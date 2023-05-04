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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Краснодар
 
Позже
Крылья Советов
Прогнозы 43
Краснодар 88.4% (38)
X 11.6% (5)
Крылья Советов 0% (0)
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Краснодар
Ничья
Крылья Советов
4.15
3.90
3.98
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Краснодар
Крылья Советов

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

24 матча

33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

20.8%
50%
29.2%
5 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

К
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ТМК
1:0
ПЛ
4:2
ТМК
2:1
ПЛ
1:0
К
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
К
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.25
1.17

Среднее время на гол

72
77

Всего голов

10
17

Голов в среднем за матч

0.83
1.42

Среднее время на гол

108
63

Всего голов

25
31

Голов в среднем за матч

1.04
1.29

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

86
69

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 11 0.44
Сперцян Эдуард 10 (3) 0.4
Кривцов Никита 6 0.24
Ионов Алексей 5 0.2
Олусегун Олакунле 4 0.16
Батчи Жоау 3 0.12
Кади 3 0.12
Ахметов Ильзат 2 0.08
Баньяц Михайло 2 (1) 0.08
Рамирес Кристиан 2 0.08
Петров Сергей 1 0.04
Алонсо Хуниор 1 0.04
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.04
Кутовой Максим 1 0.04
Ленини Пина 1 0.04
Волков Сергей Евгеньевич 0 0
Кайо Панталеао 0 0
Сорокин Егор 0 0
Черников Александр 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 6 0.24
Ежов Роман 3 0.12
Пиняев Сергей 3 0.12
Костанца Фернандо 3 0.12
Шитов Владислав 2 0.08
Коваленко Александр 1 0.04
Евгеньев Роман 1 0.04
Бейл Гленн 1 (1) 0.04
Якуба Денис 1 0.04
Рахманович Амер 1 0.04
Гапонов Илья 1 0.04
Цыпченко Дмитрий 1 0.04
Бабкин Сергей 1 0.04
Чиркович Александар 1 0.04
Горшков Юрий 0 0
Хубулов Владимир 0 0
Соколов Артём 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайо Панталеао 5 1
Кордоба Джон 6 0
Сперцян Эдуард 6 0
Рамирес Кристиан 4 1
Волков Сергей Евгеньевич 5 0
Кривцов Никита 5 0
Баньяц Михайло 4 0
Ионов Алексей 3 0
Сорокин Егор 3 0
Манелов Ираклий 3 0
Кобнан Мозес 3 0
Черников Александр 1 1
Петров Сергей 2 0
Ахметов Ильзат 2 0
Сафонов Матвей 2 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Якимов Вячеслав 2 0
Батчи Жоау 2 0
Олусегун Олакунле 2 0
Ленини Пина 2 0
Кади 1 0
Литвинов Вячеслав 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бейл Гленн 5 2
Солдатенков Александр 5 0
Рахманович Амер 4 0
Ежов Роман 4 0
Евгеньев Роман 3 0
Глушенков Максим 3 0
Ломаев Иван 3 0
Витюгов Максим 3 0
Коваленко Александр 2 0
Зотов Георгий 2 0
Цыпченко Дмитрий 2 0
Рассказов Николай 1 0
Гапонов Илья 1 0
Барач Матео 1 0
Горшков Юрий 1 0
Костанца Фернандо 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Чиркович Александар 1 0
Пиняев Сергей 1 0
Писарский Владимир 1 0

Результаты матчей

Краснодар
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Крылья Советов
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

9
6
Краснодар
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Крылья Советов
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

18
12

Волевые поражения

21
7
Краснодар
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (6)
28% (7)
48% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
Крылья Советов
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
56% (14)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

22
15

Волевые поражения

30
13

Голы по времени матча

Забито

25
17
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
4
16%
2
12%
1-15
4
16%
2
12%
16-30
2
8%
2
12%
31-45
5
20%
5
29%
29%
46-60
5
20%
4
24%
61-75
5
20%
2
12%
76-90

Пропущено

16
23
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
13%
4
17%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
3
19%
4
17%
31-45
3
19%
1
4%
46-60
2
13%
6
26%
61-75
4
25%
5
22%
76-90

Забито

31
9
14 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
2
6%
2
22%
1-15
5
16%
1
11%
16-30
7
23%
1
11%
31-45
9
29%
29%
0
0%
46-60
4
13%
3
33%
61-75
4
13%
2
22%
76-90

Пропущено

22
16
6 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
9%
1
6%
1-15
3
14%
5
31%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
5
23%
3
19%
46-60
6
27%
4
25%
61-75
5
23%
1
6%
76-90

Забито

56
26
24 В 1-м тайме 10
32 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 10
3 Не забивали 9
6
11%
4
15%
1-15
9
16%
3
12%
16-30
9
16%
3
12%
31-45
14
25%
5
19%
46-60
9
16%
7
27%
61-75
9
16%
4
15%
76-90

