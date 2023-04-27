Тур: 25. Стадион: Открытие Банк Арена.
Позже
История личных встреч
Спартак Москва
Ростов
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
34 матча
47.1%
11.8%
41.1%
16 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
20.6%
52.9%
26.5%
7 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.2%
32.4%
29.4%
13 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
15
Голов в среднем за матч
1.76
0.88
Среднее время на гол
51
102
Всего голов
30
16
Голов в среднем за матч
1.76
0.94
Среднее время на гол
51
95
Всего голов
60
31
Голов в среднем за матч
1.76
0.91
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
51
98
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Квинси
|17 (2)
|0.71
|Соболев Александр Сергеевич
|11 (2)
|0.46
|Зиньковский Антон
|3
|0.13
|Николсон Шамар
|3
|0.13
|Зобнин Роман
|3 (1)
|0.13
|Литвинов Руслан
|3
|0.13
|Мартинс Кристофер
|2
|0.08
|Игнатов Михаил
|2
|0.08
|Мозес Виктор
|2
|0.08
|Бальде Диао Кейта
|2
|0.08
|Пруцев Данил
|1
|0.04
|Денисов Даниил
|1
|0.04
|Рыбус Мацей
|1
|0.04
|Маслов Павел
|1
|0.04
|Мелёшин Павел
|1
|0.04
|Хлусевич Даниил
|0
|0
|Джикия Георгий
|0
|0
|Зорин Даниил
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комличенко Николай
|11 (1)
|0.46
|Полоз Дмитрий
|8 (6)
|0.33
|Осипенко Максим
|6 (4)
|0.25
|Глебов Данил
|4
|0.17
|Уткин Даниил
|3
|0.13
|Сильянов Александр
|2
|0.08
|Лангович Андрей
|2
|0.08
|Миронов Алексей
|1
|0.04
|Щетинин Кирилл
|1
|0.04
|Байрамян Хорен
|1
|0.04
|Чернов Евгений
|1
|0.04
|Голенков Егор
|1
|0.04
|Мельников Степан
|1
|0.04
|Тугарев Роман
|1 (1)
|0.04
|Комаров Иван
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр Сергеевич
|9
|0
|Хлусевич Даниил
|7
|0
|Промес Квинси
|6
|0
|Литвинов Руслан
|4
|1
|Рыбус Мацей
|3
|1
|Джикия Георгий
|4
|0
|Мартинс Кристофер
|2
|1
|Селихов Александр
|3
|0
|Пруцев Данил
|3
|0
|Денисов Даниил
|3
|0
|Зобнин Роман
|2
|0
|Бальде Диао Кейта
|2
|0
|Зиньковский Антон
|2
|0
|Маслов Павел
|2
|0
|Николсон Шамар
|2
|0
|Максименко Александр
|1
|0
|Дуарте Алексис
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миронов Алексей
|7
|0
|Прохин Данила
|3
|1
|Полоз Дмитрий
|4
|0
|Байрамян Хорен
|4
|0
|Чернов Евгений
|4
|0
|Комличенко Николай
|4
|0
|Голенков Егор
|4
|0
|Уткин Даниил
|4
|0
|Глебов Данил
|2
|1
|Мелёхин Виктор
|2
|1
|Тугарев Роман
|3
|0
|Песьяков Сергей
|2
|0
|Осипенко Максим
|2
|0
|Щетинин Кирилл
|2
|0
|Сильянов Александр
|2
|0
|Лангович Андрей
|2
|0
|Комаров Иван
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Москва
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Ростов
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
6
Волевые поражения
7
7
Спартак Москва
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Ростов
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
19
20
Спартак Москва
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Ростов
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
15
11
Волевые поражения
26
27
Голы по времени матча
Забито
33
21
14 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
4
12%
2
10%
1-15
3
9%
3
14%
16-30
7
21%
2
10%
31-45
3
9%
4
19%
46-60
7
21%
4
19%
61-75
9
27%
6
29%
76-90
Пропущено
14
15
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
14%
3
20%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
3
21%
3
20%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Забито
21
22
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
1
5%
1
5%
1-15
5
24%
2
9%
16-30
3
14%
4
18%
31-45
5
24%
6
27%
46-60
2
10%
4
18%
61-75
5
24%
5
23%
76-90
Пропущено
17
16
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
6
35%
2
13%
16-30
4
24%
3
19%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
1
6%
5
31%
61-75
3
18%
2
13%
76-90
Забито
54
43
23 В 1-м тайме 14
31 Во 2-м тайме 29
14 Забивали первыми 13
3 Не забивали 2
5
9%
3
7%
1-15
8
15%
5
12%
16-30
10
19%
6
14%
31-45
8
15%
10
23%
46-60
9
17%
8
19%
61-75
14
26%
11
26%
76-90
Пропущено
31
31
16 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 19
2
6%
5
16%
1-15
7
23%
5
16%
16-30
7
23%
4
13%
31-45
8
26%
2
6%
46-60
4
13%
8
26%
61-75
3
10%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спартак Москва - Краснодар 4:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3
Урал - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Андижан 2:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ботев Пловдив - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - АГМК 3:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Крылья Советов - Спартак Москва 2:1
