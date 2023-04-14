Тур: 21. Стадион: НТК им. В. Банникова.
0:1
Конец матча
0'
0:1
41' ГолМилько Вадим
62' Желтая карточкаКравченко Никита
86' Желтая карточкаVladyslav Veleten
90' Желтая карточкаМарусич Максим
90' Желтая карточкаСмирный Евгений
90'+5
Ход матча
41'
0:1
62'
90'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Sergiy Kovalets
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Попов КириллНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
История личных встреч
Ингулец
Колос Ковалёвка
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
12 матчей
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
8.3%
75%
16.7%
1 победа 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.83
1
Среднее время на гол
108
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
0.67
0.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
135
120
Бомбардиры внутри турнира
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Козак Александр
|3
|0.15
|Одарюк Владимир
|3
|0.15
|Artem Smolyakov
|2
|0.1
|Ситало Артём
|2
|0.1
|Марусич Максим
|2
|0.1
|Клименко Владислав
|1
|0.05
|Запорожец Евгений
|1
|0.05
|Кучеренко Александр
|1
|0.05
|Головкин Иван
|1
|0.05
|Кравчук Даниил
|1
|0.05
|Ковалёв Максим
|1 (1)
|0.05
|Сакив Тарас
|0
|0
|Нагиев Дмитрий
|0
|0
|Козыренко Юрий
|0
|0
|Viktor Bliznichenko
|0
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ореховский Павел
|7 (4)
|0.33
|Милько Вадим
|4 (2)
|0.19
|Безбородько Денис
|2
|0.1
|Чоботенко Сергей
|2
|0.1
|Мякушко Сергей
|1
|0.05
|Болбат Сергей
|1
|0.05
|Ильин Олег
|1
|0.05
|Гончаренко Роман
|1
|0.05
|Лысенко Владимир
|0
|0
|Богданов Андрей
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
|Попов Кирилл
|0
|0
Карточки
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марусич Максим
|4
|0
|Ченбай Сергей
|4
|0
|Козак Александр
|4
|0
|Клименко Владислав
|4
|0
|Artem Smolyakov
|2
|1
|Одарюк Владимир
|3
|0
|Кучеренко Александр
|3
|0
|Сакив Тарас
|3
|0
|Кухарук Андрей
|3
|0
|Запорожец Евгений
|3
|0
|Ковалёв Максим
|2
|0
|Oleksiy Palamarchuk
|2
|0
|Viktor Bliznichenko
|2
|0
|Бартулович Младен
|1
|0
|Близниченко Андрей
|1
|0
|Коробенко Андрей
|1
|0
|Кучер Даниил
|1
|0
|Ситало Артём
|1
|0
|Сидоренко Владислав
|1
|0
|Мельничук Максим
|1
|0
|Козыренко Юрий
|1
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милько Вадим
|7
|0
|Безбородько Денис
|7
|0
|Ореховский Павел
|6
|0
|Лысенко Владимир
|5
|0
|Ильин Олег
|5
|0
|Богданов Андрей
|4
|0
|Золотов Николай
|4
|0
|Смирный Евгений
|4
|0
|Кравченко Никита
|4
|0
|Мякушко Сергей
|2
|1
|Новак Евгений
|3
|0
|Болбат Сергей
|3
|0
|Чоботенко Сергей
|3
|0
|Черноморец Александр
|3
|0
|Гончаренко Роман
|2
|0
|Емец Владислав
|2
|0
|Vladyslav Veleten
|2
|0
|Зозуля Алексей
|1
|0
|Исаенко Евгений
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
|Oleg Krivoruchko
|1
|0
|Попов Кирилл
|1
|0
Результаты матчей
Ингулец
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
0% (0)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
Колос Ковалёвка
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
4
4
Ингулец
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Колос Ковалёвка
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
6
Волевые поражения
7
10
Ингулец
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (8)
20% (4)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Колос Ковалёвка
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
48% (10)
38% (8)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
9
6
Волевые поражения
11
14
Голы по времени матча
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
11
13
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
9%
4
31%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
1
9%
4
31%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
5
42%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Пропущено
14
7
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
1
7%
2
29%
1-15
2
14%
2
29%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
3
21%
2
29%
76-90
Забито
18
19
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
2
11%
3
16%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
5
26%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
3
17%
7
37%
61-75
5
28%
2
11%
