Тур: 21. Стадион: Ростов Арена.
Позже
История личных встреч
Ростов
Торпедо Москва
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1
0.67
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
135
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комличенко Николай
|9 (1)
|0.45
|Полоз Дмитрий
|8 (6)
|0.4
|Глебов Данил
|4
|0.2
|Осипенко Максим
|4 (3)
|0.2
|Уткин Даниил
|3
|0.15
|Сильянов Александр
|2
|0.1
|Миронов Алексей
|1
|0.05
|Байрамян Хорен
|1
|0.05
|Щетинин Кирилл
|1
|0.05
|Мельников Степан
|1
|0.05
|Лангович Андрей
|1
|0.05
|Тугарев Роман
|1 (1)
|0.05
|Комаров Иван
|0
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лебеденко Игорь
|2
|0.1
|Смольников Игорь
|1
|0.05
|Караев Давид
|1
|0.05
|Рейна Йорди
|1
|0.05
|Стефанович Илья
|1
|0.05
|Шапич Стефан
|1
|0.05
|Померко Алексей
|1 (1)
|0.05
|Самсонов Артём Владимирович
|0
|0
|Юзепчук Роман
|0
|0
|Турищев Максим
|0
|0
|Эркинов Хожимат
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миронов Алексей
|5
|0
|Полоз Дмитрий
|4
|0
|Комличенко Николай
|4
|0
|Уткин Даниил
|4
|0
|Прохин Данила
|2
|1
|Мелёхин Виктор
|2
|1
|Чернов Евгений
|3
|0
|Голенков Егор
|3
|0
|Песьяков Сергей
|2
|0
|Байрамян Хорен
|2
|0
|Тугарев Роман
|2
|0
|Глебов Данил
|2
|0
|Осипенко Максим
|1
|0
|Щетинин Кирилл
|1
|0
|Сильянов Александр
|1
|0
|Лангович Андрей
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самсонов Артём Владимирович
|6
|0
|Кутепов Илья
|4
|1
|Нетфуллин Равиль
|3
|1
|Роганович Боян
|4
|0
|Савич Игор
|4
|0
|Эркинов Хожимат
|4
|0
|Шапич Стефан
|2
|1
|Лебеденко Игорь
|3
|0
|Енин Иван
|3
|0
|Ле Таллек Дамьен
|2
|0
|Померко Алексей
|2
|0
|Смольников Игорь
|2
|0
|Бабурин Егор
|2
|0
|Рейхмен Богдан
|2
|0
|Темников Иван
|1
|0
|Караев Давид
|1
|0
|Кожемякин Олег
|1
|0
|Прошкин Егор
|1
|0
|Турищев Максим
|1
|0
|Каймаков Михаил
|1
|0
Результаты матчей
Ростов
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Торпедо Москва
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
4
5
Ростов
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Торпедо Москва
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
3
19
Волевые поражения
15
1
Ростов
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Торпедо Москва
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
11
20
Волевые поражения
19
6
Голы по времени матча
Забито
20
6
6 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 16
1
5%
1
17%
1-15
2
10%
2
33%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
5
25%
1
17%
46-60
4
20%
1
17%
61-75
5
25%
1
17%
76-90
Пропущено
15
17
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
8
47%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
5
33%
5
29%
29%
61-75
2
13%
3
18%
76-90
Забито
16
2
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 0
6 Забивали первыми 1
11 Не забивали 18
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
50%
16-30
2
13%
1
50%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Пропущено
12
19
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
2
17%
1
5%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
5
26%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
3
25%
4
21%
61-75
4
33%
4
21%
76-90
Забито
36
8
12 В 1-м тайме 5
24 Во 2-м тайме 3
11 Забивали первыми 4
1 Не забивали 14
3
8%
1
13%
1-15
4
11%
3
38%
16-30
5
14%
1
13%
31-45
8
22%
1
13%
46-60
8
22%
1
13%
61-75
8
22%
1
13%
76-90
Пропущено
27
36
12 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 18
4
15%
1
3%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
4
15%
13
36%
31-45
1
4%
6
17%
46-60
8
30%
30%
9
25%
61-75
6
22%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Химки - Ростов 0:1 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3
Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Арарат-Армения - Ростов 0:3 Ростов - Краснодар 0:4 Сочи - Ростов 3:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ростов - Джохор Дарул Такзим 2:0 Ростов - Бунёдкор 4:0 Ростов - Ахмат 3:0 Оренбург - Ростов 4:2 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - Динамо Москва 2:1 Ахмат - Ростов 1:2 Факел - Ростов 1:1 Динамо Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 1:2
Торпедо Москва
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Урал 0:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Акрон - Торпедо Москва 2:0
Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Алания - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Урал 1:2 Торпедо Москва - Сочи 1:1 Торпедо Москва - Зенит 0:2 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 1:0 Ахмат - Торпедо Москва 1:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Локомотив Москва 0:1 Торпедо Москва - Пари НН 0:0
Результаты матчей
Ростов
Торпедо Москва
Точный счет
2:1
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
6 раз 60%
1
4 раза 40%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
2
7 раз 35%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
0
1 раз 5%
0
12 раз 60%
1
5 раз 25%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ростов
Торпедо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
46
74
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
37
27
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
191
Больше Меньше
812
119
317
416
119
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|15
|3
|2
|53 - 10
|48
|2.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|36 - 27
|41
|3.
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|45 - 24
|40
|4.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|35 - 20
|35
|5.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|36 - 24
|35
|6.
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|31 - 29
|32
|7.
|Заявка
|20
|10
|1
|9
|40 - 40
|31
|8.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|38 - 35
|29
|9.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|29 - 39
|28
|10.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|24 - 31
|25
|11.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|27 - 37
|22
|12.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|20 - 31
|20
|13.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|23 - 37
|19
|14.
|Заявка
|20
|2
|11
|7
|27 - 37
|17
|15.
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|19 - 41
|13
|16.
|Заявка
|20
|2
|4
|14
|12 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|37 - 6
|27
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|28 - 11
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 8
|23
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 15
|23
|6.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 9
|22
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 12
|21
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 15
|17
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 17
|13
|11.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|17 - 15
|13
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 19
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|14 - 23
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 4
|21
|2.
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|19 - 17
|18
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 12
|18
|4.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 15
|18
|5.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 18
|13
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|18 - 20
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 27
|7
|13.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|12 - 29
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
|15.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|11 - 29
|4
|16.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|10 - 22
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|16 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|16 (5)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|12 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|10 (1)
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 7
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Ахмат
|Швец Антон
|8
Прогнозы на матч Ростов - Торпедо Москва
Исход игры
Ростов
83.6% (51)
Ничья
3.3% (2)
Торпедо Москва
13.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
46.94% (23)
Меньше
53.06% (26)
Обе команды забьют
Да
42.86% (21)
Нет
57.14% (28)
Популярный счёт
2:1 Ростов
24.6% (15)
2:0 Ростов
23% (14)
1:0 Ростов
16.4% (10)
3:0 Ростов
3.3% (2)
3:1 Ростов
3.3% (2)
1:2 Торпедо Москва
3.3% (2)
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