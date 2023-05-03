  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 24. Стадион: .
Черноморец Од
3:0
Конец матча
Колос Ковалёвка
0'
1:0
7' Гол
Бадибанга Зигей
27' Желтая карточка
Чоботенко Сергей
36' Желтая карточка
Кузык Орест
2:0
58' Гол
Алефиренко Даниил
3:0
71' Гол
Демченко Александр
78' Красная карточка
Исаенко Евгений
90'+2
44
Паст
Евгений
45
Брагару
Максим
3
Ермаков
Виталий
79
Салюк
Владимир
9
Путря
Илья
23
Васильев
Александр
Андреевич
20
Авагимян
Артур
18
Демченко
Александр
7
Кузык
Орест
39
Бадибанга
Зигей
19
Алефиренко
Даниил
25
Волынец
Евгений
15
Черноморец
Александр
21
Новак
Евгений
44
Чоботенко
Сергей
17
Кравченко
Никита
14
Милько
Вадим
50
Болбат
Сергей
90
Богданов
Андрей
10
Ореховский
Павел
69
Ильин
Олег
7
Лысенко
Владимир
Черноморец Од
Колос Ковалёвка

История личных встреч

Черноморец Од
Колос Ковалёвка

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алефиренко Даниил 7 0.29
Бадибанга Зигей 2 0.08
Путря Илья 2 (2) 0.08
Юсов Дмитрий 2 0.08
Ермаков Виталий 2 0.08
Брагару Максим 2 0.08
Кузык Орест 1 0.04
Демченко Александр 1 0.04
Guy Hadida 1 (1) 0.04
Селин Евгений 1 0.04
Бобко Иван 1 0.04
Манджрекар Джеймс 1 0.04
Салюк Владимир 1 0.04
Войтиховский Максим 1 0.04
Гладкий Александр 1 (1) 0.04
Кравченко Сергей 0 0
Политыло Сергей 0 0
Авагимян Артур 0 0
Наумец Владислав 0 0
Luka Gucek 0 0
Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ореховский Павел 8 (4) 0.33
Милько Вадим 4 (2) 0.17
Чоботенко Сергей 2 0.08
Безбородько Денис 2 0.08
Мякушко Сергей 1 0.04
Болбат Сергей 1 0.04
Ильин Олег 1 0.04
Гончаренко Роман 1 0.04
Лысенко Владимир 0 0
Богданов Андрей 0 0
Золотов Николай 0 0
Попов Кирилл 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манджрекар Джеймс 4 2
Непогодов Дмитрий 5 1
Салюк Владимир 6 0
Путря Илья 4 0
Кравченко Сергей 2 1
Демченко Александр 2 1
Бадибанга Зигей 3 0
Алефиренко Даниил 3 0
Брагару Максим 3 0
Гладкий Александр 2 0
Васильев Александр Андреевич 2 0
Юсов Дмитрий 2 0
Кузык Орест 2 0
Фили Реалдо 2 0
Селин Евгений 1 0
Кубемба Кевин 1 0
Авагимян Артур 1 0
Белый Максим 1 0
Guy Hadida 1 0
Наумец Владислав 1 0
Luka Gucek 1 0
Войтиховский Максим 1 0
Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милько Вадим 7 0
Безбородько Денис 7 0
Богданов Андрей 6 0
Ореховский Павел 6 0
Лысенко Владимир 5 0
Золотов Николай 5 0
Ильин Олег 5 0
Чоботенко Сергей 4 0
Смирный Евгений 4 0
Кравченко Никита 4 0
Мякушко Сергей 2 1
Новак Евгений 3 0
Болбат Сергей 3 0
Черноморец Александр 3 0
Исаенко Евгений 1 1
Гончаренко Роман 2 0
Волынец Евгений 2 0
Емец Владислав 2 0
Vladyslav Veleten 2 0
Зозуля Алексей 1 0
Oleg Krivoruchko 1 0
Попов Кирилл 1 0

Результаты матчей

Черноморец Од
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Колос Ковалёвка
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
4
Черноморец Од
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Колос Ковалёвка
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
10

Волевые поражения

14
10
Черноморец Од
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
13% (3)
33% (8)
54% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
38% (9)
21% (5)
Колос Ковалёвка
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

8
10

Волевые поражения

19
14

Голы по времени матча

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
3
30%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
3
30%
2
29%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

16
16
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
1
6%
5
31%
1-15
6
38%
2
13%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
1
6%
5
31%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Забито

17
13
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
4
24%
3
23%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
5
29%
29%
3
23%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
1
6%
5
38%
61-75
3
18%
2
15%
76-90

Пропущено

15
11
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
5
33%
3
27%
76-90

Забито

27
20
15 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 10
8 Не забивали 9
7
26%
4
20%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
6
22%
5
25%
31-45
3
11%
2
10%
46-60
4
15%
7
35%
61-75
5
19%
2
10%
76-90

