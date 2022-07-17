Стадион: Теле2 Арена
Результаты последних матчей
Ворскла
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Легионово - Ворскла 0:7 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Львов - Ворскла 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0
Днепр-1 - Ворскла 5:1 Ворскла - Мариуполь 5:1 Динамо Киев - Ворскла 1:2 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2 Александрия - Ворскла 1:2 Ворскла - Ингулец 3:0 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ворскла - Минай 2:0 Ворскла - Десна 2:2 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Верес - Ворскла 1:1 Ворскла - Львов 4:1 Ворскла - Рух Львов 2:0
АИК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АИК - Кальмар 1:0 Эльфсборг - АИК 2:2 АИК - Мьельбю 0:1 Дегерфорс - АИК 1:1
АИК - Эребру 3:2 Мольде - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 1:2 АИК - Сириус 2:2 Хаммарбю - АИК 3:3 АИК - Мальмё 2:0 АИК - Гётеборг 1:0 Сундсвалль - АИК 0:2 АИК - Юргорден 1:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Мальмё - АИК 3:0 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - АИК 4:2 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Мальмё - АИК 3:2 АИК - Эребру 1:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Ворскла - АИК
Исход игры
Ворскла
24.3% (9)
Ничья
32.4% (12)
АИК
43.2% (16)
Тотал 2.5
Больше
56.76% (21)
Меньше
43.24% (16)
Обе команды забьют
Да
75.68% (28)
Нет
24.32% (9)
Популярный счёт
1:2 АИК
29.7% (11)
1:1 Ничья
24.3% (9)
2:1 Ворскла
10.8% (4)
1:0 Ворскла
8.1% (3)
2:2 Ничья
5.4% (2)
0:1 АИК
5.4% (2)
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