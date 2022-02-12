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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ян
2:3
Конец матча

Стадион:
Санкт-Паули
0'
0:1
7' Гол
Аменийдо Этьенн
0:2
11' Пенальти
Бургшталлер Гвидо
45' Желтая карточка
Майер Александер II
1:2
56' Гол
Альберс Андреас
1:3
66' Гол
Киере Даниэль-Кофи
2:3
73' Гол
Отто Давид
76' Желтая карточка
Киере Даниэль-Кофи
84' Желтая карточка
Пакарада Леарт
90'+7
1
Майер
Александер
II
6
Саллер
Бенедикт
23
Брайткройц
Стив
24
Кеннеди
Скотт
20
Гувара
Леон
5
Гимбер
Бенедикт
7
Безушков
Макс
27
Схипноски
Никлас
15
Сингх
Сарприт
19
Альберс
Андреас
22
Бухальфа
Карло
22
Василь
Никола
19
Цандер
Лука-Милан
4
Цирайс
Филипп
18
Медич
Яков
23
Пакарада
Леарт
8
Смит
Эрик
7
Ирвайн
Джексон
30
Хартель
Марсель
27
Аменийдо
Этьенн
9
Бургшталлер
Гвидо
11
Диттген
Макс
Ян
4-2-2-2
Санкт-Паули
4-1-2-1-2

История личных встреч

Ян
Санкт-Паули

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
2:0
Б2
3:0
Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
4:3
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
2:2
Б2
3:2
Б2
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сингх Сарприт 5 0.23
Безушков Макс 5 (1) 0.23
Альберс Андреас 4 (1) 0.18
Бесте Ян-Никлас 3 0.14
Брайткройц Стив 3 0.14
Гимбер Бенедикт 3 0.14
Отто Давид 3 0.14
Макридис Хараламбос 3 0.14
Бухальфа Карло 3 0.14
Кеннеди Скотт 2 0.09
Калисканер Каан 2 0.09
Звартс Йоэл 2 0.09
Векессер Эрик 1 0.05
Саллер Бенедикт 1 0.05
Гувара Леон 1 0.05
Фабер Конрад 0 0
Эльведи Ян 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 16 (3) 0.73
Киере Даниэль-Кофи 6 0.27
Диттген Макс 4 0.18
Аменийдо Этьенн 3 0.14
Макиенок Симон 3 0.14
Пакарада Леарт 2 0.09
Беккер Финн 2 0.09
Бухтманн Кристофер 2 0.09
Хартель Марсель 1 0.05
Медич Яков 1 0.05
Цандер Лука-Милан 1 0.05
Джигала Адам 1 0.05
Ирвайн Джексон 1 0.05
Байфус Марцель 1 0.05
Матанович Игорь 0 0
Смит Эрик 0 0
Лоуренс Джеймс 0 0

Карточки

Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 7 0
Саллер Бенедикт 5 0
Сингх Сарприт 5 0
Брайткройц Стив 4 0
Бухальфа Карло 4 0
Векессер Эрик 3 0
Бесте Ян-Никлас 3 0
Отто Давид 1 1
Безушков Макс 2 0
Мориц Кристоф 1 0
Нахрайнер Себастьян 1 0
Гувара Леон 1 0
Майер Александер II 1 0
Кеннеди Скотт 1 0
Калисканер Каан 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургшталлер Гвидо 4 0
Смит Эрик 4 0
Ирвайн Джексон 3 0
Пакарада Леарт 3 0
Хартель Марсель 3 0
Киере Даниэль-Кофи 3 0
Медич Яков 3 0
Цирайс Филипп 1 1
Джигала Адам 2 0
Цандер Лука-Милан 2 0
Диттген Макс 1 0
Бенателли Рико 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Беккер Финн 1 0
Аремю Афииз 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
17
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
5
19%
4
24%
1-15
2
7%
2
12%
16-30
4
15%
2
12%
31-45
5
19%
5
29%
29%
46-60
3
11%
3
18%
61-75
8
30%
30%
1
6%
76-90

Пропущено

22
22
7 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
14%
4
18%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
3
14%
4
18%
31-45
8
36%
2
9%
46-60
2
9%
6
27%
61-75
5
23%
3
14%
76-90

Забито

14
28
10 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
3
21%
6
21%
1-15
3
21%
4
14%
16-30
4
29%
3
11%
31-45
1
7%
3
11%
46-60
3
21%
6
21%
61-75
0
0%
6
21%
76-90

Пропущено

14
9
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
3
21%
2
22%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
36%
4
44%
61-75
4
29%
2
22%
76-90

