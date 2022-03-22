  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Сочи
 
Позже

Стадион:
Ахмат
Прогнозы 44
Сочи 86.4% (38)
X 6.8% (3)
Ахмат 6.8% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Ахмат
2.02
3.70
4.14
Все Коэффициенты

История личных встреч

Сочи
Ахмат

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:2
ТМК
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ТМК
2:2
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касьерра Матео 9 0.36
Нобоа Кристиан 6 (4) 0.24
Юсупов Артур 6 (2) 0.24
Попов Ивелин 4 0.16
Жоаозиньо Рамос 2 0.08
Родригао 2 0.08
Барсов Максим 2 0.08
Маргасов Тимофей 1 0.04
Терехов Сергей 1 0.04
Дуганджич Марко 1 0.04
Юрганов Игорь 1 0.04
Мелкадзе Георгий 1 0.04
Макарчук Артём 1 0.04
Ангбан Викторьен 1 0.04
Бурмистров Никита 0 0
Цаллагов Ибрагим 0 0
Заика Кирилл 0 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 0 0
Прохин Данила 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уткин Даниил 8 0.32
Конате Мохамед II 6 (1) 0.24
Трошечкин Александр 3 0.12
Коновалов Игорь 3 (2) 0.12
Себаи Сенин 2 0.08
Полярус Артём 2 (1) 0.08
Тимофеев Артём 2 (2) 0.08
Карапузов Владислав 1 0.04
Лысцов Виталий 1 0.04
Янку Габриэль 1 0.04
Бериша Бернард 0 0
Архипов Артём 0 0
Харин Евгений 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 7 0
Терехов Сергей 5 1
Родригао 4 1
Заика Кирилл 5 0
Нобоа Кристиан 3 1
Барач Матео 3 1
Бурмистров Никита 4 0
Юрганов Игорь 2 1
Попов Ивелин 3 0
Юсупов Артур 3 0
Маргасов Тимофей 3 0
Мелкадзе Георгий 3 0
Касьерра Матео 3 0
Джанаев Сослан 2 0
Цаллагов Ибрагим 2 0
Дркушич Ваня 2 0
Дуганджич Марко 1 0
Адамов Денис 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нижич Зоран 6 1
Коновалов Игорь 6 0
Семёнов Андрей 5 0
Тимофеев Артём 5 0
Харин Евгений 3 1
Лысцов Виталий 4 0
Швец Антон 4 0
Себаи Сенин 4 0
Уткин Даниил 4 0
Уциев Ризван 3 0
Конате Мохамед II 3 0
Шелия Гиорги 1 1
Полярус Артём 2 0
Бериша Бернард 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Быстров Марат 2 0
Архипов Артём 2 0
Трошечкин Александр 1 0
Богосавац Мирослав 1 0
Умаев Идрис 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Альсултанов Ислам 1 0
Садулаев Лечи 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
10
15 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 4
14 Не забивали 19
6
23%
1
10%
1-15
6
23%
1
10%
16-30
3
12%
4
40%
31-45
2
8%
3
30%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
7
27%
1
10%
76-90

Пропущено

14
16
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
7%
3
19%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
1
6%
31-45
5
36%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
4
29%
5
31%
76-90

Забито

13
20
3 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
2
15%
1
5%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
1
8%
6
30%
31-45
2
15%
2
10%
46-60
5
38%
2
10%
61-75
3
23%
5
25%
76-90

Пропущено

13
17
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
1
8%
1
6%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
6
35%
31-45
2
15%
5
29%
29%
46-60
3
23%
3
18%
61-75
2
15%
2
12%
76-90

Забито

39
30
18 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 12
6 Не забивали 9
8
21%
2
7%
1-15
6
15%
5
17%
16-30
4
10%
10
33%
31-45
4
10%
5
17%
46-60
7
18%
2
7%
61-75
10
26%
6
20%
76-90

