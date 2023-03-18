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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Оренбург
2:0
Конец матча
Спартак Москва
0'
4' Желтая карточка
Воробьёв Дмитрий
1:0
17' Гол
Ковалёв Юрий
2:0
23' Гол
Воробьёв Дмитрий
37' Желтая карточка
Зиньковский Антон
39' Желтая карточка
Сиваков Михаил
45' Желтая карточка
Соболев Александр
55' Желтая карточка
Литвинов Руслан
90' Желтая карточка
Сысуев Николай
90'+7
Лучшее за 2 минуты
Шамар Николсон вновь упускает мо...
Промах Шамара Николсона (видео)....
Литвинов пробил рядом со штангой...
Сейв Селихова (видео). МИР Росси...
Выход Мансильи один на один (вид...
Удар Промеса со штрафного (видео...
Мансилья бьет в дальний угол (ви...
Удар Промеса с угла штрафной (ви...
2:0. Гол Дмитрия Воробьева (виде...
1:0. Гол Юрия Ковалева (видео). ...

Ход матча

4'
Воробьёв Дмитрий
 
17'
Ковалёв Юрий
(Воробьёв Дмитрий Дмитриевич)
1:0
23'
Воробьёв Дмитрий
(Мансилья Брайан Эсекиэль)
2:0
37'
 
Зиньковский Антон
39'
Сиваков Михаил
 
45'
 
Соболев Александр
46'
 
Мартинс Кристофер
Пруцев Данил
46'
 
Хлусевич Даниил
Денисов Даниил
55'
 
Литвинов Руслан
59'
 
Николсон Шамар
Маслов Павел
59'
 
Дуарте Алексис
Зиньковский Антон
65'
Марин Джимми
Ковалёв Юрий
 
71'
Хотулёв Данила
Сиваков Михаил
 
76'
 
Бальде Диао Кейта
Джикия Георгий
80'
Оганесян Степан
Воробьёв Дмитрий
 
80'
Полуяхтов Владимир
Башич Иван
 
90'
Обухов Владимир
Мансилья Брайан Эсекиэль
 
90'
Сысуев Николай
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 20 Удары по воротам 15
  • 8 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 72 Точность передач, % 84
  • 34 Владение мячом, % 66
  • 2 Голы 0
  • 20 Удары по воротам 15
  • 8 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 72 Точность передач, % 84
  • 34 Владение мячом, % 66
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 184
Оренбург 13% (24)
X 15.8% (29)
Спартак Москва 71.2% (131)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Сысуев
Николай
19
Эктов
Александр
22
Перес
Матиас
3
Сиваков
Михаил
11
Стаматов
Матео
8
Башич
Иван
55
Капленко
Кирилл
23
Вера
Лукас
Габриэль
17
Ковалёв
Юрий
10
Воробьёв
Дмитрий
Дмитриевич
9
Мансилья
Брайан
Эсекиэль
57
Селихов
Александр
20
Тавареш
Томаш
39
Маслов
Павел
14
Джикия
Георгий
97
Денисов
Даниил
25
Пруцев
Данил
68
Литвинов
Руслан
47
Зобнин
Роман
17
Зиньковский
Антон
7
Соболев
Александр
Сергеевич
10
Промес
Квинси
Оренбург
4-3-3
Спартак Москва
4-3-3

История личных встреч

Оренбург
Спартак Москва

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ТМК
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Среднее время на гол

