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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Спартак Москва
 
Позже
Ростов
Прогнозы 60
Спартак Москва 61.7% (37)
X 30% (18)
Ростов 8.3% (5)
Все прогнозы
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Спартак Москва
Ничья
Ростов
4.90
4.26
4.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Спартак Москва
Ростов

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

34 матча

47.1%
11.8%
41.1%
16 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

20.6%
52.9%
26.5%
7 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.2%
32.4%
29.4%
13 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

WЗКР
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
КPП
2:1
ПЛ
1:4
К
2:1
ПЛ
2:2
КPП
2:0
ПЛ
2:1
КPП
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
0:1
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

30
15

Голов в среднем за матч

1.76
0.88

Среднее время на гол

51
102

Всего голов

30
16

Голов в среднем за матч

1.76
0.94

Среднее время на гол

51
95

Всего голов

60
31

Голов в среднем за матч

1.76
0.91

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

51
98

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 17 (2) 0.71
Соболев Александр Сергеевич 11 (2) 0.46
Зиньковский Антон 3 0.13
Николсон Шамар 3 0.13
Зобнин Роман 3 (1) 0.13
Литвинов Руслан 3 0.13
Мартинс Кристофер 2 0.08
Игнатов Михаил 2 0.08
Мозес Виктор 2 0.08
Бальде Диао Кейта 2 0.08
Пруцев Данил 1 0.04
Денисов Даниил 1 0.04
Рыбус Мацей 1 0.04
Маслов Павел 1 0.04
Мелёшин Павел 1 0.04
Хлусевич Даниил 0 0
Джикия Георгий 0 0
Зорин Даниил 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 11 (1) 0.46
Полоз Дмитрий 8 (6) 0.33
Осипенко Максим 6 (4) 0.25
Глебов Данил 4 0.17
Уткин Даниил 3 0.13
Сильянов Александр 2 0.08
Лангович Андрей 2 0.08
Миронов Алексей 1 0.04
Щетинин Кирилл 1 0.04
Байрамян Хорен 1 0.04
Чернов Евгений 1 0.04
Голенков Егор 1 0.04
Мельников Степан 1 0.04
Тугарев Роман 1 (1) 0.04
Комаров Иван 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 9 0
Хлусевич Даниил 7 0
Промес Квинси 6 0
Литвинов Руслан 4 1
Рыбус Мацей 3 1
Джикия Георгий 4 0
Мартинс Кристофер 2 1
Селихов Александр 3 0
Пруцев Данил 3 0
Денисов Даниил 3 0
Зобнин Роман 2 0
Бальде Диао Кейта 2 0
Зиньковский Антон 2 0
Маслов Павел 2 0
Николсон Шамар 2 0
Максименко Александр 1 0
Дуарте Алексис 1 0
Мелёшин Павел 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миронов Алексей 7 0
Прохин Данила 3 1
Полоз Дмитрий 4 0
Байрамян Хорен 4 0
Чернов Евгений 4 0
Комличенко Николай 4 0
Голенков Егор 4 0
Уткин Даниил 4 0
Глебов Данил 2 1
Мелёхин Виктор 2 1
Тугарев Роман 3 0
Песьяков Сергей 2 0
Осипенко Максим 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Сильянов Александр 2 0
Лангович Андрей 2 0
Комаров Иван 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Ростов
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

7
7
Спартак Москва
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Ростов
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

19
20
Спартак Москва
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
38% (9)
25% (6)
Ростов
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

15
11

Волевые поражения

26
27

Голы по времени матча

Забито

33
21
14 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
4
12%
2
10%
1-15
3
9%
3
14%
16-30
7
21%
2
10%
31-45
3
9%
4
19%
46-60
7
21%
4
19%
61-75
9
27%
6
29%
76-90

Пропущено

14
15
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
14%
3
20%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
3
21%
3
20%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Забито

21
22
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
1
5%
1
5%
1-15
5
24%
2
9%
16-30
3
14%
4
18%
31-45
5
24%
6
27%
46-60
2
10%
4
18%
61-75
5
24%
5
23%
76-90

Пропущено

17
16
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
6
35%
2
13%
16-30
4
24%
3
19%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
1
6%
5
31%
61-75
3
18%
2
13%
76-90

Забито

54
43
23 В 1-м тайме 14
31 Во 2-м тайме 29
14 Забивали первыми 13
3 Не забивали 2
5
9%
3
7%
1-15
8
15%
5
12%
16-30
10
19%
6
14%
31-45
8
15%
10
23%
46-60
9
17%
8
19%
61-75
14
26%
11
26%
76-90

