  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Верес
1:0
Конец матча
Металлист-1925
0'
1:0
49' Гол
Пасич Геннадий
59' Красная карточка
Курило Игорь
88' Желтая карточка
Шестаков Михаил
88' Желтая карточка
Жичиков Максим
90'+5
47
Когут
Богдан
39
Балан
Денис
95
Курко
Василий
3
Вовченко
Семён
2
Гагун
Роман
10
Клёц
Дмитрий
29
Кучеров
Валерий
7
Близниченко
Андрей
15
Лебеденко
Александр
17
Пасич
Геннадий
89
Гайдучик
Николай
37
Мозиль
Олег
29
Жичиков
Максим
30
Безуглый
Никита
3
Ткачук
Евгений
5
Рудавский
Михаил
28
Габелок
Артём
11
Ременюк
Андрей
27
Кравченко
Дмитрий
19
Ткачук
Андрей
15
Абдуллаев
Абдулла
II
99
Vladyslav
Ostrovskyi
Верес
Металлист-1925

История личных встреч

Верес
Металлист-1925

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
2:0
ПД
4:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

51
72

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Близниченко Андрей 5 (3) 0.19
Клёц Дмитрий 4 (2) 0.15
Гайдучик Николай 3 0.12
Кучеров Валерий 3 0.12
Дахновский Виталий 3 0.12
Шестаков Михаил 3 0.12
Шарай Владислав 2 0.08
Лебеденко Александр 1 0.04
Пасич Геннадий 1 0.04
Шарай Станислав 1 0.04
Сергийчук Михаил 1 0.04
Маткобожик Александр 1 0.04
Вовченко Семён 1 0.04
Danyil Khondak 1 0.04
Пасич Евгений 0 0
Гагун Роман 0 0
Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русин Ростислав 4 0.15
Борячук Андрей 3 0.12
Мартынюк Ярослав 2 (2) 0.08
Бичек Константин 2 0.08
Безуглый Никита 2 0.08
Вачиберадзе Бека 1 0.04
Ткачук Евгений 1 0.04
Шершень Михаил 1 0.04
Дмитренко Владислав 1 0.04
Капинус Дмитрий 1 0.04
Курило Игорь 0 0
Жичиков Максим 0 0
Габелок Артём 0 0
Ременюк Андрей 0 0
Andrii Chyruk 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 10 1
Дахновский Виталий 7 0
Лебеденко Александр 4 1
Шарай Владислав 4 1
Клёц Дмитрий 5 0
Вовченко Семён 5 0
Гагун Роман 4 0
Сергийчук Михаил 3 0
Шарай Станислав 3 0
Когут Богдан 2 0
Балан Денис 2 0
Мирошник Роман 2 0
Шестаков Михаил 2 0
Курко Василий 2 0
Ющишин Вадим 0 1
Пасич Евгений 1 0
Маткобожик Александр 1 0
Dmytro Shuh 1 0
Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартынюк Ярослав 8 1
Курило Игорь 7 1
Жичиков Максим 5 0
Ткачук Евгений 3 1
Капинус Дмитрий 3 1
Мозиль Олег 3 0
Бичек Константин 3 0
Безуглый Никита 3 0
Вачиберадзе Бека 2 0
Борячук Андрей 2 0
Габелок Артём 2 0
Русин Ростислав 2 0
Ременюк Андрей 2 0
Andrii Chyruk 2 0
Шершень Михаил 0 1
Edmar Galovskyi 0 1
Кравченко Дмитрий 1 0
Дмитренко Владислав 1 0

Результаты матчей

Верес
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Металлист-1925
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

8
5
Верес
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Металлист-1925
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
17

Волевые поражения

17
10
Верес
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
Металлист-1925
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (7)
54% (14)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

11
18

Волевые поражения

25
15

Голы по времени матча

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
17 Не забивали 21
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
3
38%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
5
42%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
1
13%
76-90

Пропущено

20
18
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
3
15%
5
28%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
5
25%
3
17%
46-60
2
10%
5
28%
61-75
4
20%
3
17%
76-90

Забито

19
12
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
18 Не забивали 20
2
11%
2
17%
1-15
5
26%
2
17%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
3
16%
2
17%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
4
21%
4
33%
76-90

Пропущено

18
21
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
4
22%
4
19%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
2
11%
5
24%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
2
11%
4
19%
61-75
5
28%
4
19%
76-90

Забито

31
20
14 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
9 Не забивали 15
5
16%
2
10%
1-15
6
19%
5
25%
16-30
3
10%
3
15%
31-45
8
26%
4
20%
46-60
3
10%
1
5%
61-75
6
19%
5
25%
76-90