72
72

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

2.25
1.75

Среднее время на гол

40
51

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

51
60

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Писарский Владимир 14 (2) 0.7
Марин Джимми 6 (1) 0.3
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 4 (1) 0.2
Аюпов Тимур 4 0.2
Флорентин Сесар Габриэль 2 0.1
Башич Иван 2 0.1
Ковалёв Юрий 2 0.1
Мансилья Брайан Эсекиэль 1 (1) 0.05
Вера Лукас Габриэль 1 0.05
Эктов Александр 1 0.05
Перес Матиас 1 0.05
Капленко Кирилл 1 0.05
Гурциев Батраз 0 0
Гойкович Ренато 0 0
Малых Андрей 0 0
Печенин Кирилл 0 0
Оганесян Степан 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 16 (2) 0.8
Соболев Александр Сергеевич 7 0.35
Николсон Шамар 3 0.15
Литвинов Руслан 3 0.15
Мартинс Кристофер 2 0.1
Игнатов Михаил 2 0.1
Зобнин Роман 2 0.1
Зиньковский Антон 2 0.1
Мозес Виктор 2 0.1
Пруцев Данил 1 0.05
Денисов Даниил 1 0.05
Рыбус Мацей 1 0.05
Маслов Павел 1 0.05
Мелёшин Павел 1 0.05
Хлусевич Даниил 0 0
Джикия Георгий 0 0
Зорин Даниил 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиваков Михаил 7 1
Аюпов Тимур 6 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 4 1
Гойкович Ренато 4 0
Хотулёв Данила 4 0
Малых Андрей 3 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 0
Эктов Александр 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Писарский Владимир 3 0
Полуяхтов Владимир 2 0
Павловец Александр 2 0
Стаматов Матео 2 0
Флорентин Сесар Габриэль 2 0
Гошев Евгений 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Сысуев Николай 1 0
Титков Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Башич Иван 1 0
Перес Матиас 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 8 0
Промес Квинси 6 0
Хлусевич Даниил 5 0
Рыбус Мацей 3 1
Джикия Георгий 3 0
Пруцев Данил 3 0
Литвинов Руслан 3 0
Зобнин Роман 2 0
Селихов Александр 2 0
Зиньковский Антон 2 0
Маслов Павел 2 0
Денисов Даниил 2 0
Бальде Диао Кейта 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Максименко Александр 1 0
Николсон Шамар 1 0
Дуарте Алексис 1 0
Мелёшин Павел 1 0

Результаты матчей

Оренбург
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Спартак Москва
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

4
6
Оренбург
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Спартак Москва
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

28
2

Волевые поражения

6
24
Оренбург
84.2%
15.8%
16 побед 3 поражения
Первый тайм
65% (13)
15% (3)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (12)
25% (5)
15% (3)
Спартак Москва
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (3)
30% (6)
55% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

33
7

Волевые поражения

10
30

Голы по времени матча

Забито

28
19
15 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
2
7%
1
5%
1-15
7
25%
4
21%
16-30
6
21%
2
11%
31-45
6
21%
5
26%
46-60
4
14%
2
11%
61-75
3
11%
5
26%
76-90

Пропущено

11
16
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
6
38%
16-30
2
18%
4
25%
31-45
2
18%
3
19%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
2
18%
2
13%
76-90

Забито

13
25
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
1
8%
3
12%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
3
23%
5
20%
31-45
4
31%
3
12%
46-60
4
31%
5
20%
61-75
0
0%
6
24%
76-90

Пропущено

28
9
16 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
7
25%
1
11%
1-15
5
18%
1
11%
16-30
4
14%
2
22%
31-45
4
14%
4
44%
46-60
4
14%
1
11%
61-75
4
14%
0
0%
76-90

Забито

41
44
20 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 12
2 Не забивали 2
3
7%
4
9%
1-15
8
20%
7
16%
16-30
9
22%
7
16%
31-45
10
24%
8
18%
46-60
8
20%
7
16%
61-75
3
7%
11
25%
76-90

Пропущено

39
25
21 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
8
21%
1
4%
1-15
7
18%
7
28%
16-30
6
15%
6
24%
31-45
6
15%
7
28%
46-60
6
15%
2
8%
61-75
6
15%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сочи - Оренбург 0:4 Ахмат - Оренбург 3:1 Химки - Оренбург 2:5 Торпедо Москва - Оренбург 3:4
Оренбург - Пари НН 2:1 Пюник - Оренбург 1:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Славия София - Оренбург 2:1 Динамо Москва - Оренбург 3:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва - Оренбург 1:0 Оренбург - Ростов 4:2 Оренбург - Краснодар 5:1 Химки - Оренбург 2:0 Оренбург - Факел 4:1 Оренбург - ЦСКА Москва 2:2 Оренбург - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Оренбург 3:2 Оренбург - Ахмат 2:1
Спартак Москва
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2
Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Андижан 2:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ботев Пловдив - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - АГМК 3:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Крылья Советов - Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:2 Сочи - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 1:0 Спартак Москва - Химки 5:0 Факел - Спартак Москва 1:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 2:2 Спартак Москва - Крылья Советов 5:2

