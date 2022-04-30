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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
ЦСКА Москва
 
Позже
Ростов
Прогнозы 49
ЦСКА Москва 67.3% (33)
X 18.4% (9)
Ростов 14.3% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Ростов
1.69
4.49
5.20
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

ЦСКА Москва
Ростов

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

29 матчей

48.3%
17.2%
34.5%
14 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.9%
34.5%
27.6%
11 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
К«П
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
6:0
С
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
К
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Языджи Юсуф 8 (3) 0.28
Эджуке Чидера 5 0.17
Заболотный Антон 5 (1) 0.17
Чалов Фёдор 3 0.1
Зайнутдинов Бактиёр 3 0.1
Фернандес Марио 2 0.07
Дивеев Игорь 2 0.07
Марадишвили Константин 2 0.07
Ахметов Ильзат 1 (1) 0.03
Гбамен Жан-Филипп 1 0.03
Бийол Яка 1 0.03
Медина Хесус 1 0.03
Бохинен Эмиль 1 0.03
Бистрович Кристиян 1 0.03
Карраскаль Хорхе 1 0.03
Яковлев Владислав 1 0.03
Ушаков Егор 1 0.03
Дзагоев Алан 0 0
Обляков Иван 0 0
Влашич Никола 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полоз Дмитрий 14 (5) 0.48
Комличенко Николай 8 (2) 0.28
Глебов Данил 4 0.14
Соу Али 4 (1) 0.14
Хасимото Кэнто 2 0.07
Тугарев Роман 2 0.07
Алмквист Понтус 2 0.07
Щетинин Кирилл 2 0.07
Осипенко Максим 2 0.07
Терентьев Денис 1 0.03
Байрамян Хорен 1 0.03
Баштуш Бартоломеу 1 0.03
Голенков Егор 0 0
Фольмер Кирилл 0 0
Сильянов Александр 0 0
Гигович Армин 0 0
Сухомлинов Данила 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 7 0
Фернандес Марио 4 0
Гбамен Жан-Филипп 4 0
Зайнутдинов Бактиёр 4 0
Обляков Иван 4 0
Карраскаль Хорхе 4 0
Заболотный Антон 2 1
Дзагоев Алан 3 0
Щенников Георгий 3 0
Ахметов Ильзат 1 1
Тикнизян Наир 1 1
Бохинен Эмиль 2 0
Языджи Юсуф 2 0
Дивеев Игорь 2 0
Эджуке Чидера 2 0
Фукс Бруно 0 1
Набабкин Кирилл 1 0
Кучаев Константин 1 0
Бийол Яка 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Яковлев Владислав 1 0
Ушаков Егор 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 7 0
Лангович Андрей 5 0
Мелёхин Виктор 5 0
Комличенко Николай 4 0
Баштуш Бартоломеу 4 0
Осипенко Максим 4 0
Калинин Игорь 4 0
Щетинин Кирилл 4 0
Сухомлинов Данила 4 0
Песьяков Сергей 3 0
Терентьев Денис 3 0
Хаджикадунич Деннис 3 0
Поярков Николай 3 0
Глебов Данил 3 0
Сильянов Александр 3 0
Голенков Егор 2 0
Тугарев Роман 2 0
Алмквист Понтус 2 0
Мамаев Павел 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Хасимото Кэнто 1 0
Селява Александр 1 0
Соу Али 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Норманн Матиас 1 0
Гигович Армин 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
19
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
4
19%
6
32%
1-15
3
14%
3
16%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
5
24%
1
5%
61-75
7
33%
5
26%
76-90

Пропущено

8
21
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 13
2
25%
3
14%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
2
25%
4
19%
31-45
2
25%
2
10%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
1
13%
7
33%
76-90

Забито

18
27
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
3
17%
2
7%
1-15
0
0%
7
26%
16-30
5
28%
4
15%
31-45
3
17%
4
15%
46-60
3
17%
6
22%
61-75
4
22%
4
15%
76-90

Пропущено

20
27
6 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
3
15%
5
19%
1-15
2
10%
4
15%
16-30
1
5%
8
30%
30%
31-45
4
20%
2
7%
46-60
3
15%
2
7%
61-75
7
35%
6
22%
76-90

Забито

39
46
16 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 22
18 Забивали первыми 14
8 Не забивали 5
7
18%
8
17%
1-15
3
8%
10
22%
16-30
6
15%
6
13%
31-45
4
10%
6
13%
46-60
8
21%
7
15%
61-75
11
28%
9
20%
76-90

