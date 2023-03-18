"Оренбург" показал мастер-класс "Спартаку", как надо реализовывать контратаки, и одержал достаточно уверенную победу над "красно-белыми". Подопечные Гильермо Абаскаля несколько добавили давления во втором тайме, но недостаточно. Гости имели ряд моментов, однако не смогли даже сократить отставание в счёте, который был 2:0 в пользу "Оренбурга". Так матч и закончился. Текстовый онлайн вёл Кирилл Иванцов, спасибо за внимание, встретимся ещё на LiveResult.Ru!

Угловой заработали спартаковцы, с правого фланга будет его исполнение.

А, нету углового у "Спартака". Сысуев выносит мяч от своих ворот. Хотя сначала показалось, что судья назначил корнер.

Дуарте в центральном круге завалился сверху на Оганесяна - фол со стороны московского "Спартака".

"Оренбург" с мячом на чужой половине, атакует команда хозяев, и уже не мечтают гости о спасении матча.

Фантастический момент "Спартака"! Ошибся Сысуев на выходе в своей штрафной, и спустя секунды супершанс получил в своё распоряжение Николсон. Хлусевич покатил ему пас к левой штанге, а он умудрился с короткой дистанции не попасть в ближний угол.

Ух, огненный получается второй тайм, только безголевой! Не дают команды скучать ни болельщикам тех и других, ни нейтральным зрителям.

Жарковато сейчас было в штрафной гостей, Мансилья пробивал с левого полуфланга, но рикошет не привёл к опасности, и потом прозвучал свисток.

Давит, давит "Спартак"! Зобнин пробивает из пределов штрафной, но не попадает в левый угол. До этого был заблокированный удар Соболева.

Две с половиной минуты ещё играть командам. "Оренбург" начинал контратаку, но обрезался в середине поля.

Бальде на чужой половине поля сначала выбил мяч в аут, а секунд через пятнадцать отправил на газон Башича. Много энергии у Кейта, жаден он до активных действий на газоне.

Двойная замена происходит в рядах "Оренбурга": Полуяхтов и Оганесян вступают в игру вместо Башича и Воробьёва.

В штангу попадает Соболев! Вот это да! От правой линии штрафной ему пасовал Хлусевич, и влепил Александр мяч в правую стойку ворот, а дальше ещё отскок был в створ от защитника "Оренбурга", но Сысуев вовремя среагировал и не запустил мяч в свои ворота.

Экспресс-контратака удаётся затем сразу же "Оренбургу". Мансилья прорывается в чужую штрафную и падает там на газон, и потом следует удар Веры выше створа из убойной позиции.

Идёт проверка ВАР: возможен пенальти в ворота "Спартака". Литвинов, кажется, толкал Мансилью перед своей штрафной.

Вердикт видеоассистентов: нет пенальти. Вроде как фол Литвинова действительно был, но до линии штрафной площади, и в таком случае ВАР не может поспособствовать назначению штрафного удара. А ведь у Литвинова уже была жёлтая карточка, и если бы Кукуян зафиксирован нарушение сам... Но ладно, проехали.

В общем, игра идёт на встречных курсах, можно так сказать. Ставки сильно повышаются для "Спартака", учитывая, что уже последние минуты матча.

Сейчас есть ощущение, что чуть успокоились страсти на поле, но время неумолимо тает, а "Спартак" до сих пор проигрывает с разницей в два мяча.

Зобнин смещается чуть к центру с левого полуфланга и наносит дальний удар, который блокируется Николсоном - по иронии судьбы.

Двойная замена произошла у "Спартака" в перерыве. Вступили в игру Кристофер Мартинс и Даниил Хлусевич вместо Даниила Денисова и Данила Пруцева.

Хлусевич исполнил безадресный пас из центра поля в правую часть чужой штрафной - мяч выкатился за лицевую.

Оренбуржцы в атаке на левом полуфланге с острого угла пытались прокинуть мяч к воротам "Спартака", но не позволил им это сделать Александр Селихов.

Что-то не хватает изобретательности "красно-белым". Прилетает сейчас от них навес с правого фланга прямо в руки Сысуева.

Соболев хотел нормальной передачи на ход, но не было ему смысла ускоряться, так как он верно просчитал, что мяч прикатится в руки Сысуева, поздно уже было стартовать Александру.

Соболева плотно опекают, как только он получает мяч в чужой штрафной площади. Сейчас как раз такое было, и не смог Александр показать чудеса финтов, чтобы высвободить себе место для удара по воротам.

