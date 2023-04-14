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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 21. Стадион: .
Ингулец
0:1
Конец матча
Колос Ковалёвка
0'
0:1
41' Гол
Милько Вадим
62' Желтая карточка
Кравченко Никита
86' Желтая карточка
Vladyslav Veleten
90' Желтая карточка
Марусич Максим
90' Желтая карточка
Смирный Евгений
90'+5
12
Oleksiy
Palamarchuk
60
Поспелов
Дмитрий
55
Ковалёв
Максим
21
Ченбай
Сергей
29
Artem
Smolyakov
8
Клименко
Владислав
88
Кухарук
Андрей
26
Сидоренко
Владислав
24
Головкин
Иван
14
Кравчук
Даниил
27
Козыренко
Юрий
25
Волынец
Евгений
17
Кравченко
Никита
44
Чоботенко
Сергей
3
Гончаренко
Роман
15
Черноморец
Александр
14
Милько
Вадим
9
Смирный
Евгений
69
Ильин
Олег
10
Ореховский
Павел
47
Мякушко
Сергей
7
Лысенко
Владимир
Ингулец
Колос Ковалёвка

История личных встреч

Ингулец
Колос Ковалёвка

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

12 матчей

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

8.3%
75%
16.7%
1 победа 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ТМК
0:4
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПД
0:1
К
1:0
ПД
0:0
ПД
4:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
2:2

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.83
1

Среднее время на гол

108
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.67
0.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

135
120

Бомбардиры внутри турнира

Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Козак Александр 3 0.15
Одарюк Владимир 3 0.15
Artem Smolyakov 2 0.1
Ситало Артём 2 0.1
Марусич Максим 2 0.1
Клименко Владислав 1 0.05
Запорожец Евгений 1 0.05
Кучеренко Александр 1 0.05
Головкин Иван 1 0.05
Кравчук Даниил 1 0.05
Ковалёв Максим 1 (1) 0.05
Сакив Тарас 0 0
Нагиев Дмитрий 0 0
Козыренко Юрий 0 0
Viktor Bliznichenko 0 0
Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ореховский Павел 7 (4) 0.33
Милько Вадим 4 (2) 0.19
Безбородько Денис 2 0.1
Чоботенко Сергей 2 0.1
Мякушко Сергей 1 0.05
Болбат Сергей 1 0.05
Ильин Олег 1 0.05
Гончаренко Роман 1 0.05
Лысенко Владимир 0 0
Богданов Андрей 0 0
Золотов Николай 0 0
Попов Кирилл 0 0

Карточки

Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марусич Максим 4 0
Ченбай Сергей 4 0
Козак Александр 4 0
Клименко Владислав 4 0
Artem Smolyakov 2 1
Одарюк Владимир 3 0
Кучеренко Александр 3 0
Сакив Тарас 3 0
Кухарук Андрей 3 0
Запорожец Евгений 3 0
Ковалёв Максим 2 0
Oleksiy Palamarchuk 2 0
Viktor Bliznichenko 2 0
Бартулович Младен 1 0
Близниченко Андрей 1 0
Коробенко Андрей 1 0
Кучер Даниил 1 0
Ситало Артём 1 0
Сидоренко Владислав 1 0
Мельничук Максим 1 0
Козыренко Юрий 1 0
Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милько Вадим 7 0
Безбородько Денис 7 0
Ореховский Павел 6 0
Лысенко Владимир 5 0
Ильин Олег 5 0
Богданов Андрей 4 0
Золотов Николай 4 0
Смирный Евгений 4 0
Кравченко Никита 4 0
Мякушко Сергей 2 1
Новак Евгений 3 0
Болбат Сергей 3 0
Чоботенко Сергей 3 0
Черноморец Александр 3 0
Гончаренко Роман 2 0
Емец Владислав 2 0
Vladyslav Veleten 2 0
Зозуля Алексей 1 0
Исаенко Евгений 1 0
Волынец Евгений 1 0
Oleg Krivoruchko 1 0
Попов Кирилл 1 0

Результаты матчей

Ингулец
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
0% (0)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
Колос Ковалёвка
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
4
Ингулец
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Колос Ковалёвка
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

7
10
Ингулец
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (8)
20% (4)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Колос Ковалёвка
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
48% (10)
38% (8)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

9
6

Волевые поражения

11
14

Голы по времени матча

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

11
13
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
9%
4
31%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
1
9%
4
31%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
5
42%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Пропущено

14
7
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
1
7%
2
29%
1-15
2
14%
2
29%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
3
21%
2
29%
76-90

Забито

18
19
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
2
11%
3
16%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
5
26%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
3
17%
7
37%
61-75
5
28%
2
11%
76-90

