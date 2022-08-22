Стадион: Студентернас Зрители: 4622
0'
7' Желтая карточкаСтенссон Даниэль
42' Желтая карточкаТотлэнд Томас
44' Желтая карточкаГустафссон Самуэль
50' Желтая карточкаБьоркстрем Тим
0:1
90' ГолЕремеефф Александер
90'+6
Ход матча
42'
50'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 11
-
1 Удары в створ 2
-
5 Угловые 11
-
4 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
10
Сугита
Юкия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сугита ЮкияНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Oli Omarsson
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сана ТобиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Садик ИбраимНападающий
-
-
-
27 Amane Romeo
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
История личных встреч
Сириус
Хеккен
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
14 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куаку Кристиан III
|6
|0.32
|Aron Bjarnason I
|3
|0.16
|Зейдан Мустафа
|2
|0.11
|Матисен Маркус
|2
|0.11
|Хелльборг Адам
|1
|0.05
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|1
|0.05
|Шабани Лаорент
|1
|0.05
|Рогич Филип
|1 (1)
|0.05
|Сугита Юкия
|1
|0.05
|Ларсон Карл
|1
|0.05
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Райт Кевин
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Еремеефф Александер
|19 (4)
|1
|Удденес Оскар
|7
|0.37
|Рюгор Миккель
|5
|0.26
|Ховланд Эвен
|3
|0.16
|Берггрен Густав
|2
|0.11
|Садик Ибраим
|2
|0.11
|Тёрготт Блэйр
|1
|0.05
|Хаммар Юхан
|1
|0.05
|Бенгтссон Лео
|1
|0.05
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0.05
|Юссеф Али
|1
|0.05
|Густафссон Самуэль
|0
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|0
|0
|Тотлэнд Томас
|0
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|0
|0
|Franklin Uchenna
|0
|0
|Amane Romeo
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Маркус
|6
|0
|Бьоркстрем Тим
|4
|0
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Шабани Лаорент
|3
|0
|Видгрен Деннис
|1
|1
|Рогич Филип
|2
|0
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|2
|0
|Aron Bjarnason I
|2
|0
|Куаку Кристиан III
|2
|0
|Силисуфай Эди
|2
|0
|Хелльборг Адам
|2
|0
|Да Грака Кристофер
|2
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|2
|0
|Олссон Филип
|2
|0
|Нильссон Давид
|1
|0
|Сугита Юкия
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Зейдан Мустафа
|1
|0
|Райт Кевин
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берггрен Густав
|3
|0
|Густафссон Самуэль
|3
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|3
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|3
|0
|Абрахамссон Петер
|1
|1
|Ходжич Кадир
|1
|1
|Рюгор Миккель
|2
|0
|Хаммар Юхан
|2
|0
|Еремеефф Александер
|2
|0
|Удденес Оскар
|2
|0
|Рашид Джонатан
|1
|0
|Тотлэнд Томас
|1
|0
|Amane Romeo
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
22
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 9
14 Не забивали 9
0
0%
4
18%
1-15
1
11%
1
5%
16-30
2
22%
1
5%
31-45
3
33%
7
32%
46-60
1
11%
3
14%
61-75
2
22%
6
27%
76-90
Пропущено
10
13
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 9
1
10%
2
15%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
3
23%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
2
20%
5
38%
76-90
Забито
9
24
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
1
11%
4
17%
1-15
2
22%
1
4%
16-30
1
11%
6
25%
31-45
2
22%
5
21%
46-60
1
11%
2
8%
61-75
2
22%
6
25%
76-90
Пропущено
18
10
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
6%
1
10%
1-15
2
11%
3
30%
16-30
6
33%
0
0%
31-45
3
17%
1
10%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
5
28%
4
40%
76-90
Забито
18
46
7 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 29
7 Забивали первыми 16
8 Не забивали 1
1
6%
8
17%
1-15
3
17%
2
4%
16-30
3
17%
7
15%
31-45
5
28%
12
26%
46-60
2
11%
5
11%
61-75
4
22%
12
26%
76-90
Пропущено
28
23
14 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 15
2
7%
3
13%
1-15
4
14%
3
13%
16-30
8
29%
3
13%
31-45
5
18%
3
13%
46-60
2
7%
2
9%
61-75
7
25%
9
39%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хельсинборг - Сириус 0:0 Сириус - Мальмё 2:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мальмё - Сириус 3:1
Сириус - Дегерфорс 2:0 Кальмар - Сириус 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Сириус - Гётеборг 1:2 Юргорден - Сириус 3:3 Хеккен - Сириус 4:3 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Эльфсборг 2:0 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Юргорден - Сириус 4:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Вернаму - Сириус 0:0 Сириус - Сундсвалль 2:1 Сириус - Браге 3:3
Хеккен
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Хеккен - Мьельбю 1:0 Хеккен - Хельсинборг 5:0 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Хеккен - Юргорден 1:2
Сундсвалль - Хеккен 1:5 Мьельбю - Хеккен 1:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Хеккен - Хальмстад 2:0 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Хеккен - Сириус 4:3 Мальмё - Хеккен 1:2 Хеккен - Кальмар 3:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Хеккен 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|19
|12
|5
|2
|44 - 25
|41
|2.
