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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион: Зрители: 4622
Сириус
0:1
Конец матча
Хеккен
0'
7' Желтая карточка
Стенссон Даниэль
42' Желтая карточка
Тотлэнд Томас
44' Желтая карточка
Густафссон Самуэль
50' Желтая карточка
Бьоркстрем Тим
0:1
90' Гол
Еремеефф Александер
90'+6

Ход матча

7'
Стенссон Даниэль
 
42'
 
Тотлэнд Томас
44'
 
Густафссон Самуэль
50'
Бьоркстрем Тим
 
64'
 
Тёрготт Блэйр
Удденес Оскар
78'
Олссон Филип
Стенссон Даниэль
 
78'
Хелльборг Адам
Сугита Юкия
 
78'
Вельчерлинг-Перссон Якоб
Матисен Маркус
 
87'
Силисуфай Эди
Карлссон-Лагемюр Патрик
 
90'
 
Садик Ибраим
Сана Тобиас
90'
0:1
Еремеефф Александер
(Густафссон Самуэль)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 11
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 11
  • 4 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
1
Нильссон
Давид
7
Рогич
Филип
8
Бьоркстрем
Тим
6
Матисен
Маркус
14
Aron
Bjarnason
I
18
Стенссон
Даниэль
5
Роше
Джейми
21
Видгрен
Деннис
10
Сугита
Юкия
9
Куаку
Кристиан
III
17
Карлссон-Лагемюр
Патрик
26
Абрахамссон
Петер
21
Тотлэнд
Томас
5
Ховланд
Эвен
3
Хаммар
Юхан
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
14
Густафссон
Симон
11
Густафссон
Самуэль
18
Рюгор
Миккель
22
Сана
Тобиас
9
Еремеефф
Александер
19
Удденес
Оскар
Сириус
3-4-3
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Сириус
Хеккен

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

А
4:3
А
3:0
А
1:2
А
1:1
А
2:2
А
4:1
А
3:4
А
2:1
А
0:0
ТМК
1:1
А
2:2
А
2:2
С
8:0
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куаку Кристиан III 6 0.32
Aron Bjarnason I 3 0.16
Зейдан Мустафа 2 0.11
Матисен Маркус 2 0.11
Хелльборг Адам 1 0.05
Карлссон-Лагемюр Патрик 1 0.05
Шабани Лаорент 1 0.05
Рогич Филип 1 (1) 0.05
Сугита Юкия 1 0.05
Ларсон Карл 1 0.05
Стенссон Даниэль 0 0
Райт Кевин 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Еремеефф Александер 19 (4) 1
Удденес Оскар 7 0.37
Рюгор Миккель 5 0.26
Ховланд Эвен 3 0.16
Берггрен Густав 2 0.11
Садик Ибраим 2 0.11
Тёрготт Блэйр 1 0.05
Хаммар Юхан 1 0.05
Бенгтссон Лео 1 0.05
Ларсен Ларс Олден 1 0.05
Юссеф Али 1 0.05
Густафссон Самуэль 0 0
Kristoffer Lund Hansen 0 0
Тотлэнд Томас 0 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 0 0
Franklin Uchenna 0 0
Amane Romeo 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Маркус 6 0
Бьоркстрем Тим 4 0
Стенссон Даниэль 3 0
Шабани Лаорент 3 0
Видгрен Деннис 1 1
Рогич Филип 2 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Карлссон-Лагемюр Патрик 2 0
Aron Bjarnason I 2 0
Куаку Кристиан III 2 0
Силисуфай Эди 2 0
Хелльборг Адам 2 0
Да Грака Кристофер 2 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 2 0
Олссон Филип 2 0
Нильссон Давид 1 0
Сугита Юкия 1 0
Роше Джейми 1 0
Зейдан Мустафа 1 0
Райт Кевин 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берггрен Густав 3 0
Густафссон Самуэль 3 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 3 0
Kristoffer Lund Hansen 3 0
Абрахамссон Петер 1 1
Ходжич Кадир 1 1
Рюгор Миккель 2 0
Хаммар Юхан 2 0
Еремеефф Александер 2 0
Удденес Оскар 2 0
Рашид Джонатан 1 0
Тотлэнд Томас 1 0
Amane Romeo 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
22
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 9
14 Не забивали 9
0
0%
4
18%
1-15
1
11%
1
5%
16-30
2
22%
1
5%
31-45
3
33%
7
32%
46-60
1
11%
3
14%
61-75
2
22%
6
27%
76-90

Пропущено

10
13
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 9
1
10%
2
15%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
3
23%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
2
20%
5
38%
76-90

Забито

9
24
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
1
11%
4
17%
1-15
2
22%
1
4%
16-30
1
11%
6
25%
31-45
2
22%
5
21%
46-60
1
11%
2
8%
61-75
2
22%
6
25%
76-90