Для Зиньковского тоже, как и для Соболева, лёгких путей сегодня нет. Помешали только что Антону выполнить подачу с левого фланга - рикошетом от защитника хозяев мяч ушёл в аут.

Мансилья слева в чужой штрафной отобрал мяч у Литвинова и оказался с глазу на глаз с Селиховым, но забыл сразу пробить и упустил прекрасную голевую возможность.

Мартинс около своей штрафной с нарушением правил остановил Мансилью, после чего увидел жёлтую карточку в свой адрес.

Готовится Абаскаль выпустить на замену Николсона в пару к Соболеву. Надо же отыгрываться "Спартаку".

Перес откликался верхом на подачу Башича с левого полуфланга со штрафного и не попал в правый угол.

Селихов тащит! Подача Ковалёва справа, Мансилья наносит удар головой, и вратарь "Спартака" здорово отбивает мяч. Угловой будет... Уже был. С корнера не удалось обострить хозяевам.

Двойная замена производится в составе "Спартака": Николсон и Дуарте вступают в игру вместо Маслова и Зиньковского.

"Оренбург" в последние несколько минут десять держит игру около штрафной "Спартака". Как говорится, лучшая оборона - это атака.

Право на очередной угловой получили футболисты "Оренбурга". С левого фланга он будет исполняться. Спартаковцам надо быть начеку.

Хозяева навешивают с корнера, и Лукас Вера нарушает правила, перед тем как неточно пробить головой в правый угол.

Промес не идёт в дриблинг, не играет в короткий пас, а бесхитростно навешивает с левого фланга в руки Сысуева. Где изюминка у "красно-белых"?

Метров с семнадцати Литвинов, оказавшийся в нужное время в нужном месте, приложился по чужим воротам низом, однако немного не попал в правый угол.

Ковалёв в сопровождении врачей покидает поле. Повреждение у автора одного из голов в матче.

Ни о каком навале со стороны "Спартака" речи не идёт на данный момент. "Оренбург" в целом выполняет задачу выдавливать "красно-белых" подальше от своей штрафной.

Опасно в атаке у "Спартака"! Соболев выкатил по диагонали вправо Хлусевичу, который прострелил к вратарской, а Николсон неудачно ковырнул мяч правее створа.

И вот "Оренбург" опять распрямил свою пружину, благодаря чему заработал угловой на левом фланге - мяч только что ушёл за лицевую линию от Дуарте.

Повозились хозяева после корнера вторым темпом у чужой штрафной, пока не нанёс удар Башич с левого полуфланга в руки Селихова.

Особенно левым флангом активны в атаках оренбуржцы, больше всего оттуда следуют угрозы воротам Селихова.

На правом фланге около угла чужой штрафной Соболев оказался на газоне. Его уронил Лукас Вера, не желающий верить, что арбитр зафиксировать фол.

Промес сделал подачу со стандарта, и пытались организовать контратаку хозяева, но быстро потерял мяч Мансилья, а через некоторое время Марин всё равно пробежался по левому флангу вперёд к лицевой, стал смещаться в штрафную площадь и нанёс удар, заблокированный Литвиновым.

Джикия бросил играть в предыдущем эпизоде, когда почувствовал что-то неладное с ногой. Оказывают теперь медицинскую помощь самоотверженному капитану "Спартака".

Дуарте пришёл в чужую штрафную в надежде откликнуться на подачу с левого фланга, однако мяч там поймал Сысуев.

Бальде закидывал мяч в чужую штрафную, опять-таки, с левого фланга, но по-прежнему всё это бесполезно, верх у себя перед воротами не проигрывают оренбуржцы.

Первый тайм

— Свисток на перерыв прозвучал, когда хозяева заработали угловой удар. Для кого-то неожиданно "Оренбург" ведёт по итогам первого тайма со счётом 2:0, но "Спартак" - это такая команда, от которой можно ожидать чего угодно. Вновь встретимся на этом текстовом онлайне в начале второй половины встречи.

45' Соболев стал демонстративно отсчитывать расстояние от стенки до места пробития штрафного и получил жёлтую карточку.

45' Разыграли стандарт хозяева, удар Башича был заблокирован Таварешом, а потом сфолил Промес против Башича. Так что сейчас штрафной исполнит "Оренбург".

45' Джикия недалеко от своей площади, упав на газон, накрыл мяч двумя ногами, что не позволяется правилами. Так что будет свободный удар у "Оренбурга".