Пропущено

28
48
11 В 1-м тайме 26
17 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 26
5
18%
8
17%
1-15
3
11%
6
13%
16-30
3
11%
12
25%
31-45
6
21%
4
8%
46-60
3
11%
5
10%
61-75
8
29%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0
ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 4:2 ЦСКА Москва - Урал 2:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1
Ростов
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ростов - Химки 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Краснодар - Ростов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2
Арсенал Тула - Ростов 1:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Ростов - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Рубин - Ростов 1:2 Ростов - Сочи 0:1 Краснодар - Ростов 2:2 Мольде - Ростов 0:2 Ростов - Хёугесунн 0:2 Ростов - Линенсе 2:1 Хеккен - Ростов 0:0 Ростов - Штуттгарт 1:2 Ростов - Спарта Прага 0:2 Ростов - Урал 1:4 Зенит - Ростов 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 29 19 8 2 66 - 27 65
2. Динамо Москва Заявка 29 16 5 8 52 - 36 53
3. Сочи Заявка 29 16 5 8 49 - 29 53
4. Краснодар Заявка 29 14 7 8 41 - 29 49
5. ЦСКА Москва Заявка 29 14 5 10 38 - 29 47
6. Локомотив Москва Заявка 29 12 9 8 42 - 39 45
7. Ахмат Заявка 29 13 2 14 35 - 37 41
8. Крылья Советов Заявка 29 12 5 12 39 - 35 41
9. Ростов Заявка 29 10 8 11 47 - 47 38
10. Спартак Москва Заявка 29 10 8 11 36 - 39 38
11. Нижний Новгород Заявка 29 7 9 13 25 - 39 30
12. Урал Заявка 29 7 9 13 25 - 34 30
13. Химки Заявка 29 6 11 12 32 - 46 29
14. Рубин Заявка 29 8 5 16 33 - 54 29
15. Уфа Заявка 29 5 12 12 27 - 39 27
16. Арсенал Тула Заявка 29 5 8 16 29 - 57 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 43 - 15 40
2. Локомотив Москва Заявка 15 9 2 4 25 - 17 29
3. Сочи Заявка 15 8 3 4 29 - 16 27
4. ЦСКА Москва Заявка 14 8 3 3 20 - 9 27
5. Ахмат Заявка 15 9 0 6 23 - 17 27
6. Краснодар Заявка 14 8 2 4 18 - 12 26
7. Крылья Советов Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
8. Динамо Москва Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
9. Спартак Москва Заявка 15 6 5 4 22 - 17 23
10. Ростов Заявка 15 6 2 7 28 - 26 20
11. Уфа Заявка 15 3 8 4 16 - 17 17
12. Химки Заявка 14 3 8 3 19 - 18 17
13. Рубин Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
14. Арсенал Тула Заявка 14 3 7 4 16 - 20 16
15. Урал Заявка 15 3 6 6 11 - 14 15
16. Нижний Новгород Заявка 14 3 3 8 11 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 15 9 2 4 28 - 22 29
2. Сочи Заявка 14 8 2 4 20 - 13 26
3. Зенит Заявка 14 6 7 1 23 - 12 25
4. Краснодар Заявка 15 6 5 4 23 - 17 23
5. ЦСКА Москва Заявка 15 6 2 7 18 - 20 20
6. Ростов Заявка 14 4 6 4 19 - 21 18
7. Нижний Новгород Заявка 15 4 6 5 14 - 20 18
8. Крылья Советов Заявка 15 5 2 8 14 - 21 17
9. Локомотив Москва Заявка 14 3 7 4 17 - 22 16
10. Спартак Москва Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
11. Урал Заявка 14 4 3 7 14 - 20 15
12. Ахмат Заявка 14 4 2 8 12 - 20 14
13. Химки Заявка 15 3 3 9 13 - 28 12
14. Рубин Заявка 15 3 3 9 15 - 31 12
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 11 - 22 10
16. Арсенал Тула Заявка 15 2 1 12 13 - 37 7
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2022, осталось 2 дня 9 часов 49 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    ЦСКА Москва 67.3% (33)
    X 18.4% (9)
    Ростов 14.3% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Ростов
    1.69
    4.49
    5.20
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Ростов

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    67.3% (33)
    Ничья
    18.4% (9)
    Ростов
    14.3% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.18% (30)
    Меньше
    31.82% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    79.55% (35)
    Нет
    20.45% (9)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    40.8% (20)
    1:1 Ничья
    10.2% (5)
    1:0 ЦСКА Москва
    10.2% (5)
    2:0 ЦСКА Москва
    8.2% (4)
    2:2 Ничья
    6.1% (3)
    1:3 Ростов
    4.1% (2)
    1:2 Ростов
    4.1% (2)
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