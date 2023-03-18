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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Локомотив Москва
 
Позже
Краснодар
Прогнозы 122
Локомотив Москва 54.1% (66)
X 25.4% (31)
Краснодар 20.5% (25)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Локомотив Москва
Ничья
Краснодар
2.60
3.74
3.50
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История личных встреч

Локомотив Москва
Краснодар

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

28 матчей

50%
14.3%
35.7%
14 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
39.3%
17.8%
12 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
39.3%
32.1%
8 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

К
1:0
К
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ТМК
4:0
ТМК
1:1
ПЛ
5:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ТМК
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.71
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

24
11

Голов в среднем за матч

1.71
0.79

Среднее время на гол

52
114

Всего голов

48
25

Голов в среднем за матч

1.71
0.89

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
25

Среднее время на гол

52
100

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миранчук Антон 5 (4) 0.26
Игнатьев Иван 4 0.21
Дзюба Артём 3 0.16
Камано Франсуа 2 0.11
Изидор Вильсон 2 0.11
Керк Джирано 2 0.11
Марадишвили Константин 2 0.11
Баринов Дмитрий 1 0.05
Пиняев Сергей 1 0.05
Карпукас Артём 1 0.05
Живоглядов Дмитрий 0 0
Тикнизян Наир 0 0
Худяков Даниил 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 9 (3) 0.47
Кордоба Джон 6 0.32
Олусегун Олакунле 4 0.21
Ионов Алексей 4 0.21
Ахметов Ильзат 2 0.11
Кривцов Никита 2 0.11
Баньяц Михайло 2 (1) 0.11
Рамирес Кристиан 2 0.11
Кади 2 0.11
Петров Сергей 1 0.05
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.05
Кутовой Максим 1 0.05
Сорокин Егор 0 0
Батчи Жоау 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магкеев Станислав 5 1
Баринов Дмитрий 4 1
Ненахов Максим 2 2
Миранчук Антон 4 0
Бека Бека Алексис 2 1
Едвай Тин 3 0
Тикнизян Наир 3 0
Мампасси Марк Рене 1 1
Камано Франсуа 2 0
Марадишвили Константин 2 0
Карпукас Артём 2 0
Живоглядов Дмитрий 1 0
Лантратов Илья 1 0
Керк Джирано 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Куликов Даниил 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Кузьмичёв Иван 1 0
Погостнов Егор 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сперцян Эдуард 6 0
Кайо Панталеао 4 1
Кордоба Джон 5 0
Волков Сергей Евгеньевич 4 0
Баньяц Михайло 4 0
Кривцов Никита 4 0
Ионов Алексей 3 0
Сорокин Егор 3 0
Манелов Ираклий 3 0
Петров Сергей 2 0
Рамирес Кристиан 2 0
Ахметов Ильзат 2 0
Сафонов Матвей 2 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Якимов Вячеслав 2 0
Черников Александр 0 1
Кади 1 0
Батчи Жоау 1 0
Олусегун Олакунле 1 0
Ленини Пина 1 0
Кобнан Мозес 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Краснодар
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

9
7
Локомотив Москва
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Краснодар
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

15
7

Волевые поражения

9
17
Локомотив Москва
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Краснодар
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

16
8

Волевые поражения

18
24

Голы по времени матча

Забито

14
17
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
3
21%
1
6%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
2
14%
5
29%
29%
31-45
2
14%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
6
43%
2
12%
76-90

Пропущено

17
16
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
4
24%
2
13%
1-15
3
18%
3
19%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
6
35%
3
19%
61-75
2
12%
3
19%
76-90

Забито

9
21
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 10
1
11%
1
5%
1-15
2
22%
4
19%
16-30
2
22%
2
10%
31-45
2
22%
5
24%
46-60
1
11%
4
19%
61-75
1
11%
5
24%
76-90

Пропущено

19
14
3 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
16%
2
14%
31-45
1
5%
3
21%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
12
63%
4
29%
76-90

Забито

23
38
11 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 8
6 Не забивали 3
4
17%
2
5%
1-15
3
13%
7
18%
16-30
4
17%
7
18%
31-45
4
17%
9
24%
46-60
1
4%
6
16%
61-75
7
30%
7
18%
76-90

Пропущено

36
30
12 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
4
11%
4
13%
1-15
3
8%
5
17%
16-30
5
14%
3
10%
31-45
1
3%
7
23%
46-60
9
25%
4
13%
61-75
14
39%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Акрон - Локомотив Москва 1:1 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2
Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Локомотив Москва - Фурсан Хиспания 5:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Урарту 1:0 Локомотив Москва - Джохор Дарул Такзим 0:1 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Локомотив Москва - Родина Москва 2:1 Локомотив Москва - Бунёдкор 1:1 Локомотив Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 1:3 Локомотив Москва - Химки 1:0 Торпедо Москва - Локомотив Москва 0:1
Краснодар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ахмат - Краснодар 0:3 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0
ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Ростов - Краснодар 0:4 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Краснодар - Сочи 1:0 Краснодар - Бунёдкор 1:0 Краснодар - Химки 4:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Оренбург - Краснодар 5:1 Факел - Краснодар 3:3 Краснодар - Зенит 0:1 Пари НН - Краснодар 0:2 Пари НН - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 2:3 Ростов - Краснодар 3:2 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Пари НН 2:0

