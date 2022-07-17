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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Ворскла
 
Позже
АИК
Прогнозы 37
Ворскла 24.3% (9)
X 32.4% (12)
АИК 43.2% (16)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ворскла
Ничья
АИК
6.60
4.05
1.82
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Легионово - Ворскла 0:7 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Львов - Ворскла 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0
Днепр-1 - Ворскла 5:1 Ворскла - Мариуполь 5:1 Динамо Киев - Ворскла 1:2 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Ворскла 1:2 Ворскла - Ингулец 3:0 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ворскла - Минай 2:0 Ворскла - Десна 2:2 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Верес - Ворскла 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Ворскла - Рух Львов 2:0
АИК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АИК - Кальмар 1:0 Эльфсборг - АИК 2:2 АИК - Мьельбю 0:1 Дегерфорс - АИК 1:1
АИК - Эребру 3:2 Мольде - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 1:2 АИК - Сириус 2:2 Хаммарбю - АИК 3:3 АИК - Мальмё 2:0 АИК - Гётеборг 1:0 Сундсвалль - АИК 0:2 АИК - Юргорден 1:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Мальмё - АИК 3:0 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - АИК 4:2 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Мальмё - АИК 3:2 АИК - Эребру 1:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ворскла - АИК от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 июля 2022, осталось 2 дня 19 часов 40 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Ворскла 24.3% (9)
    X 32.4% (12)
    АИК 43.2% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ворскла
    Ничья
    АИК
    6.60
    4.05
    1.82
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ворскла - АИК онлайн

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    Прогнозы на матч Ворскла - АИК

    Исход игры
    Ворскла
    24.3% (9)
    Ничья
    32.4% (12)
    АИК
    43.2% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.76% (21)
    Меньше
    43.24% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    75.68% (28)
    Нет
    24.32% (9)
    Популярный счёт
    1:2 АИК
    29.7% (11)
    1:1 Ничья
    24.3% (9)
    2:1 Ворскла
    10.8% (4)
    1:0 Ворскла
    8.1% (3)
    2:2 Ничья
    5.4% (2)
    0:1 АИК
    5.4% (2)
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    Ворскла
    АИК
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