Тур: 29. Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского.
2:0
Конец матча
0'
56' Желтая карточкаСтепанюк Руслан
1:0
75' ГолРодригес Фелипе
2:0
87' ГолСкляр Александр
90'+3
Ход матча
56'
75'
87'
51
Исенко
Павел
50
Кане
Ибрахим
- Основной состав
-
51 Исенко ПавелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Нападающий
-
23 Попов КириллНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
История личных встреч
Ворскла
Колос Ковалёвка
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
2
1.4
Среднее время на гол
45
64
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
0.8
0
Среднее время на гол
112
0
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
Среднее время на гол
78
90
Бомбардиры внутри турнира
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Таулан
|12 (5)
|0.41
|Степанюк Руслан
|5
|0.17
|Скляр Александр
|4 (1)
|0.14
|Кравец Василий
|3
|0.1
|Марлисон
|3 (1)
|0.1
|Олейник Денис
|2 (1)
|0.07
|Родригес Фелипе II
|2
|0.07
|Кане Ибрахим
|1
|0.03
|Юрченко Владлен
|1
|0.03
|Кравчук Андрей
|1
|0.03
|Челядин Артём
|1
|0.03
|Чеснаков Владимир
|1
|0.03
|Пердута Игорь
|0
|0
|Бацула Андрей
|0
|0
|Толи Ардит
|0
|0
|Lucas Ramires
|0
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ореховский Павел
|8 (4)
|0.28
|Милько Вадим
|4 (2)
|0.14
|Мякушко Сергей
|2
|0.07
|Чоботенко Сергей
|2
|0.07
|Болбат Сергей
|1
|0.03
|Ильин Олег
|1
|0.03
|Гончаренко Роман
|1
|0.03
|Лысенко Владимир
|0
|0
|Богданов Андрей
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
|Попов Кирилл
|0
|0
Карточки
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Челядин Артём
|8
|0
|Яворский Сергей
|6
|1
|Скляр Александр
|7
|0
|Сулейманов Таулан
|5
|1
|Кравец Василий
|6
|0
|Бацула Андрей
|5
|0
|Пердута Игорь
|3
|1
|Lucas Ramires
|3
|1
|Родригес Фелипе II
|4
|0
|Юрченко Владлен
|4
|0
|Степанюк Руслан
|3
|0
|Ризнык Дмитрий
|3
|0
|Кане Ибрахим
|3
|0
|Павлюк Евгений
|3
|0
|Марлисон
|1
|1
|Чеснаков Владимир
|2
|0
|Олейник Денис
|2
|0
|Зайков Джоко
|2
|0
|Лопес Рикардо II
|2
|0
|Исенко Павел
|2
|0
|Козыренко Юрий
|2
|0
|Тотре Эннур
|1
|0
|Толи Ардит
|1
|0
|Кулаковский Артем
|1
|0
|Крупский Илья
|1
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милько Вадим
|8
|0
|Безбородько Денис
|8
|0
|Ореховский Павел
|8
|0
|Богданов Андрей
|7
|0
|Ильин Олег
|6
|0
|Лысенко Владимир
|5
|0
|Золотов Николай
|5
|0
|Чоботенко Сергей
|5
|0
|Мякушко Сергей
|3
|1
|Смирный Евгений
|4
|0
|Кравченко Никита
|4
|0
|Новак Евгений
|3
|0
|Болбат Сергей
|3
|0
|Черноморец Александр
|3
|0
|Емец Владислав
|3
|0
|Исаенко Евгений
|1
|1
|Гончаренко Роман
|2
|0
|Волынец Евгений
|2
|0
|Vladyslav Veleten
|2
|0
|Попов Кирилл
|2
|0
|Зозуля Алексей
|1
|0
|Oleg Krivoruchko
|1
|0
Результаты матчей
Ворскла
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Колос Ковалёвка
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
5
5
Ворскла
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Колос Ковалёвка
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
17
14
Волевые поражения
13
10
Ворскла
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
Колос Ковалёвка
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
45% (13)
38% (11)
Сухие победы
8
8
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
20
15
Волевые поражения
18
15
Голы по времени матча
Забито
17
8
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 5
18 Не забивали 22
2
12%
1
13%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
3
38%
31-45
4
24%
2
25%
46-60
3
18%
2
25%
61-75
2
12%
0
0%
76-90
Пропущено
12
21
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
8%
6
29%
1-15
3
25%
2
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
5
24%
46-60
0
0%
6
29%
61-75
5
42%
2
10%
76-90
Забито
21
14
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
1
5%
4
29%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
19%
3
21%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
3
14%
5
36%
61-75
6
29%
2
14%
76-90
Пропущено
22
15
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
2
9%
4
27%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
4
18%
2
13%
31-45
7
32%
2
13%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
6
27%
4
27%
76-90
Забито
38
22
16 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 11
17 Забивали первыми 12
5 Не забивали 12
3
8%
5
23%
1-15
7
18%
0
0%
16-30
6
16%
6
27%
31-45
8
21%
2
9%
46-60
6
16%
7
32%
61-75
8
21%
2
9%
76-90
Пропущено
34
36
12 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 18
3
9%
10
28%
1-15
5
15%
4
11%
16-30
4
12%
2
6%
31-45
10
29%
29%
7
19%
46-60
1
3%
7
19%
61-75
11
32%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ворскла
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - Кривбасс 1:0 Львов - Ворскла 0:2 Минай - Ворскла 2:0
Ворскла - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Ворскла 1:1 Ворскла - Металлист 3:2 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0 Александрия - Ворскла 3:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Верес - Ворскла 2:2 Ворскла - Заря 2:3 Ворскла - Левадия Таллин 3:2 Ворскла - Астана 0:0 Вележ - Ворскла 0:0 ЛКС Лодзь - Ворскла 0:0 Напредак - Ворскла 1:0 Ворскла - Дукаджини 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2 Верес - Колос Ковалёвка 0:1
Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Нива Винница 2:1 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Рига - Колос Ковалёвка 2:0 Лиепая - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Атырау 2:1 Самгурали Цхалтубо - Колос Ковалёвка 2:1 Блау-Вайс - Колос Ковалёвка 5:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2
Результаты матчей
Ворскла
Колос Ковалёвка
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
3:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
3:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 21%
2:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 38%
1
11 раз 38%
0
6 раз 21%
3
1 раз 3%
1
13 раз 45%
0
12 раз 41%
2
3 раза 10%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ворскла
Колос Ковалёвка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
95
59
311
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
87
78
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
1712
1217
425
128
128
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|Днепр-1
|Довбик Артём
|24 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (5)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|12 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|12
|Заря
|Русин Назарий
|11 (5)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Курило Игорь
|1 8
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Металлист
|Ралюченко Андрей
|1 7