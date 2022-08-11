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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Шкендия
1:1
Итог после пенальти
2
3
АИК
0'
9' Желтая карточка
Рамадани Решат
1:0
22' Пенальти
Хасани Феран
1:1
56' Гол
Айяри Ясин
60' Желтая карточка
Шала Аденис
73' Желтая карточка
Оума Эрик
75' Желтая карточка
Ларссон Себастьян
86' Желтая карточка
Дита Бруно
86' Желтая карточка
Стефанелли Николас
95' Желтая карточка
Бьорнстрем Аксель
100' Желтая карточка
Гонсалвес Вагнер
112' Желтая карточка
Коллинс Шичендже
120' Желтая карточка
Стояновски Влатко
2 3
1:1
Ларссон Себастьян
Стояновски Влатко
2:1
2:2
Хуссейн Билаль
Дита Бруно
2:2
2:3
Стефанелли Николас
Дориев Люпцхе
2:3
2:4
Бьорнстрем Аксель
Цаке Клисман
3:4
3:4
Ринг Эрик
Хасани Феран
3:4

Ход матча

9'
Рамадани Решат
 
22'
Хасани Феран
1:0
46'
Рамадани Флорент
Рамадани Решат
 
56'
1:1
Айяри Ясин
60'
Шала Аденис
 
66'
 
Мендес Юсафат
Люстиг Микаэль
73'
 
Оума Эрик
75'
 
Ларссон Себастьян
79'
Велия Башким
Незири Меджит
 
79'
Гонсалвес Вагнер
Шала Аденис
 
79'
 
Ахмед Амар
Мбунга-Кимпиока Бенджамин
86'
Дита Бруно
 
86'
 
Стефанелли Николас
90'
 
Бьорнстрем Аксель
Оума Эрик
91'
 
Ринг Эрик
Айяри Ясин
93'
Стояновски Влатко
Гури Синдри
 
95'
 
Бьорнстрем Аксель
100'
Гонсалвес Вагнер
 
106'
 
Атола Генри
Эльбузеди Закари
112'
 
Коллинс Шичендже
120'
Рамани Ферат
Захов Костадин
 
120'
Стояновски Влатко
 
121'
1:1
Ларссон Себастьян
121'
Стояновски Влатко
2:1
121'
2:2
Хуссейн Билаль
121'
Дита Бруно
2:2
121'
2:3
Стефанелли Николас
121'
Дориев Люпцхе
2:3
121'
2:4
Бьорнстрем Аксель
121'
Цаке Клисман
3:4
121'
3:4
Ринг Эрик
121'
Хасани Феран
3:4
Пен
2:3

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 8
  • 1 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 19
  • 5 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 122
Шкендия 21.3% (26)
X 35.2% (43)
АИК 43.4% (53)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Захов
Костадин
6
Незири
Меджит
4
Бейтулаи
Эгзон
5
Цаке
Клисман
16
Мурати
Мевлан
17
Шала
Аденис
22
Дита
Бруно
18
Рамадани
Решат
10
Хасани
Феран
14
Дориев
Люпцхе
11
Гури
Синдри
15
Нордфельдт
Кристоффер
33
Люстиг
Микаэль
4
Папаяннопулос
Сотирис
29
Коллинс
Шичендже
20
Эльбузеди
Закари
25
Оума
Эрик
8
Хуссейн
Билаль
26
Айяри
Ясин
7
Ларссон
Себастьян
9
Стефанелли
Николас
22
Мбунга-Кимпиока
Бенджамин
Шкендия
3-4-2-1
АИК
3-5-2

История личных встреч

Шкендия
АИК

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Шкендия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хасани Феран 2 (1) 0.33
Гури Синдри 2 0.33
Дориев Люпцхе 2 0.33
Нафиу Вальмир 1 0.17
Бейтулаи Эгзон 1 0.17
Рамадани Флорент 1 0.17
Шала Аденис 1 0.17
Элези Дашмир 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Себастьян 1 0.25
Мендес Юсафат 1 0.25
Гвидетти Йон 1 0.25
Стефанелли Николас 1 0.25
Бьорнстрем Аксель 1 0.25
Айяри Ясин 1 0.25
Папаяннопулос Сотирис 0 0
Оума Эрик 0 0
Хуссейн Билаль 0 0

