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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Рух Львов
2:0
Конец матча
Львов
0'
29' Желтая карточка
Богунов Ярослав
39' Желтая карточка
Дидик Роман
1:0
77' Гол в свои ворота
Симинин Сергей
2:0
85' Гол
Рунич Василий
90'+5
79
Панькив
Юрий
92
Слюбик
Богдан
96
Слюсар
Денис
17
Мысык
Марьян
15
Denys
Pidgurskyi
73
Лях
Ростислав
29
Дидик
Роман
63
Marko
Sapuha
30
Де
Паула
Таллес
26
Альваренга
Фабрисио
22
Карабин
Ярослав
23
Рыбка
Александр
10
Богунов
Ярослав
45
Maksym
Sasovskyi
26
Никитюк
Андрей
3
Симинин
Сергей
4
Вовкун
Артем
33
Мильченко
Артём
17
Кузык
Денис
9
Ременяк
Артур
11
Бугай
Владислав
77
Грисьо
Максим
Рух Львов
Львов

История личных встреч

Рух Львов
Львов

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
2:1
ТМК
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.33

Среднее время на гол

60
270

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
150

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Паула Таллес 7 (1) 0.26
Климчук Юрий 7 (2) 0.26
Довгий Алексей 4 0.15
Карабин Ярослав 3 (1) 0.11
Рунич Василий 2 0.07
Соломон-Отабор Вив 1 0.04
Слюсар Денис 1 0.04
Дидик Роман 1 0.04
Marko Sapuha 1 0.04
Мысык Марьян 0 0
Бойчук Богдан 0 0
Ilya Kvasnytsya 0 0
Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бугай Владислав 4 0.15
Богунов Ярослав 2 0.07
Ivijan Svrznjak 2 0.07
Ременяк Артур 2 0.07
Бойко Виталий 1 0.04
Беляев Александр 1 0.04
Мильченко Артём 1 0.04
Васильев Александр Андреевич 1 0.04
Крушиньский Борис 1 0.04
Нич Назарий 1 0.04
Шишка Михаил 0 0
Мышенко Богдан 0 0
Полегенько Павел 0 0
Никитюк Андрей 0 0
Эсеола Адеринсола 0 0
Кузык Денис 0 0

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Климчук Юрий 7 1
Дидик Роман 7 0
Marko Sapuha 5 1
Vitaliy Roman 5 1
Довгий Алексей 6 0
Слюсар Денис 4 1
Слюбик Богдан 5 0
Соломон-Отабор Вив 3 1
Fernando Edson 3 1
Рунич Василий 4 0
Andriy Kitela 4 0
Де Паула Таллес 3 0
Альваренга Фабрисио 3 0
Лях Ростислав 3 0
Бойчук Богдан 1 1
Vitaliy Kholod 1 1
Мысык Марьян 2 0
Denys Pidgurskyi 2 0
Федорчук Валерий 1 0
Белый Максим 1 0
Веремиенко Олег 1 0
Притула Остап 1 0
Карабин Ярослав 1 0
Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грисьо Максим 5 2
Мышенко Богдан 5 1
Никитюк Андрей 6 0
Васильев Александр Андреевич 5 0
Шишка Михаил 3 1
Муравский Назарий 3 1
Бусько Андрей 4 0
Вовкун Артем 4 0
Эсеола Адеринсола 3 0
Алибеков Ахмед 3 0
Мильченко Артём 3 0
Крушиньский Борис 3 0
Нич Назарий 3 0
Кузык Денис 3 0
Богунов Ярослав 2 0
Дитятьев Алексей 2 0
Бугай Владислав 2 0
Беляев Александр 2 0
Габриэл Игор 2 0
Бойко Виталий 1 0
Полегенько Павел 1 0
Якимив Андрей 1 0
Ivijan Svrznjak 1 0
Траоре Уула 1 0
Leonardo Antonio 1 0
Roman Mykhailiv 1 0
Ivan Ponomarenko 1 0

Результаты матчей

Рух Львов
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Львов
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

10
7
Рух Львов
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Львов
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

17
20

Волевые поражения

6
6
Рух Львов
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (11)
48% (13)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Львов
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
52% (14)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
19% (5)
41% (11)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

20
20

Волевые поражения

16
13

Голы по времени матча

Забито

19
8
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 21
1
5%
2
25%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
26%
1
13%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
2
11%
1
13%
61-75
5
26%
4
50%
76-90

Пропущено

15
25
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
0
0%
4
16%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
3
20%
6
24%
31-45
4
27%
3
12%
46-60
3
20%
5
20%
61-75
3
20%
5
20%
76-90

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
21 Не забивали 21
0
0%
3
33%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Пропущено

21
24
12 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
5
24%
3
13%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
4
19%
2
8%
31-45
2
10%
5
21%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
6
29%
7
29%
29%
76-90

Забито

28
17
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
10 Не забивали 15
1
4%
5
29%
29%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
7
25%
2
12%
31-45
7
25%
1
6%
46-60
2
7%
2
12%
61-75
7
25%
7
41%
76-90

