Тур: 20. Стадион: Газовик.
2:0
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаВоробьёв Дмитрий
1:0
17' ГолКовалёв Юрий
2:0
23' ГолВоробьёв Дмитрий
37' Желтая карточкаЗиньковский Антон
39' Желтая карточкаСиваков Михаил
45' Желтая карточкаСоболев Александр
55' Желтая карточкаЛитвинов Руслан
90' Желтая карточкаСысуев Николай
90'+7
Бонусы букмекеров
Ход матча
17'
23'
39'
55'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
20 Удары по воротам 15
-
8 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
72 Точность передач, % 84
-
34 Владение мячом, % 66
-
2 Голы 0
-
20 Удары по воротам 15
-
8 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
72 Точность передач, % 84
-
34 Владение мячом, % 66
Прогноз на матч от Liveresult
22
Перес
Матиас
17
Ковалёв
Юрий
39
Маслов
Павел
25
Пруцев
Данил
47
Зобнин
Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Перес МатиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ковалёв ЮрийНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Марин ДжиммиНападающий
- Нападающий
-
20 Акоста ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Маслов ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Рыбус МацейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Абаскаль Гильермо
История личных встреч
Оренбург
Спартак Москва
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Среднее время на гол
72
72
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
2.25
1.75
Среднее время на гол
40
51
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
51
60
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Писарский Владимир
|14 (2)
|0.7
|Марин Джимми
|6 (1)
|0.3
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|4 (1)
|0.2
|Аюпов Тимур
|4
|0.2
|Флорентин Сесар Габриэль
|2
|0.1
|Башич Иван
|2
|0.1
|Ковалёв Юрий
|2
|0.1
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|1 (1)
|0.05
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0.05
|Эктов Александр
|1
|0.05
|Перес Матиас
|1
|0.05
|Капленко Кирилл
|1
|0.05
|Гурциев Батраз
|0
|0
|Гойкович Ренато
|0
|0
|Малых Андрей
|0
|0
|Печенин Кирилл
|0
|0
|Оганесян Степан
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Квинси
|16 (2)
|0.8
|Соболев Александр Сергеевич
|7
|0.35
|Николсон Шамар
|3
|0.15
|Литвинов Руслан
|3
|0.15
|Мартинс Кристофер
|2
|0.1
|Игнатов Михаил
|2
|0.1
|Зобнин Роман
|2
|0.1
|Зиньковский Антон
|2
|0.1
|Мозес Виктор
|2
|0.1
|Пруцев Данил
|1
|0.05
|Денисов Даниил
|1
|0.05
|Рыбус Мацей
|1
|0.05
|Маслов Павел
|1
|0.05
|Мелёшин Павел
|1
|0.05
|Хлусевич Даниил
|0
|0
|Джикия Георгий
|0
|0
|Зорин Даниил
|0
|0
Карточки
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиваков Михаил
|7
|1
|Аюпов Тимур
|6
|0
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|4
|1
|Гойкович Ренато
|4
|0
|Хотулёв Данила
|4
|0
|Малых Андрей
|3
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|3
|0
|Эктов Александр
|3
|0
|Вера Лукас Габриэль
|3
|0
|Писарский Владимир
|3
|0
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|Павловец Александр
|2
|0
|Стаматов Матео
|2
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|2
|0
|Гошев Евгений
|1
|0
|Капленко Кирилл
|1
|0
|Сысуев Николай
|1
|0
|Титков Николай
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Башич Иван
|1
|0
|Перес Матиас
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр Сергеевич
|8
|0
|Промес Квинси
|6
|0
|Хлусевич Даниил
|5
|0
|Рыбус Мацей
|3
|1
|Джикия Георгий
|3
|0
|Пруцев Данил
|3
|0
|Литвинов Руслан
|3
|0
|Зобнин Роман
|2
|0
|Селихов Александр
|2
|0
|Зиньковский Антон
|2
|0
|Маслов Павел
|2
|0
|Денисов Даниил
|2
|0
|Бальде Диао Кейта
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Максименко Александр
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
|Дуарте Алексис
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
Результаты матчей
Оренбург
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Спартак Москва
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
4
6
Оренбург
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Спартак Москва
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
28
2
Волевые поражения
6
24
Оренбург
84.2%
15.8%
16 побед 3 поражения
Первый тайм
65% (13)
15% (3)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (12)
25% (5)
15% (3)
Спартак Москва
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (3)
30% (6)
55% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
33
7
Волевые поражения
10
30
Голы по времени матча
Забито
28
19
15 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
2
7%
1
5%
1-15
7
25%
4
21%
16-30
6
21%
2
11%
31-45
6
21%
5
26%
46-60
4
14%
2
11%
61-75
3
11%
5
26%
76-90
Пропущено
11
16
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
6
38%
16-30
2
18%
4
25%
31-45
2
18%
3
19%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
2
18%
2
13%
76-90
Забито
13
25
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
1
8%
3
12%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
3
23%
5
20%
31-45
4
31%
3
12%
46-60
4
31%
5
20%
61-75
0
0%
6
24%
76-90
Пропущено
28
9
16 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
7
25%
1
11%
1-15
5
18%
1
11%
16-30
4
14%
2
22%
31-45
4
14%
4
44%
46-60
4
14%
1
11%
61-75
4
14%
0
0%
76-90
Забито
41
44
20 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 12
2 Не забивали 2
3
7%
4
9%
1-15
8
20%
7
16%
16-30
9
22%
7
16%
31-45
10
24%
8
18%
46-60
8
20%
7
16%
61-75
3
7%
11
25%
76-90
Пропущено
39
25
