Тур: 30. Стадион: Колос.
1:0
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаЧоботенко Сергей
1:0
28' ГолVladyslav Veleten
45' Вторая желтая карточкаЧоботенко Сергей
47' Желтая карточкаВовкун Артем
87' Желтая карточкаОреховский Павел
87' Желтая карточкаАлибеков Ахмед
90' Желтая карточкаYaroslav Shandra
90'+5
Ход матча
21'
28'
45'
47'
87'
87'
90'
14
Милько
Вадим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Попов КириллНападающий
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
55 Pavlo Ripak
-
16 Ivan Bokalo
-
-
Главный тренер: Roman Handzyn
История личных встреч
Колос Ковалёвка
Львов
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ореховский Павел
|8 (4)
|0.27
|Милько Вадим
|4 (2)
|0.13
|Мякушко Сергей
|2
|0.07
|Безбородько Денис
|2
|0.07
|Чоботенко Сергей
|2
|0.07
|Болбат Сергей
|1
|0.03
|Ильин Олег
|1
|0.03
|Гончаренко Роман
|1
|0.03
|Vladyslav Veleten
|1
|0.03
|Лысенко Владимир
|0
|0
|Богданов Андрей
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
|Попов Кирилл
|0
|0
Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бугай Владислав
|4
|0.13
|Богунов Ярослав
|2
|0.07
|Ivijan Svrznjak
|2
|0.07
|Ременяк Артур
|2
|0.07
|Бойко Виталий
|1
|0.03
|Беляев Александр
|1
|0.03
|Мильченко Артём
|1
|0.03
|Васильев Александр Андреевич
|1
|0.03
|Крушиньский Борис
|1
|0.03
|Нич Назарий
|1
|0.03
|Шишка Михаил
|0
|0
|Мышенко Богдан
|0
|0
|Полегенько Павел
|0
|0
|Никитюк Андрей
|0
|0
|Эсеола Адеринсола
|0
|0
|Кузык Денис
|0
|0
Карточки
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ореховский Павел
|9
|0
|Милько Вадим
|8
|0
|Безбородько Денис
|8
|0
|Чоботенко Сергей
|6
|1
|Богданов Андрей
|7
|0
|Ильин Олег
|6
|0
|Лысенко Владимир
|5
|0
|Золотов Николай
|5
|0
|Мякушко Сергей
|3
|1
|Смирный Евгений
|4
|0
|Кравченко Никита
|4
|0
|Новак Евгений
|3
|0
|Болбат Сергей
|3
|0
|Черноморец Александр
|3
|0
|Емец Владислав
|3
|0
|Исаенко Евгений
|1
|1
|Гончаренко Роман
|2
|0
|Волынец Евгений
|2
|0
|Vladyslav Veleten
|2
|0
|Попов Кирилл
|2
|0
|Зозуля Алексей
|1
|0
|Oleg Krivoruchko
|1
|0
Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грисьо Максим
|5
|2
|Мышенко Богдан
|6
|1
|Никитюк Андрей
|6
|0
|Вовкун Артем
|6
|0
|Васильев Александр Андреевич
|5
|0
|Шишка Михаил
|3
|1
|Муравский Назарий
|3
|1
|Бусько Андрей
|4
|0
|Алибеков Ахмед
|4
|0
|Эсеола Адеринсола
|3
|0
|Мильченко Артём
|3
|0
|Крушиньский Борис
|3
|0
|Нич Назарий
|3
|0
|Кузык Денис
|3
|0
|Богунов Ярослав
|2
|0
|Дитятьев Алексей
|2
|0
|Бугай Владислав
|2
|0
|Беляев Александр
|2
|0
|Габриэл Игор
|2
|0
|Бойко Виталий
|1
|0
|Полегенько Павел
|1
|0
|Якимив Андрей
|1
|0
|Ivijan Svrznjak
|1
|0
|Траоре Уула
|1
|0
|Leonardo Antonio
|1
|0
|Roman Mykhailiv
|1
|0
|Ivan Ponomarenko
|1
|0
|Taras Mykhavko
|1
|0
|Yaroslav Shandra
|1
|0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Львов
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
7
Колос Ковалёвка
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Львов
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (7)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
17
23
Волевые поражения
6
6
Колос Ковалёвка
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
47% (14)
17% (5)
Львов
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (6)
50% (15)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
23% (7)
37% (11)
Сухие победы
11
9
Сухие поражения
8
10
Волевые победы
17
23
Волевые поражения
11
13
Голы по времени матча
Забито
15
8
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
19 Не забивали 24
4
27%
2
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
33%
1
13%
61-75
2
13%
4
50%
76-90
Пропущено
15
26
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 13
4
27%
4
15%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
2
13%
6
23%
31-45
2
13%
3
12%
46-60
1
7%
5
19%
61-75
4
27%
5
19%
76-90
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
23 Не забивали 24
1
13%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
21
27
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 14
6
29%
3
11%
1-15
2
10%
4
15%
16-30
0
0%
2
7%
31-45
5
24%
6
22%
46-60
6
29%
5
19%
61-75
2
10%
7
26%
76-90
Забито
23
17
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 6
12 Не забивали 18
5
22%
5
29%
29%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
6
26%
2
12%
31-45
2
9%
1
6%
46-60
7
30%
2
12%
61-75
2
9%
7
41%
76-90
Пропущено
36
53
16 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 31
14 Пропускали первыми 23
18 Не пропускали 27
10
28%
7
13%
1-15
4
11%
7
13%
16-30
2
6%
8
15%
31-45
7
19%
9
17%
46-60
7
19%
10
19%
61-75
6
17%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2
Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Нива Винница 2:1 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Рига - Колос Ковалёвка 2:0 Лиепая - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Атырау 2:1 Самгурали Цхалтубо - Колос Ковалёвка 2:1 Блау-Вайс - Колос Ковалёвка 5:0
Львов
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Львов - Ингулец 0:2 Львов - Черноморец Од 0:1 Рух Львов - Львов 2:0 Львов - Ворскла 0:2
Металлист - Львов 1:0 Львов - Александрия 0:1 Верес - Львов 3:2 Львов - Металлист-1925 0:2 Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Днепр-1 - Львов 5:2 Львов - Динамо Киев 0:2 Львов - Кривбасс 2:2 Заря - Львов 3:1 Львов - Минай 1:0 Львов - Б-93 5:2 Самгурали Цхалтубо - Львов 3:2 Львов - Торпедо Кутаиси 1:0 Львов - Вишиста Краков 2:0 Львов - Железничар Панчево 0:0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
Львов
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:2
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
Точный счет
0:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
2:0
4 раза 27%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%
0
10 раз 67%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
Точный счет
0:1
6 раз 20%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
0:1
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 47%
0
12 раз 40%
2
3 раза 10%
3
1 раз 3%
0
18 раз 60%
1
6 раз 20%
2
6 раз 20%
Тоталы голов в матче
Колос Ковалёвка
Львов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
78
312
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
510
114
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1812
Больше Меньше
1218
426
624
129
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|24 (5)
|Заря
|Русин Назарий
|13 (5)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|13
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (5)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|12 (3)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 11
|Александрия
|Maksym Dyachuk
|2 7
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист
|Ралюченко Андрей
|1 8
|Металлист-1925
|Курило Игорь
|1 8