Тур: 26. Стадион: Stadion Avanhard, Rivne.
1:0
Конец матча
0'
1:0
49' ГолПасич Геннадий
59' Красная карточкаКурило Игорь
88' Желтая карточкаШестаков Михаил
88' Желтая карточкаЖичиков Максим
90'+5
Ход матча
49'
59'
88'
88'
47
Когут
Богдан
39
Балан
Денис
10
Клёц
Дмитрий
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
24 Dmytro Shuh
-
-
-
Главный тренер: Вирт Юрий
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Курило ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Edmar Galovskyi
История личных встреч
Верес
Металлист-1925
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
2.5
0
Среднее время на гол
36
0
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
51
72
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Близниченко Андрей
|5 (3)
|0.19
|Клёц Дмитрий
|4 (2)
|0.15
|Гайдучик Николай
|3
|0.12
|Кучеров Валерий
|3
|0.12
|Дахновский Виталий
|3
|0.12
|Шестаков Михаил
|3
|0.12
|Шарай Владислав
|2
|0.08
|Лебеденко Александр
|1
|0.04
|Пасич Геннадий
|1
|0.04
|Шарай Станислав
|1
|0.04
|Сергийчук Михаил
|1
|0.04
|Маткобожик Александр
|1
|0.04
|Вовченко Семён
|1
|0.04
|Danyil Khondak
|1
|0.04
|Пасич Евгений
|0
|0
|Гагун Роман
|0
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русин Ростислав
|4
|0.15
|Борячук Андрей
|3
|0.12
|Мартынюк Ярослав
|2 (2)
|0.08
|Бичек Константин
|2
|0.08
|Безуглый Никита
|2
|0.08
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.04
|Ткачук Евгений
|1
|0.04
|Шершень Михаил
|1
|0.04
|Дмитренко Владислав
|1
|0.04
|Капинус Дмитрий
|1
|0.04
|Курило Игорь
|0
|0
|Жичиков Максим
|0
|0
|Габелок Артём
|0
|0
|Ременюк Андрей
|0
|0
|Andrii Chyruk
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасич Геннадий
|10
|1
|Дахновский Виталий
|7
|0
|Лебеденко Александр
|4
|1
|Шарай Владислав
|4
|1
|Клёц Дмитрий
|5
|0
|Вовченко Семён
|5
|0
|Гагун Роман
|4
|0
|Сергийчук Михаил
|3
|0
|Шарай Станислав
|3
|0
|Когут Богдан
|2
|0
|Балан Денис
|2
|0
|Мирошник Роман
|2
|0
|Шестаков Михаил
|2
|0
|Курко Василий
|2
|0
|Ющишин Вадим
|0
|1
|Пасич Евгений
|1
|0
|Маткобожик Александр
|1
|0
|Dmytro Shuh
|1
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартынюк Ярослав
|8
|1
|Курило Игорь
|7
|1
|Жичиков Максим
|5
|0
|Ткачук Евгений
|3
|1
|Капинус Дмитрий
|3
|1
|Мозиль Олег
|3
|0
|Бичек Константин
|3
|0
|Безуглый Никита
|3
|0
|Вачиберадзе Бека
|2
|0
|Борячук Андрей
|2
|0
|Габелок Артём
|2
|0
|Русин Ростислав
|2
|0
|Ременюк Андрей
|2
|0
|Andrii Chyruk
|2
|0
|Шершень Михаил
|0
|1
|Edmar Galovskyi
|0
|1
|Кравченко Дмитрий
|1
|0
|Дмитренко Владислав
|1
|0
Результаты матчей
Верес
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Металлист-1925
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
8
5
Верес
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Металлист-1925
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
17
Волевые поражения
17
10
Верес
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
Металлист-1925
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (7)
54% (14)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
11
18
Волевые поражения
25
15
Голы по времени матча
Забито
12
8
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
17 Не забивали 21
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
3
38%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
5
42%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
1
13%
76-90
Пропущено
20
18
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
3
15%
5
28%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
5
25%
3
17%
46-60
2
10%
5
28%
61-75
4
20%
3
17%
76-90
Забито
19
12
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
18 Не забивали 20
2
11%
2
17%
1-15
5
26%
2
17%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
3
16%
2
17%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
4
21%
4
33%
76-90
Пропущено
18
21
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
4
22%
4
19%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
2
11%
5
24%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
2
11%
4
19%
61-75
5
28%
4
19%
76-90
Забито
31
20
14 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
9 Не забивали 15
5
16%
2
10%
1-15
6
19%
5
25%
16-30
3
10%
3
15%
31-45
8
26%
4
20%
46-60
3
10%
1
5%
61-75
6
19%
5
25%
76-90
Пропущено
38
39
18 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 17
7
18%
9
23%
1-15
8
21%
1
3%
16-30
3
8%
7
18%
31-45
7
18%
6
15%
46-60
4
11%
9
23%
61-75
9
24%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Заря - Верес 1:0 Верес - Львов 3:2 Верес - Минай 1:1
Металлист - Верес 5:5 Рух Львов - Верес 0:0 Верес - Кривбасс 1:2 Верес - Карпаты 0:3 Верес - Днепр-1 0:1 Верес - Ворскла 2:2 Верес - Черноморец Од 1:3 Верес - ФК Валмиера 2:3 Верес - Левадия Таллин 3:1 Верес - Пюник 1:0 Ингулец - Верес 1:0 Верес - Динамо Киев 0:1 Александрия - Верес 3:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2 Металлист-1925 - Верес 1:4 Колос Ковалёвка - Верес 2:0
Металлист-1925
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Заря - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Минай - Металлист-1925 1:1 Львов - Металлист-1925 0:2
Металлист-1925 - Александрия 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист-1925 - Chaika 1:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Александрия - Металлист-1925 3:3 Металлист-1925 - АГМК 1:0 Металлист-1925 - Лисен 0:0 Poti - Металлист-1925 1:1 Ордабасы - Металлист-1925 2:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Гостивар - Металлист-1925 0:1 Хебар Пазарджик - Металлист-1925 1:2 Раднички Ниш - Металлист-1925 0:0
Результаты матчей
Верес
Металлист-1925
Точный счет
0:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
0:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
6 раз 23%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
0:0
7 раз 27%
1:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 38%
1
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
15 раз 58%
2
5 раз 19%
1
4 раза 15%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Верес
Металлист-1925
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
57
310
48
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
68
58
311
310
113
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
1115
818
719
422
224
224
125
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
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|Днепр-1
|Довбик Артём
|22 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|12
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (3)
|Заря
|Русин Назарий
|9 (4)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Металлист
|Демченко Егор
|1 7
|Металлист-1925
|Курило Игорь
|1 7