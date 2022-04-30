Стадион: ВЭБ Арена
Позже
История личных встреч
ЦСКА Москва
Ростов
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
29 матчей
48.3%
17.2%
34.5%
14 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.9%
34.5%
27.6%
11 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Языджи Юсуф
|8 (3)
|0.28
|Эджуке Чидера
|5
|0.17
|Заболотный Антон
|5 (1)
|0.17
|Чалов Фёдор
|3
|0.1
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0.1
|Фернандес Марио
|2
|0.07
|Дивеев Игорь
|2
|0.07
|Марадишвили Константин
|2
|0.07
|Ахметов Ильзат
|1 (1)
|0.03
|Гбамен Жан-Филипп
|1
|0.03
|Бийол Яка
|1
|0.03
|Медина Хесус
|1
|0.03
|Бохинен Эмиль
|1
|0.03
|Бистрович Кристиян
|1
|0.03
|Карраскаль Хорхе
|1
|0.03
|Яковлев Владислав
|1
|0.03
|Ушаков Егор
|1
|0.03
|Дзагоев Алан
|0
|0
|Обляков Иван
|0
|0
|Влашич Никола
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полоз Дмитрий
|14 (5)
|0.48
|Комличенко Николай
|8 (2)
|0.28
|Глебов Данил
|4
|0.14
|Соу Али
|4 (1)
|0.14
|Хасимото Кэнто
|2
|0.07
|Тугарев Роман
|2
|0.07
|Алмквист Понтус
|2
|0.07
|Щетинин Кирилл
|2
|0.07
|Осипенко Максим
|2
|0.07
|Терентьев Денис
|1
|0.03
|Байрамян Хорен
|1
|0.03
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0.03
|Голенков Егор
|0
|0
|Фольмер Кирилл
|0
|0
|Сильянов Александр
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
|Сухомлинов Данила
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухин Максим
|7
|0
|Фернандес Марио
|4
|0
|Гбамен Жан-Филипп
|4
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|4
|0
|Обляков Иван
|4
|0
|Карраскаль Хорхе
|4
|0
|Заболотный Антон
|2
|1
|Дзагоев Алан
|3
|0
|Щенников Георгий
|3
|0
|Ахметов Ильзат
|1
|1
|Тикнизян Наир
|1
|1
|Бохинен Эмиль
|2
|0
|Языджи Юсуф
|2
|0
|Дивеев Игорь
|2
|0
|Эджуке Чидера
|2
|0
|Фукс Бруно
|0
|1
|Набабкин Кирилл
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Марадишвили Константин
|1
|0
|Яковлев Владислав
|1
|0
|Ушаков Егор
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрамян Хорен
|7
|0
|Лангович Андрей
|5
|0
|Мелёхин Виктор
|5
|0
|Комличенко Николай
|4
|0
|Баштуш Бартоломеу
|4
|0
|Осипенко Максим
|4
|0
|Калинин Игорь
|4
|0
|Щетинин Кирилл
|4
|0
|Сухомлинов Данила
|4
|0
|Песьяков Сергей
|3
|0
|Терентьев Денис
|3
|0
|Хаджикадунич Деннис
|3
|0
|Поярков Николай
|3
|0
|Глебов Данил
|3
|0
|Сильянов Александр
|3
|0
|Голенков Егор
|2
|0
|Тугарев Роман
|2
|0
|Алмквист Понтус
|2
|0
|Мамаев Павел
|1
|0
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|Хасимото Кэнто
|1
|0
|Селява Александр
|1
|0
|Соу Али
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Норманн Матиас
|1
|0
|Гигович Армин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
19
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
4
19%
6
32%
1-15
3
14%
3
16%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
5
24%
1
5%
61-75
7
33%
5
26%
76-90
Пропущено
8
21
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 13
2
25%
3
14%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
2
25%
4
19%
31-45
2
25%
2
10%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
1
13%
7
33%
76-90
Забито
18
27
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
3
17%
2
7%
1-15
0
0%
7
26%
16-30
5
28%
4
15%
31-45
3
17%
4
15%
46-60
3
17%
6
22%
61-75
4
22%
4
15%
76-90
Пропущено
20
27
6 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
3
15%
5
19%
1-15
2
10%
4
15%
16-30
1
5%
8
30%
30%
31-45
4
20%
2
7%
46-60
3
15%
2
7%
61-75
7
35%
6
22%
76-90
Забито
39
46
16 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 22
18 Забивали первыми 14
8 Не забивали 5
7
18%
8
17%
1-15
3
8%
10
22%
16-30
6
15%
6
13%
31-45
4
10%
6
13%
46-60
8
21%
7
15%
61-75
11
28%
9
20%
76-90
Пропущено
28
48
11 В 1-м тайме 26
17 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 26
5
18%
8
17%
1-15
3
11%
6
13%
16-30
3
11%
12
25%
31-45
6
21%
4
8%
46-60
3
11%
5
10%
61-75
8
29%
13
27%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0
ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Химки - ЦСКА Москва 4:2 ЦСКА Москва - Урал 2:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 6:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1
Ростов
