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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 21. Стадион: .
Черноморец Од
0:1
Конец матча
Ворскла
0'
30' Желтая карточка
Васильев Александр Андреевич
45' Желтая карточка
Бацула Андрей
51' Желтая карточка
Чеснаков Владимир
59' Желтая карточка
Павлюк Евгений
64' Желтая карточка
Олейник Денис
0:1
85' Гол
Сулейманов Таулан
90' Желтая карточка
Войтиховский Максим
90'+3
44
Паст
Евгений
9
Путря
Илья
79
Салюк
Владимир
5
Luka
Gucek
45
Брагару
Максим
7
Кузык
Орест
89
Политыло
Сергей
23
Васильев
Александр
Андреевич
39
Бадибанга
Зигей
17
Юсов
Дмитрий
19
Алефиренко
Даниил
51
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
17
Чеснаков
Владимир
3
Кравец
Василий
29
Бацула
Андрей
6
Скляр
Александр
18
Павлюк
Евгений
38
Челядин
Артём
11
Степанюк
Руслан
7
Олейник
Денис
16
Сулейманов
Таулан
Черноморец Од
Ворскла

История личных встреч

Черноморец Од
Ворскла

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
44.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
1 победа 8 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед

28 матчей

21.4%
21.4%
57.2%
6 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
8 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

3.6%
60.7%
35.7%
1 победа 17 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
0:0
ПЛ
0:0
К
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.62
0.6

Среднее время на гол

146
150

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.27
1.08

Среднее время на гол

71
83

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

0.96
0.82

Тотал матчей

2.5
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

93
109

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алефиренко Даниил 4 0.19
Путря Илья 2 (2) 0.1
Юсов Дмитрий 2 0.1
Брагару Максим 2 0.1
Guy Hadida 1 (1) 0.05
Селин Евгений 1 0.05
Бобко Иван 1 0.05
Бадибанга Зигей 1 0.05
Ермаков Виталий 1 0.05
Манджрекар Джеймс 1 0.05
Салюк Владимир 1 0.05
Войтиховский Максим 1 0.05
Гладкий Александр 1 (1) 0.05
Кравченко Сергей 0 0
Политыло Сергей 0 0
Демченко Александр 0 0
Наумец Владислав 0 0
Luka Gucek 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Таулан 9 (2) 0.43
Кравец Василий 3 0.14
Марлисон 3 (1) 0.14
Олейник Денис 2 (1) 0.1
Степанюк Руслан 2 0.1
Скляр Александр 1 0.05
Юрченко Владлен 1 0.05
Кравчук Андрей 1 0.05
Челядин Артём 1 0.05
Чеснаков Владимир 1 0.05
Пердута Игорь 0 0
Толи Ардит 0 0
Lucas Ramires 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манджрекар Джеймс 4 2
Непогодов Дмитрий 4 1
Салюк Владимир 5 0
Путря Илья 4 0
Кравченко Сергей 2 1
Демченко Александр 2 1
Брагару Максим 3 0
Гладкий Александр 2 0
Бадибанга Зигей 2 0
Васильев Александр Андреевич 2 0
Юсов Дмитрий 2 0
Фили Реалдо 2 0
Алефиренко Даниил 2 0
Селин Евгений 1 0
Кубемба Кевин 1 0
Белый Максим 1 0
Кузык Орест 1 0
Guy Hadida 1 0
Наумец Владислав 1 0
Войтиховский Максим 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 7 0
Челядин Артём 6 0
Кравец Василий 5 0
Пердута Игорь 3 1
Сулейманов Таулан 3 1
Lucas Ramires 3 1
Яворский Сергей 4 0
Юрченко Владлен 4 0
Бацула Андрей 3 0
Родригес Фелипе II 3 0
Ризнык Дмитрий 3 0
Марлисон 1 1
Чеснаков Владимир 2 0
Олейник Денис 2 0
Зайков Джоко 2 0
Козыренко Юрий 2 0
Павлюк Евгений 2 0
Степанюк Руслан 1 0
Лопес Рикардо II 1 0
Тотре Эннур 1 0
Толи Ардит 1 0
Кане Ибрахим 1 0
Исенко Павел 1 0

Результаты матчей

Черноморец Од
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Ворскла
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
12
Черноморец Од
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Ворскла
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

10
7
Черноморец Од
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
5% (1)
38% (8)
57% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Ворскла
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
43% (9)
43% (9)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

5
7

Волевые поражения

15
19

Голы по времени матча

Забито

7
16
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 11
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
14%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
29%
3
19%
61-75
2
29%
5
31%
76-90

Пропущено

16
18
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
6
38%
2
11%
16-30
3
19%
3
17%
31-45
1
6%
7
39%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
4
25%
4
22%
76-90

Забито

12
10
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
4
33%
1
10%
1-15
2
17%
3
30%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
17%
1
10%
76-90

Пропущено

11
8
1 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
4
36%
4
50%
76-90

Забито

19
26
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 12
8 Не забивали 4
6
32%
1
4%
1-15
2
11%
6
23%
16-30
4
21%
3
12%
31-45
1
5%
5
19%
46-60
2
11%
5
19%
61-75
4
21%
6
23%
76-90

