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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Урал
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 160
Урал 31.3% (50)
X 46.3% (74)
Динамо Москва 22.5% (36)
Все прогнозы
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Урал
Ничья
Динамо Москва
2.60
3.66
3.45
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Урал
Динамо Москва

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

17 матчей

23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.13
0.78

Среднее время на гол

80
115

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

2
1.63

Среднее время на гол

45
55

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.59
1.18

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

56
76

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каштанов Алексей 5 (2) 0.26
Бикфалви Эрик 4 0.21
Ранджелович Лазар 3 0.16
Газинский Юрий 3 0.16
Влут Рай 3 (1) 0.16
Филипенко Егор 1 0.05
Мишкич Даниэль 1 0.05
Юшин Александр 1 0.05
Иллой-Айет Эммерсон 1 0.05
Егорычев Андрей 1 0.05
Быковский Илья 1 0.05
Кулаков Денис 0 0
Подберёзкин Вячеслав 0 0
Бевеев Мингиян 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 7 (3) 0.37
Тюкавин Константин 7 0.37
Грулёв Вячеслав 3 0.16
Фомин Даниил 3 (3) 0.16
Макаров Денис 3 0.16
Гладышев Ярослав 3 0.16
Захарян Арсен 2 0.11
Нгамалё Николя 2 0.11
Фернандес Роберто 2 0.11
Паршивлюк Сергей 1 0.05
Скопинцев Дмитрий 1 0.05
Моро Никола 0 0
Даса Элазар 0 0
Гагнидзе Лука 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бевеев Мингиян 4 1
Егорычев Андрей 4 1
Мишкич Даниэль 5 0
Гаджимурадов Рамазан 4 0
Гогличидзе Лео 2 1
Помазун Илья 3 0
Каштанов Алексей 3 0
Коновалов Игорь Олегович 3 0
Сунгатулин Фаниль 1 1
Кулаков Денис 2 0
Бикфалви Эрик 2 0
Сиссе Ибраима 2 0
Герасимов Алексей 2 0
Юшин Александр 2 0
Иллой-Айет Эммерсон 2 0
Ранджелович Лазар 2 0
Филипенко Егор 1 0
Газинский Юрий 1 0
Подберёзкин Вячеслав 1 0
Влут Рай 1 0
Мамин Артём 1 0
Татаринов Евгений 1 0
Железнов Юрий 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Роберто 5 2
Сазонов Саба 6 0
Захарян Арсен 4 1
Скопинцев Дмитрий 5 0
Лаксальт Диего 4 0
Фомин Даниил 4 0
Макаров Денис 4 0
Гладышев Ярослав 2 1
Гагнидзе Лука 3 0
Моро Никола 1 1
Паршивлюк Сергей 2 0
Карапузов Владислав 2 0
Норманн Матиас 2 0
Нгамалё Николя 0 1
Шунин Антон 1 0
Смолов Фёдор 1 0
Грулёв Вячеслав 1 0
Даса Элазар 1 0
Маричаль Николас 1 0

Результаты матчей

Урал
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Динамо Москва
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
9
Урал
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Динамо Москва
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

11
20
Урал
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Динамо Москва
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

16
29

Голы по времени матча

Забито

13
14
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
4
31%
1
7%
61-75
5
38%
3
21%
76-90

Пропущено

15
17
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
4
24%
1-15
3
20%
2
12%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
4
27%
3
18%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
4
27%
3
18%
76-90

Забито

12
20
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
1
8%
2
10%
1-15
2
17%
3
15%
16-30
3
25%
6
30%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
6
50%
3
15%
61-75
0
0%
5
25%
76-90

Пропущено

14
8
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
3
21%
2
25%
61-75
4
29%
2
25%
76-90

Забито

25
34
9 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 12
6 Не забивали 2
2
8%
3
9%
1-15
3
12%
7
21%
16-30
4
16%
10
29%
29%
31-45
1
4%
2
6%
46-60
10
40%
4
12%
61-75
5
20%
8
24%
76-90

Пропущено

29
25
10 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 14
0
0%
4
16%
1-15
5
17%
3
12%
16-30
5
17%
3
12%
31-45
6
21%
4
16%
46-60
5
17%
6
24%
61-75
8
28%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Урал 1:1 Торпедо Москва - Урал 0:1 Спартак Москва - Урал 2:2 Урал - Ростов 2:1
Ростов - Урал 1:1 Урал - Арарат-Армения 2:0 Зенит - Урал 1:1 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - Зенит 1:1 Урал - Арарат-Армения 1:1 Урал - Родина Москва 0:1 Урал - Родина Москва 2 0:1 Ботев Пловдив - Урал 2:1 Торпедо Москва - Урал 1:2 Урал - ЦСКА Москва 0:0 Урал - Факел 2:0 Урал - Локомотив Москва 2:2 Сочи - Урал 2:2 Урал - Крылья Советов 2:1 Сочи - Урал 2:3
Динамо Москва
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Зенит - Динамо Москва 1:1 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1
Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Алания 3:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Динамо Москва - Олимпик Ташкент 1:0 Динамо Москва - Енисей 4:1 Динамо Москва - Арда Карджали 3:1 Динамо Москва - Борац Баня-Лука 3:2 Динамо Москва - Оренбург 3:3 Динамо Москва - Оренбург 1:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Ростов - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Химки 6:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Ростов 3:1

