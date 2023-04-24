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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 22. Стадион: .
Александрия
0:0
Конец матча
Ингулец
0'
34' Желтая карточка
Логинов Сергей
90' Желтая карточка
Мельничук Максим
90'+5
77
Шевченко
Никита
29
Цуриков
Андрей
18
Логинов
Сергей
66
Бондаренко
Валерий
11
Мирошниченко
Денис
6
Ковалец
Кирилл
14
Kyrylo
Sigeev
10
Третьяков
Максим
95
Мустафаев
Эмиль
9
Калитвинцев
Владислав
8
Кулаков
Андрей
31
Билык
Олег
33
Нагиев
Дмитрий
60
Поспелов
Дмитрий
55
Ковалёв
Максим
91
Мельничук
Максим
8
Клименко
Владислав
5
Запорожец
Евгений
88
Кухарук
Андрей
24
Головкин
Иван
29
Artem
Smolyakov
97
Denys
Rezepov
Александрия
Ингулец

История личных встреч

Александрия
Ингулец

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:3

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
72

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Третьяков Максим 7 (1) 0.33
Цуриков Андрей 5 0.24
Рыбалка Сергей 4 (2) 0.19
Мирошниченко Денис 3 0.14
Калитвинцев Владислав 2 0.1
Мустафаев Эмиль 2 0.1
Ковалец Кирилл 2 0.1
Демченко Александр 1 0.05
Логинов Сергей 1 0.05
Костишин Денис 1 0.05
Кулаков Андрей 1 0.05
Bogdan Kobzar 1 0.05
Artem Shulyanskyi 1 0.05
Кожушко Олег 0 0
Волошин Викентий 0 0
Бабогло Владислав 0 0
Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Козак Александр 3 0.14
Одарюк Владимир 3 0.14
Artem Smolyakov 2 0.09
Ситало Артём 2 0.09
Марусич Максим 2 0.09
Ковалёв Максим 2 (2) 0.09
Клименко Владислав 1 0.05
Запорожец Евгений 1 0.05
Кучеренко Александр 1 0.05
Головкин Иван 1 0.05
Кравчук Даниил 1 0.05
Сакив Тарас 0 0
Нагиев Дмитрий 0 0
Козыренко Юрий 0 0
Viktor Bliznichenko 0 0

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демченко Александр 4 1
Maksym Dyachuk 3 1
Цуриков Андрей 3 0
Рыбалка Сергей 3 0
Мирошниченко Денис 3 0
Кожушко Олег 3 0
Бабогло Владислав 3 0
Ковалец Кирилл 2 0
Авагимян Артур 2 0
Дришлюк Кирилл 2 0
Мельник Александр 2 0
Bogdan Kobzar 2 0
Логинов Сергей 1 0
Калитвинцев Владислав 1 0
Третьяков Максим 1 0
Бондаренко Валерий 1 0
Костишин Денис 1 0
Билык Олег 1 0
Кулаков Андрей 1 0
Волошин Викентий 1 0
Artem Shulyanskyi 1 0
Kyrylo Sigeev 1 0
Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Козак Александр 5 0
Марусич Максим 4 0
Ченбай Сергей 4 0
Кучеренко Александр 4 0
Клименко Владислав 4 0
Artem Smolyakov 2 1
Одарюк Владимир 3 0
Сакив Тарас 3 0
Кухарук Андрей 3 0
Запорожец Евгений 3 0
Ковалёв Максим 2 0
Мельничук Максим 2 0
Oleksiy Palamarchuk 2 0
Viktor Bliznichenko 2 0
Бартулович Младен 1 0
Близниченко Андрей 1 0
Коробенко Андрей 1 0
Кучер Даниил 1 0
Ситало Артём 1 0
Сидоренко Владислав 1 0
Козыренко Юрий 1 0

Результаты матчей

Александрия
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Ингулец
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
55% (6)
0% (0)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
82% (9)
18% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

8
6
Александрия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Ингулец
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
10

Волевые поражения

7
6
Александрия
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (7)
52% (11)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
43% (9)
14% (3)
Ингулец
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
55% (12)
32% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

13
12

Волевые поражения

15
12

Голы по времени матча

Забито

22
9
8 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 15
3
14%
1
11%
1-15
2
9%
1
11%
16-30
3
14%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
7
32%
1
11%
61-75
7
32%
2
22%
76-90

Пропущено

16
14
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
1
6%
1
7%
1-15
4
25%
2
14%
16-30
3
19%
2
14%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
2
13%
5
36%
61-75
3
19%
3
21%
76-90

Забито

9
10
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
1
11%
2
20%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
5
56%
3
30%
76-90

Пропущено

12
11
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
17%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
8%
5
45%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
5
42%
1
9%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

31
19
10 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
4
13%
3
16%
1-15
3
10%
2
11%
16-30
3
10%
4
21%
31-45
1
3%
2
11%
46-60
8
26%
3
16%
61-75
12
39%
5
26%
76-90

