РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Ахмат-Арена
История личных встреч
Ахмат
Локомотив Москва
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
72.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед
28 матчей
21.4%
28.6%
50%
6 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
21.4%
46.4%
32.2%
6 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
7.1%
50%
42.9%
2 победы 14 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уткин Даниил
|7
|0.33
|Конате Мохамед II
|6 (1)
|0.29
|Коновалов Игорь
|3 (2)
|0.14
|Себаи Сенин
|2
|0.1
|Полярус Артём
|2 (1)
|0.1
|Тимофеев Артём
|2 (2)
|0.1
|Карапузов Владислав
|1
|0.05
|Лысцов Виталий
|1
|0.05
|Янку Габриэль
|1
|0.05
|Бериша Бернард
|0
|0
|Архипов Артём
|0
|0
|Харин Евгений
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|7 (1)
|0.35
|Жемалетдинов Рифат
|5
|0.25
|Лисакович Виталий
|3
|0.15
|Керк Джирано
|3
|0.15
|Камано Франсуа
|2
|0.1
|Марадишвили Константин
|2
|0.1
|Изидор Вильсон
|2
|0.1
|Кастро Пабло
|1
|0.05
|Едвай Тин
|1
|0.05
|Кухта Ян
|1
|0.05
|Рыбус Мацей
|0
|0
|Баринов Дмитрий
|0
|0
|Куликов Даниил
|0
|0
|Бека Алексис
|0
|0
|Крыховяк Гжегож
|0
|0
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|Миранчук Антон
|0
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
|Мурило Серкейра
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нижич Зоран
|6
|1
|Коновалов Игорь
|5
|0
|Харин Евгений
|3
|1
|Семёнов Андрей
|4
|0
|Тимофеев Артём
|4
|0
|Лысцов Виталий
|4
|0
|Уциев Ризван
|3
|0
|Уткин Даниил
|3
|0
|Конате Мохамед II
|3
|0
|Шелия Гиорги
|1
|1
|Полярус Артём
|2
|0
|Швец Антон
|2
|0
|Себаи Сенин
|2
|0
|Быстров Марат
|2
|0
|Архипов Артём
|2
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Тодорович Дарко
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Альсултанов Ислам
|1
|0
|Садулаев Лечи
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|8
|2
|Едвай Тин
|5
|2
|Рыбус Мацей
|6
|0
|Кастро Пабло
|5
|0
|Камано Франсуа
|4
|0
|Куликов Даниил
|4
|0
|Бека Алексис
|4
|0
|Гилерме Маринато
|2
|1
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|Мурило Серкейра
|1
|1
|Зе Луиш Жозе
|2
|0
|Живоглядов Дмитрий
|2
|0
|Керк Джирано
|2
|0
|Лисакович Виталий
|2
|0
|Ненахов Максим
|1
|0
|Магкеев Станислав
|1
|0
|Чёрный Артур
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Бабкин Сергей
|1
|0
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0
|Анджорин Фаустино
|1
|0
|Зинович Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
9
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
3
33%
16-30
5
28%
1
11%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
5
28%
2
22%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
5
42%
5
45%
31-45
4
33%
1
9%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
1
8%
1
9%
76-90
Забито
10
18
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 10
1
10%
3
17%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
4
40%
3
17%
31-45
3
30%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
1
10%
6
33%
76-90
Пропущено
14
13
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
21%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
3
21%
2
15%
61-75
4
29%
4
31%
76-90
Забито
28
27
15 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 6
6 Не забивали 3
2
7%
3
11%
1-15
4
14%
4
15%
16-30
9
32%
4
15%
31-45
5
18%
3
11%
46-60
2
7%
5
19%
61-75
6
21%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
26
24
9 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 16
3
12%
1
4%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
6
23%
9
38%
31-45
7
27%
2
8%
46-60
5
19%
4
17%
61-75
5
19%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Урал - Ахмат 0:0 Ахмат - Рубин 1:2 Ахмат - Уфа 2:1 Ахмат - Волгарь 5:0
Ахмат - Чайка 1:1 Ахмат - Чайка 3:1 Ахмат - Алания 2:0 Ахмат - Факел 3:3 Ахмат - Шкупи 2:2 Ахмат - Лапи 0:1 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Ахмат - Химки 4:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Ростов 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Уфа - Ахмат 1:0 Ротор - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 1:0 Химки - Ахмат 2:0
Локомотив Москва
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва - Химки 3:2 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Мольде - Локомотив Москва 3:0
Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Спарта Прага - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Яблонец 1:1 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Урал 0:1 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Галатасарай - Локомотив Москва 1:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Локомотив Москва - Галатасарай 0:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|50 - 23
|45
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|40 - 23
|42
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|26 - 17
|39
|4.
|Сочи
|Заявка
|21
|12
|2
|7
|33 - 21
|38
|5.
|Краснодар
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|33 - 20
|35
|6.
|Ахмат
|Заявка
|21
|10
|1
|10
|27 - 27
|31
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|28 - 23
|31
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|25 - 21
|29
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|23 - 30
|26
|10.
|Рубин
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|28 - 33
|25
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|19 - 31
|23
|12.
|Ростов
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|32 - 37
|21
|13.
|Урал
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|13 - 21
|20
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|24 - 43
|20
|15.
|Уфа
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|18 - 30
|17
|16.
|Химки
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|18 - 37
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|33 - 13
|28
|2.
|Сочи
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|22 - 9
|21
|3.
|Ахмат
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|18 - 12
|21
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 10
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|11 - 5
|20
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 10
|18
|8.
|Краснодар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|10 - 14
|10
|15.
|Урал
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|5 - 8
|9
|16.
|Ростов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|17 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|21 - 13
|22
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 12
|19
|3.
|Краснодар
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 13
|18
|4.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 12
|17
|5.
|Зенит
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 10
|17
|6.
|Ростов
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 17
|13
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 15
|13
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|9.
|Рубин
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 20
|11
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 16
|11
|11.
|Урал
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|13.
|Ахмат
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 28
|7
|15.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
|16.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 23
|5
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ахмат - Локомотив Москва
Исход игры
Ахмат
15.8% (6)
Ничья
50% (19)
Локомотив Москва
34.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
34.21% (13)
Меньше
65.79% (25)
Обе команды забьют
Да
81.58% (31)
Нет
18.42% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.4% (18)
1:2 Локомотив Москва
21.1% (8)
0:1 Локомотив Москва
10.5% (4)
2:1 Ахмат
10.5% (4)
1:0 Ахмат
5.3% (2)
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