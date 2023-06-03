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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Локомотив Москва
0:0
Первый тайм: 29'
Торпедо Москва
0'
27' Желтая карточка
Ненахов Максим

Ход матча

27'
Ненахов Максим
 
Прогнозы 133
Локомотив Москва 94% (125)
X 0% (0)
Торпедо Москва 6% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Локомотив Москва
Ничья
Торпедо Москва
7.50
7.90
13.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Лантратов
Илья
24
Ненахов
Максим
20
Кузьмичёв
Иван
12
Митай
Марио
71
Тикнизян
Наир
6
Баринов
Дмитрий
93
Карпукас
Артём
15
Глушенков
Максим
11
Миранчук
Антон
19
Пиняев
Сергей
7
Дзюба
Артём
12
Бабурин
Егор
5
Шляков
Евгений
35
Енин
Иван
25
Юзепчук
Роман
22
Эркинов
Хожимат
30
Усанов
Алексей
97
Чурич
Марио
15
Орехов
Александр
90
Роганович
Боян
19
Турищев
Максим
9
Стефанович
Илья
Локомотив Москва
4-2-3-1
Торпедо Москва
3-5-2

История личных встреч

Локомотив Москва
Торпедо Москва

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Тотал матчей

1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
135

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 8 0.27
Миранчук Антон 8 (5) 0.27
Изидор Вильсон 7 0.23
Игнатьев Иван 5 0.17
Камано Франсуа 3 0.1
Тикнизян Наир 3 0.1
Баринов Дмитрий 2 0.07
Марадишвили Константин 2 0.07
Карпукас Артём 2 0.07
Керк Джирано 2 0.07
Ненахов Максим 1 0.03
Живоглядов Дмитрий 0 0
Жемалетдинов Рифат 0 0
Куликов Даниил 0 0
Магкеев Станислав 0 0
Худяков Даниил 0 0
Раков Вадим 0 0
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанович Илья 4 0.13
Караев Давид 2 0.07
Лебеденко Игорь 2 0.07
Кухарчук Илья 1 0.03
Смольников Игорь 1 0.03
Рейна Йорди 1 0.03
Нетфуллин Равиль 1 0.03
Шапич Стефан 1 0.03
Каймаков Михаил 1 0.03
Чурич Марио 1 0.03
Померко Алексей 1 (1) 0.03
Андре Филипе 1 (1) 0.03
Юзепчук Роман 0 0
Рязанцев Александр 0 0
Самсонов Артём Владимирович 0 0
Турищев Максим 0 0
Эркинов Хожимат 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 8 1
Магкеев Станислав 6 1
Ненахов Максим 4 2
Тикнизян Наир 6 0
Карпукас Артём 5 0
Миранчук Антон 4 0
Погостнов Егор 4 0
Бека Бека Алексис 2 1
Митай Марио 2 1
Едвай Тин 3 0
Камано Франсуа 3 0
Игнатьев Иван 3 0
Марадишвили Константин 3 0
Изидор Вильсон 3 0
Мампасси Марк Рене 1 1
Дзюба Артём 2 0
Кузьмичёв Иван 2 0
Живоглядов Дмитрий 1 0
Лантратов Илья 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Керк Джирано 1 0
Куликов Даниил 1 0
Пиняев Сергей 1 0
Щетинин Михаил 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самсонов Артём Владимирович 10 2
Кутепов Илья 5 1
Смольников Игорь 4 1
Роганович Боян 5 0
Савич Игор 5 0
Нетфуллин Равиль 3 1
Лебеденко Игорь 4 0
Эркинов Хожимат 4 0
Шапич Стефан 2 1
Караев Давид 3 0
Енин Иван 3 0
Чурич Марио 3 0
Ле Таллек Дамьен 2 0
Померко Алексей 2 0
Шляков Евгений 2 0
Бабурин Егор 2 0
Рейхмен Богдан 2 0
Турищев Максим 2 0
Хосеп Клотет Руис 0 1
Темников Иван 1 0
Андре Филипе 1 0
Кожемякин Олег 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Прошкин Егор 1 0
Каймаков Михаил 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Торпедо Москва
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

11
9
Локомотив Москва
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Торпедо Москва
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

15
32

Волевые поражения

23
3
Локомотив Москва
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
24% (7)
38% (11)
Торпедо Москва
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
24% (7)
34% (10)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

