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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Сочи
 
Позже
Зенит
Прогнозы 54
Сочи 13% (7)
X 33.3% (18)
Зенит 53.7% (29)
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Сочи
Ничья
Зенит
3.85
4.15
3.25
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Сочи
Зенит

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
7:0
КPП
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ТМК
2:1
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

3
1.25

Среднее время на гол

30
72

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.89
1.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

47
81

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нобоа Кристиан 11 (6) 0.39
Мелкадзе Георгий 5 0.18
Сарвели Владислав 4 0.14
Жоаозиньо 3 0.11
Юсупов Артур 2 0.07
Джорджевич Лука 2 0.07
Заика Кирилл 2 0.07
Шипунов Тимофей 2 0.07
Макарчук Артём 1 0.04
Дркушич Ваня 1 0.04
Кравцов Кирилл 1 0.04
Цаллагов Ибрагим 1 0.04
Сиссако Мусса 1 0.04
Бурмистров Никита 0 0
Терехов Сергей 0 0
Ушатов Кирилл 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малком Филипе 23 (2) 0.82
Сергеев Иван 10 0.36
Мостовой Андрей 8 0.29
Вендел Маркус 8 0.29
Клаудиньо 5 0.18
Кузяев Далер 5 (2) 0.18
Мантуан Густаво 5 0.18
Кассьерра Матео 1 0.04
Барриос Вильмар 1 0.04
Ерохин Александр 1 0.04
Ловрен Деян 1 0.04
Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.04
Родригао де Соуза 1 0.04
Дуглас Сантос 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Адамов Арсен 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелкадзе Георгий 8 1
Дркушич Ваня 6 1
Терехов Сергей 7 0
Мещанинов Артём 3 1
Нобоа Кристиан 4 0
Юсупов Артур 4 0
Юрганов Игорь 4 0
Макарчук Артём 4 0
Цаллагов Ибрагим 3 0
Заика Кирилл 3 0
Кравцов Кирилл 3 0
Сиссако Мусса 1 1
Маргасов Тимофей 2 0
Сарвели Владислав 2 0
Джанаев Сослан 0 1
Бурмистров Никита 1 0
Джорджевич Лука 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Миладинович Иван 1 0
Шипунов Тимофей 1 0
Батырев Амир 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригао де Соуза 3 0
Барриос Вильмар 3 0
Кузяев Далер 3 0
Клаудиньо 3 0
Вендел Маркус 3 0
Кержаков Михаил 2 0
Чистяков Дмитрий 2 0
Сутормин Алексей 2 0
Дуглас Сантос 2 0
Мантуан Густаво 2 0
Одоевский Даниил 0 1
Ловрен Деян 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Малком Филипе 1 0
Круговой Данил 1 0
Алип Нуралы 1 0

Результаты матчей

Сочи
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Зенит
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

5
4
Сочи
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Зенит
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

32
2

Волевые поражения

10
45
Сочи
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (12)
39% (11)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
Зенит
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (5)
43% (12)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

36
6

Волевые поражения

15
49

Голы по времени матча

Забито

26
24
14 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
5
19%
0
0%
1-15
2
8%
6
25%
16-30
7
27%
3
13%
31-45
2
8%
6
25%
46-60
3
12%
5
21%
61-75
7
27%
4
17%
76-90

Пропущено

16
9
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
13%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
4
25%
1
11%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
4
25%
2
22%
61-75
2
13%
2
22%
76-90

Забито

12
46
4 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 26
4 Забивали первыми 13
22 Не забивали 14
0
0%
9
20%
1-15
0
0%
5
11%
16-30
4
33%
6
13%
31-45
1
8%
4
9%
46-60
5
42%
7
15%
61-75
2
17%
15
33%
76-90

Пропущено

34
12
13 В 1-м тайме 3
21 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 8
3
9%
2
17%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
7
21%
1
8%
31-45
7
21%
4
33%
46-60
5
15%
2
17%
61-75
9
26%
3
25%
76-90

Забито

38
70
18 В 1-м тайме 29
20 Во 2-м тайме 41
13 Забивали первыми 20
10 Не забивали 3
5
13%
9
13%
1-15
2
5%
11
16%
16-30
11
29%
9
13%
31-45
3
8%
10
14%
46-60
8
21%
12
17%
61-75
9
24%
19
27%
76-90

Пропущено

50
21
19 В 1-м тайме 8
31 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 6
21 Не пропускали 15
5
10%
4
19%
1-15
3
6%
2
10%
16-30
11
22%
2
10%
31-45
11
22%
4
19%
46-60
9
18%
4
19%
61-75
11
22%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
50%
50%
10 побед 0 ничьих 10 поражений
Пари НН - Сочи 4:0 Сочи - Ростов 1:0 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Сочи - Торпедо Москва 3:1
Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Краснодар 0:2 Сочи - Крылья Советов 1:2 Динамо Москва - Сочи 0:2 Факел - Сочи 3:0 Сочи - Оренбург 0:4 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Балтика - Сочи 0:1 Химки - Сочи 0:2 Акрон - Сочи 1:3 Сочи - Факел 4:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Сочи - Ростов 3:0 Краснодар - Сочи 1:0 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Сочи - Нефтехимик 3:0
Зенит
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Оренбург - Зенит 2:2 Зенит - Краснодар 2:2 Зенит - Спартак Москва 3:2 Крылья Советов - Зенит 1:5
Зенит - Динамо Москва 3:1 Ростов - Зенит 0:0 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Зенит - Урал 2:0 Фенербахче - Зенит 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 1:1 Зенит - Химки 3:2 Зенит - Пари НН 3:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Сепахан - Зенит 2:0 Зенит - Урал 1:1 Зенит - Дубай Сити 8:0 Зенит - Арарат-Армения 1:1 Урарту - Зенит 0:1 Зенит - Джохор Дарул Такзим 3:0

