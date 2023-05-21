Тур: 27. Стадион: Арена Львов.
0'
29' Желтая карточкаБогунов Ярослав
39' Желтая карточкаДидик Роман
1:0
77' Гол в свои воротаСиминин Сергей
2:0
85' ГолРунич Василий
90'+5
Ход матча
29'
39'
77'
1:0
85'
2:0
79
Панькив
Юрий
96
Слюсар
Денис
17
Мысык
Марьян
29
Дидик
Роман
63
Marko
Sapuha
17
Кузык
Денис
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
-
96 Слюсар ДенисЗащитник
-
17 Мысык МарьянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Дидик РоманПолузащитник
-
63 Marko SapuhaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кузык ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anatoliy Bezsmertnyi
История личных встреч
Рух Львов
Львов
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.33
Среднее время на гол
60
270
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.8
0.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
112
150
Бомбардиры внутри турнира
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Паула Таллес
|7 (1)
|0.26
|Климчук Юрий
|7 (2)
|0.26
|Довгий Алексей
|4
|0.15
|Карабин Ярослав
|3 (1)
|0.11
|Рунич Василий
|2
|0.07
|Соломон-Отабор Вив
|1
|0.04
|Слюсар Денис
|1
|0.04
|Дидик Роман
|1
|0.04
|Marko Sapuha
|1
|0.04
|Мысык Марьян
|0
|0
|Бойчук Богдан
|0
|0
|Ilya Kvasnytsya
|0
|0
Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бугай Владислав
|4
|0.15
|Богунов Ярослав
|2
|0.07
|Ivijan Svrznjak
|2
|0.07
|Ременяк Артур
|2
|0.07
|Бойко Виталий
|1
|0.04
|Беляев Александр
|1
|0.04
|Мильченко Артём
|1
|0.04
|Васильев Александр Андреевич
|1
|0.04
|Крушиньский Борис
|1
|0.04
|Нич Назарий
|1
|0.04
|Шишка Михаил
|0
|0
|Мышенко Богдан
|0
|0
|Полегенько Павел
|0
|0
|Никитюк Андрей
|0
|0
|Эсеола Адеринсола
|0
|0
|Кузык Денис
|0
|0
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Климчук Юрий
|7
|1
|Дидик Роман
|7
|0
|Marko Sapuha
|5
|1
|Vitaliy Roman
|5
|1
|Довгий Алексей
|6
|0
|Слюсар Денис
|4
|1
|Слюбик Богдан
|5
|0
|Соломон-Отабор Вив
|3
|1
|Fernando Edson
|3
|1
|Рунич Василий
|4
|0
|Andriy Kitela
|4
|0
|Де Паула Таллес
|3
|0
|Альваренга Фабрисио
|3
|0
|Лях Ростислав
|3
|0
|Бойчук Богдан
|1
|1
|Vitaliy Kholod
|1
|1
|Мысык Марьян
|2
|0
|Denys Pidgurskyi
|2
|0
|Федорчук Валерий
|1
|0
|Белый Максим
|1
|0
|Веремиенко Олег
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Карабин Ярослав
|1
|0
Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грисьо Максим
|5
|2
|Мышенко Богдан
|5
|1
|Никитюк Андрей
|6
|0
|Васильев Александр Андреевич
|5
|0
|Шишка Михаил
|3
|1
|Муравский Назарий
|3
|1
|Бусько Андрей
|4
|0
|Вовкун Артем
|4
|0
|Эсеола Адеринсола
|3
|0
|Алибеков Ахмед
|3
|0
|Мильченко Артём
|3
|0
|Крушиньский Борис
|3
|0
|Нич Назарий
|3
|0
|Кузык Денис
|3
|0
|Богунов Ярослав
|2
|0
|Дитятьев Алексей
|2
|0
|Бугай Владислав
|2
|0
|Беляев Александр
|2
|0
|Габриэл Игор
|2
|0
|Бойко Виталий
|1
|0
|Полегенько Павел
|1
|0
|Якимив Андрей
|1
|0
|Ivijan Svrznjak
|1
|0
|Траоре Уула
|1
|0
|Leonardo Antonio
|1
|0
|Roman Mykhailiv
|1
|0
|Ivan Ponomarenko
|1
|0
Результаты матчей
Рух Львов
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Львов
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
10
7
Рух Львов
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Львов
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
17
20
Волевые поражения
6
6
Рух Львов
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (11)
48% (13)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Львов
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
52% (14)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
19% (5)
41% (11)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
20
20
Волевые поражения
16
13
Голы по времени матча
Забито
19
8
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 21
1
5%
2
25%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
26%
1
13%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
2
11%
1
13%
61-75
5
26%
4
50%
76-90
Пропущено
15
25
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
0
0%
4
16%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
3
20%
6
24%
31-45
4
27%
3
12%
46-60
3
20%
5
20%
61-75
3
20%
5
20%
76-90
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
21 Не забивали 21
0
0%
3
33%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
22%
3
33%
76-90
Пропущено
21
24
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
5
24%
3
13%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
4
19%
2
8%
31-45
2
10%
5
21%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
6
29%
7
29%
29%
76-90
Забито
28
17
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
10 Не забивали 15
1
4%
5
29%
29%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
7
25%
2
12%
31-45
7
25%
1
6%
46-60
2
7%
2
12%
61-75
7
25%
7
41%
76-90
Пропущено
36
49
17 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 29
18 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 24
5
14%
7
14%
1-15
5
14%
5
10%
16-30
7
19%
8
16%
31-45
6
17%
8
16%
46-60
4
11%
9
18%
61-75
9
25%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Львов
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Кривбасс - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Ингулец 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Ворскла 1:1
Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Ингулец - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Рух Львов - Верес 0:0 Заря - Рух Львов 3:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Рух Львов - Триглав Крань 1:0 Домжале - Рух Львов 3:2 Штурм - Рух Львов 3:2 Дунайcка Cтреда - Рух Львов 0:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Александрия - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Минай 1:1
Львов
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Львов - Ворскла 0:2 Металлист - Львов 1:0 Львов - Александрия 0:1 Верес - Львов 3:2
Львов - Металлист-1925 0:2 Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Днепр-1 - Львов 5:2 Львов - Динамо Киев 0:2 Львов - Кривбасс 2:2 Заря - Львов 3:1 Львов - Минай 1:0 Львов - Б-93 5:2 Самгурали Цхалтубо - Львов 3:2 Львов - Торпедо Кутаиси 1:0 Львов - Вишиста Краков 2:0 Львов - Железничар Панчево 0:0 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Ингулец - Львов 1:0 Черноморец Од - Львов 2:0
Результаты матчей
Рух Львов
Львов
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 29%
2:0
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
0
9 раз 64%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 37%
1
8 раз 30%
2
7 раз 26%
3
2 раза 7%
0
15 раз 56%
1
6 раз 22%
2
6 раз 22%
Тоталы голов в матче
Рух Львов
Львов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
76
68
310
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
59
310
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1710
Больше Меньше
1215
918
621
225
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|24 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (5)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|12 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|12
|Заря
|Русин Назарий
|10 (4)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Металлист
|Ралюченко Андрей
|1 7
|Металлист
|Демченко Егор
|1 7