Результаты матчей

Урал
Динамо Москва

Точный счет

2:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Точный счет

2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:1
5 раз 26%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 42%
0
6 раз 32%
1
4 раза 21%
4
1 раз 5%
1
8 раз 42%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Урал
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
5
5
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
4
5
1
8
2.5
2
7
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
17
2
9
10
1.5
9
10
1
18
2.5
5
14
1
18
3.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 19 15 3 1 53 - 9 48
2.
Спартак Москва
 0:1 Заявка 20 12 4 4 45 - 23 40
3.
Ростов
 Заявка 19 11 5 3 35 - 27 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 19 9 5 5 34 - 20 32
5.
Динамо Москва
 Заявка 19 9 5 5 35 - 24 32
6.
Оренбург
 1:0 Заявка 20 10 1 9 39 - 40 31
7.
Ахмат
 Заявка 19 9 2 8 30 - 29 29
8.
Краснодар
 Заявка 19 8 5 6 36 - 32 29
9.
Сочи
 Заявка 19 8 4 7 29 - 36 28
10.
Урал
 Заявка 19 7 4 8 24 - 30 25
11.
Крылья Советов
 Заявка 19 5 5 9 20 - 30 20
12.
Пари НН
 Заявка 19 5 4 10 23 - 34 19
13.
Локомотив Москва
 Заявка 19 5 4 10 24 - 35 19
14.
Факел
 Заявка 19 1 11 7 24 - 37 14
15.
Химки
 Заявка 19 3 4 12 19 - 40 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 19 1 4 14 9 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 9 0 1 37 - 6 27
2.
Оренбург
 1:0 Заявка 10 8 1 1 27 - 11 25
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4.
Ростов
 Заявка 11 7 2 2 20 - 15 23
5.
Спартак Москва
 0:1 Заявка 9 7 1 1 25 - 9 22
6.
Сочи
 Заявка 10 6 3 1 20 - 12 21
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 6 2 1 24 - 8 20
8.
Краснодар
 Заявка 10 5 2 3 20 - 15 17
9.
Ахмат
 Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
10.
Урал
 Заявка 10 4 1 5 12 - 16 13
11.
Факел
 Заявка 9 1 7 1 14 - 15 10
12.
Крылья Советов
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
13.
Химки
 Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
14.
Пари НН
 Заявка 9 2 2 5 14 - 20 8
15.
Локомотив Москва
 Заявка 9 1 3 5 14 - 17 6
16.
Торпедо Москва
 Заявка 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 6 3 0 16 - 3 21
2.
Спартак Москва
 0:1 Заявка 11 5 3 3 20 - 14 18
3.
Ахмат
 Заявка 9 5 0 4 18 - 17 15
4.
Ростов
 Заявка 8 4 3 1 15 - 12 15
5.
Локомотив Москва
 Заявка 10 4 1 5 10 - 18 13
6.
Краснодар
 Заявка 9 3 3 3 16 - 17 12
7.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
9.
Пари НН
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
10.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
11.
Динамо Москва
 Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
12.
Сочи
 Заявка 9 2 1 6 9 - 24 7
13.
Оренбург
 1:0 Заявка 10 2 0 8 12 - 29 6
14.
Химки
 Заявка 10 1 1 8 11 - 29 4
15.
Факел
 Заявка 10 0 4 6 10 - 22 4
16.
Торпедо Москва
 Заявка 9 0 3 6 5 - 16 3
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Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
Зенит Малком Филипе 16 (5)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 11 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
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Топ нарушителей
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Ахмат Швец Антон 8
Оренбург Сиваков Михаил 1 6
Сочи Мелкадзе Георгий 7
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 20-го тура Российской премьер-лиги, в котором екатеринбургский "Урал" сыграет дома с московским "Динамо". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 марта 2023, осталось 1 час 48 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится победой Урал.
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Прогнозы 160
Урал 31.3% (50)
X 46.3% (74)
Динамо Москва 22.5% (36)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Урал
Ничья
Динамо Москва
2.60
3.66
3.45
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Урал - Динамо Москва

Исход игры
Урал
31.6% (50)
Ничья
45.6% (72)
Динамо Москва
22.8% (36)
Тотал 2.5
Больше
34.43% (42)
Меньше
65.57% (80)
Обе команды забьют
Да
85.25% (104)
Нет
14.75% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.2% (62)
2:1 Урал
12% (19)
1:2 Динамо Москва
10.8% (17)
1:0 Урал
7.6% (12)
2:2 Ничья
2.5% (4)
0:1 Динамо Москва
1.9% (3)
2:0 Урал
1.3% (2)
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