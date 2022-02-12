Германия: Бундеслига 2 2021-2022
2:3
Конец матча
Стадион: Jahnstadion Regensburg
0:1
7' ГолАменийдо Этьенн
0:2
11' ПенальтиБургшталлер Гвидо
45' Желтая карточкаМайер Александер II
1:2
56' ГолАльберс Андреас
1:3
66' ГолКиере Даниэль-Кофи
2:3
73' ГолОтто Давид
76' Желтая карточкаКиере Даниэль-Кофи
84' Желтая карточкаПакарада Леарт
Ход матча
7'
11'
56'
1:2
66'
73'
2:3
84'
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 6
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 15
-
60 Владение мячом, % 40
20
Гувара
Леон
18
Медич
Яков
11
Диттген
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Гувара ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Кунц КевинВратарь
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фабер КонрадПолузащитник
-
14 Отто ДавидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Диттген МаксНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
История личных встреч
Ян
Санкт-Паули
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сингх Сарприт
|5
|0.23
|Безушков Макс
|5 (1)
|0.23
|Альберс Андреас
|4 (1)
|0.18
|Бесте Ян-Никлас
|3
|0.14
|Брайткройц Стив
|3
|0.14
|Гимбер Бенедикт
|3
|0.14
|Отто Давид
|3
|0.14
|Макридис Хараламбос
|3
|0.14
|Бухальфа Карло
|3
|0.14
|Кеннеди Скотт
|2
|0.09
|Калисканер Каан
|2
|0.09
|Звартс Йоэл
|2
|0.09
|Векессер Эрик
|1
|0.05
|Саллер Бенедикт
|1
|0.05
|Гувара Леон
|1
|0.05
|Фабер Конрад
|0
|0
|Эльведи Ян
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|16 (3)
|0.73
|Киере Даниэль-Кофи
|6
|0.27
|Диттген Макс
|4
|0.18
|Аменийдо Этьенн
|3
|0.14
|Макиенок Симон
|3
|0.14
|Пакарада Леарт
|2
|0.09
|Беккер Финн
|2
|0.09
|Бухтманн Кристофер
|2
|0.09
|Хартель Марсель
|1
|0.05
|Медич Яков
|1
|0.05
|Цандер Лука-Милан
|1
|0.05
|Джигала Адам
|1
|0.05
|Ирвайн Джексон
|1
|0.05
|Байфус Марцель
|1
|0.05
|Матанович Игорь
|0
|0
|Смит Эрик
|0
|0
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
Карточки
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|7
|0
|Саллер Бенедикт
|5
|0
|Сингх Сарприт
|5
|0
|Брайткройц Стив
|4
|0
|Бухальфа Карло
|4
|0
|Векессер Эрик
|3
|0
|Бесте Ян-Никлас
|3
|0
|Отто Давид
|1
|1
|Безушков Макс
|2
|0
|Мориц Кристоф
|1
|0
|Нахрайнер Себастьян
|1
|0
|Гувара Леон
|1
|0
|Майер Александер II
|1
|0
|Кеннеди Скотт
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0
|Смит Эрик
|4
|0
|Ирвайн Джексон
|3
|0
|Пакарада Леарт
|3
|0
|Хартель Марсель
|3
|0
|Киере Даниэль-Кофи
|3
|0
|Медич Яков
|3
|0
|Цирайс Филипп
|1
|1
|Джигала Адам
|2
|0
|Цандер Лука-Милан
|2
|0
|Диттген Макс
|1
|0
|Бенателли Рико
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Беккер Финн
|1
|0
|Аремю Афииз
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
17
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
5
19%
4
24%
1-15
2
7%
2
12%
16-30
4
15%
2
12%
31-45
5
19%
5
29%
29%
46-60
3
11%
3
18%
61-75
8
30%
30%
1
6%
76-90
Пропущено
22
22
7 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
14%
4
18%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
3
14%
4
18%
31-45
8
36%
2
9%
46-60
2
9%
6
27%
61-75
5
23%
3
14%
76-90
Забито
14
28
10 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
3
21%
6
21%
1-15
3
21%
4
14%
16-30
4
29%
3
11%
31-45
1
7%
3
11%
46-60
3
21%
6
21%
61-75
0
0%
6
21%
76-90
Пропущено
14
9
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
3
21%
2
22%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
36%
4
44%
61-75
4
29%
2
22%
76-90
Забито
41
45
21 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 14
3 Не забивали 4
8
20%
10
22%
1-15
5
12%
6
13%
16-30
8
20%
5
11%
31-45
6
15%
8
18%
46-60
6
15%
9
20%
61-75
8
20%
7
16%
76-90
Пропущено
36
31
11 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 17
3
8%
4
13%
1-15
2
6%
4
13%
16-30
6
17%
6
19%
31-45
9
25%
2
6%
46-60
7
19%
10
32%
61-75
9
25%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Ян
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Шальке 04 - Ян 2:1 Аугсбург - Ян 3:3 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Зандхаузен - Ян 0:3
Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Ян - Вердер 2:3 Хайденхайм - Ян 3:0 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Гамбург - Ян 4:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Ян - Ганза 2:3 Ингольштадт - Ян 0:3 Ян - Ганза 3:3 Ян - Ганновер 96 3:1 Падерборн - Ян 1:1 Ян - Карлсруэ 2:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Фортуна - Ян 1:1 Ян - Нюрнберг 2:2
Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2
Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|45 - 31
|41
|2.
|Вердер
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|43 - 30
|41
|3.
|Гамбург
|Заявка
|22
|10
|10
|2
|41 - 20
|40
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|45 - 27
|39
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|28 - 28
|37
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|42 - 25
|37
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|30 - 32
|33
|8.
|Падерборн
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|38 - 28
|32
|9.
|Ян
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|42 - 35
|31
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|30 - 34
|31
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|38 - 35
|29
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|22 - 30
|25
|13.
|Ганза
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 35
|24
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|16 - 30
|24
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|24 - 39
|23
|16.
|Фортуна
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|23 - 30
|20
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|19 - 42
|15
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|20 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 9
|26
|2.
|Гамбург
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|24 - 11
|24
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 10
|24
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 16
|20
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 18
|19
|6.
|Дармштадт
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|23 - 13
|19
|7.
|Вердер
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 10
|18
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 14
|17
|9.
|Ян
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|27 - 22
|17
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 16
|17
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|6 - 11
|12
|13.
|Падерборн
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 18
|10
|14.
|Ганза
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 23
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 15
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 20
|23
|2.
|Падерборн
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|23 - 10
|22
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|5.
|Зандхаузен
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 18
|17
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 18
|16
|7.
|Гамбург
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 9
|16
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 22
|15
|9.
|Ганза
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|10.
|Ян
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 18
|13
|13.
|Фортуна
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 19
|12
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 19
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 19
|7
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 25
|7