Результаты матчей

Локомотив Москва
Краснодар

Точный счет

1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
2:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
5 раз 50%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
2
7 раз 37%
3
5 раз 26%
0
3 раза 16%
1
3 раза 16%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
9
1
3
6
1.5
8
2
1
8
2.5
3
7
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
7
2
3
7
1.5
5
4
2
8
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
16
3
6
13
1.5
13
6
3
16
2.5
6
13
1
18
3.5
1
18
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 19 15 3 1 53 - 9 48
2.
Спартак Москва
 0:1 Заявка 20 12 4 4 45 - 23 40
3.
Ростов
 Заявка 19 11 5 3 35 - 27 38
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 19 9 5 5 34 - 20 32
5.
Динамо Москва
 Заявка 19 9 5 5 35 - 24 32
6.
Оренбург
 1:0 Заявка 20 10 1 9 39 - 40 31
7.
Ахмат
 Заявка 19 9 2 8 30 - 29 29
8.
Краснодар
 Заявка 19 8 5 6 36 - 32 29
9.
Сочи
 Заявка 19 8 4 7 29 - 36 28
10.
Урал
 Заявка 19 7 4 8 24 - 30 25
11.
Крылья Советов
 Заявка 19 5 5 9 20 - 30 20
12.
Пари НН
 Заявка 19 5 4 10 23 - 34 19
13.
Локомотив Москва
 Заявка 19 5 4 10 24 - 35 19
14.
Факел
 Заявка 19 1 11 7 24 - 37 14
15.
Химки
 Заявка 19 3 4 12 19 - 40 13
16.
Торпедо Москва
 Заявка 19 1 4 14 9 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 10 9 0 1 37 - 6 27
2.
Оренбург
 1:0 Заявка 10 8 1 1 27 - 11 25
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4.
Ростов
 Заявка 11 7 2 2 20 - 15 23
5.
Спартак Москва
 0:1 Заявка 9 7 1 1 25 - 9 22
6.
Сочи
 Заявка 10 6 3 1 20 - 12 21
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 6 2 1 24 - 8 20
8.
Краснодар
 Заявка 10 5 2 3 20 - 15 17
9.
Ахмат
 Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
10.
Урал
 Заявка 10 4 1 5 12 - 16 13
11.
Факел
 Заявка 9 1 7 1 14 - 15 10
12.
Крылья Советов
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
13.
Химки
 Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
14.
Пари НН
 Заявка 9 2 2 5 14 - 20 8
15.
Локомотив Москва
 Заявка 9 1 3 5 14 - 17 6
16.
Торпедо Москва
 Заявка 10 1 1 8 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 6 3 0 16 - 3 21
2.
Спартак Москва
 0:1 Заявка 11 5 3 3 20 - 14 18
3.
Ахмат
 Заявка 9 5 0 4 18 - 17 15
4.
Ростов
 Заявка 8 4 3 1 15 - 12 15
5.
Локомотив Москва
 Заявка 10 4 1 5 10 - 18 13
6.
Краснодар
 Заявка 9 3 3 3 16 - 17 12
7.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 12 - 14 12
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
9.
Пари НН
 Заявка 10 3 2 5 9 - 14 11
10.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
11.
Динамо Москва
 Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
12.
Сочи
 Заявка 9 2 1 6 9 - 24 7
13.
Оренбург
 1:0 Заявка 10 2 0 8 12 - 29 6
14.
Химки
 Заявка 10 1 1 8 11 - 29 4
15.
Факел
 Заявка 10 0 4 6 10 - 22 4
16.
Торпедо Москва
 Заявка 9 0 3 6 5 - 16 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
Зенит Малком Филипе 16 (5)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 11 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Ахмат Швец Антон 8
Оренбург Сиваков Михаил 1 6
Сочи Мелкадзе Георгий 7
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 марта 2023, осталось 7 часов 3 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 32.6% пользователей.
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    • Прогнозы 122
    Локомотив Москва 54.1% (66)
    X 25.4% (31)
    Краснодар 20.5% (25)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Краснодар
    2.60
    3.74
    3.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Краснодар

    Исход игры
    Локомотив Москва
    53.5% (69)
    Ничья
    27.1% (35)
    Краснодар
    19.4% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.55% (66)
    Меньше
    39.45% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    86.24% (94)
    Нет
    13.76% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    32.6% (42)
    1:1 Ничья
    21.7% (28)
    1:2 Краснодар
    10.1% (13)
    1:0 Локомотив Москва
    8.5% (11)
    2:2 Ничья
    4.7% (6)
    3:2 Локомотив Москва
    1.6% (2)
    0:1 Краснодар
    1.6% (2)
    2:0 Локомотив Москва
    1.6% (2)
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