Тикнизян в центре поля перехватил мяч у Эркинова и выполнил заброс к радиусу штрафной площади на Дзюбу, Константин Шаламберидзе зафиксировал спорный офсайд.

Фланговый защитник "Локомотива" Максим Ненахов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Усанова.

Усанов с левого фланга выполнил прострел в штрафную площадь, мяч задел Ненахова, а затем уже Баринов в борьбе с соперником неудачно поставил ногу и направил мяч под перекладину, Лантратов сыграл внимательно и перевёл мяч на угловой.

Енин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Локомотива" уверенно перехватили мяч и пустились в контратаку.

Дзюба при развитии атаки по левому флангу выполнил передачу в центр к линии штрафной площади на Глушенкова, но тут в момент влез Тикнизян, Наир не смог обработать мяч и в итоге загубил атаку своей команды.

Чурич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел под левый угол ворот, но довольно слабо, Лантратов поймал его без особого труда.

Енин с углового выполнил подачу к центру штрафной площади, Шляков головой сбросил мяч в центр штрафной, вновь никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам.

Шляков в радиусе своей штрафной площади в борьбе за верховой мяч с Дзюбой оказался на газоне, Сергей Чебан показал, что нужно играть дальше, но затем Артём сыграл слишком пижонски, в итоге развить момент не получилось.

Пиняев с левого фланга выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Бабурин уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Миранчук в центре поля нарушил правила против Чурича. Игроки "Торпедо" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Турищев совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Максим выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Лантратов грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Тикнизян и Миранчук перехватили мяч в центре поля, но затем уже защитники "Торпедо" прочитали передачу по центру на Дзюбу.

Тикнизян на половине поля соперника перехватил мяч у Чурича, далее Наир с левой половины поля выполнил передачу на правый угл штрафной площади, у Глушенкова изначально поехали ноги, но Максим успел подняться, а затем уже пяткой последовала передача на забегание Миранчуку, Антон сразу же пробил в дальний угол ворот, мяч задел штангу и ушёл за лицевую линию поля.

Глушенков ворвался в штрафную площадь по правому флангу, далее Максим в борьбе с Рогановичем оказался на газоне, Сергей Чебан показал, что будет удар от ворот.

14' Кузьмичёв немного неуверенно сыграл на своей половине поля, в итоге Турищев убежал в штрафную площадь и с левого угла пробил по воротам, мяч попал в бедро Ненахову и ушёл на угловой.

13' С правой половины поля последовал заброс в центр штрафной площади "Локомотива", Стефанович не смог зацепиться за мяч в борьбе с защитником "желензодорожников".

12' Орехов ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, далее от лицевой линии поля Александр выполнил прострел к центр штрафной площади, защитники "Локомотива" прочитали момент и перехватили мяч.

11' Тикнизян с левого фланга теперь уже выполнил опасную подачу к правому углу вратарской, Дзюба сбросил мяч ближе к центру по линии вратарской, мяч заметался у ворот "Торпедо", но всё же гости смогли отбиться.

10' Дзюба прошёл вперёд по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Торпедо" сыграли внимательно и перехватили мяч.

9' Из глубины поля последовал опасный заброс от Карпукаса на рывок Глушенкову по правой половине поля, мяч полетел слишком сильно и в итоге достался Бабурину.

8' Кузьмичёв из центра поля на этот раз выполнил точную передачу на ход Пиняеву по левому флангу, после этого Карпукас и Миранчук попытались вместе за счёт короткой комбинации забраться в штрафную площадь, но всё же футболисты немного не поняли друг друга и потеряли мяч.

7' Кузьмичёв из глубины поля выполнил неудачный заброс на ход Пиняеву по левому флангу, мяч полетел слишком высоко и ушёл в аут.

6' Немного вальяжно начал матч "Локомотив", но постепенно хозяева поля всё же начинают включаться и уже делать попытку играть первым номером.