Забито

41
45
21 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 14
3 Не забивали 4
8
20%
10
22%
1-15
5
12%
6
13%
16-30
8
20%
5
11%
31-45
6
15%
8
18%
46-60
6
15%
9
20%
61-75
8
20%
7
16%
76-90

Пропущено

36
31
11 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 17
3
8%
4
13%
1-15
2
6%
4
13%
16-30
6
17%
6
19%
31-45
9
25%
2
6%
46-60
7
19%
10
32%
61-75
9
25%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Ян
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Шальке 04 - Ян 2:1 Аугсбург - Ян 3:3 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Зандхаузен - Ян 0:3
Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Ян - Вердер 2:3 Хайденхайм - Ян 3:0 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Гамбург - Ян 4:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Ян - Ганза 2:3 Ингольштадт - Ян 0:3 Ян - Ганза 3:3 Ян - Ганновер 96 3:1 Падерборн - Ян 1:1 Ян - Карлсруэ 2:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Фортуна - Ян 1:1 Ян - Нюрнберг 2:2
Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2
Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 22 12 5 5 45 - 31 41
2. Вердер Заявка 22 12 5 5 43 - 30 41
3. Гамбург Заявка 22 10 10 2 41 - 20 40
4. Дармштадт Заявка 21 12 3 6 45 - 27 39
5. Хайденхайм Заявка 22 11 4 7 28 - 28 37
6. Шальке 04 Заявка 21 11 4 6 42 - 25 37
7. Нюрнберг Заявка 22 9 6 7 30 - 32 33
8. Падерборн Заявка 22 8 8 6 38 - 28 32
9. Ян Заявка 22 9 4 9 42 - 35 31
10. Хольштайн Киль Заявка 22 8 7 7 30 - 34 31
11. Карлсруэ Заявка 22 7 8 7 38 - 35 29
12. Динамо Дрезден Заявка 22 7 4 11 22 - 30 25
13. Ганза Заявка 22 6 6 10 26 - 35 24
14. Ганновер 96 Заявка 21 6 6 9 16 - 30 24
15. Зандхаузен Заявка 21 6 5 10 24 - 39 23
16. Фортуна Заявка 21 5 5 11 23 - 30 20
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 22 3 6 13 19 - 42 15
18. Ингольштадт Заявка 21 3 4 14 20 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 10 8 2 0 28 - 9 26
2. Гамбург Заявка 12 6 6 0 24 - 11 24
3. Хайденхайм Заявка 11 7 3 1 18 - 10 24
4. Шальке 04 Заявка 11 6 2 3 26 - 16 20
5. Карлсруэ Заявка 12 5 4 3 24 - 18 19
6. Дармштадт Заявка 10 6 1 3 23 - 13 19
7. Вердер Заявка 10 5 3 2 19 - 10 18
8. Нюрнберг Заявка 11 5 2 4 15 - 14 17
9. Ян Заявка 12 5 2 5 27 - 22 17
10. Хольштайн Киль Заявка 11 5 2 4 14 - 16 17
11. Динамо Дрезден Заявка 10 5 1 4 14 - 11 16
12. Ганновер 96 Заявка 10 3 3 4 6 - 11 12
13. Падерборн Заявка 12 2 4 6 15 - 18 10
14. Ганза Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 2 2 8 10 - 23 8
16. Фортуна Заявка 10 1 4 5 12 - 15 7
17. Ингольштадт Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
18. Зандхаузен Заявка 10 1 3 6 8 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 12 7 2 3 24 - 20 23
2. Падерборн Заявка 10 6 4 0 23 - 10 22
3. Дармштадт Заявка 11 6 2 3 22 - 14 20
4. Шальке 04 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
5. Зандхаузен Заявка 11 5 2 4 16 - 18 17
6. Нюрнберг Заявка 11 4 4 3 15 - 18 16
7. Гамбург Заявка 10 4 4 2 17 - 9 16
8. Санкт-Паули Заявка 12 4 3 5 17 - 22 15
9. Ганза Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
10. Ян Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
11. Хольштайн Киль Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
12. Хайденхайм Заявка 11 4 1 6 10 - 18 13
13. Фортуна Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
14. Ганновер 96 Заявка 11 3 3 5 10 - 19 12
15. Карлсруэ Заявка 10 2 4 4 14 - 17 10
16. Динамо Дрезден Заявка 12 2 3 7 8 - 19 9
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 1 4 5 9 - 19 7
18. Ингольштадт Заявка 11 2 1 8 12 - 25 7
Где смотреть матч Ян 2:3 Санкт-Паули онлайн


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