Пропущено

38
39
18 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 17
7
18%
9
23%
1-15
8
21%
1
3%
16-30
3
8%
7
18%
31-45
7
18%
6
15%
46-60
4
11%
9
23%
61-75
9
24%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Заря - Верес 1:0 Верес - Львов 3:2 Верес - Минай 1:1
Металлист - Верес 5:5 Рух Львов - Верес 0:0 Верес - Кривбасс 1:2 Верес - Карпаты 0:3 Верес - Днепр-1 0:1 Верес - Ворскла 2:2 Верес - Черноморец Од 1:3 Верес - ФК Валмиера 2:3 Верес - Левадия Таллин 3:1 Верес - Пюник 1:0 Ингулец - Верес 1:0 Верес - Динамо Киев 0:1 Александрия - Верес 3:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2 Металлист-1925 - Верес 1:4 Колос Ковалёвка - Верес 2:0
Металлист-1925
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Заря - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Минай - Металлист-1925 1:1 Львов - Металлист-1925 0:2
Металлист-1925 - Александрия 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист-1925 - Chaika 1:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Александрия - Металлист-1925 3:3 Металлист-1925 - АГМК 1:0 Металлист-1925 - Лисен 0:0 Poti - Металлист-1925 1:1 Ордабасы - Металлист-1925 2:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Гостивар - Металлист-1925 0:1 Хебар Пазарджик - Металлист-1925 1:2 Раднички Ниш - Металлист-1925 0:0

Результаты матчей

Верес
Металлист-1925

Точный счет

0:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
0:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
6 раз 23%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
0:0
7 раз 27%
1:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 38%
1
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
15 раз 58%
2
5 раз 19%
1
4 раза 15%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Верес
Металлист-1925

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
5
7
3
10
1.5
4
8
1
12
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
6
8
5
8
1.5
3
11
3
10
2.5
1
13
2
11
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
10
0.5
Больше Меньше
11
15
8
18
1.5
7
19
4
22
2.5
2
24
2
24
3.5
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 26 19 6 1 60 - 18 63
2.
Днепр-1
 26 18 5 3 57 - 22 59
3.
Заря
 26 18 4 4 57 - 28 58
4.
Динамо Киев
 26 15 5 6 39 - 23 50
5.
Александрия
 26 9 13 4 38 - 31 40
6.
Кривбасс
 26 10 5 11 22 - 28 35
7.
Ворскла
 26 9 6 11 31 - 35 33
8.
Колос Ковалёвка
 25 9 6 10 21 - 27 33
9.
Черноморец Од
 26 7 8 11 30 - 36 29
10.
Ингулец
 26 7 6 13 20 - 31 27
11.
Верес
 26 7 6 13 31 - 38 27
12.
Металлист-1925
 26 5 12 9 20 - 39 27
13.
Минай
 25 6 8 11 19 - 28 26
14.
Рух Львов
 26 5 9 12 26 - 36 24
15.
Металлист
 26 5 7 14 26 - 49 22
16.
Львов
 26 3 4 19 18 - 46 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заря
 13 10 3 0 33 - 14 33
2.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 25 - 8 33
3.
Днепр-1
 13 9 3 1 31 - 11 30
4.
Александрия
 13 6 6 1 25 - 15 24
5.
Кривбасс
 14 7 2 5 12 - 13 23
6.
Динамо Киев
 14 6 4 4 19 - 13 22
7.
Ворскла
 12 5 3 4 14 - 12 18
8.
Колос Ковалёвка
 12 5 2 5 13 - 11 17
9.
Ингулец
 14 5 1 8 10 - 15 16
10.
Рух Львов
 13 3 6 4 17 - 15 15
11.
Минай
 12 3 4 5 10 - 13 13
12.
Металлист-1925
 12 3 4 5 10 - 23 13
13.
Металлист
 13 2 5 6 13 - 26 11
14.
Черноморец Од
 13 2 4 7 11 - 18 10
15.
Верес
 13 2 3 8 12 - 20 9
16.
Львов
 13 2 2 9 10 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 9 3 1 35 - 10 30
2.
Днепр-1
 13 9 2 2 26 - 11 29
3.
Динамо Киев
 12 9 1 2 20 - 10 28
4.
Заря
 13 8 1 4 24 - 14 25
5.
Черноморец Од
 13 5 4 4 19 - 18 19
6.
Верес
 13 5 3 5 19 - 18 18
7.
Александрия
 13 3 7 3 13 - 16 16
8.
Колос Ковалёвка
 13 4 4 5 8 - 16 16
9.
Ворскла
 14 4 3 7 17 - 23 15
10.
Металлист-1925
 14 2 8 4 10 - 16 14
11.
Минай
 13 3 4 6 9 - 15 13
12.
Кривбасс
 12 3 3 6 10 - 15 12
13.
Ингулец
 12 2 5 5 10 - 16 11
14.
Металлист
 13 3 2 8 13 - 23 11
15.
Рух Львов
 13 2 3 8 9 - 21 9
16.
Львов
 13 1 2 10 8 - 23 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 22 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 12 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 12
Динамо Киев Ванат Владислав 11 (3)
Заря Русин Назарий 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Металлист Демченко Егор 1 7
Металлист-1925 Курило Игорь 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Верес 1:0 Металлист-1925 онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     