Пропущено

36
49
17 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 29
18 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 24
5
14%
7
14%
1-15
5
14%
5
10%
16-30
7
19%
8
16%
31-45
6
17%
8
16%
46-60
4
11%
9
18%
61-75
9
25%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Кривбасс - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Ингулец 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Ворскла 1:1
Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Ингулец - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Рух Львов - Верес 0:0 Заря - Рух Львов 3:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Рух Львов - Триглав Крань 1:0 Домжале - Рух Львов 3:2 Штурм - Рух Львов 3:2 Дунайcка Cтреда - Рух Львов 0:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Александрия - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Минай 1:1
Львов
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Львов - Ворскла 0:2 Металлист - Львов 1:0 Львов - Александрия 0:1 Верес - Львов 3:2
Львов - Металлист-1925 0:2 Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Днепр-1 - Львов 5:2 Львов - Динамо Киев 0:2 Львов - Кривбасс 2:2 Заря - Львов 3:1 Львов - Минай 1:0 Львов - Б-93 5:2 Самгурали Цхалтубо - Львов 3:2 Львов - Торпедо Кутаиси 1:0 Львов - Вишиста Краков 2:0 Львов - Железничар Панчево 0:0 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Ингулец - Львов 1:0 Черноморец Од - Львов 2:0

Результаты матчей

Рух Львов
Львов

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 29%
2:0
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
0
9 раз 64%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 37%
1
8 раз 30%
2
7 раз 26%
3
2 раза 7%
0
15 раз 56%
1
6 раз 22%
2
6 раз 22%

Тоталы голов в матче

Рух Львов
Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
7
6
6
8
1.5
3
10
2
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
5
9
3
10
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
10
0.5
Больше Меньше
12
15
9
18
1.5
6
21
2
25
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 27 20 6 1 62 - 19 66
2.
Днепр-1
 28 20 5 3 60 - 23 65
3.
Заря
 27 19 4 4 59 - 28 61
4.
Динамо Киев
 27 16 5 6 44 - 24 53
5.
Александрия
 28 10 13 5 41 - 36 43
6.
Ворскла
 27 10 6 11 32 - 35 36
7.
Кривбасс
 27 10 5 12 22 - 29 35
8.
Колос Ковалёвка
 27 9 6 12 22 - 31 33
9.
Металлист-1925
 27 6 12 9 22 - 39 30
10.
Черноморец Од
 27 7 8 12 30 - 37 29
11.
Минай
 27 7 8 12 20 - 29 29
12.
Рух Львов
 27 6 9 12 28 - 36 27
13.
Ингулец
 27 7 6 14 20 - 33 27
14.
Верес
 27 7 6 14 32 - 40 27
15.
Металлист
 27 5 7 15 26 - 51 22
16.
Львов
 27 3 4 20 18 - 48 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заря
 14 11 3 0 35 - 14 36
2.
Шахтёр Донецк
 14 11 3 0 27 - 9 36
3.
Днепр-1
 14 10 3 1 33 - 12 33
4.
Александрия
 14 6 6 2 26 - 20 24
5.
Кривбасс
 14 7 2 5 12 - 13 23
6.
Динамо Киев
 14 6 4 4 19 - 13 22
7.
Ворскла
 13 6 3 4 15 - 12 21
8.
Рух Львов
 14 4 6 4 19 - 15 18
9.
Колос Ковалёвка
 13 5 2 6 13 - 13 17
10.
Металлист-1925
 13 4 4 5 12 - 23 16
11.
Ингулец
 14 5 1 8 10 - 15 16
12.
Минай
 13 3 4 6 10 - 14 13
13.
Металлист
 13 2 5 6 13 - 26 11
14.
Черноморец Од
 14 2 4 8 11 - 19 10
15.
Верес
 13 2 3 8 12 - 20 9
16.
Львов
 13 2 2 9 10 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 14 10 2 2 27 - 11 32
2.
Динамо Киев
 13 10 1 2 25 - 11 31
3.
Шахтёр Донецк
 13 9 3 1 35 - 10 30
4.
Заря
 13 8 1 4 24 - 14 25
5.
Александрия
 14 4 7 3 15 - 16 19
6.
Черноморец Од
 13 5 4 4 19 - 18 19
7.
Верес
 14 5 3 6 20 - 20 18
8.
Минай
 14 4 4 6 10 - 15 16
9.
Колос Ковалёвка
 14 4 4 6 9 - 18 16
10.
Ворскла
 14 4 3 7 17 - 23 15
11.
Металлист-1925
 14 2 8 4 10 - 16 14
12.
Кривбасс
 13 3 3 7 10 - 16 12
13.
Ингулец
 13 2 5 6 10 - 18 11
14.
Металлист
 14 3 2 9 13 - 25 11
15.
Рух Львов
 13 2 3 8 9 - 21 9
16.
Львов
 14 1 2 11 8 - 25 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 24 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 12 (5)
Динамо Киев Ванат Владислав 12 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 12
Заря Русин Назарий 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Металлист Ралюченко Андрей 1 7
Металлист Демченко Егор 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Дидик Роман получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Богунов Ярослав получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Рух Львов 2:0 Львов онлайн

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