19%
16-30
3
23%
4
19%
31-45
3
23%
6
29%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
3
23%
4
19%
76-90

Пропущено

26
22
12 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
3
12%
1
5%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
7
27%
7
32%
31-45
7
27%
4
18%
46-60
1
4%
3
14%
61-75
6
23%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Лестер - Легия 3:1 Гурник Забже - Легия 3:2 Легия - Сталь Мелец 1:3 Легия - Наполи 1:4
Легия - Погонь Щецин 0:2 Свит Сколвин - Легия 0:1 Пяст - Легия 4:1 Наполи - Легия 3:0 Легия - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Легия - Лестер 1:0 Легия - Ракув 2:3 Вигры Сувалки - Легия 1:3 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Спартак Москва - Легия 0:1 Шлёнск - Легия 1:0 Висла Краков - Легия 1:0 Легия - Славия Прага 2:1 Славия Прага - Легия 2:2 Варта Познань - Легия 0:2
Ягеллония
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ягеллония - Висла Краков 3:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Пяст 3:3 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1
Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Лех 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Краковия - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Ягеллония - Ракув 3:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1 Гурник Забже - Ягеллония 3:1 Ягеллония - Ракув 0:0 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Ягеллония - Сталь Мелец 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 16 10 5 1 31 - 8 35
2. Погонь Щецин 16 9 5 2 29 - 12 32
3. Лехия Гданьск 16 8 6 2 29 - 19 30
4. Ракув 15 8 5 2 28 - 17 29
5. Радомьяк Радом 16 7 7 2 21 - 13 28
6. Шлёнск 16 6 6 4 28 - 23 24
7. Висла Плоцк 16 7 2 7 26 - 24 23
8. Пяст 16 6 3 7 23 - 22 21
9. Гурник Забже 15 6 3 6 19 - 20 21
10. Сталь Мелец 16 5 6 5 22 - 24 21
11. Ягеллония 16 5 6 5 21 - 23 21
12. Краковия 16 5 5 6 22 - 24 20
13. Висла Краков 16 5 2 9 16 - 27 17
14. Заглембе Любин 15 5 2 8 15 - 26 17
15. Легия 14 4 0 10 15 - 25 12
16. Брук-Бет Термалица 15 2 6 7 19 - 25 12
17. Варта Познань 16 2 5 9 10 - 21 11
18. Гурник Ленчна 16 1 6 9 13 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 9 7 2 0 21 - 2 23
2. Погонь Щецин 8 7 1 0 23 - 6 22
3. Висла Плоцк 8 6 2 0 15 - 3 20
4. Лехия Гданьск 7 5 2 0 13 - 5 17
5. Ягеллония 9 4 4 1 15 - 10 16
6. Радомьяк Радом 7 4 3 0 11 - 5 15
7. Сталь Мелец 8 4 2 2 12 - 11 14
8. Гурник Забже 8 4 1 3 10 - 9 13
9. Шлёнск 8 3 4 1 12 - 9 13
10. Пяст 9 4 1 4 16 - 15 13
11. Ракув 6 3 3 0 14 - 6 12
12. Краковия 7 3 2 2 12 - 10 11
13. Висла Краков 8 3 1 4 8 - 11 10
14. Заглембе Любин 7 3 1 3 9 - 9 10
15. Легия 7 3 0 4 8 - 10 9
16. Брук-Бет Термалица 8 2 3 3 13 - 15 9
17. Гурник Ленчна 9 1 4 4 8 - 18 7
18. Варта Познань 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 9 5 2 2 14 - 11 17
2. Радомьяк Радом 9 3 4 2 10 - 8 13
3. Лехия Гданьск 9 3 4 2 16 - 14 13
4. Лех 7 3 3 1 10 - 6 12
5. Шлёнск 8 3 2 3 16 - 14 11
6. Погонь Щецин 8 2 4 2 6 - 6 10
7. Краковия 9 2 3 4 10 - 14 9
8. Пяст 7 2 2 3 7 - 7 8
9. Гурник Забже 7 2 2 3 9 - 11 8
10. Варта Познань 8 2 1 5 7 - 11 7
11. Сталь Мелец 8 1 4 3 10 - 13 7
12. Висла Краков 8 2 1 5 8 - 16 7
13. Заглембе Любин 8 2 1 5 6 - 17 7
14. Ягеллония 7 1 2 4 6 - 13 5
15. Легия 7 1 0 6 7 - 15 3
16. Брук-Бет Термалица 7 0 3 4 6 - 10 3
17. Висла Плоцк 8 1 0 7 11 - 21 3
18. Гурник Ленчна 7 0 2 5 5 - 16 2
Где смотреть матч Легия 1:0 Ягеллония онлайн


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