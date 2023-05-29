  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Ворскла
2:0
Конец матча
Колос Ковалёвка
0'
56' Желтая карточка
Степанюк Руслан
1:0
75' Гол
Родригес Фелипе
2:0
87' Гол
Скляр Александр
90'+3
51
Исенко
Павел
29
Бацула
Андрей
3
Кравец
Василий
17
Чеснаков
Владимир
4
Пердута
Игорь
6
Скляр
Александр
18
Павлюк
Евгений
16
Сулейманов
Таулан
38
Челядин
Артём
50
Кане
Ибрахим
11
Степанюк
Руслан
25
Волынец
Евгений
44
Чоботенко
Сергей
17
Кравченко
Никита
35
Золотов
Николай
29
Емец
Владислав
15
Черноморец
Александр
90
Богданов
Андрей
47
Мякушко
Сергей
14
Милько
Вадим
8
Vladyslav
Veleten
22
Безбородько
Денис
Ворскла
Колос Ковалёвка

История личных встреч

Ворскла
Колос Ковалёвка

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
К
0:1
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

0.8
0

Среднее время на гол

112
0

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3

Среднее время на гол

78
90

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Таулан 12 (5) 0.41
Степанюк Руслан 5 0.17
Скляр Александр 4 (1) 0.14
Кравец Василий 3 0.1
Марлисон 3 (1) 0.1
Олейник Денис 2 (1) 0.07
Родригес Фелипе II 2 0.07
Кане Ибрахим 1 0.03
Юрченко Владлен 1 0.03
Кравчук Андрей 1 0.03
Челядин Артём 1 0.03
Чеснаков Владимир 1 0.03
Пердута Игорь 0 0
Бацула Андрей 0 0
Толи Ардит 0 0
Lucas Ramires 0 0
Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ореховский Павел 8 (4) 0.28
Милько Вадим 4 (2) 0.14
Мякушко Сергей 2 0.07
Чоботенко Сергей 2 0.07
Болбат Сергей 1 0.03
Ильин Олег 1 0.03
Гончаренко Роман 1 0.03
Лысенко Владимир 0 0
Богданов Андрей 0 0
Золотов Николай 0 0
Попов Кирилл 0 0

Карточки

Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Челядин Артём 8 0
Яворский Сергей 6 1
Скляр Александр 7 0
Сулейманов Таулан 5 1
Кравец Василий 6 0
Бацула Андрей 5 0
Пердута Игорь 3 1
Lucas Ramires 3 1
Родригес Фелипе II 4 0
Юрченко Владлен 4 0
Степанюк Руслан 3 0
Ризнык Дмитрий 3 0
Кане Ибрахим 3 0
Павлюк Евгений 3 0
Марлисон 1 1
Чеснаков Владимир 2 0
Олейник Денис 2 0
Зайков Джоко 2 0
Лопес Рикардо II 2 0
Исенко Павел 2 0
Козыренко Юрий 2 0
Тотре Эннур 1 0
Толи Ардит 1 0
Кулаковский Артем 1 0
Крупский Илья 1 0
Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милько Вадим 8 0
Безбородько Денис 8 0
Ореховский Павел 8 0
Богданов Андрей 7 0
Ильин Олег 6 0
Лысенко Владимир 5 0
Золотов Николай 5 0
Чоботенко Сергей 5 0
Мякушко Сергей 3 1
Смирный Евгений 4 0
Кравченко Никита 4 0
Новак Евгений 3 0
Болбат Сергей 3 0
Черноморец Александр 3 0
Емец Владислав 3 0
Исаенко Евгений 1 1
Гончаренко Роман 2 0
Волынец Евгений 2 0
Vladyslav Veleten 2 0
Попов Кирилл 2 0
Зозуля Алексей 1 0
Oleg Krivoruchko 1 0

Результаты матчей

Ворскла
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Колос Ковалёвка
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
5
Ворскла
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Колос Ковалёвка
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

17
14

Волевые поражения

13
10
Ворскла
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
Колос Ковалёвка
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
45% (13)
38% (11)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

20
15

Волевые поражения

18
15

Голы по времени матча

Забито

17
8
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 5
18 Не забивали 22
2
12%
1
13%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
3
38%
31-45
4
24%
2
25%
46-60
3
18%
2
25%
61-75
2
12%
0
0%
76-90

Пропущено

12
21
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
8%
6
29%
1-15
3
25%
2
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
5
24%
46-60
0
0%
6
29%
61-75
5
42%
2
10%
76-90

Забито

21
14
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
1
5%
4
29%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
19%
3
21%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
3
14%
5
36%
61-75
6
29%
2
14%
76-90

Пропущено

22
15
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
2
9%
4
27%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
4
18%
2
13%
31-45
7
32%
2
13%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
6
27%
4
27%
76-90

Забито

38
22
16 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 11
17 Забивали первыми 12
5 Не забивали 12
3
8%
5
23%
1-15
7
18%
0
0%
16-30
6
16%
6
27%
31-45
8
21%
2
9%
46-60
6
16%
7
32%
61-75
8
21%
2
9%
76-90

