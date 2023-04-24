Тур: 22. Стадион: Ника.
0:0
Конец матча
Ход матча
34'
90'
31
Билык
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Скорко ДанилЗащитник
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Полузащитник
-
17 Кожушко ОлегНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ротань Руслан
- Основной состав
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Ситало АртёмНападающий
-
-
-
Главный тренер: Sergiy Kovalets
История личных встреч
Александрия
Ингулец
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
72
Бомбардиры внутри турнира
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Третьяков Максим
|7 (1)
|0.33
|Цуриков Андрей
|5
|0.24
|Рыбалка Сергей
|4 (2)
|0.19
|Мирошниченко Денис
|3
|0.14
|Калитвинцев Владислав
|2
|0.1
|Мустафаев Эмиль
|2
|0.1
|Ковалец Кирилл
|2
|0.1
|Демченко Александр
|1
|0.05
|Логинов Сергей
|1
|0.05
|Костишин Денис
|1
|0.05
|Кулаков Андрей
|1
|0.05
|Bogdan Kobzar
|1
|0.05
|Artem Shulyanskyi
|1
|0.05
|Кожушко Олег
|0
|0
|Волошин Викентий
|0
|0
|Бабогло Владислав
|0
|0
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Козак Александр
|3
|0.14
|Одарюк Владимир
|3
|0.14
|Artem Smolyakov
|2
|0.09
|Ситало Артём
|2
|0.09
|Марусич Максим
|2
|0.09
|Ковалёв Максим
|2 (2)
|0.09
|Клименко Владислав
|1
|0.05
|Запорожец Евгений
|1
|0.05
|Кучеренко Александр
|1
|0.05
|Головкин Иван
|1
|0.05
|Кравчук Даниил
|1
|0.05
|Сакив Тарас
|0
|0
|Нагиев Дмитрий
|0
|0
|Козыренко Юрий
|0
|0
|Viktor Bliznichenko
|0
|0
Карточки
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демченко Александр
|4
|1
|Maksym Dyachuk
|3
|1
|Цуриков Андрей
|3
|0
|Рыбалка Сергей
|3
|0
|Мирошниченко Денис
|3
|0
|Кожушко Олег
|3
|0
|Бабогло Владислав
|3
|0
|Ковалец Кирилл
|2
|0
|Авагимян Артур
|2
|0
|Дришлюк Кирилл
|2
|0
|Мельник Александр
|2
|0
|Bogdan Kobzar
|2
|0
|Логинов Сергей
|1
|0
|Калитвинцев Владислав
|1
|0
|Третьяков Максим
|1
|0
|Бондаренко Валерий
|1
|0
|Костишин Денис
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Кулаков Андрей
|1
|0
|Волошин Викентий
|1
|0
|Artem Shulyanskyi
|1
|0
|Kyrylo Sigeev
|1
|0
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Козак Александр
|5
|0
|Марусич Максим
|4
|0
|Ченбай Сергей
|4
|0
|Кучеренко Александр
|4
|0
|Клименко Владислав
|4
|0
|Artem Smolyakov
|2
|1
|Одарюк Владимир
|3
|0
|Сакив Тарас
|3
|0
|Кухарук Андрей
|3
|0
|Запорожец Евгений
|3
|0
|Ковалёв Максим
|2
|0
|Мельничук Максим
|2
|0
|Oleksiy Palamarchuk
|2
|0
|Viktor Bliznichenko
|2
|0
|Бартулович Младен
|1
|0
|Близниченко Андрей
|1
|0
|Коробенко Андрей
|1
|0
|Кучер Даниил
|1
|0
|Ситало Артём
|1
|0
|Сидоренко Владислав
|1
|0
|Козыренко Юрий
|1
|0
Результаты матчей
Александрия
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Ингулец
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
55% (6)
0% (0)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
82% (9)
18% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
8
6
Александрия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Ингулец
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
10
Волевые поражения
7
6
Александрия
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (7)
52% (11)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
43% (9)
14% (3)
Ингулец
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
55% (12)
32% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
13
12
Волевые поражения
15
12
Голы по времени матча
Забито
22
9
8 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 15
3
14%
1
11%
1-15
2
9%
1
11%
16-30
3
14%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
7
32%
1
11%
61-75
7
32%
2
22%
76-90
Пропущено
16
14
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
1
6%
1
7%
1-15
4
25%
2
14%
16-30
3
19%
2
14%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
2
13%
5
36%
61-75
3
19%
3
21%
76-90
Забито
9
10
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
1
11%
2
20%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
5
56%
3
30%
76-90
Пропущено
12
11
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
17%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
8%
5
45%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
5
42%
1
9%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Забито
31
19
10 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
4
13%
3
16%
1-15
3
10%
2
11%
16-30
3
10%
4
21%
31-45
1
3%
2
11%
46-60
8
26%
3
16%
61-75
12
39%
5
26%
76-90
Пропущено
28
25
11 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 15
3
11%
2
8%
1-15
4
14%
4
16%
16-30
4
14%
7
28%
31-45
3
11%
3
12%
46-60
7
25%
6
24%
61-75
7
25%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Александрия
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Металлист-1925 - Александрия 0:0 Александрия - Черноморец Од 1:1 Александрия - Ворскла 3:0 Металлист - Александрия 0:0
Минай - Александрия 1:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Александрия - Металлист-1925 3:3 Александрия - Алай Ош 0:1 Александрия - РФШ Рига 1:1 Александрия - Дила 4:1 Александрия - Пюник 0:1 Александрия - Тобол 0:1 Жальгирис - Александрия 0:0 Александрия - Динамо Батуми 2:4 Шкупи - Александрия 2:1 Александрия - Кабилия 1:0 Александрия - ФК Балкани 2:5 Александрия - Рух Львов 1:1 Заря - Александрия 4:1 Александрия - Верес 3:2
Ингулец
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ингулец - Рух Львов 1:0 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0 Минай - Ингулец 1:2
Ингулец - Черноморец Од 1:2 Ингулец - Металлист 2:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Ингулец - Вишиста Краков 1:2 Аксу - Ингулец 2:2 Ингулец - Петрокуб 2:3 Ингулец - Македония Джёрче Петров 1:0 Подбескидзе - Ингулец 0:1 Берое - Ингулец 1:1 Ингулец - Верес 1:0 Ингулец - Львов 1:0 Ингулец - Динамо Киев 1:2 Металлист-1925 - Ингулец 2:1 Ингулец - Заря 1:0 Шахтёр Донецк - Ингулец 3:0 Кривбасс - Ингулец 2:1
Результаты матчей
Александрия
Ингулец
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:2
4 раза 36%
1:0
4 раза 36%
0:1
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
8 раз 73%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
Точный счет
0:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
1:2
5 раз 23%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 33%
1
6 раз 29%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
12 раз 55%
0
6 раз 27%
2
4 раза 18%
Тоталы голов в матче
Александрия
Ингулец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
92
84
110
48
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
74
36
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
166
1110
418
417
120
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|19 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|11
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|8 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8 (1)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 9
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Львов
|Грисьо Максим
|2 5
|Металлист
|Ралюченко Андрей
|1 6