Результаты матчей

Оренбург
Спартак Москва

Точный счет

4:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%

Точный счет

4:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
5:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 30%
1
5 раз 25%
0
3 раза 15%
4
3 раза 15%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
2
6 раз 30%
1
5 раз 25%
4
3 раза 15%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
5
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
1.5
Больше Меньше
6
3
5
5
2.5
5
4
3
7
3.5
3
6
1
9
4.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
2
3
7
1.5
7
4
1
9
2.5
2
9
1
9
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
18
2
12
8
1.5
13
7
6
14
2.5
7
13
4
16
3.5
5
15
1
19
4.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 19 15 3 1 53 - 9 48
2.
Спартак Москва
 Заявка 20 12 4 4 45 - 24 40
3.
Ростов
 Заявка 19 11 5 3 35 - 27 38
4.
Динамо Москва
 Заявка 20 10 5 5 36 - 24 35
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 19 9 5 5 34 - 20 32
6.
Оренбург
 Заявка 20 10 1 9 40 - 40 31
7.
Ахмат
 Заявка 19 9 2 8 30 - 29 29
8.
Краснодар
 Заявка 20 8 5 7 38 - 35 29
9.
Сочи
 Заявка 20 8 4 8 29 - 39 28
10.
Урал
 Заявка 20 7 4 9 24 - 31 25
11.
Локомотив Москва
 Заявка 20 6 4 10 27 - 37 22
12.
Крылья Советов
 Заявка 19 5 5 9 20 - 30 20
13.
Пари НН
 Заявка 19 5 4 10 23 - 34 19
14.
Факел
 Заявка 20 2 11 7 27 - 37 17
15.
Химки
 Заявка 19 3 4 12 19 - 40 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 19 1 4 14 9 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 9 0 1 37 - 6 27
2.
Оренбург
 Заявка 10 8 1 1 28 - 11 25
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4.
Ростов
 Заявка 11 7 2 2 20 - 15 23
5.
Спартак Москва
 Заявка 9 7 1 1 25 - 9 22
6.
Сочи
 Заявка 10 6 3 1 20 - 12 21
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 6 2 1 24 - 8 20
8.
Краснодар
 Заявка 10 5 2 3 20 - 15 17
9.
Ахмат
 Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
10.
Урал
 Заявка 11 4 1 6 12 - 17 13
11.
Факел
 Заявка 10 2 7 1 17 - 15 13
12.
Крылья Советов
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
13.
Локомотив Москва
 Заявка 10 2 3 5 17 - 19 9
14.
Химки
 Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
15.
Пари НН
 Заявка 9 2 2 5 14 - 20 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 6 3 0 16 - 3 21
2.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 3 3 20 - 15 18
3.
Ахмат
 Заявка 9 5 0 4 18 - 17 15
4.
Ростов
 Заявка 8 4 3 1 15 - 12 15
5.
Локомотив Москва
 Заявка 10 4 1 5 10 - 18 13
6.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 3 4 16 - 16 12
7.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
8.
Краснодар
 Заявка 10 3 3 4 18 - 20 12
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
10.
Пари НН
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
11.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
12.
Сочи
 Заявка 10 2 1 7 9 - 27 7
13.
Оренбург
 Заявка 10 2 0 8 12 - 29 6
14.
Химки
 Заявка 10 1 1 8 11 - 29 4
15.
Факел
 Заявка 10 0 4 6 10 - 22 4
16.
Торпедо Москва
 Заявка 9 0 3 6 5 - 16 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
Зенит Малком Филипе 16 (5)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 11 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Оренбург Сиваков Михаил 1 7
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Ахмат Швец Антон 8
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • После матча
  • "Оренбург" показал мастер-класс "Спартаку", как надо реализовывать контратаки, и одержал достаточно уверенную победу над "красно-белыми". Подопечные Гильермо Абаскаля несколько добавили давления во втором тайме, но недостаточно. Гости имели ряд моментов, однако не смогли даже сократить отставание в счёте, который был 2:0 в пользу "Оренбурга". Так матч и закончился. Текстовый онлайн вёл Кирилл Иванцов, спасибо за внимание, встретимся ещё на LiveResult.Ru!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Конец матча.
  • 90'
    "Оренбург" с мячом на чужой половине, атакует команда хозяев, и уже не мечтают гости о спасении матча.
  • Фол, нарушение
    90'
    Дуарте в центральном круге завалился сверху на Оганесяна - фол со стороны московского "Спартака".
  • 90'
    А, нету углового у "Спартака". Сысуев выносит мяч от своих ворот. Хотя сначала показалось, что судья назначил корнер.
  • 90'
    Брайн Мансилья признан лучшим игроком матча, объявил диктор.
  • Угловой
    90'
    Угловой заработали спартаковцы, с правого фланга будет его исполнение.
  • 90'
    Две с половиной минуты ещё играть командам. "Оренбург" начинал контратаку, но обрезался в середине поля.
  • 90'