|Хаммарбю
|19
|12
|3
|4
|40 - 14
|39
|3.
|Юргорден
|19
|11
|5
|3
|40 - 15
|38
|4.
|АИК
|19
|10
|5
|4
|30 - 24
|35
|5.
|Мальмё
|19
|10
|4
|5
|27 - 17
|34
|6.
|Кальмар
|19
|9
|3
|7
|22 - 17
|30
|7.
|Гётеборг
|19
|9
|3
|7
|24 - 17
|30
|8.
|Мьельбю
|19
|7
|7
|5
|19 - 17
|28
|9.
|Сириус
|19
|7
|4
|8
|20 - 26
|25
|10.
|Эльфсборг
|19
|5
|9
|5
|33 - 26
|24
|11.
|Варберг БоИС
|19
|5
|5
|9
|17 - 33
|20
|12.
|Норрчёпинг
|19
|5
|5
|9
|21 - 26
|20
|13.
|Вернаму
|19
|4
|7
|8
|19 - 29
|19
|14.
|Хельсинборг
|19
|3
|5
|11
|14 - 29
|14
|15.
|Дегерфорс
|19
|3
|3
|13
|15 - 40
|12
|16.
|Сундсвалль
|19
|3
|1
|15
|18 - 48
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|9
|8
|1
|0
|28 - 6
|25
|2.
|Хаммарбю
|11
|7
|3
|1
|27 - 9
|24
|3.
|Мальмё
|9
|7
|1
|1
|19 - 6
|22
|4.
|Кальмар
|10
|7
|1
|2
|11 - 4
|22
|5.
|АИК
|9
|6
|2
|1
|11 - 5
|20
|6.
|Хеккен
|9
|6
|1
|2
|22 - 12
|19
|7.
|Мьельбю
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|8.
|Эльфсборг
|9
|4
|4
|1
|21 - 13
|16
|9.
|Гётеборг
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|10.
|Сириус
|9
|5
|0
|4
|10 - 9
|15
|11.
|Варберг БоИС
|10
|3
|3
|4
|9 - 15
|12
|12.
|Норрчёпинг
|10
|3
|2
|5
|14 - 14
|11
|13.
|Вернаму
|9
|2
|5
|2
|8 - 7
|11
|14.
|Дегерфорс
|9
|2
|3
|4
|8 - 16
|9
|15.
|Хельсинборг
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|16.
|Сундсвалль
|10
|3
|0
|7
|13 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|10
|6
|4
|0
|22 - 13
|22
|2.
|АИК
|10
|4
|3
|3
|19 - 19
|15
|3.
|Хаммарбю
|8
|5
|0
|3
|13 - 5
|15
|4.
|Гётеборг
|10
|5
|0
|5
|12 - 10
|15
|5.
|Юргорден
|10
|3
|4
|3
|12 - 9
|13
|6.
|Мальмё
|10
|3
|3
|4
|8 - 11
|12
|7.
|Мьельбю
|9
|3
|2
|4
|5 - 8
|11
|8.
|Сириус
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|9.
|Норрчёпинг
|9
|2
|3
|4
|7 - 12
|9
|10.
|Кальмар
|9
|2
|2
|5
|11 - 13
|8
|11.
|Эльфсборг
|10
|1
|5
|4
|12 - 13
|8
|12.
|Варберг БоИС
|9
|2
|2
|5
|8 - 18
|8
|13.
|Вернаму
|10
|2
|2
|6
|11 - 22
|8
|14.
|Хельсинборг
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|15.
|Дегерфорс
|10
|1
|0
|9
|7 - 24
|3
|16.
|Сундсвалль
|9
|0
|1
|8
|5 - 22
|1
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