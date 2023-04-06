Тур: 22. Стадион: Краснодар.
История личных встреч
Краснодар
Пари НН
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
1.75
1.83
Среднее время на гол
51
49
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.5
1.3
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
60
69
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сперцян Эдуард
|9 (3)
|0.43
|Кордоба Джон
|9
|0.43
|Ионов Алексей
|5
|0.24
|Олусегун Олакунле
|4
|0.19
|Кривцов Никита
|3
|0.14
|Кади
|3
|0.14
|Ахметов Ильзат
|2
|0.1
|Баньяц Михайло
|2 (1)
|0.1
|Рамирес Кристиан
|2
|0.1
|Батчи Жоау
|1
|0.05
|Петров Сергей
|1
|0.05
|Алонсо Хуниор
|1
|0.05
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0.05
|Кутовой Максим
|1
|0.05
|Волков Сергей Евгеньевич
|0
|0
|Сорокин Егор
|0
|0
|Черников Александр
|0
|0
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Тимур
|8 (1)
|0.38
|Калинский Николай
|4 (4)
|0.19
|Милсон
|2
|0.1
|Гоцук Кирилл
|2
|0.1
|Юлдошев Иброгимхалил
|2
|0.1
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.05
|Кротов Вячеслав
|1
|0.05
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.05
|Михайлов Ярослав
|1
|0.05
|Александров Виктор
|1
|0.05
|Майга Мамаду
|1
|0.05
|Шильцов Константин
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кордоба Джон
|6
|0
|Сперцян Эдуард
|6
|0
|Кайо Панталеао
|4
|1
|Рамирес Кристиан
|3
|1
|Волков Сергей Евгеньевич
|4
|0
|Баньяц Михайло
|4
|0
|Кривцов Никита
|4
|0
|Ионов Алексей
|3
|0
|Сорокин Егор
|3
|0
|Манелов Ираклий
|3
|0
|Петров Сергей
|2
|0
|Ахметов Ильзат
|2
|0
|Сафонов Матвей
|2
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|2
|0
|Якимов Вячеслав
|2
|0
|Кобнан Мозес
|2
|0
|Черников Александр
|0
|1
|Кади
|1
|0
|Батчи Жоау
|1
|0
|Олусегун Олакунле
|1
|0
|Ленини Пина
|1
|0
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майга Мамаду
|8
|1
|Сулейманов Тимур
|4
|1
|Юлдошев Иброгимхалил
|5
|0
|Агапов Илья
|4
|0
|Корнюшин Даниил
|4
|0
|Милсон
|4
|0
|Стоцкий Дмитрий
|3
|0
|Кротов Вячеслав
|3
|0
|Шарипов Альберт
|3
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|3
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|3
|0
|Александров Виктор
|3
|0
|Гоцук Кирилл
|1
|1
|Пенчиков Даниил
|1
|1
|Каккоев Никита
|1
|1
|Калинский Николай
|2
|0
|Янсане Момо
|2
|0
|Михайлов Ярослав
|2
|0
|Набиуллин Эльмир
|1
|0
|Жигулёв Илья
|1
|0
|Кобесов Давид
|1
|0
Результаты матчей
Краснодар
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Пари НН
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
0% (0)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
8
4
Краснодар
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Пари НН
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
14
18
Волевые поражения
19
10
Краснодар
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
19% (4)
33% (7)
Пари НН
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
19% (4)
33% (7)
Сухие победы
2
7
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
17
19
Волевые поражения
27
14
Голы по времени матча
Забито
21
9
7 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
1
5%
0
0%
1-15
4
19%
1
11%
16-30
2
10%
1
11%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
4
19%
5
56%
61-75
5
24%
2
22%
76-90
Пропущено
14
14
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
14%
1
7%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
3
21%
4
29%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
4
29%
6
43%
76-90
Забито
26
15
12 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
1
4%
0
0%
1-15
5
19%
2
13%
16-30
6
23%
2
13%
31-45
7
27%
2
13%
46-60
3
12%
6
40%
61-75
4
15%
3
20%
76-90
Пропущено
18
25
6 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
2
11%
4
16%
1-15
3
17%
6
24%
16-30
1
6%
4
16%
31-45
5
28%
2
8%
46-60
4
22%
6
24%
61-75
3
17%
3
12%
76-90
Забито
47
24
19 В 1-м тайме 6
28 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
2
4%
0
0%
1-15
9
19%
3
13%
16-30
8
17%
3
13%
31-45
12
26%
2
8%
46-60
7
15%
11
46%
61-75
9
19%
5
21%
76-90
Пропущено
32
39
12 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 18
4
13%
5
13%
1-15
5
16%
6
15%
16-30
3
9%
6
15%
31-45
8
25%
6
15%
46-60
5
16%
7
18%
61-75
7
22%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Краснодар - Ростов 1:1 Химки - Краснодар 0:6 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Ахмат - Краснодар 0:3
Краснодар - Динамо Москва 3:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Ростов - Краснодар 0:4 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Краснодар - Сочи 1:0 Краснодар - Бунёдкор 1:0 Краснодар - Химки 4:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Оренбург - Краснодар 5:1 Факел - Краснодар 3:3 Краснодар - Зенит 0:1 Пари НН - Краснодар 0:2 Пари НН - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 2:3
