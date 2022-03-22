РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
История личных встреч
Сочи
Ахмат
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касьерра Матео
|9
|0.36
|Нобоа Кристиан
|6 (4)
|0.24
|Юсупов Артур
|6 (2)
|0.24
|Попов Ивелин
|4
|0.16
|Жоаозиньо Рамос
|2
|0.08
|Родригао
|2
|0.08
|Барсов Максим
|2
|0.08
|Маргасов Тимофей
|1
|0.04
|Терехов Сергей
|1
|0.04
|Дуганджич Марко
|1
|0.04
|Юрганов Игорь
|1
|0.04
|Мелкадзе Георгий
|1
|0.04
|Макарчук Артём
|1
|0.04
|Ангбан Викторьен
|1
|0.04
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Цаллагов Ибрагим
|0
|0
|Заика Кирилл
|0
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|0
|0
|Прохин Данила
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уткин Даниил
|8
|0.32
|Конате Мохамед II
|6 (1)
|0.24
|Трошечкин Александр
|3
|0.12
|Коновалов Игорь
|3 (2)
|0.12
|Себаи Сенин
|2
|0.08
|Полярус Артём
|2 (1)
|0.08
|Тимофеев Артём
|2 (2)
|0.08
|Карапузов Владислав
|1
|0.04
|Лысцов Виталий
|1
|0.04
|Янку Габриэль
|1
|0.04
|Бериша Бернард
|0
|0
|Архипов Артём
|0
|0
|Харин Евгений
|0
|0
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохин Данила
|7
|0
|Терехов Сергей
|5
|1
|Родригао
|4
|1
|Заика Кирилл
|5
|0
|Нобоа Кристиан
|3
|1
|Барач Матео
|3
|1
|Бурмистров Никита
|4
|0
|Юрганов Игорь
|2
|1
|Попов Ивелин
|3
|0
|Юсупов Артур
|3
|0
|Маргасов Тимофей
|3
|0
|Мелкадзе Георгий
|3
|0
|Касьерра Матео
|3
|0
|Джанаев Сослан
|2
|0
|Цаллагов Ибрагим
|2
|0
|Дркушич Ваня
|2
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Адамов Денис
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нижич Зоран
|6
|1
|Коновалов Игорь
|6
|0
|Семёнов Андрей
|5
|0
|Тимофеев Артём
|5
|0
|Харин Евгений
|3
|1
|Лысцов Виталий
|4
|0
|Швец Антон
|4
|0
|Себаи Сенин
|4
|0
|Уткин Даниил
|4
|0
|Уциев Ризван
|3
|0
|Конате Мохамед II
|3
|0
|Шелия Гиорги
|1
|1
|Полярус Артём
|2
|0
|Бериша Бернард
|2
|0
|Тодорович Дарко
|2
|0
|Быстров Марат
|2
|0
|Архипов Артём
|2
|0
|Трошечкин Александр
|1
|0
|Богосавац Мирослав
|1
|0
|Умаев Идрис
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Альсултанов Ислам
|1
|0
|Садулаев Лечи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
10
15 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 4
14 Не забивали 19
6
23%
1
10%
1-15
6
23%
1
10%
16-30
3
12%
4
40%
31-45
2
8%
3
30%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
7
27%
1
10%
76-90
Пропущено
14
16
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
7%
3
19%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
1
6%
31-45
5
36%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
4
29%
5
31%
76-90
Забито
13
20
3 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
2
15%
1
5%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
1
8%
6
30%
31-45
2
15%
2
10%
46-60
5
38%
2
10%
61-75
3
23%
5
25%
76-90
Пропущено
13
17
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
1
8%
1
6%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
6
35%
31-45
2
15%
5
29%
29%
46-60
3
23%
3
18%
61-75
2
15%
2
12%
76-90
Забито
39
30
18 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 12
6 Не забивали 9
8
21%
2
7%
1-15
6
15%
5
17%
16-30
4
10%
10
33%
31-45
4
10%
5
17%
46-60
7
18%
2
7%
61-75
10
26%
6
20%
76-90
Пропущено
27
33
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 21
2
7%
4
12%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
6
22%
7
21%
31-45
7
26%
9
27%
46-60
3
11%
6
18%
61-75
6
22%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сочи - Локомотив Москва 2:2 Уфа - Сочи 1:2 Сочи - Зенит 0:0 Сочи - Крылья Советов 2:3
Химки - Сочи 0:0 Ростов - Сочи 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Сочи - Кайрат 2:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 Динамо Москва - Сочи 2:1 КАМАЗ - Сочи 1:2 Сочи - Балтика 1:0 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Сочи - Томь 4:0 Сочи - Спартак Москва 3:0 Сочи - Краснодар 1:2 Урал - Сочи 1:1 Сочи - Рубин 1:2 Сочи - ЦСКА Москва 4:1
Ахмат
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 0:2 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 2:3
Урал - Ахмат 0:0 Ахмат - Рубин 1:2 Ахмат - Уфа 2:1 Ахмат - Волгарь 5:0 Ахмат - Чайка 1:1 Ахмат - Чайка 3:1 Ахмат - Алания 2:0 Ахмат - Факел 3:3 Ахмат - Шкупи 2:2 Ахмат - Лапи 0:1 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Ахмат - Химки 4:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Ростов 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Нижний Новгород 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|25
|16
|7
|2
|58 - 24
|55
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|25
|16
|4
|5
|45 - 24
|52
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|37 - 25
|44
|4.
|Сочи
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|39 - 27
|43
|5.
|Краснодар
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|35 - 24
|39
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|35 - 31
|38
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|32 - 26
|38
|8.
|Ахмат
|Заявка
|25
|10
|2
|13
|29 - 34
|32
|9.
|Ростов
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|41 - 42
|31
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|28 - 33
|31
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|22 - 34
|28
|12.
|Рубин
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|32 - 44
|26
|13.
|Химки
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|26 - 41
|25
|14.
|Уфа
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|23 - 35
|22
|15.
|Урал
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|16 - 28
|21
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|25 - 51
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|39 - 14
|34
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 11
|24
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|19 - 8
|24
|4.
|Сочи
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|26 - 14
|23
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 13
|22
|6.
|Ахмат
|Заявка
|13
|7
|0
|6
|20 - 17
|21
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 12
|21
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|9.
|Краснодар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|10.
|Ростов
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|23 - 23
|14
|11.
|Рубин
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 17
|14
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|13.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 16
|13
|14.
|Химки
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|14 - 16
|13
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|5 - 10
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|23 - 13
|28
|2.
|Краснодар
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 16
|22
|3.
|Зенит
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|19 - 10
|21
|4.
|Сочи
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 13
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|12 - 14
|17
|7.
|Ростов
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 18
|16
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 16
|16
|10.
|Рубин
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 27
|12
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|12.
|Химки
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 25
|12
|13.
|Урал
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|14.
|Ахмат
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 17
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|12 - 34
|7
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сочи - Ахмат
Исход игры
Сочи
86.4% (38)
Ничья
6.8% (3)
Ахмат
6.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
46.34% (19)
Меньше
53.66% (22)
Обе команды забьют
Да
51.22% (21)
Нет
48.78% (20)
Популярный счёт
2:1 Сочи
38.6% (17)
1:0 Сочи
27.3% (12)
2:0 Сочи
18.2% (8)
1:1 Ничья
4.5% (2)
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