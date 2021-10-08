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Аргентина: Лига професьональ 2021

Унион Санта-Фе
1:2
Конец матча
Атлетико Платенсе
0'
0:1
18' Гол
Matias Tissera
31' Желтая карточка
Hernan Lamberti
71' Желтая карточка
Корвалан Клаудио
86' Желтая карточка
Мансилья Брайан
0:2
88' Гол
Kevin Lomonaco
1:2
90' Гол
Juan Manuel Garcia
90'+6
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
16
Federico
Vera
2
Franco
Calderon
22
Emanuel
Britez
3
Корвалан
Клаудио
8
Enzo
Roldan
30
Juan
Ignacio
Nardoni
19
Mauro
Pitton
15
Gaston
Gonzalez2
23
Mauro
Luna
Diale
9
Фернандо
Андре
Маркес
22
Охеда
Луис
17
Cristian
Marcial
2
Nahuel
Iribarren
6
Luciano
Leonel
Recalde
3
Juan
Infante
21
Ivan
Gomez
5
Hernan
Lamberti
11
Facundo
Russo
35
Бертоло
Николас
9
Мансилья
Брайан
7
Matias
Tissera
Унион Санта-Фе
4-4-2
Атлетико Платенсе
4-2-3-1

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Атлетико Платенсе

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

НБ
2:1
НБ
1:2
НБ
1:2
НБ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gaston Gonzalez2 2 0.13
Juan Manuel Garcia 2 0.13
Фернандо Андре Маркес 2 0.13
Mauro Luna Diale 2 0.13
Nicolas Cordero 2 (1) 0.13
Martin Ezequiel Canete 1 0.07
Cristian Insaurralde 1 0.07
Emanuel Britez 1 0.07
Lucas Esquivel 1 0.07
Federico Vera 0 0
Juan Ignacio Nardoni 0 0
Enzo Roldan 0 0
Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Tissera 4 0.27
Augusto Schott 3 0.2
Мансилья Брайан 3 (1) 0.2
Куручет Факундо 2 0.13
Mauro Bogado 1 (1) 0.07
Бертоло Николас 1 0.07
Lucas Acevedo 1 0.07
Kevin Lomonaco 1 0.07
Ivan Gomez 0 0
Nicolas Zalazar 0 0
Florian Monzon 0 0
Franco Baldassarra 0 0
Facundo Russo 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корвалан Клаудио 5 0
Emanuel Britez 3 1
Juan Portillo 3 0
Martin Ezequiel Canete 3 0
Franco Calderon 1 1
Lucas Esquivel 1 1
Juan Manuel Garcia 2 0
Juan Ignacio Nardoni 2 0
Nicolas Penailillo 1 0
Cristian Insaurralde 1 0
Marco Borgnino 1 0
Nicolas Cordero 1 0
Daniel Juarez 1 0
Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мансилья Брайан 5 0
Hernan Lamberti 4 0
Facundo Cardozo 4 0
Augusto Schott 4 0
Mauro Bogado 2 0
Ivan Gomez 2 0
Matias Tissera 2 0
Pablo Gerzel 2 0
Де Оливера Хорхе 0 1
Бертоло Николас 1 0
Куручет Факундо 1 0
Lucas Acevedo 1 0
Franco Baldassarra 1 0
Tiago Palacios 1 0
Nadir Zeineddin 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
11%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
22%
3
27%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
3
33%
3
27%
76-90

Пропущено

9
13
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
11%
0
0%
1-15
4
44%
4
31%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
22%
4
31%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
40%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
2
18%
2
29%
61-75
2
18%
2
29%
76-90

Забито

15
16
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
7%
1
6%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
3
20%
5
31%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
4
27%
3
19%
76-90