    Степан Оганесян нанёс неподготовленный удар с правого фланга - мяч полетел значительно выше створа.
  • Замена
    90'
    Замена происходит у "Оренбурга": Обухов появляется в игре вместо Мансильи.
  • Опасный момент
    90'
    Давит, давит "Спартак"! Зобнин пробивает из пределов штрафной, но не попадает в левый угол. До этого был заблокированный удар Соболева.
  • Дополнительное время
    90'
    +6 минут.
  • 90'
    Жарковато сейчас было в штрафной гостей, Мансилья пробивал с левого полуфланга, но рикошет не привёл к опасности, и потом прозвучал свисток. 
  • 89'
    Ух, огненный получается второй тайм, только безголевой! Не дают команды скучать ни болельщикам тех и других, ни нейтральным зрителям.
  • Опасный момент
    88'
    Фантастический момент "Спартака"! Ошибся Сысуев на выходе в своей штрафной, и спустя секунды супершанс получил в своё распоряжение Николсон. Хлусевич покатил ему пас к левой штанге, а он умудрился с короткой дистанции не попасть в ближний угол.
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    • 88'
      Зобнин смещается чуть к центру с левого полуфланга и наносит дальний удар, который блокируется Николсоном - по иронии судьбы.
    • 87'
      Сейчас есть ощущение, что чуть успокоились страсти на поле, но время неумолимо тает, а "Спартак" до сих пор проигрывает с разницей в два мяча.
    • Травма, повреждение
      86'
      Медицинская пауза.
    • 84'
      В общем, игра идёт на встречных курсах, можно так сказать. Ставки сильно повышаются для "Спартака", учитывая, что уже последние минуты матча.
    • 83'
      Вердикт видеоассистентов: нет пенальти. Вроде как фол Литвинова действительно был, но до линии штрафной площади, и в таком случае ВАР не может поспособствовать назначению штрафного удара. А ведь у Литвинова уже была жёлтая карточка, и если бы Кукуян зафиксирован нарушение сам... Но ладно, проехали.
    • Видеоповтор
      82'
      Идёт проверка ВАР: возможен пенальти в ворота "Спартака". Литвинов, кажется, толкал Мансилью перед своей штрафной.
    • Опасный момент
      81'
      Экспресс-контратака удаётся затем сразу же "Оренбургу". Мансилья прорывается в чужую штрафную и падает там на газон, и потом следует удар Веры выше створа из убойной позиции.
    • Штанга
      81'
      В штангу попадает Соболев! Вот это да! От правой линии штрафной ему пасовал Хлусевич, и влепил Александр мяч в правую стойку ворот, а дальше ещё отскок был в створ от защитника "Оренбурга", но Сысуев вовремя среагировал и не запустил мяч в свои ворота.
    • Замена
      80'
      Двойная замена происходит в рядах "Оренбурга": Полуяхтов и Оганесян вступают в игру вместо Башича и Воробьёва.
    • Фол, нарушение
      79'
      Бальде на чужой половине поля сначала выбил мяч в аут, а секунд через пятнадцать отправил на газон Башича. Много энергии у Кейта, жаден он до активных действий на газоне. 
    • 78'
      Бальде закидывал мяч в чужую штрафную, опять-таки, с левого фланга, но по-прежнему всё это бесполезно, верх у себя перед воротами не проигрывают оренбуржцы.
    • 77'
      Дуарте пришёл в чужую штрафную в надежде откликнуться на подачу с левого фланга, однако мяч там поймал Сысуев.
    • Замена
      76'
      Кейта Бальде заменил в составе "Спартака" получившего травму Георгия Джикию.
    • Травма, повреждение
      74'
      Джикия бросил играть в предыдущем эпизоде, когда почувствовал что-то неладное с ногой. Оказывают теперь медицинскую помощь самоотверженному капитану "Спартака".
    • 74'
      Промес сделал подачу со стандарта, и пытались организовать контратаку хозяева, но быстро потерял мяч Мансилья, а через некоторое время Марин всё равно пробежался по левому флангу вперёд к лицевой, стал смещаться в штрафную площадь и нанёс удар, заблокированный Литвиновым.
    • Фол, нарушение
      72'
      На правом фланге около угла чужой штрафной Соболев оказался на газоне. Его уронил Лукас Вера, не желающий верить, что арбитр зафиксировать фол.
    • 71'
      Особенно левым флангом активны в атаках оренбуржцы, больше всего оттуда следуют угрозы воротам Селихова.
    • Замена
      71'
      Данила Хотулёв заменил в составе "Оренбурга" получившего повреждение Михаила Сивакова.
    • Травма, повреждение
      70'
      Оказывается медицинская помощь защитнику "Оренбурга" Михаилу Сивакову.
    • 69'
      Повозились хозяева после корнера вторым темпом у чужой штрафной, пока не нанёс удар Башич с левого полуфланга в руки Селихова.
    • Угловой
      68'
      И вот "Оренбург" опять распрямил свою пружину, благодаря чему заработал угловой на левом фланге - мяч только что ушёл за лицевую линию от Дуарте.
       