Карточки

Шкендия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стояновски Влатко 2 0
Дита Бруно 2 0
Хасани Феран 1 0
Незири Меджит 1 0
Бейтулаи Эгзон 1 0
Садриу Леард 1 0
Рамадани Флорент 1 0
Гонсалвес Вагнер II 1 0
Шала Аденис 1 0
Рамадани Решат 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оума Эрик 3 0
Ларссон Себастьян 2 0
Коллинс Шичендже 2 0
Бауи Набиль 1 0
Гвидетти Йон 1 0
Милошевич Александер 1 0
Папаяннопулос Сотирис 1 0
Стефанелли Николас 1 0
Хуссейн Билаль 1 0
Бьорнстрем Аксель 1 0
Ринг Эрик 1 0
Ахмед Амар 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

10
6
8 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
3
30%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
14%
2
40%
1-15
2
29%
2
40%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шкендия
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
АИК - Шкендия 1:1 Шкендия - ФК Валмиера 3:1 ФК Валмиера - Шкендия 1:2 Арарат - Шкендия 2:2
Шкендия - Арарат 2:0 Динамо Загреб - Шкендия 3:0 Струга Трим-Лум - Шкендия 1:1 Шкендия - Шкупи 0:0 Академия Пандев - Шкендия 4:2 Шкендия - Работнички 1:0 Шкендия - Македония Джёрче Петров 3:1 Брегалница - Шкендия 0:0 Шкендия - Ренова 1:1 Пелистер - Шкендия 0:2 Шкендия - Борец 0:0 Скопье - Шкендия 0:2 Шкендия - Тиквеш 2:1 Работнички - Шкендия 2:1 Шкендия - Академия Пандев 0:0 Борец - Шкендия 0:3
АИК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кальмар - АИК 1:0 АИК - Шкендия 1:1 АИК - Ворскла 2:0 Вернаму - АИК 2:3
Ворскла - АИК 3:2 АИК - Кальмар 1:0 Эльфсборг - АИК 2:2 АИК - Мьельбю 0:1 Дегерфорс - АИК 1:1 АИК - Эребру 3:2 Мольде - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 1:2 АИК - Сириус 2:2 Хаммарбю - АИК 3:3 АИК - Мальмё 2:0 АИК - Гётеборг 1:0 Сундсвалль - АИК 0:2 АИК - Юргорден 1:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Мальмё - АИК 3:0

Будет доступно позже.

  • Дополнительное время
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Хасани Феран не забивает в серии пенальти
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Ринг Эрик не забивает в серии пенальти
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Цаке Клисман реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Бьорнстрем Аксель реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Дориев Люпцхе не забивает в серии пенальти
  • 121'
    УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Стефанелли Николас реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Дита Бруно не забивает в серии пенальти
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Хуссейн Билаль реализовал пенальти!
  • 121'
    УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Стояновски Влатко реализовал пенальти!
  • 121'
    УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Ларссон Себастьян не забивает в серии пенальти
  • Желтая карточка
    121'
    Стояновски Влатко получил желтую карточку от судьи
  • Свисток
    121'
    Матч закончился после серии пенальти
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Айяри Ясин уходит с поля. Ринг Эрик выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • Перерыв
      91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Хасани Феран из команды Шкендия забивает с точки!
    • Желтая карточка
      9'
      Reshat Ramadani получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Todor Proeski Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Шкендия 21.3% (26)
    X 35.2% (43)
    АИК 43.4% (53)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Шкендия 1:1 АИК

    Исход игры
    Шкендия
    21.3% (26)
    Ничья
    35.2% (43)
    АИК
    43.4% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.44% (43)
    Меньше
    63.56% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    69.49% (82)
    Нет
    30.51% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32% (39)
    1:2 АИК
    23.8% (29)
    0:1 АИК
    14.8% (18)
    2:1 Шкендия
    9% (11)
    1:0 Шкендия
    9% (11)
    0:2 АИК
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
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