Пари НН
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Пари НН - Химик Дзержинск 5:0 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Пари НН - Ростов 0:1
Ростов - Пари НН 2:1 Зенит - Пари НН 3:0 Звезда Санкт-Петербург - Пари НН 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:1 Оренбург - Пари НН 2:1 Шинник - Пари НН 1:1 Волга Ульяновск - Пари НН 1:0 Локомотив Пловдив - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:1 Пари НН - Навбахор 0:1 Локомотив Москва - Пари НН 3:1 Химки - Пари НН 1:1 Пари НН - Ахмат 3:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:1 Крылья Советов - Пари НН 2:1 Пари НН - Краснодар 0:2
Результаты матчей
Краснодар
Пари НН
Точный счет
2:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:2
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
0
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:6
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 38%
3
5 раз 24%
0
3 раза 14%
1
3 раза 14%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
8 раз 38%
1
7 раз 33%
3
4 раза 19%
2
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Краснодар
Пари НН
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
65
82
56
37
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
73
74
19
47
19
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
138
156
615
714
417
219
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|16
|3
|2
|55 - 10
|51
|2.
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|38 - 28
|44
|3.
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|45 - 24
|41
|4.
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|37 - 20
|38
|5.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|36 - 26
|35
|6.
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|31 - 29
|33
|7.
|Заявка
|21
|10
|2
|9
|41 - 41
|32
|8.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|44 - 35
|32
|9.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|31 - 39
|31
|10.
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|31 - 37
|25
|11.
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|24 - 33
|25
|12.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|21 - 32
|21
|13.
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|23 - 41
|19
|14.
|Заявка
|21
|2
|11
|8
|27 - 39
|17
|15.
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|19 - 47
|13
|16.
|Заявка
|21
|2
|4
|15
|13 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|39 - 6
|30
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 16
|26
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|28 - 11
|25
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 8
|23
|5.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 9
|23
|6.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 10
|23
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 12
|21
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 15
|17
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 17
|13
|11.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|17 - 17
|13
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 19
|9
|14.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 27
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 4
|21
|2.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 17
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 12
|18
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 15
|18
|5.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 18
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|24 - 20
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 27
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 30
|7
|14.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
|15.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|11 - 29
|4
|16.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|10 - 22
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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|Спартак Москва
|Промес Квинси
|16 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|16 (5)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|13 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|10 (1)
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 7
|Ахмат
|Швец Антон
|8
Прогнозы на матч Краснодар - Пари НН
Исход игры
Краснодар
95.6% (43)
Ничья
4.4% (2)
Пари НН
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
44.19% (19)
Меньше
55.81% (24)
Обе команды забьют
Да
39.53% (17)
Нет
60.47% (26)
Популярный счёт
2:0 Краснодар
33.3% (15)
2:1 Краснодар
20% (9)
1:0 Краснодар
17.8% (8)
3:1 Краснодар
13.3% (6)
3:0 Краснодар
4.4% (2)
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