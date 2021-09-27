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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Нижний Новгород
0:1
Перерыв

Стадион:
ЦСКА Москва
0'
29' Желтая карточка
Ткачук Денис
0:1
31' Гол
Зайнутдинов Бактиёр
38' Желтая карточка
Балай Беким
0:1. Бактиёр Зайнутдинов
Удар Чалова в сантиметрах от шта...
25
Нигматуллин
Артур
34
Козлов
Алексей
4
Кечкеш
Акош
5
Масоэро
Лукас
24
Гоцук
Кирилл
31
Ткачук
Денис
17
Горбунов
Игорь
13
Бумаль
Майега
Петрус
78
Калинский
Николай
19
Балай
Беким
7
Маляров
Кирилл
35
Акинфеев
Игорь
2
Фернандес
Марио
78
Дивеев
Игорь
29
Бийол
Яка
98
Обляков
Иван
46
Яковлев
Владислав
7
Ахметов
Ильзат
6
Мухин
Максим
19
Зайнутдинов
Бактиёр
11
Эджуке
Чидера
9
Чалов
Фёдор
Нижний Новгород
5-3-2
ЦСКА Москва
4-5-1

История личных встреч

Нижний Новгород
ЦСКА Москва

0 матчей

0%
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100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Нижний Новгород
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Козлов Алексей 3 0.33
Калинский Николай 2 0.22
Горбунов Игорь 2 0.22
Гоцук Кирилл 1 0.11
Сулейманов Тимур 1 0.11
Кечкеш Акош 1 0.11
Эннин Ричи 0 0
Ткачук Денис 0 0
Масоэро Лукас 0 0
Пенчиков Даниил 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эджуке Чидера 2 0.22
Заболотный Антон 2 0.22
Чалов Фёдор 2 0.22
Бийол Яка 1 0.11
Бистрович Кристиян 1 0.11
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.11
Дивеев Игорь 1 0.11
Марадишвили Константин 1 0.11
Яковлев Владислав 1 0.11
Ахметов Ильзат 0 0
Дзагоев Алан 0 0
Влашич Никола 0 0

