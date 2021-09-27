"Нижний Новгород" пока в целом также не особо впечатляет, возможно, что уже сразу после перерыва Александр Кержаков проведёт какие-то замены.

Не хотят игроки ЦСКА отдавать пока мяч сопернику, но и сами "армейцы" вперёд идти не особо собираются.

Две минуты добавил Кирилл Левников к основному времени первого тайма.

Козлов при вбросе мяча из аута на правом фланге отыгрался с Калинским, затем Алексей выполнил подачу в центр штрафной площади, Ткачук неудачно подстроился под мяч и в итоге у Дениса не получился удар по воротам.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма московский ЦСКА пока спокойно переигрывает "Нижний Новгород" с минимальным счётом. Можно сказать, что сегодня мы наблюдаем прагматичный футбол от команды Алексея Березуцкого, но пока у гостей это работает здорово, а значит и возмущаться особо не нужно, для "армейцев" важно набрать три очка в этот вечер.

42' В среднем темпе заканчивает первый тайм ЦСКА, очень умело сегодня "армейцы" сбивают скорости в игре.

41' Обляков на левом фланге выиграл борьбу за мяч у Козлова, далее Иван выполнил подачу в центр штрафной площади, Гоцук головой выбил мяч подальше от своих ворот.

40' Эджуке с левой половины поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Чалов выполнил небольшую скидку на Облякова, Иван в касание пробил по воротам, в момент удара у полузащитника ЦСКА поехала нога, мяч в итоге улетел на трибуну.

39' Благо без серьёзного повреждения всё обошлось по итогам прошлого эпизода, Фернандес уже вернулся в игру и старается помогать своей команде развивать атаки.

38' Форвард "Нижнего Новгорода" Беким Балай получил жёлтую карточку за опасную игру в центре штрафной площади ЦСКА против Фернандеса. При попытке пробить в падении через себя Балай попал по голове сопернику, а не по мячу.

37' Игроки "Нижнего Новгорода" достаточно быстро разыграли угловой, но в итоге ничего интересного придумать хозяевам поля не удалось.

36' Горбунов активно поработал на левом фланге у штрафной площади ЦСКА и в итоге в борьбе с Мухиным заработал угловой для своей команды.

35' Ткачук попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но Денис слишком далеко отпустил от себя мяч, Фернандес грамотно сыграл в подкате и выбил его в аут.

34' Заканчивается у нас уже постепенно первый тайм, для ЦСКА важно не увлекаться теперь уже атаками, чтобы не получить ответный мяч в свои ворота.

33' Болельщики "Нижнего Новгорода" активизировались, сейчас команде Александра Кержакова конечно же нужна поддержка.

32' Кирилл Левников послушал судей из комнаты VAR и справедливо показал, что гол засчитан, "Нижнему Новгороду" придётся пытаться теперь уже действовать в роли догоняющей стороны.

31' VAR заинтересовался моментом с голом ЦСКА, но никаких нарушений правил при развитии атаки у "армейцев" не было.

30' Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Зайнутдинов!!! Зайнутдинов выполнил передачу на ход Эджуке по левому флангу, а сам Бактиёр отправился в штрафную площадь "Нижнего Новгорода", Чидера после небольшой серии финтов выполнил подачу в центр вратарской, Зайнутдинов в прыжке умудрился интересно извернуться, в итоге Бактиёр уже поясницей отправил мяч в сетку.

29' Фланговый защитник "Нижнего Новгорода" Денис Ткачук получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Фернандеса.

28' Довольно медленно ЦСКА стал развивать свои атаки, хозяева поля без особого труда успевают перекрывать все зоны.

27' Яковлев при проходе вперёд по правому флангу в очередной раз отыгрался с Фернандесом, далее Владислав от лицевой линии выполнил подачу к ближнему углу вратарской, мяч задел защитника "Нижнего Новгорода" и далее его при игре на выходе перехватил Нигматуллин.