    • Опасный момент
      67'
      Опасно в атаке у "Спартака"! Соболев выкатил по диагонали вправо Хлусевичу, который прострелил к вратарской, а Николсон неудачно ковырнул мяч правее створа.
    • 66'
      Ни о каком навале со стороны "Спартака" речи не идёт на данный момент. "Оренбург" в целом выполняет задачу выдавливать "красно-белых" подальше от своей штрафной.
    • Замена
      65'
      Джимми Марин появляется на замену вместо Юрия Ковалёва у "Оренбурга".
    • Травма, повреждение
      65'
      Ковалёв в сопровождении врачей покидает поле. Повреждение у автора одного из голов в матче.
    • Опасный момент
      64'
      Метров с семнадцати Литвинов, оказавшийся в нужное время в нужном месте, приложился по чужим воротам низом, однако немного не попал в правый угол. 
    • 63'
      Промес не идёт в дриблинг, не играет в короткий пас, а бесхитростно навешивает с левого фланга в руки Сысуева. Где изюминка у "красно-белых"?
    • Фол, нарушение
      62'
      Хозяева навешивают с корнера, и Лукас Вера нарушает правила, перед тем как неточно пробить головой в правый угол.
    • Угловой
      61'
      Право на очередной угловой получили футболисты "Оренбурга". С левого фланга он будет исполняться. Спартаковцам надо быть начеку.
    • 60'
      "Оренбург" в последние несколько минут десять держит игру около штрафной "Спартака". Как говорится, лучшая оборона - это атака.
    • Замена
      59'
      Двойная замена производится в составе "Спартака": Николсон и Дуарте вступают в игру вместо Маслова и Зиньковского.
    • 58'
      Селихов тащит! Подача Ковалёва справа, Мансилья наносит удар головой, и вратарь "Спартака" здорово отбивает мяч. Угловой будет... Уже был. С корнера не удалось обострить хозяевам.
    • Опасный момент
      57'
      Перес откликался верхом на подачу Башича с левого полуфланга со штрафного и не попал в правый угол.
    • 56'
      Готовится Абаскаль выпустить на замену Николсона в пару к Соболеву. Надо же отыгрываться "Спартаку".
    • Желтая карточка
      55'
      Мартинс около своей штрафной с нарушением правил остановил Мансилью, после чего увидел жёлтую карточку в свой адрес.
    • Опасный момент
      54'
      Мансилья слева в чужой штрафной отобрал мяч у Литвинова и оказался с глазу на глаз с Селиховым, но забыл сразу пробить и упустил прекрасную голевую возможность.
    • 53'
      Для Зиньковского тоже, как и для Соболева, лёгких путей сегодня нет. Помешали только что Антону выполнить подачу с левого фланга - рикошетом от защитника хозяев мяч ушёл в аут.
    • 52'
      Соболева плотно опекают, как только он получает мяч в чужой штрафной площади. Сейчас как раз такое было, и не смог Александр показать чудеса финтов, чтобы высвободить себе место для удара по воротам.
    • 51'
      Дальний удар Матиаса Переса - неточно получается, выше створа мяч летит, могут болельщики "Спартака" выдохнуть.
    • 50'
      Соболев хотел нормальной передачи на ход, но не было ему смысла ускоряться, так как он верно просчитал, что мяч прикатится в руки Сысуева, поздно уже было стартовать Александру.
    • 49'
      Что-то не хватает изобретательности "красно-белым". Прилетает сейчас от них навес с правого фланга прямо в руки Сысуева.
    • 48'
      Оренбуржцы в атаке на левом полуфланге с острого угла пытались прокинуть мяч к воротам "Спартака", но не позволил им это сделать Александр Селихов.
    • 47'
      Хлусевич исполнил безадресный пас из центра поля в правую часть чужой штрафной - мяч выкатился за лицевую.
    • Замена
      46'
