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Аргентина: Лига професьональ

2022
Годой Крус
2:0
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
10' Желтая карточка
Pier Barrios
36' Красная карточка
Чанкалай Томас
44' Желтая карточка
Franco Negri
1:0
53' Гол
Salomon Rodriguez
55' Желтая карточка
Nelson Acevedo
64' Вторая желтая карточка
Franco Negri
65' Желтая карточка
Salomon Rodriguez
68' Желтая карточка
2:0
71' Гол
Salomon Rodriguez
90'+6
50
Родригес
Диего
II
28
Elias
Sebastian
Lopez
22
Gianluca
Ferrari
2
Pier
Barrios
24
Guillermo
Luis
Ortiz
31
Franco
Negri
33
Ezequiel
Bullaude
5
Nelson
Acevedo
32
Gonzalo
Abrego
11
Martin
Ojeda
20
Salomon
Rodriguez
1
Gaston
Gomez
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
48
Инсуа
Эмилиано
33
Gonzalo
Piovi
19
Leonel
Ariel
Miranda
29
Морено
Анибал
11
Jonathan
David
Gomez
10
Matias
Rojas
II
9
Enzo
Copetti
28
Чанкалай
Томас
Годой Крус
5-4-1
Расинг Авельянеда
4-3-3

История личных встреч

Годой Крус
Расинг Авельянеда

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

22 матча

31.8%
13.6%
54.6%
7 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

ЛП
2:1
К
3:3
ЛП
2:4
КДМЭП
6:1
С
3:1
С
3:0
С
1:2
П
2:1
П
1:2
П
1:0
П
2:1
П
2:0
П
1:1
П
0:1
ПА
1:0
ПА
3:0
ПА
2:3
ПА
1:1
ПА
0:0
ПА
3:1
ПА
1:0
ПА
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Salomon Rodriguez 2 1
Gonzalo Abrego 1 0.5
Matias Ramirez 0 0
Martin Ojeda 0 0
Tadeo Allende 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan David Gomez 1 0.5
Чанкалай Томас 1 0.5
Enzo Copetti 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Franco Negri 1 1
Pier Barrios 1 0
Nelson Acevedo 1 0
Matias Ramirez 1 0
Gianluca Ferrari 1 0
Salomon Rodriguez 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чанкалай Томас 1 1
Инсуа Эмилиано 1 0
Leonel Ariel Miranda 1 0
Gonzalo Piovi 1 0
Кардона Эдвин 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Тристан Суарес 2:0 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 1:0
Годой Крус - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 3:3 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Уракан - Годой Крус 1:3 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Колон - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:3
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0
Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Расинг Авельянеда - Химназия и Тиро 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Тигре 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Годой Крус 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Аргентинос Хуниорс 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Расинг Авельянеда 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Уракан 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Сармиенто 2 1 0 1 1 - 2 3
14. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Ланус 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 1 - 1 2
17. Колон 2 0 2 0 3 - 3 2
18. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 1 - 1 2
19. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
20. Ривер Плейт 2 0 2 0 0 - 0 2
21. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
22. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
23. Арсенал Саранди 2 0 1 1 1 - 2 1
24. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 3 - 4 1
25. Банфилд 2 0 1 1 1 - 2 1
26. Росарио Сентраль 2 0 1 1 0 - 2 1
27. Патронато Парана 2 0 1 1 1 - 3 1
28. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Индепендьенте Авельянеда 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Уракан 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Сармиенто 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Эстудиантес Ла Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Тигре 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Колон 1 0 1 0 2 - 2 1
17. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
19. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
20. Арсенал Саранди 1 0 1 0 0 - 0 1
21. Росарио Сентраль 1 0 1 0 0 - 0 1
22. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
23. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
24. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Сентраль Кордоба Росарио 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Эстудиантес Ла Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Ланус 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Унион Санта-Фе 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Тальерес Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
21. Арсенал Саранди 1 0 0 1 1 - 2 0
22. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
23. Аргентинос Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Альдосиви 1 0 0 1 1 - 2 0
25. Расинг Авельянеда 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Уракан 1 0 0 1 0 - 2 0
27. Росарио Сентраль 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Патронато Парана 1 0 0 1 0 - 2 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      53'
      Г О О О О Л - Salomon Rodriguez бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      44'
      Франко Негри получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      УДАЛЕНИЕ! - Чанкалай Томас увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Желтая карточка
      35'
      Чанкалай Томас получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      10'
      Пьер Барриос получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Годой Крус 2:0 Расинг Авельянеда онлайн

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