Результаты матчей

Сочи
Зенит

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
3
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
8
1 раз 7%

Точный счет

3:0
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
3:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:5
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 36%
2
8 раз 29%
1
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
2
9 раз 32%
3
7 раз 25%
1
4 раза 14%
0
3 раза 11%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
8
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сочи
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
8
6
1.5
13
1
3
11
2.5
9
5
2
12
3.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
11
3
4
10
1.5
8
6
1
13
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
25
3
12
16
1.5
21
7
4
24
2.5
12
16
2
26
3.5
5
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 28 20 6 2 72 - 19 66
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 28 16 6 6 52 - 26 54
3.
Спартак Москва
 Заявка 28 15 8 5 60 - 37 53
4.
Ростов
 Заявка 28 14 8 6 44 - 38 50
5.
Ахмат
 Заявка 28 15 4 9 47 - 34 49
6.
Краснодар
 Заявка 28 13 7 8 60 - 44 46
7.
Динамо Москва
 Заявка 28 13 6 9 47 - 38 45
8.
Оренбург
 Заявка 28 12 4 12 52 - 54 40
9.
Локомотив Москва
 Заявка 28 11 6 11 47 - 43 39
10.
Сочи
 Заявка 28 11 4 13 36 - 52 37
11.
Урал
 Заявка 28 8 6 14 29 - 45 30
12.
Крылья Советов
 Заявка 28 7 8 13 30 - 43 29
13.
Факел
 Заявка 28 5 12 11 34 - 46 27
14.
Пари НН
 Заявка 28 7 5 16 31 - 50 26
15.
Химки
 Заявка 28 4 6 18 25 - 62 18
16.
Торпедо Москва
 Заявка 28 3 4 21 20 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 12 1 1 47 - 11 37
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 10 3 1 34 - 10 33
3.
Спартак Москва
 Заявка 14 9 4 1 35 - 17 31
4.
Оренбург
 Заявка 14 9 3 2 34 - 19 30
5.
Краснодар
 Заявка 14 8 3 3 29 - 18 27
6.
Сочи
 Заявка 14 8 3 3 25 - 17 27
7.
Ростов
 Заявка 14 8 3 3 22 - 18 27
8.
Динамо Москва
 Заявка 14 8 2 4 23 - 16 26
9.
Ахмат
 Заявка 14 7 2 5 19 - 15 23
10.
Локомотив Москва
 Заявка 14 5 3 6 27 - 22 18
11.
Факел
 Заявка 14 3 8 3 20 - 21 17
12.
Урал
 Заявка 14 5 1 8 16 - 23 16
13.
Пари НН
 Заявка 14 4 3 7 20 - 28 15
14.
Крылья Советов
 Заявка 14 3 6 5 13 - 17 15
15.
Химки
 Заявка 14 3 4 7 13 - 22 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 14 2 1 11 8 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 14 8 5 1 25 - 8 29
2.
Ахмат
 Заявка 14 8 2 4 28 - 19 26
3.
Ростов
 Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
4.
Спартак Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
6.
Локомотив Москва
 Заявка 14 6 3 5 20 - 21 21
7.
Краснодар
 Заявка 14 5 4 5 31 - 26 19
8.
Динамо Москва
 Заявка 14 5 4 5 24 - 22 19
9.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 17 - 26 14
10.
Урал
 Заявка 14 3 5 6 13 - 22 14
11.
Пари НН
 Заявка 14 3 2 9 11 - 22 11
12.
Оренбург
 Заявка 14 3 1 10 18 - 35 10
13.
Факел
 Заявка 14 2 4 8 14 - 25 10
14.
Сочи
 Заявка 14 3 1 10 11 - 35 10
15.
Торпедо Москва
 Заявка 14 1 3 10 12 - 28 6
16.
Химки
 Заявка 14 1 2 11 12 - 40 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 23 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 20 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 17 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 1 10
Торпедо Москва Самсонов Артём Владимирович 1 9
Ахмат Швец Антон 10
Оренбург Сиваков Михаил 1 8
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1 8
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 мая 2023, осталось 2 дня 10 часов 23 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 25.9% пользователей.
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    • Прогнозы 54
    Сочи 13% (7)
    X 33.3% (18)
    Зенит 53.7% (29)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Зенит
    3.85
    4.15
    3.25
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Сочи - Зенит

    Исход игры
    Сочи
    13% (7)
    Ничья
    33.3% (18)
    Зенит
    53.7% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.46% (33)
    Меньше
    36.54% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    82.69% (43)
    Нет
    17.31% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    25.9% (14)
    1:1 Ничья
    20.4% (11)
    2:2 Ничья
    11.1% (6)
    1:3 Зенит
    9.3% (5)
    2:1 Сочи
    7.4% (4)
    0:2 Зенит
    5.6% (3)
    1:0 Сочи
    3.7% (2)
    0:1 Зенит
    3.7% (2)
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