Пропущено

27
26
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 14
1
4%
1
4%
1-15
7
26%
4
15%
16-30
3
11%
3
12%
31-45
3
11%
9
35%
46-60
5
19%
1
4%
61-75
8
30%
30%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Александрия - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1
Верес - Черноморец Од 1:3 Черноморец Од - Нива Винница 4:2 Черноморец Од - Турон 4:2 Черноморец Од - Шахтёр Караганда 2:1 Черноморец Од - Малишева 0:1 Черноморец Од - Локомотив Ташкент 1:3 Черноморец Од - Нови Пазар 0:2 Черноморец Од - Спартак Варна 1:1 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Черноморец Од - Металлист 0:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Минай - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 1:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 1:1
Ворскла
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ворскла - Ингулец 1:0 Александрия - Ворскла 3:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Верес - Ворскла 2:2
Ворскла - Заря 2:3 Ворскла - Левадия Таллин 3:2 Ворскла - Астана 0:0 Вележ - Ворскла 0:0 ЛКС Лодзь - Ворскла 0:0 Напредак - Ворскла 1:0 Ворскла - Дукаджини 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Ворскла - Днепр-1 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Ворскла - Львов 1:0 Ворскла - Минай 2:0 Динамо Киев - Ворскла 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1 Металлист - Ворскла 3:2

Результаты матчей

Черноморец Од
Ворскла

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%

Точный счет

0:1
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
3:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 38%
1
8 раз 38%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%
2
8 раз 38%
1
8 раз 38%
0
5 раз 24%

Тоталы голов в матче

Черноморец Од
Ворскла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
7
3
2
9
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
2
3
7
1.5
5
6
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
16
5
5
16
1.5
8
13
1
20
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 21 16 4 1 52 - 15 52
2.
Днепр-1
 20 14 3 3 43 - 17 45
3.
Заря
 21 13 4 4 44 - 27 43
4.
Динамо Киев
 21 12 4 5 30 - 17 40
5.
Александрия
 20 8 9 3 33 - 26 33
6.
Колос Ковалёвка
 21 8 6 7 19 - 20 30
7.
Кривбасс
 21 8 4 9 17 - 23 28
8.
Ворскла
 21 7 5 9 24 - 28 26
9.
Ингулец
 20 6 4 10 19 - 24 22
10.
Металлист-1925
 21 4 10 7 17 - 34 22
11.
Минай
 21 5 6 10 15 - 25 21
12.
Верес
 21 5 5 11 26 - 33 20
13.
Черноморец Од
 21 4 8 9 19 - 27 20
14.
Рух Львов
 20 4 7 9 20 - 30 19
15.
Металлист
 21 4 7 10 22 - 33 19
16.
Львов
 21 3 4 14 16 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 12 9 3 0 24 - 8 30
2.
Заря
 10 7 3 0 26 - 13 24
3.
Днепр-1
 9 7 1 1 21 - 7 22
4.
Александрия
 11 6 4 1 24 - 14 22
5.
Динамо Киев
 12 6 3 3 16 - 9 21
6.
Колос Ковалёвка
 10 5 2 3 12 - 7 17
7.
Кривбасс
 10 5 2 3 7 - 8 17
8.
Ворскла
 10 4 3 3 10 - 8 15
9.
Ингулец
 10 4 0 6 9 - 11 12
10.
Металлист-1925
 11 3 3 5 10 - 23 12
11.
Рух Львов
 11 2 5 4 13 - 14 11
12.
Минай
 10 2 3 5 7 - 12 9
13.
Металлист
 10 1 5 4 11 - 18 8
14.
Львов
 10 2 2 6 10 - 18 8
15.
Черноморец Од
 11 1 4 6 7 - 16 7
16.
Верес
 9 0 2 7 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 11 7 2 2 22 - 10 23
2.
Шахтёр Донецк
 9 7 1 1 28 - 7 22
3.
Динамо Киев
 9 6 1 2 14 - 8 19
4.
Заря
 11 6 1 4 18 - 14 19
5.
Верес
 12 5 3 4 19 - 17 18
6.
Черноморец Од
 10 3 4 3 12 - 11 13
7.
Колос Ковалёвка
 11 3 4 4 7 - 13 13
8.
Минай
 11 3 3 5 8 - 13 12
9.
Металлист
 11 3 2 6 11 - 15 11
10.
Кривбасс
 11 3 2 6 10 - 15 11
11.
Александрия
 9 2 5 2 9 - 12 11
12.
Ворскла
 11 3 2 6 14 - 20 11
13.
Ингулец
 10 2 4 4 10 - 13 10
14.
Металлист-1925
 10 1 7 2 7 - 11 10
15.
Рух Львов
 9 2 2 5 7 - 16 8
16.
Львов
 11 1 2 8 6 - 19 5
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
  • — Зона плей-офф
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 18 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Ворскла Сулейманов Таулан 9
Динамо Киев Ванат Владислав 8 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 8
Минай Горин Олег 9
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Львов Грисьо Максим 2 5
Рух Львов Климчук Юрий 1 6
Весь список
  • Желтая карточка
    51'
    Чеснаков Владимир получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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