      Двойная замена произошла у "Спартака" в перерыве. Вступили в игру Кристофер Мартинс и Даниил Хлусевич вместо Даниила Денисова и Данила Пруцева.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв прозвучал, когда хозяева заработали угловой удар. Для кого-то неожиданно "Оренбург" ведёт по итогам первого тайма со счётом 2:0, но "Спартак" - это такая команда, от которой можно ожидать чего угодно. Вновь встретимся на этом текстовом онлайне в начале второй половины встречи. 
    • Желтая карточка
      45'
      Соболев стал демонстративно отсчитывать расстояние от стенки до места пробития штрафного и получил жёлтую карточку.
    • Фол, нарушение
      45'
      Разыграли стандарт хозяева, удар Башича был заблокирован Таварешом, а потом сфолил Промес против Башича. Так что сейчас штрафной исполнит "Оренбург".
    • Фол, нарушение
      45'
      Джикия недалеко от своей площади, упав на газон, накрыл мяч двумя ногами, что не позволяется правилами. Так что будет свободный удар у "Оренбурга".
    • Опасный момент
      45'
      Квинси Промес пробил напрямую со штрафного обводящим ударом, и просвистел мяч мимо правой девятки ворот Сысуева. 
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавляются к первому тайму Павлом Кукуяном.
    • Фол, нарушение
      45'
      Денисов отдал средний пас по центру вперёд на Соболева, который включил режим мощного форварда, стал пробиваться к штрафной площади, получил по ногам от Переса и заработал перспективный штрафной для "Спартака".
    • 44'
      Воробьёв поспешил перед чужой штрафной площадью, отправив мяч мимо левого угла. Можно ведь было и поточнее пробить - в створ попасть и так далее.
    • 43'
      Зиньковский с правого фланга сделал неточную подачу - за лицевую. Не хватает эффективности Антону, чтобы самому делать разницу или помогать делать её партнёрам. 
    • Опасный момент
      42'
      А теперь - очередная контратака "Оренбурга". Мансилья получил на левом полуфланге перевод с правого от Башича и ударил низом рядом с дальним углом. Недалёк был "Спартак" от нового пропущенного гола.
    • Опасный момент
      41'
      Промес не добился успеха в доставке мяча в центр штрафной с левой стороны - была заблокирована его попытка. Однако не смогли нормально отбиться оренбуржцы, и получивший мяч Соболев метров с 15-16 криво пробил мимо левой штанги, но смотрелось это довольно опасно.
    • Офсайд
      40'
      Был недавно офсайд у Воробьёва, после чего "Спартак" провёл простенькую атаку, в которой не придумали гости ничего более серьёзного, кроме простенькой подачи справа в руки Сысуеву.
    • Желтая карточка
      39'
      Сиваков сфолил на фланге в центре поля, схватив сзади за шиворот футболки Соболева. И здесь показана жёлтая карточка - игроку "Оренбурга" на этот раз.
    • Травма, повреждение
      38'
      Башичу потребовалась медицинская помощь. Судя по всему, придётся арбитру накинуть к первому тайму больше одной минуты компенсированного времени.
    • Желтая карточка
      37'
      Вот что там было. Зиньковский пробегал мимо Башича и зацепил того. Судья дал тогда продолжить игру. Поэтому сейчас, уже после остановки, вручается отложенная жёлтая карточка Антону.
    • 36'
      Иван Башич лежит на газоне в центре поля и не поднимается. Зиньковский интересуется его состоянием.
    • 35'
      Промес навесил с левого фланга, но в центре обороны "Оренбурга" первым на мяче был защитник, выбивший его из своей штрафной вторым этажом в падении.
    • Травма, повреждение
      34'
      Александр Соболев, с чьей потери возле штрафной площади хозяев началась предыдущая острая контратака "Оренбурга", получает медицинскую помощь.
    • Опасный момент
      33'
      Момент на крупный счёт! Вера выкатил шикарный пас на ход для Ковалёва. Тот выскочил один на один с Селиховым и откровенно простил спартаковцев, ударив черпачком выше выдвинувшегося ему навстречу вратаря и также выше створа.
