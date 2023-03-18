Тур: 20. Стадион: Екатеринбург Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Урал
Динамо Москва
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
17 матчей
23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.13
0.78
Среднее время на гол
80
115
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
2
1.63
Среднее время на гол
45
55
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.59
1.18
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
56
76
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каштанов Алексей
|5 (2)
|0.26
|Бикфалви Эрик
|4
|0.21
|Ранджелович Лазар
|3
|0.16
|Газинский Юрий
|3
|0.16
|Влут Рай
|3 (1)
|0.16
|Филипенко Егор
|1
|0.05
|Мишкич Даниэль
|1
|0.05
|Юшин Александр
|1
|0.05
|Иллой-Айет Эммерсон
|1
|0.05
|Егорычев Андрей
|1
|0.05
|Быковский Илья
|1
|0.05
|Кулаков Денис
|0
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|0
|0
|Бевеев Мингиян
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|7 (3)
|0.37
|Тюкавин Константин
|7
|0.37
|Грулёв Вячеслав
|3
|0.16
|Фомин Даниил
|3 (3)
|0.16
|Макаров Денис
|3
|0.16
|Гладышев Ярослав
|3
|0.16
|Захарян Арсен
|2
|0.11
|Нгамалё Николя
|2
|0.11
|Фернандес Роберто
|2
|0.11
|Паршивлюк Сергей
|1
|0.05
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.05
|Моро Никола
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
|Гагнидзе Лука
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бевеев Мингиян
|4
|1
|Егорычев Андрей
|4
|1
|Мишкич Даниэль
|5
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|4
|0
|Гогличидзе Лео
|2
|1
|Помазун Илья
|3
|0
|Каштанов Алексей
|3
|0
|Коновалов Игорь Олегович
|3
|0
|Сунгатулин Фаниль
|1
|1
|Кулаков Денис
|2
|0
|Бикфалви Эрик
|2
|0
|Сиссе Ибраима
|2
|0
|Герасимов Алексей
|2
|0
|Юшин Александр
|2
|0
|Иллой-Айет Эммерсон
|2
|0
|Ранджелович Лазар
|2
|0
|Филипенко Егор
|1
|0
|Газинский Юрий
|1
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0
|Влут Рай
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Татаринов Евгений
|1
|0
|Железнов Юрий
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Роберто
|5
|2
|Сазонов Саба
|6
|0
|Захарян Арсен
|4
|1
|Скопинцев Дмитрий
|5
|0
|Лаксальт Диего
|4
|0
|Фомин Даниил
|4
|0
|Макаров Денис
|4
|0
|Гладышев Ярослав
|2
|1
|Гагнидзе Лука
|3
|0
|Моро Никола
|1
|1
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|Карапузов Владислав
|2
|0
|Норманн Матиас
|2
|0
|Нгамалё Николя
|0
|1
|Шунин Антон
|1
|0
|Смолов Фёдор
|1
|0
|Грулёв Вячеслав
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
|Маричаль Николас
|1
|0
Результаты матчей
Урал
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Динамо Москва
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
5
9
Урал
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Динамо Москва
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
11
20
Урал
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Динамо Москва
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
16
29
Голы по времени матча
Забито
13
14
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
4
31%
1
7%
61-75
5
38%
3
21%
76-90
Пропущено
15
17
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
4
24%
1-15
3
20%
2
12%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
4
27%
3
18%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
4
27%
3
18%
76-90
Забито
12
20
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
1
8%
2
10%
1-15
2
17%
3
15%
16-30
3
25%
6
30%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
6
50%
3
15%
61-75
0
0%
5
25%
76-90
Пропущено
14
8
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
3
21%
2
25%
61-75
4
29%
2
25%
76-90
Забито
25
34
9 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 12
6 Не забивали 2
2
8%
3
9%
1-15
3
12%
7
21%
16-30
4
16%
10
29%
29%
31-45
1
4%
2
6%
46-60
10
40%
4
12%
61-75
5
20%
8
24%
76-90
Пропущено
29
25
10 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 14
0
0%
4
16%
1-15
5
17%
3
12%
16-30
5
17%
3
12%
31-45
6
21%
4
16%
46-60
5
17%
6
24%
61-75
8
28%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Урал 1:1 Торпедо Москва - Урал 0:1 Спартак Москва - Урал 2:2 Урал - Ростов 2:1
Ростов - Урал 1:1 Урал - Арарат-Армения 2:0 Зенит - Урал 1:1 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - Зенит 1:1 Урал - Арарат-Армения 1:1 Урал - Родина Москва 0:1 Урал - Родина Москва 2 0:1 Ботев Пловдив - Урал 2:1 Торпедо Москва - Урал 1:2 Урал - ЦСКА Москва 0:0 Урал - Факел 2:0 Урал - Локомотив Москва 2:2 Сочи - Урал 2:2 Урал - Крылья Советов 2:1 Сочи - Урал 2:3
