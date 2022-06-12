2:0
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаPier Barrios
36' Красная карточкаЧанкалай Томас
44' Желтая карточкаFranco Negri
1:0
53' ГолSalomon Rodriguez
55' Желтая карточкаNelson Acevedo
64' Вторая желтая карточкаFranco Negri
65' Желтая карточкаSalomon Rodriguez
2:0
71' ГолSalomon Rodriguez
90'+6
Ход матча
10'
36'
44'
53'
55'
64'
68'
71'
31
Franco
Negri
11
Martin
Ojeda
34
Мура
Факундо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Franco NegriЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Juan PintadoПолузащитник
-
-
-
-
-
-
35 Matias Soria
-
-
36 Bruno Sosa
-
Главный тренер: Sergio Gomez
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
14 Maico Quiroz
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
История личных встреч
Годой Крус
Расинг Авельянеда
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
22 матча
31.8%
13.6%
54.6%
7 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Salomon Rodriguez
|2
|1
|Gonzalo Abrego
|1
|0.5
|Matias Ramirez
|0
|0
|Martin Ojeda
|0
|0
|Tadeo Allende
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan David Gomez
|1
|0.5
|Чанкалай Томас
|1
|0.5
|Enzo Copetti
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Franco Negri
|1
|1
|Pier Barrios
|1
|0
|Nelson Acevedo
|1
|0
|Matias Ramirez
|1
|0
|Gianluca Ferrari
|1
|0
|Salomon Rodriguez
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чанкалай Томас
|1
|1
|Инсуа Эмилиано
|1
|0
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0
|Gonzalo Piovi
|1
|0
|Кардона Эдвин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Тристан Суарес 2:0 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 1:0
Годой Крус - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 3:3 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Уракан - Годой Крус 1:3 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Колон - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:3
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0
Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Расинг Авельянеда - Химназия и Тиро 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Тигре
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Уракан
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Сармиенто
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Ланус
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|17.
|Колон
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|18.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|19.
|Барракас Централь
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|20.
|Ривер Плейт
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|21.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|24.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|25.
|Банфилд
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|27.
|Патронато Парана
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|28.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Годой Крус
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Уракан
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Сармиенто
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Тигре
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|17.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|20.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|21.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|22.
|Патронато Парана
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Тигре
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Атлетико Платенсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Тальерес Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|21.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|22.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|23.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|27.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|Патронато Парана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0