Тур: 20. Стадион: РЖД Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Локомотив Москва
Краснодар
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
28 матчей
50%
14.3%
35.7%
14 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.9%
39.3%
17.8%
12 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
39.3%
32.1%
8 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
1.71
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
24
11
Голов в среднем за матч
1.71
0.79
Среднее время на гол
52
114
Всего голов
48
25
Голов в среднем за матч
1.71
0.89
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
Среднее время на гол
52
100
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миранчук Антон
|5 (4)
|0.26
|Игнатьев Иван
|4
|0.21
|Дзюба Артём
|3
|0.16
|Камано Франсуа
|2
|0.11
|Изидор Вильсон
|2
|0.11
|Керк Джирано
|2
|0.11
|Марадишвили Константин
|2
|0.11
|Баринов Дмитрий
|1
|0.05
|Пиняев Сергей
|1
|0.05
|Карпукас Артём
|1
|0.05
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|Тикнизян Наир
|0
|0
|Худяков Даниил
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сперцян Эдуард
|9 (3)
|0.47
|Кордоба Джон
|6
|0.32
|Олусегун Олакунле
|4
|0.21
|Ионов Алексей
|4
|0.21
|Ахметов Ильзат
|2
|0.11
|Кривцов Никита
|2
|0.11
|Баньяц Михайло
|2 (1)
|0.11
|Рамирес Кристиан
|2
|0.11
|Кади
|2
|0.11
|Петров Сергей
|1
|0.05
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0.05
|Кутовой Максим
|1
|0.05
|Сорокин Егор
|0
|0
|Батчи Жоау
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магкеев Станислав
|5
|1
|Баринов Дмитрий
|4
|1
|Ненахов Максим
|2
|2
|Миранчук Антон
|4
|0
|Бека Бека Алексис
|2
|1
|Едвай Тин
|3
|0
|Тикнизян Наир
|3
|0
|Мампасси Марк Рене
|1
|1
|Камано Франсуа
|2
|0
|Марадишвили Константин
|2
|0
|Карпукас Артём
|2
|0
|Живоглядов Дмитрий
|1
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Куликов Даниил
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Кузьмичёв Иван
|1
|0
|Погостнов Егор
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сперцян Эдуард
|6
|0
|Кайо Панталеао
|4
|1
|Кордоба Джон
|5
|0
|Волков Сергей Евгеньевич
|4
|0
|Баньяц Михайло
|4
|0
|Кривцов Никита
|4
|0
|Ионов Алексей
|3
|0
|Сорокин Егор
|3
|0
|Манелов Ираклий
|3
|0
|Петров Сергей
|2
|0
|Рамирес Кристиан
|2
|0
|Ахметов Ильзат
|2
|0
|Сафонов Матвей
|2
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|2
|0
|Якимов Вячеслав
|2
|0
|Черников Александр
|0
|1
|Кади
|1
|0
|Батчи Жоау
|1
|0
|Олусегун Олакунле
|1
|0
|Ленини Пина
|1
|0
|Кобнан Мозес
|1
|0
Результаты матчей
Локомотив Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Краснодар
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
9
7
Локомотив Москва
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Краснодар
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
15
7
Волевые поражения
9
17
Локомотив Москва
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Краснодар
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
16
8
Волевые поражения
18
24
Голы по времени матча
Забито
14
17
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
3
21%
1
6%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
2
14%
5
29%
29%
31-45
2
14%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
6
43%
2
12%
76-90
Пропущено
17
16
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
4
24%
2
13%
1-15
3
18%
3
19%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
6
35%
3
19%
61-75
2
12%
3
19%
76-90
Забито
9
21
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 10
1
11%
1
5%
1-15
2
22%
4
19%
16-30
2
22%
2
10%
31-45
2
22%
5
24%
46-60
1
11%
4
19%
61-75
1
11%
5
24%
76-90
Пропущено
19
14
3 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
16%
2
14%
31-45
1
5%
3
21%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
12
63%
4
29%
76-90
Забито
23
38
11 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 8
6 Не забивали 3
4
17%
2
5%
1-15
3
13%
7
18%
16-30
4
17%
7
18%
31-45
4
17%
9
24%
46-60
1
4%
6
16%
61-75
7
30%
7
18%
76-90
Пропущено
36
30
12 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
4
11%
4
13%
1-15
3
8%
5
17%
16-30
5
14%
3
10%
31-45
1
3%
7
23%
46-60
9
25%
4
13%
61-75
14
39%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Акрон - Локомотив Москва 1:1 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2
Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Локомотив Москва - Фурсан Хиспания 5:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Урарту 1:0 Локомотив Москва - Джохор Дарул Такзим 0:1 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Локомотив Москва - Родина Москва 2:1 Локомотив Москва - Бунёдкор 1:1 Локомотив Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 1:3 Локомотив Москва - Химки 1:0 Торпедо Москва - Локомотив Москва 0:1