Пропущено

38
39
13 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 20
4
11%
5
13%
1-15
5
13%
8
21%
16-30
4
11%
6
15%
31-45
8
21%
4
10%
46-60
8
21%
10
26%
61-75
9
24%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Краснодар - Акрон 0:0 Краснодар - Урал 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Крылья Советов 2:2
Сочи - Краснодар 0:2 Краснодар - Пари НН 3:1 Краснодар - Ростов 1:1 Химки - Краснодар 0:6 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Ахмат - Краснодар 0:3 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Ростов - Краснодар 0:4 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Краснодар - Сочи 1:0 Краснодар - Бунёдкор 1:0 Краснодар - Химки 4:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0
Крылья Советов
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Крылья Советов - Зенит 1:5 Пари НН - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0
Сочи - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Нефтчи Фергана 2:3 Крылья Советов - Аксу 0:0 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Крылья Советов - Шинник 1:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3

Результаты матчей

Краснодар
Крылья Советов

Точный счет

3:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
4
1 раз 8%

Точный счет

3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 36%
3
7 раз 28%
1
4 раза 16%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
9 раз 36%
1
9 раз 36%
2
6 раз 24%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
5
9
3
1.5
2
10
4
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
9
4
1.5
5
8
5
8
2.5
1
12
2
11
3.5
1
12
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
3
0.5
Больше Меньше
16
9
18
7
1.5
7
18
9
16
2.5
1
24
2
23
3.5
1
24
1
24
4.5
1
24
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 25 19 4 2 65 - 13 61
2.
Ростов
 Заявка 25 14 8 3 44 - 32 50
3.
Спартак Москва
 Заявка 25 14 7 4 55 - 32 49
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 25 14 6 5 46 - 23 48
5.
Ахмат
 Заявка 25 12 4 9 36 - 33 40
6.
Оренбург
 Заявка 25 12 3 10 48 - 48 39
7.
Краснодар
 Заявка 25 11 6 8 53 - 41 39
8.
Динамо Москва
 Заявка 25 11 6 8 43 - 35 39
9.
Сочи
 Заявка 25 10 4 11 35 - 45 34
10.
Локомотив Москва
 Заявка 25 9 5 11 42 - 42 32
11.
Урал
 Заявка 25 7 5 13 27 - 41 26
12.
Крылья Советов
 Заявка 25 6 7 12 25 - 40 25
13.
Пари НН
 Заявка 25 6 4 15 27 - 49 22
14.
Факел
 Заявка 25 3 12 10 31 - 45 21
15.
Химки
 Заявка 25 4 5 16 24 - 57 17
16.
Торпедо Москва
 Заявка 25 3 4 18 19 - 44 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 11 0 1 42 - 7 33
2.
Оренбург
 Заявка 13 9 2 2 32 - 17 29
3.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 4 1 33 - 16 28
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 8 3 1 29 - 9 27
5.
Ростов
 Заявка 13 8 3 2 22 - 16 27
6.
Динамо Москва
 Заявка 13 8 2 3 23 - 13 26
7.
Сочи
 Заявка 13 7 3 3 24 - 17 24
8.
Краснодар
 Заявка 12 6 3 3 24 - 17 21
9.
Ахмат
 Заявка 13 6 2 5 16 - 15 20
10.
Факел
 Заявка 13 2 8 3 19 - 21 14
11.
Урал
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
12.
Локомотив Москва
 Заявка 12 3 3 6 23 - 22 12
13.
Химки
 Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
14.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 16 - 28 11
15.
Крылья Советов
 Заявка 12 2 5 5 9 - 16 11
16.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 1 9 7 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 8 4 1 23 - 6 28
2.
Ростов
 Заявка 12 6 5 1 22 - 16 23
3.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
5.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6.
Локомотив Москва
 Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
7.
Краснодар
 Заявка 13 5 3 5 29 - 24 18
8.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 16 - 24 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 12 3 4 5 20 - 22 13
10.
Урал
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
11.
Пари НН
 Заявка 13 3 2 8 11 - 21 11
12.
Оренбург
 Заявка 12 3 1 8 16 - 31 10
13.
Сочи
 Заявка 12 3 1 8 11 - 28 10
14.
Факел
 Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
15.
Торпедо Москва
 Заявка 13 1 3 9 12 - 25 6
16.
Химки
 Заявка 13 1 2 10 12 - 37 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 22 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 17 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 14 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 12 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 10
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Ахмат Швец Антон 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 мая 2023, осталось 2 дня 11 часов 16 минут.



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  • 22 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 43
    Краснодар 88.4% (38)
    X 11.6% (5)
    Крылья Советов 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Крылья Советов
    4.15
    3.90
    3.98
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Краснодар - Крылья Советов онлайн

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    Прогнозы на матч Краснодар - Крылья Советов

    Исход игры
    Краснодар
    88.4% (38)
    Ничья
    11.6% (5)
    Крылья Советов
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.46% (22)
    Меньше
    40.54% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    67.57% (25)
    Нет
    32.43% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    41.9% (18)
    2:0 Краснодар
    18.6% (8)
    1:0 Краснодар
    9.3% (4)
    1:1 Ничья
    7% (3)
    3:1 Краснодар
    7% (3)
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    Краснодар
    Крылья Советов
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