Карточки

Нижний Новгород
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масоэро Лукас 3 1
Ткачук Денис 3 0
Нигматуллин Артур 2 0
Калинский Николай 2 0
Гоцук Кирилл 2 0
Сапета Александр 1 0
Балай Беким 1 0
Горбунов Игорь 1 0
Каккоев Никита 1 0
Сулейманов Тимур 1 0
Юлдошев Иброгимхалил 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 4 0
Заболотный Антон 1 1
Бохинен Эмиль 2 0
Обляков Иван 2 0
Дзагоев Алан 1 0
Фернандес Марио 1 0
Кучаев Константин 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Бийол Яка 1 0
Марадишвили Константин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нижний Новгород 20% (2) 10% (1) 10% (1) 20% (2) 20% (2) 20% (2)
 ЦСКА Москва 27.27% (3) 9.09% (1) 9.09% (1) 0 36.36% (4) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Нижний Новгород Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Динамо Барнаул 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:3 Арсенал Тула Динамо Москва 1:2 Нижний Новгород Химки 1:1 Нижний Новгород
Нижний Новгород 1:2 Ростов Нижний Новгород 1:2 Уфа Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород Урал 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Сочи ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:3 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Томь 1:1 Нижний Новгород Чертаново 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:0 Спартак-2 Нижний Новгород 1:2 Енисей Оренбург 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Велес Москва
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Зенит-Ижевск 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва Арсенал Тула 2:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва
Зенит 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ростов 1:3 ЦСКА Москва Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород ЦСКА Москва 2:0 Злате Моравце ЦСКА Москва 1:0 Адмира Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Капфенберг 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Винер Нойштадт Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Краснодар ЦСКА Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 2 0 21 - 10 23
2. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 14 - 8 19
3. Локомотив Москва Заявка 9 4 5 0 12 - 6 17
4. Краснодар Заявка 9 5 1 3 17 - 9 16
5. ЦСКА Москва 1:0 Заявка 9 5 1 3 12 - 8 16
6. Сочи Заявка 9 5 0 4 12 - 9 15
7. Рубин Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
8. Спартак Москва Заявка 9 4 1 4 10 - 8 13
9. Ахмат Заявка 9 4 0 5 11 - 15 12
10. Нижний Новгород 0:1 Заявка 9 3 2 4 11 - 12 11
11. Крылья Советов Заявка 9 3 1 5 11 - 13 10
12. Уфа Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
13. Арсенал Тула Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
14. Химки Заявка 9 1 4 4 8 - 15 7
15. Ростов Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
16. Урал Заявка 9 1 3 5 4 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 9 - 4 12
2. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Рубин Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Краснодар Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
5. Сочи Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
6. ЦСКА Москва 1:0 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
7. Спартак Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Динамо Москва Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Ахмат Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Урал Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
12. Арсенал Тула Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
13. Уфа Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
14. Химки Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
15. Нижний Новгород 0:1 Заявка 5 1 0 4 5 - 8 3
16. Ростов Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Нижний Новгород 0:1 Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Локомотив Москва Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
5. Краснодар Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
6. ЦСКА Москва 1:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
7. Сочи Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
8. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
9. Ростов Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
10. Крылья Советов Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
11. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Спартак Москва Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
13. Уфа Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
14. Химки Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
15. Арсенал Тула Заявка 5 1 0 4 7 - 12 3
16. Урал Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Краснодар Черников Александр 5 1
3. Ахмат Нижич Зоран 4 1
4. Зенит Кузяев Далер 4 1
5. Урал Бикфалви Эрик 3 1
Весь список
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма московский ЦСКА пока спокойно переигрывает "Нижний Новгород" с минимальным счётом. Можно сказать, что сегодня мы наблюдаем прагматичный футбол от команды Алексея Березуцкого, но пока у гостей это работает здорово, а значит и возмущаться особо не нужно, для "армейцев" важно набрать три очка в этот вечер. 
  • 45'
    Козлов при вбросе мяча из аута на правом фланге отыгрался с Калинским, затем Алексей выполнил подачу в центр штрафной площади, Ткачук неудачно подстроился под мяч и в итоге у Дениса не получился удар по воротам. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Кирилл Левников к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Не хотят игроки ЦСКА отдавать пока мяч сопернику, но и сами "армейцы" вперёд идти не особо собираются. 
  • 43'
    "Нижний Новгород" пока в целом также не особо впечатляет, возможно, что уже сразу после перерыва Александр Кержаков проведёт какие-то замены. 
  • 42'
    В среднем темпе заканчивает первый тайм ЦСКА, очень умело сегодня "армейцы" сбивают скорости в игре. 
  • 41'
    Обляков на левом фланге выиграл борьбу за мяч у Козлова, далее Иван выполнил подачу в центр штрафной площади, Гоцук головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 40'
    Эджуке с левой половины поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Чалов выполнил небольшую скидку на Облякова, Иван в касание пробил по воротам, в момент удара у полузащитника ЦСКА поехала нога, мяч в итоге улетел на трибуну. 
  • 39'
    Благо без серьёзного повреждения всё обошлось по итогам прошлого эпизода, Фернандес уже вернулся в игру и старается помогать своей команде развивать атаки. 
  • Желтая карточка
    38'
    Форвард "Нижнего Новгорода" Беким Балай получил жёлтую карточку за опасную игру в центре штрафной площади ЦСКА против Фернандеса. При попытке пробить в падении через себя Балай попал по голове сопернику, а не по мячу. 
  • Угловой
    37'
    Игроки "Нижнего Новгорода" достаточно быстро разыграли угловой, но в итоге ничего интересного придумать хозяевам поля не удалось. 
  • 36'
    Горбунов активно поработал на левом фланге у штрафной площади ЦСКА и в итоге в борьбе с Мухиным заработал угловой для своей команды. 
  • 35'
    Ткачук попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но Денис слишком далеко отпустил от себя мяч, Фернандес грамотно сыграл в подкате и выбил его в аут. 
