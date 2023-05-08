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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Заря
3:0
Конец матча
Металлист-1925
0'
1:0
7' Гол
Шахов Евгений
2:0
48' Гол
Русин Назарий
3:0
52' Гол
Герреро Эдуардо
62' Желтая карточка
Вантух Роман
88' Желтая карточка
Бутко Богдан
90'+4
1
Сапутин
Александр
2
Бутко
Богдан
44
Батагов
Арсений
74
Снурницын
Игорь
47
Вантух
Роман
28
Шахов
Евгений
15
Дришлюк
Кирилл
7
Антюх
Денис
10
Булеца
Сергей
31
Русин
Назарий
39
Герреро
Эдуардо
1
Сидоренко
Денис
30
Безуглый
Никита
8
Мартынюк
Ярослав
17
Курило
Игорь
5
Рудавский
Михаил
28
Габелок
Артём
10
Русин
Ростислав
19
Ткачук
Андрей
27
Кравченко
Дмитрий
11
Ременюк
Андрей
99
Vladyslav
Ostrovskyi
Заря
Металлист-1925

История личных встреч

Заря
Металлист-1925

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
1:6

Голы

Всего голов

0
9

Голов в среднем за матч

0
4.5

Среднее время на гол

0
20

Всего голов

1
9

Голов в среднем за матч

0.5
4.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
20

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русин Назарий 9 0.36
Булеца Сергей 6 (2) 0.24
Кирюханцев Игорь 5 0.2
Бражко Владимир 5 (1) 0.2
Герреро Эдуардо 4 0.16
Шахов Евгений 3 0.12
Имереков Максим 3 0.12
Мишнёв Дмитрий 3 0.12
Безбородько Денис 3 0.12
Антюх Денис 3 0.12
Бутко Богдан 2 0.08
Чурко Вячеслав 2 0.08
Алефиренко Даниил 2 0.08
Вантух Роман 1 0.04
Нагнойный Денис 1 0.04
Vladyslav Pohorilyi 1 0.04
Назарина Егор 1 (1) 0.04
Фагундес Кристиан 0 0
Снурницын Игорь 0 0
Кабаев Владислав 0 0
Хлань Максим 0 0
Данченко Олег 0 0
Батагов Арсений 0 0
Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русин Ростислав 4 0.16
Борячук Андрей 3 0.12
Мартынюк Ярослав 2 (2) 0.08
Бичек Константин 2 0.08
Безуглый Никита 2 0.08
Вачиберадзе Бека 1 0.04
Ткачук Евгений 1 0.04
Шершень Михаил 1 0.04
Дмитренко Владислав 1 0.04
Капинус Дмитрий 1 0.04
Курило Игорь 0 0
Жичиков Максим 0 0
Габелок Артём 0 0
Ременюк Андрей 0 0
Andrii Chyruk 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имереков Максим 8 0
Бражко Владимир 5 0
Вантух Роман 3 1
Назарина Егор 3 0
Антюх Денис 3 0
Русин Назарий 3 0
Батагов Арсений 3 0
Герреро Эдуардо 3 0
Снурницын Игорь 1 1
Шахов Евгений 2 0
Бутко Богдан 2 0
Данченко Олег 2 0
Сапутин Александр 2 0
Фагундес Кристиан 1 0
Булеца Сергей 1 0
Лунёв Максим 1 0
Кирюханцев Игорь 1 0
Мацапура Дмитрий 1 0
Алефиренко Даниил 1 0
Нагнойный Денис 1 0
Михайленко Николай 1 0
Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартынюк Ярослав 8 1
Курило Игорь 7 0
Ткачук Евгений 3 1
Капинус Дмитрий 3 1
Жичиков Максим 4 0
Мозиль Олег 3 0
Бичек Константин 3 0
Безуглый Никита 3 0
Вачиберадзе Бека 2 0
Борячук Андрей 2 0
Габелок Артём 2 0
Русин Ростислав 2 0
Ременюк Андрей 2 0
Andrii Chyruk 2 0
Шершень Михаил 0 1
Edmar Galovskyi 0 1
Кравченко Дмитрий 1 0
Дмитренко Владислав 1 0

Результаты матчей

Заря
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Металлист-1925
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

5
5
Заря
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Металлист-1925
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

8
17

Волевые поражения

18
10
Заря
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (11)
44% (11)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
Металлист-1925
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
44% (11)
24% (6)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

17
18

Волевые поражения

23
15

Голы по времени матча

Забито

33
8
12 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 2
12 Не забивали 20
3
9%
0
0%
1-15
6
18%
3
38%
16-30
3
9%
2
25%
31-45
7
21%
2
25%
46-60
9
27%
0
0%
61-75
5
15%
1
13%
76-90

Пропущено

14
17
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
2
14%
5
29%
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
2
12%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
3
21%
5
29%
29%
61-75
5
36%
3
18%
76-90

Забито

19
12
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
16 Не забивали 19
1
5%
2
17%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
5
26%
1
8%
31-45
5
26%
2
17%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
5
26%
4
33%
76-90

Пропущено

14
21
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
3
21%
4
19%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
2
14%
5
24%
31-45
4
29%
3
14%
46-60
3
21%
4
19%
61-75
0
0%
4
19%
76-90

Забито

52
20
20 В 1-м тайме 10
32 Во 2-м тайме 10
16 Забивали первыми 4
3 Не забивали 14
4
8%
2
10%
1-15
8
15%
5
25%
16-30
8
15%
3
15%
31-45
12
23%
4
20%
46-60
10
19%
1
5%
61-75
10
19%
5
25%
76-90

