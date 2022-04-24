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  3. Швеция: Аллсвенскан
Варберг БоИС
0:0
Конец матча

Стадион:
Мьельбю
0'
35' Желтая карточка
Magnus Woerts
58' Желтая карточка
Станисич Оливер
78' Желтая карточка
Йоханссон Херман
90'+4

Ход матча

35'
 
Magnus Woerts
46'
 
Видесхейм-Пауль Расмус
Моро Мамудо
58'
Станисич Оливер
 
62'
 
Мёрфельт Альбин
Otto Rosengren
62'
 
Йоханссон Херман
Перссон Ноа
71'
 
Лёфквист Дэвид
Silas Nwankwo
78'
 
Йоханссон Херман
80'
Jaheem Burke
Сверриссон Оскар
 
80'
Транберг Робин
Альфонси Оливер
 
89'
Закриссон Хампус
Боман Андре
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 14
  • 53 Владение мячом, % 47
29
Андерссон
Фредрик
18
Линднер
Йоаким
4
Станисич
Оливер
23
Лильенбэк
Антон
22
Боман
Андре
11
Eliton
Junior
10
Мэтьюз
Ташрик
5
Сверриссон
Оскар
14
Альфонси
Оливер
12
Карлссон
Аджей
Симон
16
Йоханссон
Александр
35
Бролин
Самуэль
4
Эйле
Ноа
17
Грасия
Карлос
15
Кричак
Иван
11
Штоль
Адам
22
Густавссон
Йеспер
6
Magnus
Woerts
25
Otto
Rosengren
26
Перссон
Ноа
31
Silas
Nwankwo
10
Моро
Мамудо
Варберг БоИС
3-4-3
Мьельбю
3-5-2

История личных встреч

Варберг БоИС
Мьельбю

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

А
0:3
А
0:0
А
2:3
А
1:0
С
1:1
С
0:1
С
2:1
С
1:2
С
1:2

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АИК - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1
Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - ГАИС 3:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Соллентуна - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 2:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Юргорден - Варберг БоИС 2:3 Варберг БоИС - АИК 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 0:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0 Кальмар - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Мальмё 1:1 Сириус - Варберг БоИС 2:1
Мьельбю
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Мьельбю 0:2
Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:1 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Кристиансунд - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Кёге 3:2 Мьельбю - Олимпик Линденген 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Эребру 0:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Сириус 2:3 Мьельбю - Хаммарбю 2:0 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Гётеборг 1:3 Мьельбю - Кальмар 4:0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Магнус Вертс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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