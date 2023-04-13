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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 23. Стадион: .
Оренбург
 
Позже
Локомотив Москва
Прогнозы 26
Оренбург 23.1% (6)
X 30.8% (8)
Локомотив Москва 46.2% (12)
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Оренбург
Ничья
Локомотив Москва
2.95
3.90
3.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Оренбург
Локомотив Москва

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
5:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
К
1:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

3
1.25

Среднее время на гол

30
72

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

2.13
0.88

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

42
102

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Писарский Владимир 14 (2) 0.64
Марин Джимми 6 (1) 0.27
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 5 (1) 0.23
Аюпов Тимур 4 0.18
Мансилья Брайан Эсекиэль 2 (1) 0.09
Ковалёв Юрий 2 0.09
Флорентин Сесар Габриэль 2 0.09
Башич Иван 2 0.09
Вера Лукас Габриэль 1 0.05
Эктов Александр 1 0.05
Перес Матиас 1 0.05
Обухов Владимир 1 0.05
Капленко Кирилл 1 0.05
Гурциев Батраз 0 0
Гойкович Ренато 0 0
Малых Андрей 0 0
Печенин Кирилл 0 0
Оганесян Степан 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миранчук Антон 6 (4) 0.27
Дзюба Артём 6 0.27
Игнатьев Иван 4 0.18
Баринов Дмитрий 2 0.09
Камано Франсуа 2 0.09
Марадишвили Константин 2 0.09
Изидор Вильсон 2 0.09
Керк Джирано 2 0.09
Карпукас Артём 1 0.05
Пиняев Сергей 1 0.05
Живоглядов Дмитрий 0 0
Тикнизян Наир 0 0
Жемалетдинов Рифат 0 0
Ненахов Максим 0 0
Магкеев Станислав 0 0
Худяков Даниил 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиваков Михаил 7 1
Мансилья Брайан Эсекиэль 5 1
Аюпов Тимур 6 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 4 0
Гойкович Ренато 4 0
Хотулёв Данила 4 0
Малых Андрей 3 0
Эктов Александр 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Стаматов Матео 3 0
Флорентин Сесар Габриэль 3 0
Писарский Владимир 3 0
Полуяхтов Владимир 2 0
Павловец Александр 2 0
Перес Матиас 2 0
Обухов Владимир 1 0
Гошев Евгений 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Сысуев Николай 1 0
Титков Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Башич Иван 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магкеев Станислав 5 1
Ненахов Максим 3 2
Баринов Дмитрий 4 1
Миранчук Антон 4 0
Тикнизян Наир 4 0
Бека Бека Алексис 2 1
Едвай Тин 3 0
Карпукас Артём 3 0
Смольников Игорь 1 1
Мампасси Марк Рене 1 1
Камано Франсуа 2 0
Марадишвили Константин 2 0
Живоглядов Дмитрий 1 0
Лантратов Илья 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Керк Джирано 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Куликов Даниил 1 0
Глушенков Максим 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Кузьмичёв Иван 1 0
Погостнов Егор 1 0
Щетинин Михаил 1 0

Результаты матчей

Оренбург
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Локомотив Москва
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

6
1
Оренбург
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Локомотив Москва
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

28
13

Волевые поражения

7
11
Оренбург
84.2%
15.8%
16 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (14)
18% (4)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (12)
27% (6)
18% (4)
Локомотив Москва
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

33
14

Волевые поражения

13
12

Голы по времени матча

Забито

30
13
17 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 16
3
10%
2
15%
1-15
8
27%
3
23%
16-30
6
20%
3
23%
31-45
6
20%
2
15%
46-60
4
13%
1
8%
61-75
3
10%
2
15%
76-90

Пропущено

13
19
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
16%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
2
15%
3
16%
61-75
4
31%
12
63%
76-90

Забито

14
18
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
1
7%
3
17%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
3
21%
2
11%
31-45
4
29%
3
17%
46-60
4
29%
1
6%
61-75
0
0%
7
39%
76-90

Пропущено

29
21
17 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
8
28%
4
19%
1-15
5
17%
4
19%
16-30
4
14%
4
19%
31-45
4
14%
1
5%
46-60
4
14%
6
29%
61-75
4
14%
2
10%
76-90

Забито

44
31
23 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 10
2 Не забивали 6
4
9%
5
16%
1-15
10
23%
5
16%
16-30
9
20%
5
16%
31-45
10
23%
5
16%
46-60
8
18%
2
6%
61-75
3
7%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

42
40
22 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 18
9
21%
4
10%
1-15
7
17%
4
10%
16-30
6
14%
7
18%
31-45
6
14%
2
5%
46-60
6
14%
9
23%
61-75
8
19%
14
35%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Оренбург - Ростов 2:2 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Сочи - Оренбург 0:4
Ахмат - Оренбург 3:1 Химки - Оренбург 2:5 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Оренбург - Пари НН 2:1 Пюник - Оренбург 1:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Славия София - Оренбург 2:1 Динамо Москва - Оренбург 3:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва - Оренбург 1:0 Оренбург - Ростов 4:2 Оренбург - Краснодар 5:1 Химки - Оренбург 2:0 Оренбург - Факел 4:1 Оренбург - ЦСКА Москва 2:2
Локомотив Москва
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Локомотив Москва - Зенит 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 0:4 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Акрон - Локомотив Москва 1:1
Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Локомотив Москва - Фурсан Хиспания 5:0 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Урарту 1:0 Локомотив Москва - Джохор Дарул Такзим 0:1 Локомотив Москва - Сочи 2:0 Локомотив Москва - Родина Москва 2:1 Локомотив Москва - Бунёдкор 1:1 Локомотив Москва - Пари НН 3:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 0:1