Пропущено

25
20
13 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 10
2
8%
6
30%
1-15
4
16%
4
20%
16-30
7
28%
1
5%
31-45
3
12%
3
15%
46-60
6
24%
4
20%
61-75
3
12%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Ингулец
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ворскла - Ингулец 1:0 Минай - Ингулец 1:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Ингулец - Металлист 2:1
Динамо Киев - Ингулец 0:2 Ингулец - Вишиста Краков 1:2 Аксу - Ингулец 2:2 Ингулец - Петрокуб 2:3 Ингулец - Македония Джёрче Петров 1:0 Подбескидзе - Ингулец 0:1 Берое - Ингулец 1:1 Ингулец - Верес 1:0 Ингулец - Львов 1:0 Ингулец - Динамо Киев 1:2 Металлист-1925 - Ингулец 2:1 Ингулец - Заря 1:0 Шахтёр Донецк - Ингулец 3:0 Кривбасс - Ингулец 2:1 Днепр-1 - Ингулец 2:2 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1
Колос Ковалёвка - Нива Винница 2:1 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Рига - Колос Ковалёвка 2:0 Лиепая - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Атырау 2:1 Самгурали Цхалтубо - Колос Ковалёвка 2:1 Блау-Вайс - Колос Ковалёвка 5:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:3 Александрия - Колос Ковалёвка 4:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 1:1 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:0

Результаты матчей

Ингулец
Колос Ковалёвка

Точный счет

1:2
4 раза 40%
1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:2
5 раз 25%
1:0
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:1
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 55%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
1
10 раз 48%
0
7 раз 33%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ингулец
Колос Ковалёвка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
1
9
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
5
3
7
1.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
14
7
4
16
1.5
4
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 20 15 4 1 50 - 15 49
2.
Днепр-1
 19 14 3 2 42 - 15 45
3.
Заря
 20 12 4 4 42 - 26 40
4.
Динамо Киев
 1:1 21 12 4 5 30 - 17 40
5.
Александрия
 19 8 8 3 33 - 26 32
6.
Колос Ковалёвка
 21 8 6 7 19 - 20 30
7.
Кривбасс
 21 8 4 9 17 - 23 28
8.
Ворскла
 20 6 5 9 23 - 28 23
9.
Ингулец
 20 6 4 10 19 - 24 22
10.
Минай
 21 5 6 10 15 - 25 21
11.
Металлист-1925
 20 4 9 7 17 - 34 21
12.
Черноморец Од
 20 4 8 8 19 - 26 20
13.
Верес
 20 5 4 11 21 - 28 19
14.
Рух Львов
 1:1 20 4 7 9 20 - 30 19
15.
Металлист
 20 4 6 10 17 - 28 18
16.
Львов
 20 3 4 13 16 - 35 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 11 8 3 0 22 - 8 27
2.
Днепр-1
 9 7 1 1 21 - 7 22
3.
Александрия
 11 6 4 1 24 - 14 22
4.
Заря
 9 6 3 0 24 - 12 21
5.
Динамо Киев
 1:1 12 6 3 3 16 - 9 21
6.
Колос Ковалёвка
 10 5 2 3 12 - 7 17
7.
Кривбасс
 10 5 2 3 7 - 8 17
8.
Ворскла
 10 4 3 3 10 - 8 15
9.
Ингулец
 10 4 0 6 9 - 11 12
10.
Металлист-1925
 10 3 2 5 10 - 23 11
11.
Рух Львов
 1:1 11 2 5 4 13 - 14 11
12.
Минай
 10 2 3 5 7 - 12 9
13.
Львов
 10 2 2 6 10 - 18 8
14.
Металлист
 9 1 4 4 6 - 13 7
15.
Черноморец Од
 10 1 4 5 7 - 15 7
16.
Верес
 9 0 2 7 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 10 7 2 1 21 - 8 23
2.
Шахтёр Донецк
 9 7 1 1 28 - 7 22
3.
Динамо Киев
 1:1 9 6 1 2 14 - 8 19
4.
Заря
 11 6 1 4 18 - 14 19
5.
Верес
 11 5 2 4 14 - 12 17
6.
Черноморец Од
 10 3 4 3 12 - 11 13
7.
Колос Ковалёвка
 11 3 4 4 7 - 13 13
8.
Минай
 11 3 3 5 8 - 13 12
9.
Металлист
 11 3 2 6 11 - 15 11
10.
Кривбасс
 11 3 2 6 10 - 15 11
11.
Александрия
 8 2 4 2 9 - 12 10
12.
Ингулец
 10 2 4 4 10 - 13 10
13.
Металлист-1925
 10 1 7 2 7 - 11 10
14.
Ворскла
 10 2 2 6 13 - 20 8
15.
Рух Львов
 1:1 9 2 2 5 7 - 16 8
16.
Львов
 10 1 2 7 6 - 17 5
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Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 17 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 8 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8 (1)
Ворскла Сулейманов Таулан 8
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 8
Минай Горин Олег 9
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Рух Львов Климчук Юрий 1 6
Кривбасс Татарков Никита 2 4
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Лысенко Владимир сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Милько Вадим бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ингулец 0:1 Колос Ковалёвка онлайн

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