Пропущено

31
31
16 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 19
2
6%
5
16%
1-15
7
23%
5
16%
16-30
7
23%
4
13%
31-45
8
26%
2
6%
46-60
4
13%
8
26%
61-75
3
10%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спартак Москва - Краснодар 4:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3
Урал - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Андижан 2:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ботев Пловдив - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - АГМК 3:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Крылья Советов - Спартак Москва 2:1
Ростов
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Урал - Ростов 1:3 Ростов - Зенит 0:0 Оренбург - Ростов 2:2 Краснодар - Ростов 1:1
Ростов - Торпедо Москва 2:1 Химки - Ростов 0:1 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Арарат-Армения - Ростов 0:3 Ростов - Краснодар 0:4 Сочи - Ростов 3:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ростов - Джохор Дарул Такзим 2:0 Ростов - Бунёдкор 4:0 Ростов - Ахмат 3:0 Оренбург - Ростов 4:2 Крылья Советов - Ростов 1:3

Результаты матчей

Спартак Москва
Ростов

Точный счет

1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:1
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:2
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 21%
1:3
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 29%
1
5 раз 21%
4
4 раза 17%
0
3 раза 13%
3
3 раза 13%
5
2 раза 8%
2
9 раз 38%
1
8 раз 33%
3
3 раза 13%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
2
8
4
1.5
8
5
7
5
2.5
2
11
4
8
3.5
1
12
2
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
1.5
6
5
2
10
2.5
3
8
2
10
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
3
0.5
Больше Меньше
22
2
16
8
1.5
14
10
9
15
2.5
5
19
6
18
3.5
2
22
2
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 24 18 4 2 60 - 12 58
2.
Ростов
 Заявка 24 14 7 3 43 - 31 49
3.
Спартак Москва
 Заявка 24 14 6 4 54 - 31 48
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 24 13 6 5 43 - 22 45
5.
Ахмат
 Заявка 24 12 4 8 35 - 30 40
6.
Динамо Москва
 Заявка 24 11 6 7 43 - 33 39
7.
Краснодар
 Заявка 24 11 5 8 52 - 40 38
8.
Оренбург
 Заявка 24 11 3 10 47 - 48 36
9.
Сочи
 Заявка 24 9 4 11 32 - 44 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 24 8 5 11 37 - 41 29
11.
Урал
 Заявка 24 7 4 13 26 - 40 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 24 6 7 11 24 - 35 25
13.
Пари НН
 Заявка 24 6 4 14 27 - 48 22
14.
Факел
 Заявка 24 2 12 10 29 - 45 18
15.
Химки
 Заявка 24 4 5 15 23 - 52 17
16.
Торпедо Москва
 Заявка 24 3 4 17 18 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 11 0 1 42 - 7 33
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 8 3 1 29 - 9 27
3.
Спартак Москва
 Заявка 12 8 3 1 32 - 15 27
4.
Ростов
 Заявка 13 8 3 2 22 - 16 27
5.
Оренбург
 Заявка 12 8 2 2 31 - 17 26
6.
Динамо Москва
 Заявка 12 8 2 2 23 - 11 26
7.
Сочи
 Заявка 12 6 3 3 21 - 16 21
8.
Краснодар
 Заявка 11 6 2 3 23 - 16 20
9.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 15 - 12 20
10.
Факел
 Заявка 13 2 8 3 19 - 21 14
11.
Урал
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
12.
Химки
 Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
13.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 16 - 28 11
14.
Крылья Советов
 Заявка 11 2 5 4 8 - 11 11
15.
Локомотив Москва
 Заявка 11 2 3 6 18 - 21 9
16.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 1 9 7 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 7 4 1 18 - 5 25
2.
Ростов
 Заявка 11 6 4 1 21 - 15 22
3.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
4.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
5.
Локомотив Москва
 Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 5 3 4 14 - 13 18
7.
Краснодар
 Заявка 13 5 3 5 29 - 24 18
8.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 16 - 24 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 12 3 4 5 20 - 22 13
10.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 11 - 20 11
12.
Оренбург
 Заявка 12 3 1 8 16 - 31 10
13.
Сочи
 Заявка 12 3 1 8 11 - 28 10
14.
Торпедо Москва
 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
15.
Химки
 Заявка 12 1 2 9 11 - 32 5
16.
Факел
 Заявка 11 0 4 7 10 - 24 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 18 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 17 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 14 (2)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Ахмат Швец Антон 9
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 апреля 2023, осталось 1 день 22 часа 32 минуты.



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  • 33 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 60
    Спартак Москва 61.7% (37)
    X 30% (18)
    Ростов 8.3% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Ростов
    4.90
    4.26
    4.90
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Спартак Москва - Ростов онлайн

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    Прогнозы на матч Спартак Москва - Ростов

    Исход игры
    Спартак Москва
    63.1% (41)
    Ничья
    29.2% (19)
    Ростов
    7.7% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.46% (33)
    Меньше
    36.54% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    84.62% (44)
    Нет
    15.38% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    33.8% (22)
    1:1 Ничья
    16.9% (11)
    1:0 Спартак Москва
    10.8% (7)
    2:2 Ничья
    7.7% (5)
    1:2 Ростов
    3.1% (2)
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