Пропущено

28
25
11 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 15
3
11%
2
8%
1-15
4
14%
4
16%
16-30
4
14%
7
28%
31-45
3
11%
3
12%
46-60
7
25%
6
24%
61-75
7
25%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Металлист-1925 - Александрия 0:0 Александрия - Черноморец Од 1:1 Александрия - Ворскла 3:0 Металлист - Александрия 0:0
Минай - Александрия 1:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Александрия - Металлист-1925 3:3 Александрия - Алай Ош 0:1 Александрия - РФШ Рига 1:1 Александрия - Дила 4:1 Александрия - Пюник 0:1 Александрия - Тобол 0:1 Жальгирис - Александрия 0:0 Александрия - Динамо Батуми 2:4 Шкупи - Александрия 2:1 Александрия - Кабилия 1:0 Александрия - ФК Балкани 2:5 Александрия - Рух Львов 1:1 Заря - Александрия 4:1 Александрия - Верес 3:2
Ингулец
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ингулец - Рух Львов 1:0 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0 Минай - Ингулец 1:2
Ингулец - Черноморец Од 1:2 Ингулец - Металлист 2:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Ингулец - Вишиста Краков 1:2 Аксу - Ингулец 2:2 Ингулец - Петрокуб 2:3 Ингулец - Македония Джёрче Петров 1:0 Подбескидзе - Ингулец 0:1 Берое - Ингулец 1:1 Ингулец - Верес 1:0 Ингулец - Львов 1:0 Ингулец - Динамо Киев 1:2 Металлист-1925 - Ингулец 2:1 Ингулец - Заря 1:0 Шахтёр Донецк - Ингулец 3:0 Кривбасс - Ингулец 2:1

Результаты матчей

Александрия
Ингулец

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:2
4 раза 36%
1:0
4 раза 36%
0:1
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
8 раз 73%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Точный счет

0:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:0
5 раз 23%
1:2
5 раз 23%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 33%
1
6 раз 29%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
12 раз 55%
0
6 раз 27%
2
4 раза 18%

Тоталы голов в матче

Александрия
Ингулец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
2
8
4
1.5
1
10
4
8
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
4
3
6
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
16
6
11
10
1.5
4
18
4
17
2.5
1
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 22 16 5 1 53 - 16 53
2.
Днепр-1
 21 15 3 3 46 - 19 48
3.
Заря
 22 14 4 4 45 - 27 46
4.
Динамо Киев
 22 12 5 5 31 - 18 41
5.
Александрия
 21 8 10 3 33 - 26 34
6.
Колос Ковалёвка
 22 8 6 8 19 - 21 30
7.
Ворскла
 22 8 5 9 27 - 30 29
8.
Кривбасс
 22 8 4 10 19 - 26 28
9.
Ингулец
 22 7 5 10 20 - 24 26
10.
Металлист-1925
 22 5 10 7 19 - 34 25
11.
Черноморец Од
 22 5 8 9 22 - 29 23
12.
Минай
 22 5 7 10 16 - 26 22
13.
Верес
 22 5 6 11 27 - 34 21
14.
Рух Львов
 22 4 7 11 22 - 34 19
15.
Металлист
 22 4 7 11 24 - 36 19
16.
Львов
 22 3 4 15 16 - 39 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 12 9 3 0 24 - 8 30
2.
Днепр-1
 10 8 1 1 24 - 9 25
3.
Заря
 10 7 3 0 26 - 13 24
4.
Александрия
 12 6 5 1 24 - 14 23
5.
Динамо Киев
 13 6 4 3 17 - 10 22
6.
Ворскла
 11 5 3 3 13 - 10 18
7.
Колос Ковалёвка
 11 5 2 4 12 - 8 17
8.
Кривбасс
 11 5 2 4 9 - 11 17
9.
Ингулец
 11 5 0 6 10 - 11 15
10.
Металлист-1925
 11 3 3 5 10 - 23 12
11.
Рух Львов
 11 2 5 4 13 - 14 11
12.
Минай
 10 2 3 5 7 - 12 9
13.
Металлист
 10 1 5 4 11 - 18 8
14.
Львов
 11 2 2 7 10 - 20 8
15.
Черноморец Од
 11 1 4 6 7 - 16 7
16.
Верес
 10 0 3 7 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 10 7 2 1 29 - 8 23
2.
Днепр-1
 11 7 2 2 22 - 10 23
3.
Заря
 12 7 1 4 19 - 14 22
4.
Динамо Киев
 9 6 1 2 14 - 8 19
5.
Верес
 12 5 3 4 19 - 17 18
6.
Черноморец Од
 11 4 4 3 15 - 13 16
7.
Колос Ковалёвка
 11 3 4 4 7 - 13 13
8.
Металлист-1925
 11 2 7 2 9 - 11 13
9.
Минай
 12 3 4 5 9 - 14 13
10.
Ворскла
 11 3 2 6 14 - 20 11
11.
Александрия
 9 2 5 2 9 - 12 11
12.
Ингулец
 11 2 5 4 10 - 13 11
13.
Кривбасс
 11 3 2 6 10 - 15 11
14.
Металлист
 12 3 2 7 13 - 18 11
15.
Рух Львов
 11 2 2 7 9 - 20 8
16.
Львов
 11 1 2 8 6 - 19 5
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Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 19 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Ворскла Сулейманов Таулан 11
Динамо Киев Ванат Владислав 8 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 9
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Львов Грисьо Максим 2 5
Металлист Ралюченко Андрей 1 6
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Где смотреть матч Александрия 0:0 Ингулец онлайн

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