  • 34'
    Заканчивается у нас уже постепенно первый тайм, для ЦСКА важно не увлекаться теперь уже атаками, чтобы не получить ответный мяч в свои ворота. 
  • 33'
    Болельщики "Нижнего Новгорода" активизировались, сейчас команде Александра Кержакова конечно же нужна поддержка. 
  • Судья
    32'
    Кирилл Левников послушал судей из комнаты VAR и справедливо показал, что гол засчитан, "Нижнему Новгороду" придётся пытаться теперь уже действовать в роли догоняющей стороны. 
  • Видеоповтор
    31'
    VAR заинтересовался моментом с голом ЦСКА, но никаких нарушений правил при развитии атаки у "армейцев" не было. 
  • Описание гола
    30'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Зайнутдинов!!! Зайнутдинов выполнил передачу на ход Эджуке по левому флангу, а сам Бактиёр отправился в штрафную площадь "Нижнего Новгорода", Чидера после небольшой серии финтов выполнил подачу в центр вратарской, Зайнутдинов в прыжке умудрился интересно извернуться, в итоге Бактиёр уже поясницей отправил мяч в сетку. 
  • Желтая карточка
    29'
    Фланговый защитник "Нижнего Новгорода" Денис Ткачук получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Фернандеса. 
  • 28'
    Довольно медленно ЦСКА стал развивать свои атаки, хозяева поля без особого труда успевают перекрывать все зоны. 
  • 27'
    Яковлев при проходе вперёд по правому флангу в очередной раз отыгрался с Фернандесом, далее Владислав от лицевой линии выполнил подачу к ближнему углу вратарской, мяч задел защитника "Нижнего Новгорода" и далее его при игре на выходе перехватил Нигматуллин. 
  • 26'
    Бумаль выполнил передачу на ход партнёрам по левому флангу, Ткачук и Горбунов не поняли Петруса, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • 25'
    Игроки "Нижнего Новгорода" перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля команде Александра Кержакова продвинуться не удаётся. 
  • Опасный момент
    24'
    Эджуке совершил хороший рывок вперёд в центре поля и затем Чидера выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Чалову, Фёдор прошёл немного вперёд, а далее пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Угловой
    23'
    Угловой у ворот ЦСКА. Калинский выполнил подачу в центр к линии вратарской, "армейцы" общими усилиями перехватили мяч и затем начали развивать контратаку. 
  • Офсайд
    22'
    Бумаль из центра поля выполнил заброс на ход Эннину по левой половине поля, Ричи оказался в офсайде. 
  • 21'
    Балай с левого фланга выполнил заброс к ближнему углу вратарской, там был только Акинфеев, Игорь спокойно забрал мяч в руки. 
  • 20'
    Совсем уже в среднем темпе начали играть команды, но нечто подобного стоило ожидать, оба клуба в середине недели провели гостевые матчи в Кубке России. 
  • 19'
    Игроки ЦСКА решили немного отойти в центре поля и пока просто покатать мяч между собой, спешить командам некуда. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Яковлев уже перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Нижнего Новгорода", правила были нарушены против Гоцука. 
  • 17'
    Яковлев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Козлов оказался первым на мяче и выбил его обратно на правую половину поля. 
  • 16'
    Ахметов вновь сделал небольшое смещение в центр с правой половины поля, далее Ильзат выполнил передачу к правому углу вратарской на Чалова, Нигматуллин вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. 
  • 15'
    Ахметов сместился в центр к радиусу штрафной площади с правой половины поля, далее последовала передача на левый угол штрафной площади, Обляков в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "Нижнего Новгорода". 
  • 14'
    Козлов с правого фланга выполнил подачу в центр к радиусу штрафной площади, Горбунов головой сбросил мяч на Балая, Беким неудачно обработал мяч и подарил его Бийолу. 
  • 13'
    Дивеев из центра поля выполнил сильный заброс на правый угол штрафной площади на ход Чалову, Нигматуллин прочитал момент и перехватил мяч при игре на выходе. 
  • 12'
    Фернандес из центра поля выполнил передачу вперёд по правому флангу на Ахметова, Ильзат в касание выполнил передачу на ход Яковлеву по самой бровке, мяч полетел слишком сильно и ушёл в аут. 
  • 11'
    Эджуке по левому флангу прошёл к лицевой линии, далее Чидера выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Нигматуллин грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 10'
    Яковлев, Фернандес и Ахметов попытались придумать что-то интересное на правом фланге вновь, Эннин грамотно отработал в обороне и перехватил мяч. 
  • Судья
    9'
    Козлов выполнил передачу с правого фланга к правому углу вратарской на Горбунова, Зайнутдинов удачно накрыл Игоря и выбил мяч на угловой, но Кирилл Левников при этом показал, что будет удар от ворот. Странное решение главного арбитра матча. 
  • 8'
    С правого фланга последовал перевод к левому углу штрафной площади ЦСКА на Ткачука, Денис в борьбе с Яковлевым не смог зацепиться за мяч. 
  • 7'
    Болельщиков ЦСКА в Нижний Новгород приехало сегодня немало, сейчас они активно гонят свою команду вперёд. 
  • 6'
    Всё нормально со всеми пострадавшими футболистами, все избежали серьёзных повреждений, игра продолжается. 
  • Травма, повреждение
    5'
    Фернандес с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Масоэро в борьбе за верховой мяч неудачно столкнулся с Зайнутдиновым, также попутно досталось и Ахметову. Вышли на поле врачи "Нижнего Новгорода" и ЦСКА на поле, пауза в игре. 
  • Судья
    4'
    Не нашли судьи из комнаты VAR оснований для назначения пенальти в ворота "Нижнего Новгорода", а Кирилл Левников сразу показал, что пенальти ждать не нужно. 
  • Угловой
    3'
    Обляков с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Калинский держал Яковлева за плечо, Владислав в итоге в прыжке головой не смог пробить по воротам, Чалову у левой штанги по воротам не дал пробить Козлов, а затем мяч из вратарской в аут уже выбил Гоцук. 
  • 2'
    Фернандес отыгрался с Яковлевым при проходе вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Калинского и ушёл на угловой. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Букмекеры уверены, что в этом матче ЦСКА является явным фаворитом, по составу, скорее всего, так оно и есть, но на своём поле крепкий "Нижний Новгород" под руководством Александра Кержакова наверняка сможет дать хороший бой "армейцам". 
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Балай Беким получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Зайнутдинов Бактиёр бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Ткачук Денис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Нижний Новгород 0:1 ЦСКА Москва онлайн


Прогнозы на матч Нижний Новгород 0:1 ЦСКА Москва

Исход игры
Нижний Новгород
9.9% (17)
Ничья
17.4% (30)
ЦСКА Москва
72.7% (125)
Тотал 2.5
Больше
55.47% (76)
Меньше
44.53% (61)
Обе команды забьют
Да
74.45% (102)
Нет
25.55% (35)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
37.2% (64)
1:1 Ничья
15.1% (26)
0:1 ЦСКА Москва
11% (19)
0:2 ЦСКА Москва
6.4% (11)
1:3 ЦСКА Москва
3.5% (6)
2:1 Нижний Новгород
2.9% (5)
1:0 Нижний Новгород
2.9% (5)
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