Пропущено

27
33
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 21
2
7%
4
12%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
6
22%
7
21%
31-45
7
26%
9
27%
46-60
3
11%
6
18%
61-75
6
22%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сочи - Локомотив Москва 2:2 Уфа - Сочи 1:2 Сочи - Зенит 0:0 Сочи - Крылья Советов 2:3
Химки - Сочи 0:0 Ростов - Сочи 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Сочи - Кайрат 2:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 Динамо Москва - Сочи 2:1 КАМАЗ - Сочи 1:2 Сочи - Балтика 1:0 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Сочи - Томь 4:0 Сочи - Спартак Москва 3:0 Сочи - Краснодар 1:2 Урал - Сочи 1:1 Сочи - Рубин 1:2 Сочи - ЦСКА Москва 4:1
Ахмат
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 0:2 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 2:3
Урал - Ахмат 0:0 Ахмат - Рубин 1:2 Ахмат - Уфа 2:1 Ахмат - Волгарь 5:0 Ахмат - Чайка 1:1 Ахмат - Чайка 3:1 Ахмат - Алания 2:0 Ахмат - Факел 3:3 Ахмат - Шкупи 2:2 Ахмат - Лапи 0:1 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Ахмат - Химки 4:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Ростов 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Нижний Новгород 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 25 16 7 2 58 - 24 55
2. Динамо Москва Заявка 25 16 4 5 45 - 24 52
3. ЦСКА Москва Заявка 25 13 5 7 37 - 25 44
4. Сочи Заявка 25 13 4 8 39 - 27 43
5. Краснодар Заявка 24 11 6 7 35 - 24 39
6. Локомотив Москва Заявка 24 10 8 6 35 - 31 38
7. Крылья Советов Заявка 25 11 5 9 32 - 26 38
8. Ахмат Заявка 25 10 2 13 29 - 34 32
9. Ростов Заявка 25 8 7 10 41 - 42 31
10. Спартак Москва Заявка 25 8 7 10 28 - 33 31
11. Нижний Новгород Заявка 25 7 7 11 22 - 34 28
12. Рубин Заявка 25 7 5 13 32 - 44 26
13. Химки Заявка 25 5 10 10 26 - 41 25
14. Уфа Заявка 25 4 10 11 23 - 35 22
15. Урал Заявка 25 4 9 12 16 - 28 21
16. Арсенал Тула Заявка 25 5 6 14 25 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 11 1 1 39 - 14 34
2. Динамо Москва Заявка 13 7 3 3 22 - 11 24
3. ЦСКА Москва Заявка 12 7 3 2 19 - 8 24
4. Сочи Заявка 13 7 2 4 26 - 14 23
5. Локомотив Москва Заявка 12 7 1 4 19 - 13 22
6. Ахмат Заявка 13 7 0 6 20 - 17 21
7. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 12 21
8. Спартак Москва Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
9. Краснодар Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
10. Ростов Заявка 13 4 2 7 23 - 23 14
11. Рубин Заявка 12 4 2 6 17 - 17 14
12. Арсенал Тула Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
13. Уфа Заявка 13 2 7 4 14 - 16 13
14. Химки Заявка 12 2 7 3 14 - 16 13
15. Нижний Новгород Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
16. Урал Заявка 12 1 6 5 5 - 10 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 12 9 1 2 23 - 13 28
2. Краснодар Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
3. Зенит Заявка 12 5 6 1 19 - 10 21
4. Сочи Заявка 12 6 2 4 13 - 13 20
5. ЦСКА Москва Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
6. Крылья Советов Заявка 12 5 2 5 12 - 14 17
7. Ростов Заявка 12 4 5 3 18 - 19 17
8. Локомотив Москва Заявка 12 3 7 2 16 - 18 16
9. Нижний Новгород Заявка 12 4 4 4 11 - 16 16
10. Рубин Заявка 13 3 3 7 15 - 27 12
11. Спартак Москва Заявка 12 3 3 6 9 - 18 12
12. Химки Заявка 13 3 3 7 12 - 25 12
13. Урал Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
14. Ахмат Заявка 12 3 2 7 9 - 17 11
15. Уфа Заявка 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Арсенал Тула Заявка 13 2 1 10 12 - 34 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 апреля 2022, осталось 2 дня 7 часов.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Сочи 86.4% (38)
    X 6.8% (3)
    Ахмат 6.8% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Ахмат
    2.02
    3.70
    4.14
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Сочи - Ахмат онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Сочи - Ахмат

    Исход игры
    Сочи
    86.4% (38)
    Ничья
    6.8% (3)
    Ахмат
    6.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.34% (19)
    Меньше
    53.66% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    51.22% (21)
    Нет
    48.78% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Сочи
    38.6% (17)
    1:0 Сочи
    27.3% (12)
    2:0 Сочи
    18.2% (8)
    1:1 Ничья
    4.5% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Сочи
    Ахмат

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     