Результаты матчей

Оренбург
Локомотив Москва

Точный счет

2:2
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:0
3 раза 14%
4:1
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
5:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 32%
1
6 раз 27%
0
3 раза 14%
4
3 раза 14%
3
2 раза 9%
5
1 раз 5%
1
8 раз 36%
0
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
1.5
Больше Меньше
4
7
5
6
2.5
2
9
3
8
3.5
1
10
1
10
4.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
5
3
8
1.5
4
7
1
10
2.5
3
8
1
10
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
16
6
13
9
1.5
8
14
6
16
2.5
5
17
4
18
3.5
2
20
1
21
4.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 22 17 3 2 57 - 11 54
2.
Ростов
 Заявка 22 13 6 3 40 - 30 45
3.
Спартак Москва
 Заявка 22 12 6 4 48 - 27 42
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 22 12 5 5 40 - 20 41
5.
Ахмат
 Заявка 22 11 3 8 33 - 29 36
6.
Динамо Москва
 Заявка 22 10 6 6 39 - 29 36
7.
Краснодар
 Заявка 22 10 5 7 47 - 36 35
8.
Оренбург
 Заявка 22 10 3 9 43 - 43 33
9.
Сочи
 Заявка 22 9 4 9 32 - 41 31
10.
Локомотив Москва
 Заявка 22 7 4 11 32 - 39 25
11.
Урал
 Заявка 22 7 4 11 24 - 35 25
12.
Крылья Советов
 Заявка 22 6 6 10 23 - 33 24
13.
Пари НН
 Заявка 22 5 4 13 24 - 44 19
14.
Факел
 Заявка 22 2 11 9 27 - 41 17
15.
Торпедо Москва
 Заявка 22 3 4 15 15 - 35 13
16.
Химки
 Заявка 22 3 4 15 19 - 50 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 10 0 1 39 - 6 30
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 8 2 1 28 - 8 26
3.
Оренбург
 Заявка 11 8 2 1 30 - 13 26
4.
Ростов
 Заявка 12 8 2 2 22 - 16 26
5.
Спартак Москва
 Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
6.
Динамо Москва
 Заявка 11 7 2 2 20 - 10 23
7.
Сочи
 Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
8.
Краснодар
 Заявка 11 6 2 3 23 - 16 20
9.
Ахмат
 Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
10.
Урал
 Заявка 11 4 1 6 12 - 17 13
11.
Факел
 Заявка 11 2 7 2 17 - 17 13
12.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
13.
Локомотив Москва
 Заявка 11 2 3 6 18 - 21 9
14.
Химки
 Заявка 11 2 3 6 8 - 18 9
15.
Пари НН
 Заявка 11 2 2 7 14 - 27 8
16.
Торпедо Москва
 Заявка 11 2 1 8 6 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
2.
Ахмат
 Заявка 11 6 1 4 19 - 17 19
3.
Ростов
 Заявка 10 5 4 1 18 - 14 19
4.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 3 3 20 - 15 18
5.
Локомотив Москва
 Заявка 11 5 1 5 14 - 18 16
6.
Краснодар
 Заявка 11 4 3 4 24 - 20 15
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 4 3 4 12 - 12 15
8.
Крылья Советов
 Заявка 12 4 2 6 15 - 22 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 11 3 4 4 19 - 19 13
10.
Урал
 Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
11.
Пари НН
 Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
12.
Сочи
 Заявка 11 3 1 7 11 - 27 10
13.
Оренбург
 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 11 1 3 7 9 - 18 6
15.
Химки
 Заявка 11 1 1 9 11 - 32 4
16.
Факел
 Заявка 11 0 4 7 10 - 24 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 16 (6)
Спартак Москва Промес Квинси 16 (6)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 13 (2)
Сочи Нобоа Кристиан 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 9
Оренбург Сиваков Михаил 1 7
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 апреля 2023, осталось 2 дня 5 часов 47 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 26
    Оренбург 23.1% (6)
    X 30.8% (8)
    Локомотив Москва 46.2% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
    Локомотив Москва
    2.95
    3.90
    3.60
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Оренбург - Локомотив Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Оренбург - Локомотив Москва

    Исход игры
    Оренбург
    23.3% (7)
    Ничья
    33.3% (10)
    Локомотив Москва
    43.3% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (12)
    Меньше
    55.56% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    74.07% (20)
    Нет
    25.93% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.7% (8)
    1:2 Локомотив Москва
    20% (6)
    0:2 Локомотив Москва
    10% (3)
    0:1 Локомотив Москва
    10% (3)
    2:1 Оренбург
    6.7% (2)
    2:2 Ничья
    6.7% (2)
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