Пропущено

20
20
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
3
15%
0
0%
1-15
5
25%
5
25%
16-30
2
10%
1
5%
31-45
4
20%
5
25%
46-60
2
10%
3
15%
61-75
4
20%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Касерос 0:2
Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Унион Санта-Фе - Аргентинос Хуниорс 1:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2 Уракан - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 4:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 0:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 4:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 3:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:1
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Касерос - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1
Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:1 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Касерос - Атлетико Платенсе 2:0 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:2 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 2:4 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 14 9 3 2 28 - 11 30
2. Тальерес Кордоба 14 9 2 3 22 - 13 29
3. Ланус 14 8 2 4 24 - 20 26
4. Эстудиантес Касерос 1:1 15 7 5 3 23 - 14 26
5. Индепендьенте Авельянеда 14 6 5 3 16 - 13 23
6. Уракан 15 5 7 3 12 - 9 22
7. Велес Сарсфилд 14 5 6 3 20 - 11 21
8. Годой Крус 14 6 3 5 25 - 20 21
9. Аргентинос Хуниорс 14 5 6 3 12 - 8 21
10. Бока Хуниорс 14 5 6 3 12 - 10 21
11. Колон 14 5 5 4 10 - 15 20
12. Расинг Авельянеда 14 4 7 3 11 - 7 19
13. Дефенса и Хустисия 14 4 6 4 16 - 12 18
14. Унион Санта-Фе 15 5 3 7 15 - 20 18
15. Химнасия Ла-Плата 14 4 5 5 11 - 15 17
16. Росарио Сентраль 1:1 15 5 2 8 19 - 20 17
17. Сан-Лоренсо 14 4 5 5 12 - 15 17
18. Сармиенто 14 4 4 6 12 - 16 16
19. Атлетико Тукуман 14 4 4 6 12 - 18 16
20. Ньюэллс Олд Бойз 14 4 4 6 16 - 21 16
21. Атлетико Платенсе 15 3 7 5 17 - 19 16
22. Патронато Парана 14 3 6 5 10 - 14 15
23. Банфилд 14 2 8 4 10 - 13 14
24. Альдосиви 14 4 1 9 16 - 26 13
25. Арсенал Саранди 14 2 5 7 6 - 20 11
26. Сентраль Кордоба Росарио 15 2 5 8 15 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 8 5 2 1 14 - 5 17
2. Тальерес Кордоба 6 5 1 0 12 - 2 16
3. Велес Сарсфилд 8 4 3 1 18 - 7 15
4. Дефенса и Хустисия 7 4 2 1 14 - 7 14
5. Ланус 8 4 2 2 14 - 11 14
6. Химнасия Ла-Плата 8 3 4 1 6 - 4 13
7. Эстудиантес Касерос 1:1 7 3 3 1 10 - 4 12
8. Колон 7 3 3 1 6 - 6 12
9. Уракан 8 3 3 2 7 - 5 12
10. Годой Крус 8 3 3 2 14 - 10 12
11. Аргентинос Хуниорс 6 3 2 1 8 - 4 11
12. Сан-Лоренсо 6 3 2 1 8 - 4 11
13. Индепендьенте Авельянеда 7 3 2 2 7 - 5 11
14. Атлетико Тукуман 7 2 4 1 6 - 4 10
15. Расинг Авельянеда 7 2 4 1 5 - 3 10
16. Сармиенто 7 3 1 3 6 - 6 10
17. Ньюэллс Олд Бойз 7 3 1 3 11 - 12 10
18. Арсенал Саранди 7 2 4 1 5 - 6 10
19. Унион Санта-Фе 8 3 1 4 10 - 8 10
20. Бока Хуниорс 6 2 3 1 3 - 3 9
21. Патронато Парана 6 2 3 1 5 - 3 9
22. Росарио Сентраль 1:1 7 3 0 4 9 - 7 9
23. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 12 - 15 8
24. Атлетико Платенсе 7 1 4 2 5 - 7 7
25. Альдосиви 8 2 0 6 9 - 16 6
26. Банфилд 6 1 2 3 6 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Касерос 1:1 8 4 2 2 13 - 10 14
2. Ривер Плейт 6 4 1 1 14 - 6 13
3. Тальерес Кордоба 8 4 1 3 10 - 11 13
4. Ланус 6 4 0 2 10 - 9 12
5. Индепендьенте Авельянеда 7 3 3 1 9 - 8 12
6. Бока Хуниорс 8 3 3 2 9 - 7 12
7. Уракан 7 2 4 1 5 - 4 10
8. Аргентинос Хуниорс 8 2 4 2 4 - 4 10
9. Годой Крус 6 3 0 3 11 - 10 9
10. Расинг Авельянеда 7 2 3 2 6 - 4 9
11. Атлетико Платенсе 8 2 3 3 12 - 12 9
12. Банфилд 8 1 6 1 4 - 5 9
13. Колон 7 2 2 3 4 - 9 8
14. Унион Санта-Фе 7 2 2 3 5 - 12 8
15. Росарио Сентраль 1:1 8 2 2 4 10 - 13 8
16. Альдосиви 6 2 1 3 7 - 10 7
17. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 2 - 4 6
18. Сармиенто 7 1 3 3 6 - 10 6
19. Атлетико Тукуман 7 2 0 5 6 - 14 6
20. Ньюэллс Олд Бойз 7 1 3 3 5 - 9 6
21. Сан-Лоренсо 8 1 3 4 4 - 11 6
22. Патронато Парана 8 1 3 4 5 - 11 6
23. Дефенса и Хустисия 7 0 4 3 2 - 5 4
24. Химнасия Ла-Плата 6 1 1 4 5 - 11 4
25. Сентраль Кордоба Росарио 7 0 3 4 3 - 7 3
26. Арсенал Саранди 7 0 1 6 1 - 14 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
2. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
3. Ланус Лопес Хосе Мануэль 8 0 1
4. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
5. Ривер Плейт Альварес Хулиан 7 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 5 1
3. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 5 1
4. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
5. Уракан Lucas Merolla 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Эрнан Ламберти получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Матиас Тиссера бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Унион Санта-Фе 1:2 Атлетико Платенсе онлайн




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