Краснодар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ахмат - Краснодар 0:3 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0
ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Ростов - Краснодар 0:4 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Краснодар - Сочи 1:0 Краснодар - Бунёдкор 1:0 Краснодар - Химки 4:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Оренбург - Краснодар 5:1 Факел - Краснодар 3:3 Краснодар - Зенит 0:1 Пари НН - Краснодар 0:2 Пари НН - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 2:3 Ростов - Краснодар 3:2 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Пари НН 2:0
Результаты матчей
Локомотив Москва
Краснодар
Точный счет
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
5 раз 50%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
2
7 раз 37%
3
5 раз 26%
0
3 раза 16%
1
3 раза 16%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Локомотив Москва
Краснодар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
91
36
82
18
37
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
72
37
54
28
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
163
613
136
316
613
118
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|53 - 9
|48
|2.
|0:1 Заявка
|20
|12
|4
|4
|45 - 23
|40
|3.
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|35 - 27
|38
|4.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|34 - 20
|32
|5.
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|35 - 24
|32
|6.
|1:0 Заявка
|20
|10
|1
|9
|39 - 40
|31
|7.
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|30 - 29
|29
|8.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|36 - 32
|29
|9.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|29 - 36
|28
|10.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|24 - 30
|25
|11.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|20 - 30
|20
|12.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|23 - 34
|19
|13.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|24 - 35
|19
|14.
|Заявка
|19
|1
|11
|7
|24 - 37
|14
|15.
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|19 - 40
|13
|16.
|Заявка
|19
|1
|4
|14
|9 - 33
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|37 - 6
|27
|2.
|1:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|27 - 11
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 15
|23
|5.
|0:1 Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 9
|22
|6.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 12
|21
|7.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 8
|20
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 15
|17
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|10.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 16
|13
|11.
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|14 - 15
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 20
|8
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|14 - 17
|6
|16.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 3
|21
|2.
|0:1 Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 14
|18
|3.
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|18 - 17
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 12
|15
|5.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 18
|13
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 17
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 14
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 24
|7
|13.
|1:0 Заявка
|10
|2
|0
|8
|12 - 29
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|11 - 29
|4
|15.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|10 - 22
|4
|16.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 16
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|16 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|16 (5)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|11 (1)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|10 (1)
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 5
|Ахмат
|Швец Антон
|8
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 6
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Краснодар
Исход игры
Локомотив Москва
53.5% (69)
Ничья
27.1% (35)
Краснодар
19.4% (25)
Тотал 2.5
Больше
60.55% (66)
Меньше
39.45% (43)
Обе команды забьют
Да
86.24% (94)
Нет
13.76% (15)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
32.6% (42)
1:1 Ничья
21.7% (28)
1:2 Краснодар
10.1% (13)
1:0 Локомотив Москва
8.5% (11)
2:2 Ничья
4.7% (6)
3:2 Локомотив Москва
1.6% (2)
0:1 Краснодар
1.6% (2)
2:0 Локомотив Москва
1.6% (2)
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