    • 32'
      Кстати, искусственный газон в Оренбурге. Возможно, "Спартаку" не совсем привычно играть на таком покрытии. Однако это не может являться отговоркой для топ-клуба. 
    • 31'
      Не добились острой ситуации у чужих ворот спартаковцы после своего левофлангового корнера, хотя ведь серьёзно нуждаются "красно-белые" в опасных моментах, учитывая счёт на табло.
    • Угловой
      30'
      Зиньковский справа сделал высокую подачу, и не лучшим образом действовал защитник "Оренбурга", скорректировавший мяч на угловой.
    • 29'
      Вера не позволил Пруцеву обокрасть себя и примерно с левого угла штрафной навесил на дальний край вратарской, а там Тавареш взглядом сопроводил мяч за лицевую.
    • Судья
      28'
      Побеседовал арбитр в центре поля с Лукасом Верой и Матиасом Пересом. Пока не спешит Павел Кукуян раздавать карточки направо и налево. На данный момент в матче было только одно предупреждение.
    • 27'
      С левого фланга Промес то ли навесил на Соболева, то ли не очень сильно пробил по воротам, и мяч в любом случае прилетел в руки Сысуева.
    • 26'
      "Оренбург", хоть и отошёл в полную оборону, наверняка продолжит при удобном случае грозиться "Спартаку" новыми острыми контратаками.
    • 25'
      Литвинов получил пас от Промеса, выкатившего ему мяч с корнера, и сделал безобразную высокую подачу за лицевую линию.
    • Угловой
      24'
      "Спартак" заработал угловой на правом фланге. Надо что-то серьёзное придумывать "красно-белым" в нападении, а то как-то всё не айс у подопечных Гильермо Абаскаля.
    • Описание гола
      23'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! Дмитрий Воробьёв!
      Ускорившийся Мансилья на левом фланге оказался настырнее Денисова, который недостаточно упорно пытался отобрать у него мяч. В итоге упал Даниил на газон, а Воробьёв прострелил от боковой вратарской линии на Воробьёва, филигранно - кажется, пяточкой - переправившего игровой снаряд в ближний угол. 
    • 22'
      Неудачно попытался только что "Оренбург" убежать в контрвыпад, а так после гола Ковалёва сформировалось территориальное преимущество "Спартака".
    • 21'
      Пруцев перевёл мяч направо Зиньковскому, который сделал ответный пас приблизившемуся к нему Данилу. Далее обработка подвела Пруцева, однако защитники хозяев всё равно на всякий случай выбили мяч за боковую.
    • 20'
      Длинный заброс прилетает от гостей из глубины поля в район левой штанги ворот "Оренбурга", где мяч уверенно вылавливает Николай Сысуев.
    • 20'
      Промес слева прокинул себе мяч к лицевой линии, однако Перес был вполне готов к этому и вынес игровой снаряд за боковую линию. 
    • 18'
      То, что "Спартак" не любит обходиться без сюрпризов, ни для кого не является секретом. Что ж, в очередной раз наступает время, когда от "красно-белых" требуется проявить волю.
    • Описание гола
      17'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Юрий Ковалёв!
      Зиньковский обрезал спартаковцев в середине поля, и пошла быстрая атака "Оренбурга". Воробьёв отдал вперёд в штрафную на Ковалёва, который, сумев устоять на ногах, хотя начали дрожать у него коленки, проткнул-таки мяч в ворота мимо Селихова.
    • 16'
      Промес слева покатил коротко в штрафную на Тавареша, который упал после лёгкого контакта с Пересом. Вряд ли здесь может быть пенальти, и арбитр не думает о назначении 11-метрового.
    • Офсайд
      15'
      Квинси Промес открылся в офсайд на левом полуфланге под заброс из глубины поля. Надо было немножко повременить нидерландскому форварду, перед тем как начинать свой забег.
    • Фол, нарушение
      14'