Пропущено

34
36
12 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 18
3
9%
10
28%
1-15
5
15%
4
11%
16-30
4
12%
2
6%
31-45
10
29%
29%
7
19%
46-60
1
3%
7
19%
61-75
11
32%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - Кривбасс 1:0 Львов - Ворскла 0:2 Минай - Ворскла 2:0
Ворскла - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Ворскла 1:1 Ворскла - Металлист 3:2 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0 Александрия - Ворскла 3:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Верес - Ворскла 2:2 Ворскла - Заря 2:3 Ворскла - Левадия Таллин 3:2 Ворскла - Астана 0:0 Вележ - Ворскла 0:0 ЛКС Лодзь - Ворскла 0:0 Напредак - Ворскла 1:0 Ворскла - Дукаджини 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2 Верес - Колос Ковалёвка 0:1
Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Нива Винница 2:1 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Рига - Колос Ковалёвка 2:0 Лиепая - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Атырау 2:1 Самгурали Цхалтубо - Колос Ковалёвка 2:1 Блау-Вайс - Колос Ковалёвка 5:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2

Результаты матчей

Ворскла
Колос Ковалёвка

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

3:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
3:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 21%
2:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 38%
1
11 раз 38%
0
6 раз 21%
3
1 раз 3%
1
13 раз 45%
0
12 раз 41%
2
3 раза 10%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ворскла
Колос Ковалёвка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
5
5
9
1.5
3
11
1
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
7
7
8
1.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
17
12
12
17
1.5
4
25
1
28
2.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 29 22 6 1 68 - 19 72
2.
Днепр-1
 30 20 5 5 61 - 28 65
3.
Заря
 29 20 4 5 61 - 31 64
4.
Динамо Киев
 29 18 5 6 50 - 24 59
5.
Александрия
 30 10 14 6 43 - 40 44
6.
Ворскла
 29 12 6 11 36 - 36 42
7.
Кривбасс
 29 12 5 12 26 - 29 41
8.
Минай
 29 8 9 12 22 - 30 33
9.
Колос Ковалёвка
 29 9 6 14 22 - 36 33
10.
Черноморец Од
 29 8 8 13 32 - 40 32
11.
Металлист-1925
 29 6 13 10 22 - 41 31
12.
Рух Львов
 29 7 10 12 31 - 37 31
13.
Ингулец
 29 8 7 14 22 - 33 31
14.
Верес
 29 7 7 15 34 - 45 28
15.
Металлист
 29 5 7 17 27 - 55 22
16.
Львов
 29 3 4 22 18 - 51 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 15 12 3 0 30 - 9 39
2.
Заря
 15 11 3 1 35 - 17 36
3.
Днепр-1
 15 10 3 2 34 - 14 33
4.
Кривбасс
 15 8 2 5 14 - 13 26
5.
Динамо Киев
 15 7 4 4 22 - 13 25
6.
Александрия
 15 6 6 3 26 - 22 24
7.
Ворскла
 14 7 3 4 17 - 12 24
8.
Рух Львов
 14 4 6 4 19 - 15 18
9.
Колос Ковалёвка
 14 5 2 7 13 - 16 17
10.
Ингулец
 15 5 2 8 10 - 15 17
11.
Металлист-1925
 14 4 4 6 12 - 25 16
12.
Минай
 14 3 5 6 10 - 14 14
13.
Металлист
 14 2 5 7 14 - 28 11
14.
Черноморец Од
 15 2 4 9 12 - 22 10
15.
Верес
 14 2 4 8 14 - 22 10
16.
Львов
 15 2 2 11 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 14 11 1 2 28 - 11 34
2.
Шахтёр Донецк
 14 10 3 1 38 - 10 33
3.
Днепр-1
 15 10 2 3 27 - 14 32
4.
Заря
 14 9 1 4 26 - 14 28
5.
Черноморец Од
 14 6 4 4 20 - 18 22
6.
Александрия
 15 4 8 3 17 - 18 20
7.
Минай
 15 5 4 6 12 - 16 19
8.
Верес
 15 5 3 7 20 - 23 18
9.
Ворскла
 15 5 3 7 19 - 24 18
10.
Колос Ковалёвка
 15 4 4 7 9 - 20 16
11.
Кривбасс
 14 4 3 7 12 - 16 15
12.
Металлист-1925
 15 2 9 4 10 - 16 15
13.
Ингулец
 14 3 5 6 12 - 18 14
14.
Рух Львов
 15 3 4 8 12 - 22 13
15.
Металлист
 15 3 2 10 13 - 27 11
16.
Львов
 14 1 2 11 8 - 25 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 24 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 12 (5)
Динамо Киев Ванат Владислав 12 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 12
Заря Русин Назарий 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Курило Игорь 1 8
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Металлист Ралюченко Андрей 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      56'
      Степанюк Руслан получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ворскла 2:0 Колос Ковалёвка онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     