Динамо Москва
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Зенит - Динамо Москва 1:1 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1
Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Алания 3:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Динамо Москва - Олимпик Ташкент 1:0 Динамо Москва - Енисей 4:1 Динамо Москва - Арда Карджали 3:1 Динамо Москва - Борац Баня-Лука 3:2 Динамо Москва - Оренбург 3:3 Динамо Москва - Оренбург 1:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Ростов - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Химки 6:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Ростов 3:1
Результаты матчей
Урал
Динамо Москва
Точный счет
2:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Точный счет
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:1
5 раз 26%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 42%
0
6 раз 32%
1
4 раза 21%
4
1 раз 5%
1
8 раз 42%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Урал
Динамо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
55
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
45
45
18
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
172
910
910
118
514
118
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|53 - 9
|48
|2.
|0:1 Заявка
|20
|12
|4
|4
|45 - 23
|40
|3.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|35 - 27
|38
|4.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|34 - 20
|32
|5.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|35 - 24
|32
|6.
|1:0 Заявка
|20
|10
|1
|9
|39 - 40
|31
|7.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|30 - 29
|29
|8.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|36 - 32
|29
|9.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|29 - 36
|28
|10.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|24 - 30
|25
|11.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|20 - 30
|20
|12.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|23 - 34
|19
|13.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|24 - 35
|19
|14.
|Заявка
|19
|1
|11
|7
|24 - 37
|14
|15.
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|19 - 40
|13
|16.
|Заявка
|19
|1
|4
|14
|9 - 33
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|37 - 6
|27
|2.
|1:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|27 - 11
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 15
|23
|5.
|0:1 Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 9
|22
|6.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 12
|21
|7.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 8
|20
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 15
|17
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|10.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 16
|13
|11.
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|14 - 15
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 20
|8
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|14 - 17
|6
|16.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 3
|21
|2.
|0:1 Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 14
|18
|3.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|18 - 17
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 12
|15
|5.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 18
|13
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 17
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 24
|7
|13.
|1:0 Заявка
|10
|2
|0
|8
|12 - 29
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|11 - 29
|4
|15.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|10 - 22
|4
|16.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 16
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|16 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|16 (5)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|11 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|10 (1)
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Ахмат
|Швец Антон
|8
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 6
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Урал - Динамо Москва
Исход игры
Урал
31.6% (50)
Ничья
45.6% (72)
Динамо Москва
22.8% (36)
Тотал 2.5
Больше
34.43% (42)
Меньше
65.57% (80)
Обе команды забьют
Да
85.25% (104)
Нет
14.75% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.2% (62)
2:1 Урал
12% (19)
1:2 Динамо Москва
10.8% (17)
1:0 Урал
7.6% (12)
2:2 Ничья
2.5% (4)
0:1 Динамо Москва
1.9% (3)
2:0 Урал
1.3% (2)
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