20
33

Волевые поражения

34
12

Голы по времени матча

Забито

27
10
10 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 22
3
11%
1
10%
1-15
3
11%
2
20%
16-30
4
15%
1
10%
31-45
4
15%
3
30%
46-60
4
15%
1
10%
61-75
9
33%
2
20%
76-90

Пропущено

22
29
12 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
4
18%
2
7%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
4
18%
12
41%
31-45
2
9%
3
10%
46-60
6
27%
8
28%
61-75
2
9%
4
14%
76-90

Забито

23
7
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 2
19 Не забивали 23
3
13%
0
0%
1-15
5
22%
1
14%
16-30
4
17%
3
43%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
2
9%
1
14%
61-75
5
22%
2
29%
76-90

Пропущено

24
32
7 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 12
0
0%
3
9%
1-15
1
4%
2
6%
16-30
6
25%
9
28%
31-45
2
8%
7
22%
46-60
3
13%
4
13%
61-75
12
50%
7
22%
76-90

Забито

50
17
22 В 1-м тайме 8
28 Во 2-м тайме 9
15 Забивали первыми 5
6 Не забивали 16
6
12%
1
6%
1-15
8
16%
3
18%
16-30
8
16%
4
24%
31-45
8
16%
3
18%
46-60
6
12%
2
12%
61-75
14
28%
4
24%
76-90

Пропущено

46
61
19 В 1-м тайме 28
27 Во 2-м тайме 33
14 Пропускали первыми 23
23 Не пропускали 26
4
9%
5
8%
1-15
5
11%
2
3%
16-30
10
22%
21
34%
31-45
4
9%
10
16%
46-60
9
20%
12
20%
61-75
14
30%
11
18%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4 Локомотив Москва - Факел 1:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Сочи 3:0
Локомотив Москва - Химки 5:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Локомотив Москва - Фурсан Хиспания 5:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Урарту 1:0 Локомотив Москва - Джохор Дарул Такзим 0:1 Локомотив Москва - Сочи 2:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 Торпедо Москва - Ахмат 1:5
Сочи - Торпедо Москва 3:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Торпедо Москва - Факел 2:0 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Урал 0:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Алания - Торпедо Москва 1:1