21 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
8
21%
1
4%
1-15
7
18%
7
28%
16-30
6
15%
6
24%
31-45
6
15%
7
28%
46-60
6
15%
2
8%
61-75
6
15%
2
8%
76-90
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сочи - Оренбург 0:4 Ахмат - Оренбург 3:1 Химки - Оренбург 2:5 Торпедо Москва - Оренбург 3:4
Оренбург - Пари НН 2:1 Пюник - Оренбург 1:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Славия София - Оренбург 2:1 Динамо Москва - Оренбург 3:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва - Оренбург 1:0 Оренбург - Ростов 4:2 Оренбург - Краснодар 5:1 Химки - Оренбург 2:0 Оренбург - Факел 4:1 Оренбург - ЦСКА Москва 2:2 Оренбург - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Оренбург 3:2 Оренбург - Ахмат 2:1
Спартак Москва
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2
Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Андижан 2:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ботев Пловдив - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - АГМК 3:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Крылья Советов - Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:2 Сочи - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 1:0 Спартак Москва - Химки 5:0 Факел - Спартак Москва 1:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 2:2 Спартак Москва - Крылья Советов 5:2
Результаты матчей
Оренбург
Спартак Москва
Точный счет
4:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
Точный счет
4:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
5:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 30%
1
5 раз 25%
0
3 раза 15%
4
3 раза 15%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
2
6 раз 30%
1
5 раз 25%
4
3 раза 15%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
5
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Оренбург
Спартак Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
63
55
54
37
36
19
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
92
37
74
19
29
19
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
182
128
137
614
713
416
515
119
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|53 - 9
|48
|2.
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|45 - 24
|40
|3.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|35 - 27
|38
|4.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|36 - 24
|35
|5.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|34 - 20
|32
|6.
|Заявка
|20
|10
|1
|9
|40 - 40
|31
|7.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|30 - 29
|29
|8.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|38 - 35
|29
|9.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|29 - 39
|28
|10.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|24 - 31
|25
|11.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|27 - 37
|22
|12.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|20 - 30
|20
|13.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|23 - 34
|19
|14.
|Заявка
|20
|2
|11
|7
|27 - 37
|17
|15.
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|19 - 40
|13
|16.
|Заявка
|19
|1
|4
|14
|9 - 33
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|37 - 6
|27
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|28 - 11
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 15
|23
|5.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 9
|22
|6.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 12
|21
|7.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 8
|20
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 15
|17
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 17
|13
|11.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|17 - 15
|13
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 19
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 20
|8
|16.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 3
|21
|2.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 15
|18
|3.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|18 - 17
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 12
|15
|5.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 18
|13
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|18 - 20
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 27
|7
|13.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|12 - 29
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|11 - 29
|4
|15.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|10 - 22
|4
|16.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 16
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|16 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|16 (5)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|11 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|10 (1)
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 7
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Ахмат
|Швец Антон
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Оренбург 2:0 Спартак Москва
Исход игры
Оренбург
13% (24)
Ничья
15.8% (29)
Спартак Москва
71.2% (131)
Тотал 2.5
Больше
72.13% (88)
Меньше
27.87% (34)
Обе команды забьют
Да
83.61% (102)
Нет
16.39% (20)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
27.7% (51)
1:1 Ничья
7.6% (14)
0:1 Спартак Москва
6.5% (12)
2:2 Ничья
6.5% (12)
1:3 Спартак Москва
4.9% (9)
2:1 Оренбург
4.3% (8)
0:2 Спартак Москва
3.8% (7)
3:2 Оренбург
1.1% (2)
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