45' Квинси Промес пробил напрямую со штрафного обводящим ударом, и просвистел мяч мимо правой девятки ворот Сысуева.

45' 3 минуты добавляются к первому тайму Павлом Кукуяном.

45' Денисов отдал средний пас по центру вперёд на Соболева, который включил режим мощного форварда, стал пробиваться к штрафной площади, получил по ногам от Переса и заработал перспективный штрафной для "Спартака".

44' Воробьёв поспешил перед чужой штрафной площадью, отправив мяч мимо левого угла. Можно ведь было и поточнее пробить - в створ попасть и так далее.

43' Зиньковский с правого фланга сделал неточную подачу - за лицевую. Не хватает эффективности Антону, чтобы самому делать разницу или помогать делать её партнёрам.

42' А теперь - очередная контратака "Оренбурга". Мансилья получил на левом полуфланге перевод с правого от Башича и ударил низом рядом с дальним углом. Недалёк был "Спартак" от нового пропущенного гола.

41' Промес не добился успеха в доставке мяча в центр штрафной с левой стороны - была заблокирована его попытка. Однако не смогли нормально отбиться оренбуржцы, и получивший мяч Соболев метров с 15-16 криво пробил мимо левой штанги, но смотрелось это довольно опасно.

40' Был недавно офсайд у Воробьёва, после чего "Спартак" провёл простенькую атаку, в которой не придумали гости ничего более серьёзного, кроме простенькой подачи справа в руки Сысуеву.

39' Сиваков сфолил на фланге в центре поля, схватив сзади за шиворот футболки Соболева. И здесь показана жёлтая карточка - игроку "Оренбурга" на этот раз.

38' Башичу потребовалась медицинская помощь. Судя по всему, придётся арбитру накинуть к первому тайму больше одной минуты компенсированного времени.

37' Вот что там было. Зиньковский пробегал мимо Башича и зацепил того. Судья дал тогда продолжить игру. Поэтому сейчас, уже после остановки, вручается отложенная жёлтая карточка Антону.

36' Иван Башич лежит на газоне в центре поля и не поднимается. Зиньковский интересуется его состоянием.

35' Промес навесил с левого фланга, но в центре обороны "Оренбурга" первым на мяче был защитник, выбивший его из своей штрафной вторым этажом в падении.

34' Александр Соболев, с чьей потери возле штрафной площади хозяев началась предыдущая острая контратака "Оренбурга", получает медицинскую помощь.

33' Момент на крупный счёт! Вера выкатил шикарный пас на ход для Ковалёва. Тот выскочил один на один с Селиховым и откровенно простил спартаковцев, ударив черпачком выше выдвинувшегося ему навстречу вратаря и также выше створа.

32' Кстати, искусственный газон в Оренбурге. Возможно, "Спартаку" не совсем привычно играть на таком покрытии. Однако это не может являться отговоркой для топ-клуба.

31' Не добились острой ситуации у чужих ворот спартаковцы после своего левофлангового корнера, хотя ведь серьёзно нуждаются "красно-белые" в опасных моментах, учитывая счёт на табло.

30' Зиньковский справа сделал высокую подачу, и не лучшим образом действовал защитник "Оренбурга", скорректировавший мяч на угловой.

29' Вера не позволил Пруцеву обокрасть себя и примерно с левого угла штрафной навесил на дальний край вратарской, а там Тавареш взглядом сопроводил мяч за лицевую.

28' Побеседовал арбитр в центре поля с Лукасом Верой и Матиасом Пересом. Пока не спешит Павел Кукуян раздавать карточки направо и налево. На данный момент в матче было только одно предупреждение.

27' С левого фланга Промес то ли навесил на Соболева, то ли не очень сильно пробил по воротам, и мяч в любом случае прилетел в руки Сысуева.

26' "Оренбург", хоть и отошёл в полную оборону, наверняка продолжит при удобном случае грозиться "Спартаку" новыми острыми контратаками.

25' Литвинов получил пас от Промеса, выкатившего ему мяч с корнера, и сделал безобразную высокую подачу за лицевую линию.

24' "Спартак" заработал угловой на правом фланге. Надо что-то серьёзное придумывать "красно-белым" в нападении, а то как-то всё не айс у подопечных Гильермо Абаскаля.

23' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! Дмитрий Воробьёв!

Ускорившийся Мансилья на левом фланге оказался настырнее Денисова, который недостаточно упорно пытался отобрать у него мяч. В итоге упал Даниил на газон, а Воробьёв прострелил от боковой вратарской линии на Воробьёва, филигранно - кажется, пяточкой - переправившего игровой снаряд в ближний угол.

