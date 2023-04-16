Тур: 21. Стадион: Черноморец.
0:1
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаВасильев Александр Андреевич
45' Желтая карточкаБацула Андрей
51' Желтая карточкаЧеснаков Владимир
59' Желтая карточкаПавлюк Евгений
64' Желтая карточкаОлейник Денис
0:1
85' ГолСулейманов Таулан
90' Желтая карточкаВойтиховский Максим
90'+3
Ход матча
45'
59'
64'
85'
44
Паст
Евгений
17
Юсов
Дмитрий
51
Исенко
Павел
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Юсов ДмитрийПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Белый МаксимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Григорчук Роман
- Основной состав
-
51 Исенко ПавелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
История личных встреч
Черноморец Од
Ворскла
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
44.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
1 победа 8 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед
28 матчей
21.4%
21.4%
57.2%
6 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
28.6%
35.7%
35.7%
8 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
3.6%
60.7%
35.7%
1 победа 17 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
0.62
0.6
Среднее время на гол
146
150
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.27
1.08
Среднее время на гол
71
83
Всего голов
27
23
Голов в среднем за матч
0.96
0.82
Тотал матчей
2.5
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
93
109
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алефиренко Даниил
|4
|0.19
|Путря Илья
|2 (2)
|0.1
|Юсов Дмитрий
|2
|0.1
|Брагару Максим
|2
|0.1
|Guy Hadida
|1 (1)
|0.05
|Селин Евгений
|1
|0.05
|Бобко Иван
|1
|0.05
|Бадибанга Зигей
|1
|0.05
|Ермаков Виталий
|1
|0.05
|Манджрекар Джеймс
|1
|0.05
|Салюк Владимир
|1
|0.05
|Войтиховский Максим
|1
|0.05
|Гладкий Александр
|1 (1)
|0.05
|Кравченко Сергей
|0
|0
|Политыло Сергей
|0
|0
|Демченко Александр
|0
|0
|Наумец Владислав
|0
|0
|Luka Gucek
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Таулан
|9 (2)
|0.43
|Кравец Василий
|3
|0.14
|Марлисон
|3 (1)
|0.14
|Олейник Денис
|2 (1)
|0.1
|Степанюк Руслан
|2
|0.1
|Скляр Александр
|1
|0.05
|Юрченко Владлен
|1
|0.05
|Кравчук Андрей
|1
|0.05
|Челядин Артём
|1
|0.05
|Чеснаков Владимир
|1
|0.05
|Пердута Игорь
|0
|0
|Толи Ардит
|0
|0
|Lucas Ramires
|0
|0
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манджрекар Джеймс
|4
|2
|Непогодов Дмитрий
|4
|1
|Салюк Владимир
|5
|0
|Путря Илья
|4
|0
|Кравченко Сергей
|2
|1
|Демченко Александр
|2
|1
|Брагару Максим
|3
|0
|Гладкий Александр
|2
|0
|Бадибанга Зигей
|2
|0
|Васильев Александр Андреевич
|2
|0
|Юсов Дмитрий
|2
|0
|Фили Реалдо
|2
|0
|Алефиренко Даниил
|2
|0
|Селин Евгений
|1
|0
|Кубемба Кевин
|1
|0
|Белый Максим
|1
|0
|Кузык Орест
|1
|0
|Guy Hadida
|1
|0
|Наумец Владислав
|1
|0
|Войтиховский Максим
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|7
|0
|Челядин Артём
|6
|0
|Кравец Василий
|5
|0
|Пердута Игорь
|3
|1
|Сулейманов Таулан
|3
|1
|Lucas Ramires
|3
|1
|Яворский Сергей
|4
|0
|Юрченко Владлен
|4
|0
|Бацула Андрей
|3
|0
|Родригес Фелипе II
|3
|0
|Ризнык Дмитрий
|3
|0
|Марлисон
|1
|1
|Чеснаков Владимир
|2
|0
|Олейник Денис
|2
|0
|Зайков Джоко
|2
|0
|Козыренко Юрий
|2
|0
|Павлюк Евгений
|2
|0
|Степанюк Руслан
|1
|0
|Лопес Рикардо II
|1
|0
|Тотре Эннур
|1
|0
|Толи Ардит
|1
|0
|Кане Ибрахим
|1
|0
|Исенко Павел
|1
|0
Результаты матчей
Черноморец Од
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Ворскла
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
5
12
Черноморец Од
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Ворскла
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
6
Волевые поражения
10
7
Черноморец Од
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
5% (1)
38% (8)
57% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Ворскла
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
43% (9)
43% (9)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
5
7
Волевые поражения
15
19
Голы по времени матча
Забито
7
16
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 11
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
14%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
29%
3
19%
61-75
2
29%
5
31%
76-90
Пропущено
16
18
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
6
38%
2
11%
16-30
3
19%
3
17%
31-45
1
6%
7
39%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
4
25%
4
22%
76-90
Забито
12
10
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
4
33%
1
10%
1-15
2
17%
3
30%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
17%
1
10%
76-90
Пропущено
11
8
1 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
4
36%
4
50%
76-90
Забито
19
26
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 12
8 Не забивали 4
6
32%
1
4%
1-15
2
11%
6
23%
16-30
4
21%
3
12%
31-45
1
5%
5
19%
46-60
2
11%
5
19%
61-75
4
21%
6
23%
76-90
Пропущено
27
26
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 14
1
4%
1
4%
1-15
7
26%
4
15%
16-30
3
11%
3
12%
31-45
3
11%
9
35%
46-60
5
19%
1
4%
61-75
8
30%
30%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Александрия - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1
Верес - Черноморец Од 1:3 Черноморец Од - Нива Винница 4:2 Черноморец Од - Турон 4:2 Черноморец Од - Шахтёр Караганда 2:1 Черноморец Од - Малишева 0:1 Черноморец Од - Локомотив Ташкент 1:3 Черноморец Од - Нови Пазар 0:2 Черноморец Од - Спартак Варна 1:1 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Черноморец Од - Металлист 0:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Минай - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 1:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 1:1
Ворскла
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ворскла - Ингулец 1:0 Александрия - Ворскла 3:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Верес - Ворскла 2:2
Ворскла - Заря 2:3 Ворскла - Левадия Таллин 3:2 Ворскла - Астана 0:0 Вележ - Ворскла 0:0 ЛКС Лодзь - Ворскла 0:0 Напредак - Ворскла 1:0 Ворскла - Дукаджини 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Ворскла - Днепр-1 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Ворскла - Львов 1:0 Ворскла - Минай 2:0 Динамо Киев - Ворскла 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1 Металлист - Ворскла 3:2
Результаты матчей
Черноморец Од
Ворскла
Точный счет
0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
Точный счет
0:1
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
3:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 38%
1
8 раз 38%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%
2
8 раз 38%
1
8 раз 38%
0
5 раз 24%
Тоталы голов в матче
Черноморец Од
Ворскла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
73
29
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
92
37
56
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
138
Больше Меньше
165
516
813
120
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
- — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
- — Зона плей-офф
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|18 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|9
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|8 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8 (1)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 8
|Минай
|Горин Олег
|9
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Львов
|Грисьо Максим
|2 5
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|1 6