Тур: 25. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
3:0
Конец матча
0'
1:0
7' ГолШахов Евгений
2:0
48' ГолРусин Назарий
3:0
52' ГолГерреро Эдуардо
62' Желтая карточкаВантух Роман
88' Желтая карточкаБутко Богдан
90'+4
Ход матча
7'
1:0
48'
2:0
52'
3:0
62'
88'
47
Вантух
Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
38 Смиян МаксимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ван Леувен Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Курило ИгорьЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Edmar Galovskyi
История личных встреч
Заря
Металлист-1925
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
9
Голов в среднем за матч
0
4.5
Среднее время на гол
0
20
Всего голов
1
9
Голов в среднем за матч
0.5
4.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
20
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русин Назарий
|9
|0.36
|Булеца Сергей
|6 (2)
|0.24
|Кирюханцев Игорь
|5
|0.2
|Бражко Владимир
|5 (1)
|0.2
|Герреро Эдуардо
|4
|0.16
|Шахов Евгений
|3
|0.12
|Имереков Максим
|3
|0.12
|Мишнёв Дмитрий
|3
|0.12
|Безбородько Денис
|3
|0.12
|Антюх Денис
|3
|0.12
|Бутко Богдан
|2
|0.08
|Чурко Вячеслав
|2
|0.08
|Алефиренко Даниил
|2
|0.08
|Вантух Роман
|1
|0.04
|Нагнойный Денис
|1
|0.04
|Vladyslav Pohorilyi
|1
|0.04
|Назарина Егор
|1 (1)
|0.04
|Фагундес Кристиан
|0
|0
|Снурницын Игорь
|0
|0
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Хлань Максим
|0
|0
|Данченко Олег
|0
|0
|Батагов Арсений
|0
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русин Ростислав
|4
|0.16
|Борячук Андрей
|3
|0.12
|Мартынюк Ярослав
|2 (2)
|0.08
|Бичек Константин
|2
|0.08
|Безуглый Никита
|2
|0.08
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.04
|Ткачук Евгений
|1
|0.04
|Шершень Михаил
|1
|0.04
|Дмитренко Владислав
|1
|0.04
|Капинус Дмитрий
|1
|0.04
|Курило Игорь
|0
|0
|Жичиков Максим
|0
|0
|Габелок Артём
|0
|0
|Ременюк Андрей
|0
|0
|Andrii Chyruk
|0
|0
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Имереков Максим
|8
|0
|Бражко Владимир
|5
|0
|Вантух Роман
|3
|1
|Назарина Егор
|3
|0
|Антюх Денис
|3
|0
|Русин Назарий
|3
|0
|Батагов Арсений
|3
|0
|Герреро Эдуардо
|3
|0
|Снурницын Игорь
|1
|1
|Шахов Евгений
|2
|0
|Бутко Богдан
|2
|0
|Данченко Олег
|2
|0
|Сапутин Александр
|2
|0
|Фагундес Кристиан
|1
|0
|Булеца Сергей
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|Мацапура Дмитрий
|1
|0
|Алефиренко Даниил
|1
|0
|Нагнойный Денис
|1
|0
|Михайленко Николай
|1
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартынюк Ярослав
|8
|1
|Курило Игорь
|7
|0
|Ткачук Евгений
|3
|1
|Капинус Дмитрий
|3
|1
|Жичиков Максим
|4
|0
|Мозиль Олег
|3
|0
|Бичек Константин
|3
|0
|Безуглый Никита
|3
|0
|Вачиберадзе Бека
|2
|0
|Борячук Андрей
|2
|0
|Габелок Артём
|2
|0
|Русин Ростислав
|2
|0
|Ременюк Андрей
|2
|0
|Andrii Chyruk
|2
|0
|Шершень Михаил
|0
|1
|Edmar Galovskyi
|0
|1
|Кравченко Дмитрий
|1
|0
|Дмитренко Владислав
|1
|0
Результаты матчей
Заря
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Металлист-1925
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
5
5
Заря
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Металлист-1925
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
8
17
Волевые поражения
18
10
Заря
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (11)
44% (11)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
Металлист-1925
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
17
18
Волевые поражения
23
15
Голы по времени матча
Забито
33
8
12 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 2
12 Не забивали 20
3
9%
0
0%
1-15
6
18%
3
38%
16-30
3
9%
2
25%
31-45
7
21%
2
25%
46-60
9
27%
0
0%
61-75
5
15%
1
13%
76-90
Пропущено
14
17
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
14%
5
29%
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
2
12%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
3
21%
5
29%
29%
61-75
5
36%
3
18%
76-90
Забито
19
12
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
16 Не забивали 19
1
5%
2
17%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
5
26%
1
8%
31-45
5
26%
2
17%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
5
26%
4
33%
76-90
Пропущено
14
21
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
3
21%
4
19%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
2
14%
5
24%
31-45
4
29%
3
14%
46-60
3
21%
4
19%
61-75
0
0%
4
19%
76-90
Забито
52
20
20 В 1-м тайме 10
32 Во 2-м тайме 10
16 Забивали первыми 4
3 Не забивали 14
4
8%
2
10%
1-15
8
15%
5
25%
16-30
8
15%
3
15%
31-45
12
23%
4
20%
46-60
10
19%
1
5%
61-75
10
19%
5
25%
76-90
Пропущено
28
38
10 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 16
5
18%
9
24%
1-15
2
7%
1
3%
16-30
3
11%
7
18%
31-45
7
25%
5
13%
46-60
6
21%
9
24%
61-75
5
18%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Заря - Верес 1:0 Заря - Черноморец Од 3:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Заря - Днепр-1 2:1
Кривбасс - Заря 1:0 Заря - Рух Львов 3:0 Динамо Киев - Заря 0:1 Заря - Львов 3:1 Ворскла - Заря 2:3 Рига - Заря 4:2 Заря - Нордшелланн 1:4 Заря - Алашкерт 0:2 Заря - Хорсенс 0:0 Заря - Академия Пандев 2:0 Арда Карджали - Заря 2:1 Септември София - Заря 2:3 Копер - Заря 0:1 Локомотив Пловдив - Заря 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2 Заря - Минай 1:1
Металлист-1925
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Минай - Металлист-1925 1:1 Львов - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Александрия 0:0
Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист-1925 - Chaika 1:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Александрия - Металлист-1925 3:3 Металлист-1925 - АГМК 1:0 Металлист-1925 - Лисен 0:0 Poti - Металлист-1925 1:1 Ордабасы - Металлист-1925 2:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Гостивар - Металлист-1925 0:1 Хебар Пазарджик - Металлист-1925 1:2 Раднички Ниш - Металлист-1925 0:0 Динамо Киев - Металлист-1925 0:0
Результаты матчей
Заря
Металлист-1925
Точный счет
3:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
3
7 раз 54%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
3:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
3:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
2:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
7 раз 28%
1:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
3
10 раз 40%
1
6 раз 24%
2
4 раза 16%
0
3 раза 12%
4
2 раза 8%
0
14 раз 56%
2
5 раз 20%
1
4 раза 16%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Заря
Металлист-1925
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
48
85
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
67
57
310
48
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
223
Больше Меньше
1114
169
718
1213
223
223
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|21 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|11
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|10 (2)
|Металлист
|Прядун Максим
|9 (3)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|1 7
|Кривбасс
|Татарков Никита
|2 5