22' Неудачно попытался только что "Оренбург" убежать в контрвыпад, а так после гола Ковалёва сформировалось территориальное преимущество "Спартака".

21' Пруцев перевёл мяч направо Зиньковскому, который сделал ответный пас приблизившемуся к нему Данилу. Далее обработка подвела Пруцева, однако защитники хозяев всё равно на всякий случай выбили мяч за боковую.

20' Длинный заброс прилетает от гостей из глубины поля в район левой штанги ворот "Оренбурга", где мяч уверенно вылавливает Николай Сысуев.

20' Промес слева прокинул себе мяч к лицевой линии, однако Перес был вполне готов к этому и вынес игровой снаряд за боковую линию.

18' То, что "Спартак" не любит обходиться без сюрпризов, ни для кого не является секретом. Что ж, в очередной раз наступает время, когда от "красно-белых" требуется проявить волю.

17' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Юрий Ковалёв!

Зиньковский обрезал спартаковцев в середине поля, и пошла быстрая атака "Оренбурга". Воробьёв отдал вперёд в штрафную на Ковалёва, который, сумев устоять на ногах, хотя начали дрожать у него коленки, проткнул-таки мяч в ворота мимо Селихова.

16' Промес слева покатил коротко в штрафную на Тавареша, который упал после лёгкого контакта с Пересом. Вряд ли здесь может быть пенальти, и арбитр не думает о назначении 11-метрового.

15' Квинси Промес открылся в офсайд на левом полуфланге под заброс из глубины поля. Надо было немножко повременить нидерландскому форварду, перед тем как начинать свой забег.

14' Александр Соболев переусердствовал в попытках отбора у Матиаса Переса впереди на левом фланге. Арбитр дал свисток о том, что нарушил правила нападающий "Спартака".

13' В последние минуты три мяч держится у "Оренбурга". Позиционно атаковали в это время подопечные Марцела Лички, но совершить обострение у ворот "красно-белых" не сумели.

12' Ясные погодные условия в Оренбурге, и в первом тайме солнце светит в лицо Селихову. Пока нельзя сказать, что это как-то отражается на действиях спартаковского голкипера.

11' Башич с фолом запрессинговал Зобнина впереди на правом фланге - судья свистнул нарушение оренбуржцев на половине поля "красно-белых".

10' Удар наносит Воробьёв с подступов к штрафной площади, мяч движется низом в правый угол, и его чётко фиксирует в своих перчатках Селихов.

10' Обе команды показали, что не намерены отсиживаться в обороне. Но это и неудивительно, учитывая то, как играли в последнее время те и другие.

9' Лукас Вера принял решение сделать высокий заброс в чужую штрафную, и мяч уверенно поймал Александр Селихов. Не имел права здесь ошибиться вратарь московского "Спартака".

8' А дальше Зиньковский уже с правого края сместился в штрафную площадь, откуда исполнил обводящий удар и немного не попал в левый угол.

7' С прессингом отобрали мяч спартаковцы впереди на левом фланге, когда вбросили аут оренбуржцы, и посмотрим, что будет дальше.

6' Разыграли "красно-белые" свой стандарт домашней заготовкой, и дошло дело до дальнего удара Джикии, который, правда, был заблокирован защитой хозяев.

6' Штрафной зарабатывает "Спартак", и это может быть опасно. Перес придержал Соболева. До ворот метров 20.

5' Руслан Литвинову оказывается медицинская помощь, а Гильермо Абаскаль попивает водичку на тренерской скамейке - точнее, в кресле.

4' Воробьёв на половине поля соперника срубил на газон Литвинова и получил жёлтую карточку.

4' После спартаковского корнера, который подал Промес, мяч пришёл на противоположный (правый) фланг, где принял мяч Литвинов, однако вскоре потерял его.

3' Теперь на своём атакующем левом фланге поборолись спартаковцы, результатом чего стал угловой "красно-белых".

2' Левым флангом атаковал "Оренбург", и удалось Вере прорваться на пространство перед чужой штрафной площадью, после чего последовал низовой удар от Лукаса рядом с ближним углом ворот гостей.

1' Небольшое повреждение получил Зобнин, которого сзади ударил по ногам Воробьёв. Но всё нормально с Романом.

1' "Спартак" играет в красно-белой форме, а у "Оренбурга" синий цвет амуниции.