76-90
Пропущено
25
20
13 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 10
2
8%
6
30%
1-15
4
16%
4
20%
16-30
7
28%
1
5%
31-45
3
12%
3
15%
46-60
6
24%
4
20%
61-75
3
12%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Ингулец
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ворскла - Ингулец 1:0 Минай - Ингулец 1:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Ингулец - Металлист 2:1
Динамо Киев - Ингулец 0:2 Ингулец - Вишиста Краков 1:2 Аксу - Ингулец 2:2 Ингулец - Петрокуб 2:3 Ингулец - Македония Джёрче Петров 1:0 Подбескидзе - Ингулец 0:1 Берое - Ингулец 1:1 Ингулец - Верес 1:0 Ингулец - Львов 1:0 Ингулец - Динамо Киев 1:2 Металлист-1925 - Ингулец 2:1 Ингулец - Заря 1:0 Шахтёр Донецк - Ингулец 3:0 Кривбасс - Ингулец 2:1 Днепр-1 - Ингулец 2:2 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1
Колос Ковалёвка - Нива Винница 2:1 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Рига - Колос Ковалёвка 2:0 Лиепая - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Атырау 2:1 Самгурали Цхалтубо - Колос Ковалёвка 2:1 Блау-Вайс - Колос Ковалёвка 5:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:3 Александрия - Колос Ковалёвка 4:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 1:1 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:0
Результаты матчей
Ингулец
Колос Ковалёвка
Точный счет
1:2
4 раза 40%
1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:2
5 раз 25%
1:0
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:1
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 55%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
1
10 раз 48%
0
7 раз 33%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ингулец
Колос Ковалёвка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
19
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
65
37
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
147
416
417
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|15
|4
|1
|50 - 15
|49
|2.
|19
|14
|3
|2
|42 - 15
|45
|3.
|20
|12
|4
|4
|42 - 26
|40
|4.
|1:1
|21
|12
|4
|5
|30 - 17
|40
|5.
|19
|8
|8
|3
|33 - 26
|32
|6.
|21
|8
|6
|7
|19 - 20
|30
|7.
|21
|8
|4
|9
|17 - 23
|28
|8.
|20
|6
|5
|9
|23 - 28
|23
|9.
|20
|6
|4
|10
|19 - 24
|22
|10.
|21
|5
|6
|10
|15 - 25
|21
|11.
|20
|4
|9
|7
|17 - 34
|21
|12.
|20
|4
|8
|8
|19 - 26
|20
|13.
|20
|5
|4
|11
|21 - 28
|19
|14.
|1:1
|20
|4
|7
|9
|20 - 30
|19
|15.
|20
|4
|6
|10
|17 - 28
|18
|16.
|20
|3
|4
|13
|16 - 35
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|22 - 8
|27
|2.
|9
|7
|1
|1
|21 - 7
|22
|3.
|11
|6
|4
|1
|24 - 14
|22
|4.
|9
|6
|3
|0
|24 - 12
|21
|5.
|1:1
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|6.
|10
|5
|2
|3
|12 - 7
|17
|7.
|10
|5
|2
|3
|7 - 8
|17
|8.
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|9.
|10
|4
|0
|6
|9 - 11
|12
|10.
|10
|3
|2
|5
|10 - 23
|11
|11.
|1:1
|11
|2
|5
|4
|13 - 14
|11
|12.
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|13.
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|14.
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|15.
|10
|1
|4
|5
|7 - 15
|7
|16.
|9
|0
|2
|7
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|21 - 8
|23
|2.
|9
|7
|1
|1
|28 - 7
|22
|3.
|1:1
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|4.
|11
|6
|1
|4
|18 - 14
|19
|5.
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|6.
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|7.
|11
|3
|4
|4
|7 - 13
|13
|8.
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|9.
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|10.
|11
|3
|2
|6
|10 - 15
|11
|11.
|8
|2
|4
|2
|9 - 12
|10
|12.
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|13.
|10
|1
|7
|2
|7 - 11
|10
|14.
|10
|2
|2
|6
|13 - 20
|8
|15.
|1:1
|9
|2
|2
|5
|7 - 16
|8
|16.
|10
|1
|2
|7
|6 - 17
|5
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
- — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
- — Зона плей-офф
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|17 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|8 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8 (1)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|8
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 8
|Минай
|Горин Олег
|9
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|1 6
|Кривбасс
|Татарков Никита
|2 4