      Александр Соболев переусердствовал в попытках отбора у Матиаса Переса впереди на левом фланге. Арбитр дал свисток о том, что нарушил правила нападающий "Спартака".
    • 13'
      В последние минуты три мяч держится у "Оренбурга". Позиционно атаковали в это время подопечные Марцела Лички, но совершить обострение у ворот "красно-белых" не сумели.
    • 12'
      Ясные погодные условия в Оренбурге, и в первом тайме солнце светит в лицо Селихову. Пока нельзя сказать, что это как-то отражается на действиях спартаковского голкипера.
    • Фол, нарушение
      11'
      Башич с фолом запрессинговал Зобнина впереди на правом фланге - судья свистнул нарушение оренбуржцев на половине поля "красно-белых".
    • 10'
      Удар наносит Воробьёв с подступов к штрафной площади, мяч движется низом в правый угол, и его чётко фиксирует в своих перчатках Селихов.
    • 10'
      Обе команды показали, что не намерены отсиживаться в обороне. Но это и неудивительно, учитывая то, как играли в последнее время те и другие.
    • 9'
      Лукас Вера принял решение сделать высокий заброс в чужую штрафную, и мяч уверенно поймал Александр Селихов. Не имел права здесь ошибиться вратарь московского "Спартака".
    • Опасный момент
      8'
      А дальше Зиньковский уже с правого края сместился в штрафную площадь, откуда исполнил обводящий удар и немного не попал в левый угол.
    • 7'
      С прессингом отобрали мяч спартаковцы впереди на левом фланге, когда вбросили аут оренбуржцы, и посмотрим, что будет дальше.
    • 6'
      Разыграли "красно-белые" свой стандарт домашней заготовкой, и дошло дело до дальнего удара Джикии, который, правда, был заблокирован защитой хозяев.
    • Фол, нарушение
      6'
      Штрафной зарабатывает "Спартак", и это может быть опасно. Перес придержал Соболева. До ворот метров 20.
    • Травма, повреждение
      5'
      Руслан Литвинову оказывается медицинская помощь, а Гильермо Абаскаль попивает водичку на тренерской скамейке - точнее, в кресле.
    • Желтая карточка
      4'
      Воробьёв на половине поля соперника срубил на газон Литвинова и получил жёлтую карточку.
    • 4'
      После спартаковского корнера, который подал Промес, мяч пришёл на противоположный (правый) фланг, где принял мяч Литвинов, однако вскоре потерял его.
    • Угловой
      3'
      Теперь на своём атакующем левом фланге поборолись спартаковцы, результатом чего стал угловой "красно-белых".
    • Опасный момент
      2'
      Левым флангом атаковал "Оренбург", и удалось Вере прорваться на пространство перед чужой штрафной площадью, после чего последовал низовой удар от Лукаса рядом с ближним углом ворот гостей.
    • Травма, повреждение
      1'
      Небольшое повреждение получил Зобнин, которого сзади ударил по ногам Воробьёв. Но всё нормально с Романом.
    • 1'
      "Спартак" играет в красно-белой форме, а у "Оренбурга" синий цвет амуниции.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали, и пусть победит сильнейший без судейских эксцессов!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Оренбург 2:0 Спартак Москва

    Исход игры
    Оренбург
    13% (24)
    Ничья
    15.8% (29)
    Спартак Москва
    71.2% (131)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.13% (88)
    Меньше
    27.87% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    83.61% (102)
    Нет
    16.39% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    27.7% (51)
    1:1 Ничья
    7.6% (14)
    0:1 Спартак Москва
    6.5% (12)
    2:2 Ничья
    6.5% (12)
    1:3 Спартак Москва
    4.9% (9)
    2:1 Оренбург
    4.3% (8)
    0:2 Спартак Москва
    3.8% (7)
    3:2 Оренбург
    1.1% (2)
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