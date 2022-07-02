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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион: Зрители: 21202
АИК
0:1
Конец матча
Мьельбю
0'
23' Желтая карточка
Ларссон Себастьян
0:1
40' Гол
Silas Nwankwo
61' Желтая карточка
Густафссон Виктор
64' Желтая карточка
Оума Эрик
90' Желтая карточка
Henry Atola
90' Желтая карточка
Густавссон Йеспер
90'+7
15
Нордфельдт
Кристоффер
33
Люстиг
Микаэль
4
Папаяннопулос
Сотирис
5
Милошевич
Александер
25
Оума
Эрик
9
Стефанелли
Николас
8
Хуссейн
Билаль
7
Ларссон
Себастьян
20
Zachary
Elbouzedi
22
Мбунга-Кимпиока
Бенджамин
18
Amar
Abdirahman
Ahmed
35
Бролин
Самуэль
15
Кричак
Иван
17
Грасия
Карлос
5
Халити
Йетмир
11
Штоль
Адам
7
Густафссон
Виктор
22
Густавссон
Йеспер
12
Лёфквист
Дэвид
26
Перссон
Ноа
10
Моро
Мамудо
31
Silas
Nwankwo
АИК
4-3-3
Мьельбю
3-5-2

История личных встреч

АИК
Мьельбю

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

20%
73.3%
6.7%
3 победы 11 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

А
0:0
А
2:2
А
1:0
А
3:1
А
1:0
А
2:1
А
2:3
А
0:0
А
0:1
А
0:0
А
0:2
А
3:0
А
0:0
А
0:0
ШК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бауи Набиль 4 0.31
Ларссон Себастьян 4 (4) 0.31
Ларссон Джордан 3 0.23
Милошевич Александер 2 0.15
Оума Эрик 1 0.08
Стефанелли Николас 1 0.08
Айяри Ясин 1 0.08
Amar Abdirahman Ahmed 1 0.08
Хуссейн Билаль 0 0
Бьорнстрем Аксель 0 0
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Silas Nwankwo 5 0.42
Моро Мамудо 2 0.17
Лёфквист Дэвид 2 (1) 0.17
Густавссон Йеспер 1 0.08
Йоханссон Херман 1 0.08
Грасия Карлос 1 0.08
Видесхейм-Пауль Расмус 0 0
Эйле Ноа 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Себастьян 4 0
Милошевич Александер 4 0
Оума Эрик 4 0
Папаяннопулос Сотирис 3 0
Бьорнстрем Аксель 3 0
Нордфельдт Кристоффер 2 0
Хуссейн Билаль 2 0
Айяри Ясин 2 0
Люстиг Микаэль 1 0
Бауи Набиль 1 0
Яношевич Будимир 1 0
Jesper Ceesay 1 0
Henry Atola 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лёфквист Дэвид 3 0
Кричак Иван 3 0
Йоханссон Херман 3 0
Otto Rosengren 3 0
Густавссон Йеспер 2 0
Magnus Woerts 2 0
Густафссон Виктор 2 0
Грасия Карлос 2 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Штоль Адам 1 0
Моро Мамудо 1 0
Халити Йетмир 1 0
Эйле Ноа 1 0
Мёрфельт Альбин 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
3
30%
61-75
2
20%
4
40%
76-90

Пропущено

12
3
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
4
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
33%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

17
13
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
4
24%
2
15%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
4
24%
4
31%
61-75
3
18%
4
31%
76-90

Пропущено

16
9
12 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 6
4
25%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
6
38%
2
22%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
1
6%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дегерфорс - АИК 1:1 АИК - Эребру 3:2 Мольде - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 1:2
АИК - Сириус 2:2 Хаммарбю - АИК 3:3 АИК - Мальмё 2:0 АИК - Гётеборг 1:0 Сундсвалль - АИК 0:2 АИК - Юргорден 1:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Мальмё - АИК 3:0 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - АИК 4:2 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Мальмё - АИК 3:2 АИК - Эребру 1:1 Эскилсминне - АИК 0:4 АИК - Сандвикен Берген 2:2 АИК - Эргрюте 2:0
Мьельбю
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Кальмар 1:1 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1
Мальмё - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:1 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Кристиансунд - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Кёге 3:2 Мьельбю - Олимпик Линденген 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 11 7 3 1 24 - 16 24
2. АИК 13 7 3 3 18 - 15 24
3. Хаммарбю 11 6 3 2 21 - 10 21
4. Юргорден 12 6 3 3 25 - 10 21
5. Мальмё 13 6 3 4 14 - 12 21
6. Кальмар 12 6 2 4 15 - 10 20
7. Мьельбю 12 5 4 3 12 - 10 19
8. Эльфсборг 11 5 3 3 23 - 12 18
9. Гётеборг 11 5 2 4 13 - 11 17
10. Норрчёпинг 11 4 3 4 15 - 13 15
11. Сириус 11 4 2 5 13 - 19 14
12. Вернаму 11 3 3 5 11 - 13 12
13. Варберг БоИС 11 3 2 6 8 - 19 11
14. Сундсвалль 12 3 0 9 13 - 30 9
15. Дегерфорс 11 2 1 8 9 - 24 7
16. Хельсинборг 13 1 3 9 11 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 7 5 1 1 8 - 3 16
2. Юргорден 6 5 1 0 19 - 4 16
3. Эльфсборг 6 4 1 1 14 - 6 13
4. Мальмё 6 4 1 1 10 - 4 13
5. Хеккен 5 4 0 1 14 - 9 12
6. Кальмар 6 4 0 2 7 - 3 12
7. Хаммарбю 6 3 3 0 12 - 6 12
8. Мьельбю 6 3 3 0 9 - 4 12
9. Сириус 5 3 0 2 6 - 6 9
10. Сундсвалль 7 3 0 4 10 - 16 9
11. Норрчёпинг 5 2 2 1 10 - 5 8
12. Гётеборг 5 2 2 1 7 - 5 8
13. Вернаму 5 2 2 1 4 - 2 8
14. Варберг БоИС 5 2 1 2 4 - 6 7
15. Хельсинборг 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Дегерфорс 6 1 1 4 4 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 6 3 3 0 10 - 7 12
2. Хаммарбю 5 3 0 2 9 - 4 9
3. Гётеборг 6 3 0 3 6 - 6 9
4. Мальмё 7 2 2 3 4 - 8 8
5. Кальмар 6 2 2 2 8 - 7 8
6. АИК 6 2 2 2 10 - 12 8
7. Норрчёпинг 6 2 1 3 5 - 8 7
8. Мьельбю 6 2 1 3 3 - 6 7
9. Сириус 6 1 2 3 7 - 13 5
10. Эльфсборг 5 1 2 2 9 - 6 5
11. Юргорден 6 1 2 3 6 - 6 5
12. Вернаму 6 1 1 4 7 - 11 4
13. Варберг БоИС 6 1 1 4 4 - 13 4
14. Дегерфорс 5 1 0 4 5 - 11 3
15. Хельсинборг 6 0 1 5 6 - 11 1
16. Сундсвалль 5 0 0 5 3 - 14 0
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  • 49'
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    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Silas Nwankwo бьет в цель!
    • Желтая карточка
      23'
      Ларссон Себастьян получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч АИК 0:1 Мьельбю онлайн

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