Стадион: Френдс Арена Зрители: 21202
0'
23' Желтая карточкаЛарссон Себастьян
0:1
40' ГолSilas Nwankwo
61' Желтая карточкаГустафссон Виктор
64' Желтая карточкаОума Эрик
90' Желтая карточкаHenry Atola
90' Желтая карточкаГуставссон Йеспер
90'+7
Ход матча
40'
0:1
64'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 17
-
60 Владение мячом, % 40
25
Оума
Эрик
15
Кричак
Иван
11
Штоль
Адам
26
Перссон
Ноа
10
Моро
Мамудо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Ринг ЭрикПолузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
-
-
-
-
30 Henry Atola
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Перссон НоаПолузащитник
-
10 Моро МамудоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
История личных встреч
АИК
Мьельбю
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
15 матчей
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
20%
73.3%
6.7%
3 победы 11 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бауи Набиль
|4
|0.31
|Ларссон Себастьян
|4 (4)
|0.31
|Ларссон Джордан
|3
|0.23
|Милошевич Александер
|2
|0.15
|Оума Эрик
|1
|0.08
|Стефанелли Николас
|1
|0.08
|Айяри Ясин
|1
|0.08
|Amar Abdirahman Ahmed
|1
|0.08
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Бьорнстрем Аксель
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Silas Nwankwo
|5
|0.42
|Моро Мамудо
|2
|0.17
|Лёфквист Дэвид
|2 (1)
|0.17
|Густавссон Йеспер
|1
|0.08
|Йоханссон Херман
|1
|0.08
|Грасия Карлос
|1
|0.08
|Видесхейм-Пауль Расмус
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Себастьян
|4
|0
|Милошевич Александер
|4
|0
|Оума Эрик
|4
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|3
|0
|Бьорнстрем Аксель
|3
|0
|Нордфельдт Кристоффер
|2
|0
|Хуссейн Билаль
|2
|0
|Айяри Ясин
|2
|0
|Люстиг Микаэль
|1
|0
|Бауи Набиль
|1
|0
|Яношевич Будимир
|1
|0
|Jesper Ceesay
|1
|0
|Henry Atola
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лёфквист Дэвид
|3
|0
|Кричак Иван
|3
|0
|Йоханссон Херман
|3
|0
|Otto Rosengren
|3
|0
|Густавссон Йеспер
|2
|0
|Magnus Woerts
|2
|0
|Густафссон Виктор
|2
|0
|Грасия Карлос
|2
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Моро Мамудо
|1
|0
|Халити Йетмир
|1
|0
|Эйле Ноа
|1
|0
|Мёрфельт Альбин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
10
10
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
3
30%
61-75
2
20%
4
40%
76-90
Пропущено
12
3
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
4
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
33%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
17
13
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
4
24%
2
15%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
4
24%
4
31%
61-75
3
18%
4
31%
76-90
Пропущено
16
9
12 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 6
4
25%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
6
38%
2
22%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
1
6%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дегерфорс - АИК 1:1 АИК - Эребру 3:2 Мольде - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 1:2
АИК - Сириус 2:2 Хаммарбю - АИК 3:3 АИК - Мальмё 2:0 АИК - Гётеборг 1:0 Сундсвалль - АИК 0:2 АИК - Юргорден 1:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Мальмё - АИК 3:0 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - АИК 4:2 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Мальмё - АИК 3:2 АИК - Эребру 1:1 Эскилсминне - АИК 0:4 АИК - Сандвикен Берген 2:2 АИК - Эргрюте 2:0
Мьельбю
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Кальмар 1:1 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1
Мальмё - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:1 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Кристиансунд - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Кёге 3:2 Мьельбю - Олимпик Линденген 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|11
|7
|3
|1
|24 - 16
|24
|2.
|АИК
|13
|7
|3
|3
|18 - 15
|24
|3.
|Хаммарбю
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|4.
|Юргорден
|12
|6
|3
|3
|25 - 10
|21
|5.
|Мальмё
|13
|6
|3
|4
|14 - 12
|21
|6.
|Кальмар
|12
|6
|2
|4
|15 - 10
|20
|7.
|Мьельбю
|12
|5
|4
|3
|12 - 10
|19
|8.
|Эльфсборг
|11
|5
|3
|3
|23 - 12
|18
|9.
|Гётеборг
|11
|5
|2
|4
|13 - 11
|17
|10.
|Норрчёпинг
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|11.
|Сириус
|11
|4
|2
|5
|13 - 19
|14
|12.
|Вернаму
|11
|3
|3
|5
|11 - 13
|12
|13.
|Варберг БоИС
|11
|3
|2
|6
|8 - 19
|11
|14.
|Сундсвалль
|12
|3
|0
|9
|13 - 30
|9
|15.
|Дегерфорс
|11
|2
|1
|8
|9 - 24
|7
|16.
|Хельсинборг
|13
|1
|3
|9
|11 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|7
|5
|1
|1
|8 - 3
|16
|2.
|Юргорден
|6
|5
|1
|0
|19 - 4
|16
|3.
|Эльфсборг
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|4.
|Мальмё
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|5.
|Хеккен
|5
|4
|0
|1
|14 - 9
|12
|6.
|Кальмар
|6
|4
|0
|2
|7 - 3
|12
|7.
|Хаммарбю
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|8.
|Мьельбю
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|9.
|Сириус
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|10.
|Сундсвалль
|7
|3
|0
|4
|10 - 16
|9
|11.
|Норрчёпинг
|5
|2
|2
|1
|10 - 5
|8
|12.
|Гётеборг
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|13.
|Вернаму
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|14.
|Варберг БоИС
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|15.
|Хельсинборг
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Дегерфорс
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|6
|3
|3
|0
|10 - 7
|12
|2.
|Хаммарбю
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|3.
|Гётеборг
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|4.
|Мальмё
|7
|2
|2
|3
|4 - 8
|8
|5.
|Кальмар
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|6.
|АИК
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|7.
|Норрчёпинг
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Мьельбю
|6
|2
|1
|3
|3 - 6
|7
|9.
|Сириус
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|10.
|Эльфсборг
|5
|1
|2
|2
|9 - 6
|5
|11.
|Юргорден
|6
|1
|2
|3
|6 - 6
|5
|12.
|Вернаму
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|13.
|Варберг БоИС
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|14.
|Дегерфорс
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|15.
|Хельсинборг
|6
|0
|1
|5
|6 - 11
|1
|16.
|Сундсвалль
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
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