Тур: 24. Стадион: Черноморец.
3:0
Конец матча
0'
1:0
7' ГолБадибанга Зигей
27' Желтая карточкаЧоботенко Сергей
36' Желтая карточкаКузык Орест
2:0
58' ГолАлефиренко Даниил
3:0
71' ГолДемченко Александр
78' Красная карточкаИсаенко Евгений
90'+2
Ход матча
7'
1:0
27'
36'
58'
71'
78'
44
Паст
Евгений
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Белый МаксимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Григорчук Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
23 Попов КириллНападающий
-
-
91 Artem Husol
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
История личных встреч
Черноморец Од
Колос Ковалёвка
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алефиренко Даниил
|7
|0.29
|Бадибанга Зигей
|2
|0.08
|Путря Илья
|2 (2)
|0.08
|Юсов Дмитрий
|2
|0.08
|Ермаков Виталий
|2
|0.08
|Брагару Максим
|2
|0.08
|Кузык Орест
|1
|0.04
|Демченко Александр
|1
|0.04
|Guy Hadida
|1 (1)
|0.04
|Селин Евгений
|1
|0.04
|Бобко Иван
|1
|0.04
|Манджрекар Джеймс
|1
|0.04
|Салюк Владимир
|1
|0.04
|Войтиховский Максим
|1
|0.04
|Гладкий Александр
|1 (1)
|0.04
|Кравченко Сергей
|0
|0
|Политыло Сергей
|0
|0
|Авагимян Артур
|0
|0
|Наумец Владислав
|0
|0
|Luka Gucek
|0
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ореховский Павел
|8 (4)
|0.33
|Милько Вадим
|4 (2)
|0.17
|Чоботенко Сергей
|2
|0.08
|Безбородько Денис
|2
|0.08
|Мякушко Сергей
|1
|0.04
|Болбат Сергей
|1
|0.04
|Ильин Олег
|1
|0.04
|Гончаренко Роман
|1
|0.04
|Лысенко Владимир
|0
|0
|Богданов Андрей
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
|Попов Кирилл
|0
|0
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манджрекар Джеймс
|4
|2
|Непогодов Дмитрий
|5
|1
|Салюк Владимир
|6
|0
|Путря Илья
|4
|0
|Кравченко Сергей
|2
|1
|Демченко Александр
|2
|1
|Бадибанга Зигей
|3
|0
|Алефиренко Даниил
|3
|0
|Брагару Максим
|3
|0
|Гладкий Александр
|2
|0
|Васильев Александр Андреевич
|2
|0
|Юсов Дмитрий
|2
|0
|Кузык Орест
|2
|0
|Фили Реалдо
|2
|0
|Селин Евгений
|1
|0
|Кубемба Кевин
|1
|0
|Авагимян Артур
|1
|0
|Белый Максим
|1
|0
|Guy Hadida
|1
|0
|Наумец Владислав
|1
|0
|Luka Gucek
|1
|0
|Войтиховский Максим
|1
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милько Вадим
|7
|0
|Безбородько Денис
|7
|0
|Богданов Андрей
|6
|0
|Ореховский Павел
|6
|0
|Лысенко Владимир
|5
|0
|Золотов Николай
|5
|0
|Ильин Олег
|5
|0
|Чоботенко Сергей
|4
|0
|Смирный Евгений
|4
|0
|Кравченко Никита
|4
|0
|Мякушко Сергей
|2
|1
|Новак Евгений
|3
|0
|Болбат Сергей
|3
|0
|Черноморец Александр
|3
|0
|Исаенко Евгений
|1
|1
|Гончаренко Роман
|2
|0
|Волынец Евгений
|2
|0
|Емец Владислав
|2
|0
|Vladyslav Veleten
|2
|0
|Зозуля Алексей
|1
|0
|Oleg Krivoruchko
|1
|0
|Попов Кирилл
|1
|0
Результаты матчей
Черноморец Од
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Колос Ковалёвка
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
4
Черноморец Од
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Колос Ковалёвка
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
10
Волевые поражения
14
10
Черноморец Од
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
13% (3)
33% (8)
54% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
38% (9)
21% (5)
Колос Ковалёвка
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
8
10
Волевые поражения
19
14
Голы по времени матча
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
3
30%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
3
30%
2
29%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
16
16
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
1
6%
5
31%
1-15
6
38%
2
13%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
1
6%
5
31%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Забито
17
13
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
4
24%
3
23%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
5
29%
29%
3
23%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
1
6%
5
38%
61-75
3
18%
2
15%
76-90
Пропущено
15
11
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
5
33%
3
27%
76-90
Забито