Пропущено

31
27
13 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 13
1
3%
7
26%
1-15
8
26%
4
15%
16-30
4
13%
2
7%
31-45
3
10%
6
22%
46-60
6
19%
5
19%
61-75
9
29%
29%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Заря - Черноморец Од 3:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Александрия - Черноморец Од 1:1
Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Верес - Черноморец Од 1:3 Черноморец Од - Нива Винница 4:2 Черноморец Од - Турон 4:2 Черноморец Од - Шахтёр Караганда 2:1 Черноморец Од - Малишева 0:1 Черноморец Од - Локомотив Ташкент 1:3 Черноморец Од - Нови Пазар 0:2 Черноморец Од - Спартак Варна 1:1 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Черноморец Од - Металлист 0:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Минай - Черноморец Од 0:1
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0
Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Нива Винница 2:1 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Рига - Колос Ковалёвка 2:0 Лиепая - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Атырау 2:1 Самгурали Цхалтубо - Колос Ковалёвка 2:1 Блау-Вайс - Колос Ковалёвка 5:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:3 Александрия - Колос Ковалёвка 4:1

Результаты матчей

Черноморец Од
Колос Ковалёвка

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 21%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
0
8 раз 33%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
1
11 раз 46%
0
9 раз 38%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Черноморец Од
Колос Ковалёвка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
3
9
1
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
6
4
8
1.5
1
11
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
15
9
7
17
1.5
4
20
3
21
2.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 24 18 5 1 57 - 17 59
2.
Днепр-1
 23 17 3 3 53 - 19 54
3.
Заря
 1:0 24 16 4 4 49 - 28 52
4.
Динамо Киев
 23 13 5 5 34 - 19 44
5.
Александрия
 23 9 10 4 35 - 28 37
6.
Кривбасс
 23 9 4 10 21 - 27 31
7.
Ворскла
 23 8 6 9 28 - 31 30
8.
Колос Ковалёвка
 24 8 6 10 20 - 27 30
9.
Металлист-1925
 23 5 11 7 20 - 35 26
10.
Черноморец Од
 24 6 8 10 26 - 32 26
11.
Ингулец
 23 7 5 11 20 - 26 26
12.
Верес
 0:1 24 6 6 12 30 - 37 24
13.
Минай
 24 5 8 11 17 - 28 23
14.
Рух Львов
 23 4 8 11 23 - 35 20
15.
Металлист
 24 4 7 13 25 - 44 19
16.
Львов
 24 3 4 17 18 - 43 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 25 - 8 33
2.
Заря
 1:0 12 9 3 0 30 - 14 30
3.
Днепр-1
 11 9 1 1 29 - 9 28
4.
Александрия
 12 6 5 1 24 - 14 23
5.
Динамо Киев
 13 6 4 3 17 - 10 22
6.
Кривбасс
 12 6 2 4 11 - 12 20
7.
Ворскла
 11 5 3 3 13 - 10 18
8.
Колос Ковалёвка
 12 5 2 5 13 - 11 17
9.
Ингулец
 12 5 0 7 10 - 13 15
10.
Металлист-1925
 11 3 3 5 10 - 23 12
11.
Рух Львов
 12 2 6 4 14 - 15 12
12.
Черноморец Од
 12 2 4 6 10 - 16 10
13.
Минай
 11 2 4 5 8 - 13 10
14.
Металлист
 11 1 5 5 12 - 21 8
15.
Львов
 12 2 2 8 10 - 21 8
16.
Верес
 0:1 11 1 3 7 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 12 8 2 2 24 - 10 26
2.
Шахтёр Донецк
 11 8 2 1 32 - 9 26
3.
Заря
 1:0 12 7 1 4 19 - 14 22
4.
Динамо Киев
 10 7 1 2 17 - 9 22
5.
Верес
 0:1 13 5 3 5 19 - 18 18
6.
Черноморец Од
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Металлист-1925
 12 2 8 2 10 - 12 14
8.
Александрия
 11 3 5 3 11 - 14 14
9.
Минай
 13 3 4 6 9 - 15 13
10.
Колос Ковалёвка
 12 3 4 5 7 - 16 13
11.
Ворскла
 12 3 3 6 15 - 21 12
12.
Кривбасс
 11 3 2 6 10 - 15 11
13.
Ингулец
 11 2 5 4 10 - 13 11
14.
Металлист
 13 3 2 8 13 - 23 11
15.
Рух Львов
 11 2 2 7 9 - 20 8
16.
Львов
 12 1 2 9 8 - 22 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 20 (4)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (2)
Ворскла Сулейманов Таулан 11
Динамо Киев Ванат Владислав 9 (2)
Металлист Прядун Максим 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Львов Грисьо Максим 2 5
Заря Имереков Максим 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Черноморец Од 3:0 Колос Ковалёвка онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     