Результаты матчей

Локомотив Москва
Торпедо Москва

Точный счет

1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:3
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
1:3
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
2
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
2 раза 7%
0
14 раз 48%
1
10 раз 34%
2
4 раза 14%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Торпедо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
8
7
6
8
1.5
1
14
4
10
2.5
2
12
3.5
2
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
7
7
6
9
1.5
4
10
5
10
2.5
1
13
3
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
15
14
12
17
1.5
5
24
9
20
2.5
1
28
5
24
3.5
2
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:0 Заявка 30 20 8 2 73 - 20 68
2.
ЦСКА Москва
 3:0 Заявка 30 17 7 6 55 - 26 58
3.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 30 15 10 5 60 - 37 55
4.
Ростов
 0:3 Заявка 30 15 8 7 47 - 43 53
5.
Ахмат
 0:0 Заявка 30 15 5 10 49 - 37 50
6.
Краснодар
 0:0 Заявка 30 13 9 8 60 - 44 48
7.
Оренбург
 1:0 Заявка 30 14 4 12 56 - 55 46
8.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 30 13 6 11 49 - 43 45
9.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 30 12 7 11 51 - 45 43
10.
Сочи
 0:0 Заявка 30 11 6 13 37 - 53 39
11.
Урал
 0:0 Заявка 30 9 7 14 32 - 45 34
12.
Факел
 0:0 Заявка 30 6 13 11 36 - 47 31
13.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 30 7 9 14 31 - 45 30
14.
Пари НН
 0:0 Заявка 30 7 7 16 31 - 50 28
15.
Химки
 0:0 Заявка 30 4 7 19 25 - 65 19
16.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 30 3 5 22 21 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:0 Заявка 15 12 2 1 47 - 11 38
2.
ЦСКА Москва
 3:0 Заявка 15 11 3 1 37 - 10 36
3.
Оренбург
 1:0 Заявка 15 10 3 2 35 - 19 33
4.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 15 9 5 1 35 - 17 32
5.
Ростов
 0:3 Заявка 15 9 3 3 25 - 20 30
6.
Краснодар
 0:0 Заявка 15 8 4 3 29 - 18 28
7.
Сочи
 0:0 Заявка 15 8 4 3 26 - 18 28
8.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 15 8 2 5 25 - 20 26
9.
Ахмат
 0:0 Заявка 15 7 3 5 19 - 15 24
10.
Факел
 0:0 Заявка 15 4 8 3 22 - 22 20
11.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 15 5 4 6 27 - 22 19
12.
Урал
 0:0 Заявка 15 5 2 8 16 - 23 17
13.
Пари НН
 0:0 Заявка 15 4 4 7 20 - 28 16
14.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 15 3 7 5 13 - 17 16
15.
Химки
 0:0 Заявка 15 3 4 8 13 - 25 13
16.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 15 2 1 12 9 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:0 Заявка 15 8 6 1 26 - 9 30
2.
Ахмат
 0:0 Заявка 15 8 2 5 30 - 22 26
3.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 15 7 3 5 24 - 23 24
4.
Ростов
 0:3 Заявка 15 6 5 4 22 - 23 23
5.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 15 6 5 4 25 - 20 23
6.
ЦСКА Москва
 3:0 Заявка 15 6 4 5 18 - 16 22
7.
Краснодар
 0:0 Заявка 15 5 5 5 31 - 26 20
8.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 15 5 4 6 24 - 23 19
9.
Урал
 0:0 Заявка 15 4 5 6 16 - 22 17
10.
Крылья Советов
 0:0 Заявка 15 4 2 9 18 - 28 14
11.
Оренбург
 1:0 Заявка 15 4 1 10 21 - 36 13
12.
Пари НН
 0:0 Заявка 15 3 3 9 11 - 22 12
13.
Факел
 0:0 Заявка 15 2 5 8 14 - 25 11
14.
Сочи
 0:0 Заявка 15 3 2 10 11 - 35 11
15.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 15 1 4 10 12 - 28 7
16.
Химки
 0:0 Заявка 15 1 3 11 12 - 40 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 23 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 20 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 18 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 2 10
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 1 10
Ахмат Швец Антон 11
Оренбург Сиваков Михаил 1 8
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 29'
    Чурич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел под левый угол ворот, но довольно слабо, Лантратов поймал его без особого труда. 
  • 28'
    Дзюба при развитии атаки по левому флангу выполнил передачу в центр к линии штрафной площади на Глушенкова, но тут в момент влез Тикнизян, Наир не смог обработать мяч и в итоге загубил атаку своей команды. 
  • Угловой
    27'
    Енин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Локомотива" уверенно перехватили мяч и пустились в контратаку. 
  • Опасный момент
    26'
    Усанов с левого фланга выполнил прострел в штрафную площадь, мяч задел Ненахова, а затем уже Баринов в борьбе с соперником неудачно поставил ногу и направил мяч под перекладину, Лантратов сыграл внимательно и перевёл мяч на угловой. 
  • Желтая карточка
    25'
    Фланговый защитник "Локомотива" Максим Ненахов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Усанова. 
  • Офсайд
    24'
    Тикнизян в центре поля перехватил мяч у Эркинова и выполнил заброс к радиусу штрафной площади на Дзюбу, Константин Шаламберидзе зафиксировал спорный офсайд. 
  • 23'
    Тикнизян из центра поля выполнил неудачную передачу к центру штрафной площади, защитники "Торпедо" вновь спокойно перехватили мяч. 
  • Судья
    22'
    Глушенков ворвался в штрафную площадь по правому флангу, далее Максим в борьбе с Рогановичем оказался на газоне, Сергей Чебан показал, что будет удар от ворот. 