27
20
15 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 10
8 Не забивали 9
7
26%
4
20%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
6
22%
5
25%
31-45
3
11%
2
10%
46-60
4
15%
7
35%
61-75
5
19%
2
10%
76-90
Пропущено
31
27
13 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 13
1
3%
7
26%
1-15
8
26%
4
15%
16-30
4
13%
2
7%
31-45
3
10%
6
22%
46-60
6
19%
5
19%
61-75
9
29%
29%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Заря - Черноморец Од 3:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Александрия - Черноморец Од 1:1
Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Верес - Черноморец Од 1:3 Черноморец Од - Нива Винница 4:2 Черноморец Од - Турон 4:2 Черноморец Од - Шахтёр Караганда 2:1 Черноморец Од - Малишева 0:1 Черноморец Од - Локомотив Ташкент 1:3 Черноморец Од - Нови Пазар 0:2 Черноморец Од - Спартак Варна 1:1 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Черноморец Од - Металлист 0:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Минай - Черноморец Од 0:1
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0
Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Нива Винница 2:1 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Рига - Колос Ковалёвка 2:0 Лиепая - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Атырау 2:1 Самгурали Цхалтубо - Колос Ковалёвка 2:1 Блау-Вайс - Колос Ковалёвка 5:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:3 Александрия - Колос Ковалёвка 4:1
Результаты матчей
Черноморец Од
Колос Ковалёвка
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
0
8 раз 33%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
1
11 раз 46%
0
9 раз 38%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Черноморец Од
Колос Ковалёвка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
93
39
39
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
66
48
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
159
717
420
321
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|18
|5
|1
|57 - 17
|59
|2.
|23
|17
|3
|3
|53 - 19
|54
|3.
|1:0
|24
|16
|4
|4
|49 - 28
|52
|4.
|23
|13
|5
|5
|34 - 19
|44
|5.
|23
|9
|10
|4
|35 - 28
|37
|6.
|23
|9
|4
|10
|21 - 27
|31
|7.
|23
|8
|6
|9
|28 - 31
|30
|8.
|24
|8
|6
|10
|20 - 27
|30
|9.
|23
|5
|11
|7
|20 - 35
|26
|10.
|24
|6
|8
|10
|26 - 32
|26
|11.
|23
|7
|5
|11
|20 - 26
|26
|12.
|0:1
|24
|6
|6
|12
|30 - 37
|24
|13.
|24
|5
|8
|11
|17 - 28
|23
|14.
|23
|4
|8
|11
|23 - 35
|20
|15.
|24
|4
|7
|13
|25 - 44
|19
|16.
|24
|3
|4
|17
|18 - 43
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|25 - 8
|33
|2.
|1:0
|12
|9
|3
|0
|30 - 14
|30
|3.
|11
|9
|1
|1
|29 - 9
|28
|4.
|12
|6
|5
|1
|24 - 14
|23
|5.
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|6.
|12
|6
|2
|4
|11 - 12
|20
|7.
|11
|5
|3
|3
|13 - 10
|18
|8.
|12
|5
|2
|5
|13 - 11
|17
|9.
|12
|5
|0
|7
|10 - 13
|15
|10.
|11
|3
|3
|5
|10 - 23
|12
|11.
|12
|2
|6
|4
|14 - 15
|12
|12.
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|13.
|11
|2
|4
|5
|8 - 13
|10
|14.
|11
|1
|5
|5
|12 - 21
|8
|15.
|12
|2
|2
|8
|10 - 21
|8
|16.
|0:1
|11
|1
|3
|7
|11 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|24 - 10
|26
|2.
|11
|8
|2
|1
|32 - 9
|26
|3.
|1:0
|12
|7
|1
|4
|19 - 14
|22
|4.
|10
|7
|1
|2
|17 - 9
|22
|5.
|0:1
|13
|5
|3
|5
|19 - 18
|18
|6.
|12
|4
|4
|4
|16 - 16
|16
|7.
|12
|2
|8
|2
|10 - 12
|14
|8.
|11
|3
|5
|3
|11 - 14
|14
|9.
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|10.
|12
|3
|4
|5
|7 - 16
|13
|11.
|12
|3
|3
|6
|15 - 21
|12
|12.
|11
|3
|2
|6
|10 - 15
|11
|13.
|11
|2
|5
|4
|10 - 13
|11
|14.
|13
|3
|2
|8
|13 - 23
|11
|15.
|11
|2
|2
|7
|9 - 20
|8
|16.
|12
|1
|2
|9
|8 - 22
|5
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|20 (4)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (2)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|11
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|9 (2)
|Металлист
|Прядун Максим
|8 (3)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Львов
|Грисьо Максим
|2 5
|Заря
|Имереков Максим
|8