Пропущено

18
10
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
6%
1
10%
1-15
2
11%
3
30%
16-30
6
33%
0
0%
31-45
3
17%
1
10%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
5
28%
4
40%
76-90

Забито

18
46
7 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 29
7 Забивали первыми 16
8 Не забивали 1
1
6%
8
17%
1-15
3
17%
2
4%
16-30
3
17%
7
15%
31-45
5
28%
12
26%
46-60
2
11%
5
11%
61-75
4
22%
12
26%
76-90

Пропущено

28
23
14 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 15
2
7%
3
13%
1-15
4
14%
3
13%
16-30
8
29%
3
13%
31-45
5
18%
3
13%
46-60
2
7%
2
9%
61-75
7
25%
9
39%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хельсинборг - Сириус 0:0 Сириус - Мальмё 2:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мальмё - Сириус 3:1
Сириус - Дегерфорс 2:0 Кальмар - Сириус 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Сириус - Гётеборг 1:2 Юргорден - Сириус 3:3 Хеккен - Сириус 4:3 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Эльфсборг 2:0 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Юргорден - Сириус 4:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Вернаму - Сириус 0:0 Сириус - Сундсвалль 2:1 Сириус - Браге 3:3
Хеккен
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Хеккен - Мьельбю 1:0 Хеккен - Хельсинборг 5:0 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Хеккен - Юргорден 1:2
Сундсвалль - Хеккен 1:5 Мьельбю - Хеккен 1:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Хеккен - Хальмстад 2:0 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Хеккен - Сириус 4:3 Мальмё - Хеккен 1:2 Хеккен - Кальмар 3:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Хеккен 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 19 12 5 2 44 - 25 41
2. Хаммарбю 19 12 3 4 40 - 14 39
3. Юргорден 19 11 5 3 40 - 15 38
4. АИК 19 10 5 4 30 - 24 35
5. Мальмё 19 10 4 5 27 - 17 34
6. Кальмар 19 9 3 7 22 - 17 30
7. Гётеборг 19 9 3 7 24 - 17 30
8. Мьельбю 19 7 7 5 19 - 17 28
9. Сириус 19 7 4 8 20 - 26 25
10. Эльфсборг 19 5 9 5 33 - 26 24
11. Варберг БоИС 19 5 5 9 17 - 33 20
12. Норрчёпинг 19 5 5 9 21 - 26 20
13. Вернаму 19 4 7 8 19 - 29 19
14. Хельсинборг 19 3 5 11 14 - 29 14
15. Дегерфорс 19 3 3 13 15 - 40 12
16. Сундсвалль 19 3 1 15 18 - 48 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 9 8 1 0 28 - 6 25
2. Хаммарбю 11 7 3 1 27 - 9 24
3. Мальмё 9 7 1 1 19 - 6 22
4. Кальмар 10 7 1 2 11 - 4 22
5. АИК 9 6 2 1 11 - 5 20
6. Хеккен 9 6 1 2 22 - 12 19
7. Мьельбю 10 4 5 1 14 - 9 17
8. Эльфсборг 9 4 4 1 21 - 13 16
9. Гётеборг 9 4 3 2 12 - 7 15
10. Сириус 9 5 0 4 10 - 9 15
11. Варберг БоИС 10 3 3 4 9 - 15 12
12. Норрчёпинг 10 3 2 5 14 - 14 11
13. Вернаму 9 2 5 2 8 - 7 11
14. Дегерфорс 9 2 3 4 8 - 16 9
15. Хельсинборг 10 2 3 5 6 - 12 9
16. Сундсвалль 10 3 0 7 13 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 10 6 4 0 22 - 13 22
2. АИК 10 4 3 3 19 - 19 15
3. Хаммарбю 8 5 0 3 13 - 5 15
4. Гётеборг 10 5 0 5 12 - 10 15
5. Юргорден 10 3 4 3 12 - 9 13
6. Мальмё 10 3 3 4 8 - 11 12
7. Мьельбю 9 3 2 4 5 - 8 11
8. Сириус 10 2 4 4 10 - 17 10
9. Норрчёпинг 9 2 3 4 7 - 12 9
10. Кальмар 9 2 2 5 11 - 13 8
11. Эльфсборг 10 1 5 4 12 - 13 8
12. Варберг БоИС 9 2 2 5 8 - 18 8
13. Вернаму 10 2 2 6 11 - 22 8
14. Хельсинборг 9 1 2 6 8 - 17 5
15. Дегерфорс 10 1 0 9 7 - 24 3
16. Сундсвалль 9 0 1 8 5 - 22 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Густафссон Самуэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Тотлэнд Томас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Стенссон Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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