26' Бумаль выполнил передачу на ход партнёрам по левому флангу, Ткачук и Горбунов не поняли Петруса, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

25' Игроки "Нижнего Новгорода" перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля команде Александра Кержакова продвинуться не удаётся.

24' Эджуке совершил хороший рывок вперёд в центре поля и затем Чидера выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Чалову, Фёдор прошёл немного вперёд, а далее пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

23' Угловой у ворот ЦСКА. Калинский выполнил подачу в центр к линии вратарской, "армейцы" общими усилиями перехватили мяч и затем начали развивать контратаку.

22' Бумаль из центра поля выполнил заброс на ход Эннину по левой половине поля, Ричи оказался в офсайде.

21' Балай с левого фланга выполнил заброс к ближнему углу вратарской, там был только Акинфеев, Игорь спокойно забрал мяч в руки.

20' Совсем уже в среднем темпе начали играть команды, но нечто подобного стоило ожидать, оба клуба в середине недели провели гостевые матчи в Кубке России.

19' Игроки ЦСКА решили немного отойти в центре поля и пока просто покатать мяч между собой, спешить командам некуда.

18' Яковлев уже перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Нижнего Новгорода", правила были нарушены против Гоцука.

17' Яковлев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Козлов оказался первым на мяче и выбил его обратно на правую половину поля.

16' Ахметов вновь сделал небольшое смещение в центр с правой половины поля, далее Ильзат выполнил передачу к правому углу вратарской на Чалова, Нигматуллин вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.

15' Ахметов сместился в центр к радиусу штрафной площади с правой половины поля, далее последовала передача на левый угол штрафной площади, Обляков в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "Нижнего Новгорода".

14' Козлов с правого фланга выполнил подачу в центр к радиусу штрафной площади, Горбунов головой сбросил мяч на Балая, Беким неудачно обработал мяч и подарил его Бийолу.

13' Дивеев из центра поля выполнил сильный заброс на правый угол штрафной площади на ход Чалову, Нигматуллин прочитал момент и перехватил мяч при игре на выходе.

12' Фернандес из центра поля выполнил передачу вперёд по правому флангу на Ахметова, Ильзат в касание выполнил передачу на ход Яковлеву по самой бровке, мяч полетел слишком сильно и ушёл в аут.

11' Эджуке по левому флангу прошёл к лицевой линии, далее Чидера выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Нигматуллин грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

10' Яковлев, Фернандес и Ахметов попытались придумать что-то интересное на правом фланге вновь, Эннин грамотно отработал в обороне и перехватил мяч.

9' Козлов выполнил передачу с правого фланга к правому углу вратарской на Горбунова, Зайнутдинов удачно накрыл Игоря и выбил мяч на угловой, но Кирилл Левников при этом показал, что будет удар от ворот. Странное решение главного арбитра матча.

8' С правого фланга последовал перевод к левому углу штрафной площади ЦСКА на Ткачука, Денис в борьбе с Яковлевым не смог зацепиться за мяч.

7' Болельщиков ЦСКА в Нижний Новгород приехало сегодня немало, сейчас они активно гонят свою команду вперёд.

6' Всё нормально со всеми пострадавшими футболистами, все избежали серьёзных повреждений, игра продолжается.

5' Фернандес с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Масоэро в борьбе за верховой мяч неудачно столкнулся с Зайнутдиновым, также попутно досталось и Ахметову. Вышли на поле врачи "Нижнего Новгорода" и ЦСКА на поле, пауза в игре.

4' Не нашли судьи из комнаты VAR оснований для назначения пенальти в ворота "Нижнего Новгорода", а Кирилл Левников сразу показал, что пенальти ждать не нужно.

3' Обляков с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Калинский держал Яковлева за плечо, Владислав в итоге в прыжке головой не смог пробить по воротам, Чалову у левой штанги по воротам не дал пробить Козлов, а затем мяч из вратарской в аут уже выбил Гоцук.

2' Фернандес отыгрался с Яковлевым при проходе вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Калинского и ушёл на угловой.