Пропущено

28
38
10 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 16
5
18%
9
24%
1-15
2
7%
1
3%
16-30
3
11%
7
18%
31-45
7
25%
5
13%
46-60
6
21%
9
24%
61-75
5
18%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Заря - Верес 1:0 Заря - Черноморец Од 3:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Заря - Днепр-1 2:1
Кривбасс - Заря 1:0 Заря - Рух Львов 3:0 Динамо Киев - Заря 0:1 Заря - Львов 3:1 Ворскла - Заря 2:3 Рига - Заря 4:2 Заря - Нордшелланн 1:4 Заря - Алашкерт 0:2 Заря - Хорсенс 0:0 Заря - Академия Пандев 2:0 Арда Карджали - Заря 2:1 Септември София - Заря 2:3 Копер - Заря 0:1 Локомотив Пловдив - Заря 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2 Заря - Минай 1:1
Металлист-1925
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Минай - Металлист-1925 1:1 Львов - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Александрия 0:0
Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист-1925 - Chaika 1:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Александрия - Металлист-1925 3:3 Металлист-1925 - АГМК 1:0 Металлист-1925 - Лисен 0:0 Poti - Металлист-1925 1:1 Ордабасы - Металлист-1925 2:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Гостивар - Металлист-1925 0:1 Хебар Пазарджик - Металлист-1925 1:2 Раднички Ниш - Металлист-1925 0:0 Динамо Киев - Металлист-1925 0:0

Результаты матчей

Заря
Металлист-1925

Точный счет

3:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
7 раз 54%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
3:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

3:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
2:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
7 раз 28%
1:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

3
10 раз 40%
1
6 раз 24%
2
4 раза 16%
0
3 раза 12%
4
2 раза 8%
0
14 раз 56%
2
5 раз 20%
1
4 раза 16%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Заря
Металлист-1925

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
1.5
Больше Меньше
4
8
8
5
2.5
1
11
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
7
5
7
1.5
3
10
4
8
2.5
1
12
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
3
0.5
Больше Меньше
11
14
16
9
1.5
7
18
12
13
2.5
2
23
2
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 25 18 6 1 58 - 18 60
2.
Днепр-1
 24 18 3 3 55 - 20 57
3.
Заря
 25 17 4 4 52 - 28 55
4.
Динамо Киев
 25 15 5 5 37 - 20 50
5.
Александрия
 24 9 11 4 36 - 29 38
6.
Колос Ковалёвка
 25 9 6 10 21 - 27 33
7.
Кривбасс
 25 9 5 11 21 - 28 32
8.
Ворскла
 25 8 6 11 29 - 35 30
9.
Металлист-1925
 25 5 12 8 20 - 38 27
10.
Ингулец
 25 7 6 12 20 - 29 27
11.
Черноморец Од
 25 6 8 11 27 - 34 26
12.
Минай
 25 6 8 11 19 - 28 26
13.
Рух Львов
 25 5 9 11 26 - 35 24
14.
Верес
 25 6 6 13 30 - 38 24
15.
Металлист
 25 5 7 13 26 - 44 22
16.
Львов
 25 3 4 18 18 - 44 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заря
 13 10 3 0 33 - 14 33
2.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 25 - 8 33
3.
Днепр-1
 11 9 1 1 29 - 9 28
4.
Александрия
 13 6 6 1 25 - 15 24
5.
Динамо Киев
 13 6 4 3 17 - 10 22
6.
Кривбасс
 13 6 2 5 11 - 13 20
7.
Ворскла
 12 5 3 4 14 - 12 18
8.
Колос Ковалёвка
 12 5 2 5 13 - 11 17
9.
Ингулец
 13 5 1 7 10 - 13 16
10.
Рух Львов
 13 3 6 4 17 - 15 15
11.
Минай
 12 3 4 5 10 - 13 13
12.
Металлист-1925
 12 3 4 5 10 - 23 13
13.
Металлист
 12 2 5 5 13 - 21 11
14.
Черноморец Од
 13 2 4 7 11 - 18 10
15.
Львов
 12 2 2 8 10 - 21 8
16.
Верес
 12 1 3 8 11 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 13 9 2 2 26 - 11 29
2.
Динамо Киев
 12 9 1 2 20 - 10 28
3.
Шахтёр Донецк
 12 8 3 1 33 - 10 27
4.
Заря
 12 7 1 4 19 - 14 22
5.
Верес
 13 5 3 5 19 - 18 18
6.
Черноморец Од
 12 4 4 4 16 - 16 16
7.
Колос Ковалёвка
 13 4 4 5 8 - 16 16
8.
Металлист-1925
 13 2 8 3 10 - 15 14
9.
Александрия
 11 3 5 3 11 - 14 14
10.
Минай
 13 3 4 6 9 - 15 13
11.
Кривбасс
 12 3 3 6 10 - 15 12
12.
Ворскла
 13 3 3 7 15 - 23 12
13.
Ингулец
 12 2 5 5 10 - 16 11
14.
Металлист
 13 3 2 8 13 - 23 11
15.
Рух Львов
 12 2 3 7 9 - 20 9
16.
Львов
 13 1 2 10 8 - 23 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 21 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 11
Динамо Киев Ванат Владислав 10 (2)
Металлист Прядун Максим 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Рух Львов Климчук Юрий 1 7
Кривбасс Татарков Никита 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 7'
    Снурницын Игорь сделал результативную передачу.
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