Ростов
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Урал - Ростов 1:3 Ростов - Зенит 0:0 Оренбург - Ростов 2:2 Краснодар - Ростов 1:1
Ростов - Торпедо Москва 2:1 Химки - Ростов 0:1 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Арарат-Армения - Ростов 0:3 Ростов - Краснодар 0:4 Сочи - Ростов 3:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ростов - Джохор Дарул Такзим 2:0 Ростов - Бунёдкор 4:0 Ростов - Ахмат 3:0 Оренбург - Ростов 4:2 Крылья Советов - Ростов 1:3
Результаты матчей
Спартак Москва
Ростов
Точный счет
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:2
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 21%
1:3
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 29%
1
5 раз 21%
4
4 раза 17%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
5
2 раза 8%
2
9 раз 38%
1
8 раз 33%
3
3 раза 13%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Спартак Москва
Ростов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
112
84
85
75
211
48
112
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
65
210
38
210
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
213
Больше Меньше
222
168
1410
915
519
618
222
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|18
|4
|2
|60 - 12
|58
|2.
|Заявка
|24
|14
|7
|3
|43 - 31
|49
|3.
|Заявка
|24
|14
|6
|4
|54 - 31
|48
|4.
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|43 - 22
|45
|5.
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|35 - 30
|40
|6.
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|43 - 33
|39
|7.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|52 - 40
|38
|8.
|Заявка
|24
|11
|3
|10
|47 - 48
|36
|9.
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|32 - 44
|31
|10.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|37 - 41
|29
|11.
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|26 - 40
|25
|12.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|24 - 35
|25
|13.
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|27 - 48
|22
|14.
|Заявка
|24
|2
|12
|10
|29 - 45
|18
|15.
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|23 - 52
|17
|16.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|18 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|0
|1
|42 - 7
|33
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 9
|27
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|32 - 15
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 16
|27
|5.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|31 - 17
|26
|6.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 11
|26
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 16
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 16
|20
|9.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|10.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 21
|14
|11.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|16 - 28
|11
|14.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 11
|11
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|18 - 21
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 5
|25
|2.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 15
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|4.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 20
|20
|6.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|29 - 24
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 24
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 22
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 20
|11
|12.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|16 - 31
|10
|13.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 28
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|15.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|11 - 32
|5
|16.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|10 - 24
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|18 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|17 (6)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|14 (2)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|11 (7)
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
|Ахмат
|Швец Антон
|9
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|9
Прогнозы на матч Спартак Москва - Ростов
Исход игры
Спартак Москва
63.1% (41)
Ничья
29.2% (19)
Ростов
7.7% (5)
Тотал 2.5
Больше
63.46% (33)
Меньше
36.54% (19)
Обе команды забьют
Да
84.62% (44)
Нет
15.38% (8)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
33.8% (22)
1:1 Ничья
16.9% (11)
1:0 Спартак Москва
10.8% (7)
2:2 Ничья
7.7% (5)
1:2 Ростов
3.1% (2)
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