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ростов - Химки 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Краснодар - Ростов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2
Арсенал Тула - Ростов 1:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Ростов - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Рубин - Ростов 1:2 Ростов - Сочи 0:1 Краснодар - Ростов 2:2 Мольде - Ростов 0:2 Ростов - Хёугесунн 0:2 Ростов - Линенсе 2:1 Хеккен - Ростов 0:0 Ростов - Штуттгарт 1:2 Ростов - Спарта Прага 0:2 Ростов - Урал 1:4 Зенит - Ростов 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|29
|19
|8
|2
|66 - 27
|65
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|52 - 36
|53
|3.
|Сочи
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|49 - 29
|53
|4.
|Краснодар
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|41 - 29
|49
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|38 - 29
|47
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|42 - 39
|45
|7.
|Ахмат
|Заявка
|29
|13
|2
|14
|35 - 37
|41
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|39 - 35
|41
|9.
|Ростов
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|47 - 47
|38
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|36 - 39
|38
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|25 - 39
|30
|12.
|Урал
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|25 - 34
|30
|13.
|Химки
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|32 - 46
|29
|14.
|Рубин
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|33 - 54
|29
|15.
|Уфа
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|27 - 39
|27
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|29
|5
|8
|16
|29 - 57
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|43 - 15
|40
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 17
|29
|3.
|Сочи
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 16
|27
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 9
|27
|5.
|Ахмат
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|23 - 17
|27
|6.
|Краснодар
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|18 - 12
|26
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 14
|24
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 17
|23
|10.
|Ростов
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|28 - 26
|20
|11.
|Уфа
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|16 - 17
|17
|12.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|19 - 18
|17
|13.
|Рубин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 23
|17
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 20
|16
|15.
|Урал
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|11 - 14
|15
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|28 - 22
|29
|2.
|Сочи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 13
|26
|3.
|Зенит
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|23 - 12
|25
|4.
|Краснодар
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 17
|23
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 20
|20
|6.
|Ростов
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 21
|18
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 20
|18
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|14 - 21
|17
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 22
|16
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 22
|15
|11.
|Урал
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 20
|15
|12.
|Ахмат
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 20
|14
|13.
|Химки
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 28
|12
|14.
|Рубин
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 31
|12
|15.
|Уфа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 22
|10
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|13 - 37
|7
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Ростов
Исход игры
ЦСКА Москва
67.3% (33)
Ничья
18.4% (9)
Ростов
14.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
68.18% (30)
Меньше
31.82% (14)
Обе команды забьют
Да
79.55% (35)
Нет
20.45% (9)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
40.8% (20)
1:1 Ничья
10.2% (5)
1:0 ЦСКА Москва
10.2% (5)
2:0 ЦСКА Москва
8.2% (4)
2:2 Ничья
6.1% (3)
1:3 Ростов
4.1% (2)
1:2 Ростов
4.1% (2)
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