  • Штанга
    21'
    Тикнизян на половине поля соперника перехватил мяч у Чурича, далее Наир с левой половины поля выполнил передачу на правый угл штрафной площади, у Глушенкова изначально поехали ноги, но Максим успел подняться, а затем уже пяткой последовала передача на забегание Миранчуку, Антон сразу же пробил в дальний угол ворот, мяч задел штангу и ушёл за лицевую линию поля. 
  • 20'
    Тикнизян и Миранчук перехватили мяч в центре поля, но затем уже защитники "Торпедо" прочитали передачу по центру на Дзюбу. 
  • 19'
    Турищев совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Максим выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Лантратов грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Миранчук в центре поля нарушил правила против Чурича. Игроки "Торпедо" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 17'
    Пиняев с левого фланга выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Бабурин уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Судья
    16'
    Шляков в радиусе своей штрафной площади в борьбе за верховой мяч с Дзюбой оказался на газоне, Сергей Чебан показал, что нужно играть дальше, но затем Артём сыграл слишком пижонски, в итоге развить момент не получилось. 
  • Угловой
    15'
    Енин с углового выполнил подачу к центру штрафной площади, Шляков головой сбросил мяч в центр штрафной, вновь никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам. 
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    • 14'
      Кузьмичёв немного неуверенно сыграл на своей половине поля, в итоге Турищев убежал в штрафную площадь и с левого угла пробил по воротам, мяч попал в бедро Ненахову и ушёл на угловой. 
    • 13'
      С правой половины поля последовал заброс в центр штрафной площади "Локомотива", Стефанович не смог зацепиться за мяч в борьбе с защитником "желензодорожников". 
    • 12'
      Орехов ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, далее от лицевой линии поля Александр выполнил прострел к центр штрафной площади, защитники "Локомотива" прочитали момент и перехватили мяч. 
    • Опасный момент
      11'
      Тикнизян с левого фланга теперь уже выполнил опасную подачу к правому углу вратарской, Дзюба сбросил мяч ближе к центру по линии вратарской, мяч заметался у ворот "Торпедо", но всё же гости смогли отбиться. 
    • 10'
      Дзюба прошёл вперёд по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Торпедо" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 9'
      Из глубины поля последовал опасный заброс от Карпукаса на рывок Глушенкову по правой половине поля, мяч полетел слишком сильно и в итоге достался Бабурину. 
    • 8'
      Кузьмичёв из центра поля на этот раз выполнил точную передачу на ход Пиняеву по левому флангу, после этого Карпукас и Миранчук попытались вместе за счёт короткой комбинации забраться в штрафную площадь, но всё же футболисты немного не поняли друг друга и потеряли мяч.
    • 7'
      Кузьмичёв из глубины поля выполнил неудачный заброс на ход Пиняеву по левому флангу, мяч полетел слишком высоко и ушёл в аут. 
    • 6'
      Немного вальяжно начал матч "Локомотив", но постепенно хозяева поля всё же начинают включаться и уже делать попытку играть первым номером. 
    • 5'
      Миранчук решил пробить в правый угол ворот с дальней дистанции, мяч полетел слишком высоко. 
    • Опасный момент
      4'
      Футболисты "Локомотива" сразу же попытались провести острую контратаку, но заброс на ход Глушенову от Дзюбы по центру был прочитан Бабуриным, Егор выскочил за пределы штрафной площади и в подкате выбил мяч в центр поля. 
    • 3'
      Стефанович при развитии атаки выполнил заброс на ход Юзепачуку, Роман в свою очередь попытался выполнить прострел в центр штрафной площади, защитники "Локомотива" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 2'
      Валерий Данченко сегодня проводит двухсотый матч в качестве арбитра Премьер-лиги и перед началом матча ему вручили символическую футболку. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня на "РЖД-Арене" не особо много болельщиков, но конечно же после провального сезона да и с таким соперником сложно собрать полные трибуны. Будем надеяться, что футболисты покажут неплохой футбол, где будут забитые голы. 
    • Первый тайм
    • Желтая карточка
      27'
      Ненахов Максим получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • 72 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Локомотив Москва 0:0 Торпедо Москва

    Исход игры
    Локомотив Москва
    94% (125)
    Ничья
    0% (0)
    Торпедо Москва
    6% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.5% (72)
    Меньше
    39.5% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    31.09% (37)
    Нет
    68.91% (82)
    Популярный счёт
    2:0 Локомотив Москва
    31.6% (42)
    3:0 Локомотив Москва
    21.8% (29)
    2:1 Локомотив Москва
    8.3% (11)
    3:1 Локомотив Москва
    8.3% (11)
    4:1 Локомотив Москва
    6% (8)
    1:0 Локомотив Москва
    3.8% (5)
    4:0 Локомотив Москва
    3.8% (5)
    2:3 Торпедо Москва
    2.3% (3)
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