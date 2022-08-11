Стадион: Тодор Проески
0'
9' Желтая карточкаРамадани Решат
1:0
22' ПенальтиХасани Феран
1:1
56' ГолАйяри Ясин
60' Желтая карточкаШала Аденис
73' Желтая карточкаОума Эрик
75' Желтая карточкаЛарссон Себастьян
86' Желтая карточкаДита Бруно
86' Желтая карточкаСтефанелли Николас
95' Желтая карточкаБьорнстрем Аксель
100' Желтая карточкаГонсалвес Вагнер
112' Желтая карточкаКоллинс Шичендже
120' Желтая карточкаСтояновски Влатко
2 3
2:2
2:2
2:3
3:4
3:4
3:4
Ход матча
22'
1:0
56'
1:1
60'
73'
86'
91'
100'
112'
120'
121'
121'
121'
2:2
121'
2:2
121'
121'
2:3
121'
121'
3:4
121'
3:4
121'
3:4
Пен
2:3
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 5
-
9 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 19
-
5 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
17
Шала
Аденис
22
Дита
Бруно
10
Хасани
Феран
11
Гури
Синдри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Шала АденисЗащитник
-
22 Дита БруноПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хасани ФеранПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гури СиндриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Рамани ФератВратарь
-
26 Вондра ЯнЗащитник
-
15 Садриу ЛеардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Велия БашкимПолузащитник
-
21 Биляли СабитПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Artim Sakiri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Ринг ЭрикЗащитник
-
24 Сисей ЙесперПолузащитник
-
18 Ахмед АмарПолузащитник
-
30 Атола ГенриНападающий
-
-
-
Главный тренер: Гжелак Бартош
История личных встреч
Шкендия
АИК
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шкендия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хасани Феран
|2 (1)
|0.33
|Гури Синдри
|2
|0.33
|Дориев Люпцхе
|2
|0.33
|Нафиу Вальмир
|1
|0.17
|Бейтулаи Эгзон
|1
|0.17
|Рамадани Флорент
|1
|0.17
|Шала Аденис
|1
|0.17
|Элези Дашмир
|0
|0
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларссон Себастьян
|1
|0.25
|Мендес Юсафат
|1
|0.25
|Гвидетти Йон
|1
|0.25
|Стефанелли Николас
|1
|0.25
|Бьорнстрем Аксель
|1
|0.25
|Айяри Ясин
|1
|0.25
|Папаяннопулос Сотирис
|0
|0
|Оума Эрик
|0
|0
|Хуссейн Билаль
|0
|0
Карточки
Шкендия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стояновски Влатко
|2
|0
|Дита Бруно
|2
|0
|Хасани Феран
|1
|0
|Незири Меджит
|1
|0
|Бейтулаи Эгзон
|1
|0
|Садриу Леард
|1
|0
|Рамадани Флорент
|1
|0
|Гонсалвес Вагнер II
|1
|0
|Шала Аденис
|1
|0
|Рамадани Решат
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оума Эрик
|3
|0
|Ларссон Себастьян
|2
|0
|Коллинс Шичендже
|2
|0
|Бауи Набиль
|1
|0
|Гвидетти Йон
|1
|0
|Милошевич Александер
|1
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0
|Стефанелли Николас
|1
|0
|Хуссейн Билаль
|1
|0
|Бьорнстрем Аксель
|1
|0
|Ринг Эрик
|1
|0
|Ахмед Амар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
3
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
10
6
8 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
3
30%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
14%
2
40%
1-15
2
29%
2
40%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шкендия
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
АИК - Шкендия 1:1 Шкендия - ФК Валмиера 3:1 ФК Валмиера - Шкендия 1:2 Арарат - Шкендия 2:2
Шкендия - Арарат 2:0 Динамо Загреб - Шкендия 3:0 Струга Трим-Лум - Шкендия 1:1 Шкендия - Шкупи 0:0 Академия Пандев - Шкендия 4:2 Шкендия - Работнички 1:0 Шкендия - Македония Джёрче Петров 3:1 Брегалница - Шкендия 0:0 Шкендия - Ренова 1:1 Пелистер - Шкендия 0:2 Шкендия - Борец 0:0 Скопье - Шкендия 0:2 Шкендия - Тиквеш 2:1 Работнички - Шкендия 2:1 Шкендия - Академия Пандев 0:0 Борец - Шкендия 0:3
АИК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кальмар - АИК 1:0 АИК - Шкендия 1:1 АИК - Ворскла 2:0 Вернаму - АИК 2:3
Ворскла - АИК 3:2 АИК - Кальмар 1:0 Эльфсборг - АИК 2:2 АИК - Мьельбю 0:1 Дегерфорс - АИК 1:1 АИК - Эребру 3:2 Мольде - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 1:2 АИК - Сириус 2:2 Хаммарбю - АИК 3:3 АИК - Мальмё 2:0 АИК - Гётеборг 1:0 Сундсвалль - АИК 0:2 АИК - Юргорден 1:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Мальмё - АИК 3:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Шкендия 1:1 АИК
Исход игры
Шкендия
21.3% (26)
Ничья
35.2% (43)
АИК
43.4% (53)
Тотал 2.5
Больше
36.44% (43)
Меньше
63.56% (75)
Обе команды забьют
Да
69.49% (82)
Нет
30.51% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32% (39)
1:2 АИК
23.8% (29)
0:1 АИК
14.8% (18)
2:1 Шкендия
9% (11)
1:0 Шкендия
9% (11)
0:2 АИК
3.3% (4)
0:0 Ничья
2.5% (3)
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