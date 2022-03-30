  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Краснодар
 
Позже

Стадион:
Динамо Москва
Тинькофф Российская Премьер-Лига...
Прогнозы 55
Краснодар 16.4% (9)
X 36.4% (20)
Динамо Москва 47.3% (26)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Динамо Москва
3.64
3.76
2.17
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Краснодар
Динамо Москва

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

19 матчей

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 6 (1) 0.29
Сперцян Эдуард 6 (2) 0.29
Кабелла Реми 4 0.19
Крыховяк Гжегож 4 (3) 0.19
Ильин Владимир 4 0.19
Классон Виктор 3 (1) 0.14
Ионов Алексей 2 0.1
Де Вильена Тонни 2 0.1
Газинский Юрий 1 0.05
Спайич Урош 1 0.05
Черников Александр 1 0.05
Манелов Ираклий 0 0
Кривцов Никита 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фомин Даниил 8 (5) 0.36
Шиманьски Себастиан 6 0.27
Грулёв Вячеслав 6 0.27
Смолов Фёдор 6 (1) 0.27
Захарян Арсен 5 0.23
Тюкавин Константин 5 0.23
Макаров Денис 3 0.14
Бальбуэна Фабиан 2 0.09
Скопинцев Дмитрий 1 0.05
Моро Никола 1 0.05
Ордец Иван 1 0.05
Варела Гильермо 0 0
Паршивлюк Сергей 0 0
Нжи Клинтон Муа 0 0
Гладышев Ярослав 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 11 1
Крыховяк Гжегож 1 2
Де Вильена Тонни 4 0
Рамирес Кристиан 4 0
Сорокин Егор 4 0
Сперцян Эдуард 4 0
Кабелла Реми 3 0
Газинский Юрий 3 0
Классон Виктор 3 0
Спайич Урош 1 1
Кордоба Джон 2 0
Ильин Владимир 2 0
Петров Сергей 1 0
Мартынович Александр 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Апеков Руслан 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варела Гильермо 5 1
Захарян Арсен 5 0
Фомин Даниил 4 0
Грулёв Вячеслав 4 0
Скопинцев Дмитрий 4 0
Шиманьски Себастиан 4 0
Евгеньев Роман 2 1
Паршивлюк Сергей 3 0
Ордец Иван 3 0
Лашальт Диего 3 0
Бальбуэна Фабиан 3 0
Макаров Денис 3 0
Моро Никола 2 0
Игбун Сильвестр 1 0
Нжи Клинтон Муа 1 0
Тюкавин Константин 1 0
Кутицкий Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
21
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
2
15%
2
10%
1-15
4
31%
4
19%
16-30
2
15%
4
19%
31-45
2
15%
4
19%
46-60
2
15%
1
5%
61-75
1
8%
6
29%
76-90

Пропущено

7
13
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
29%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
29%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
2
29%
5
38%
76-90

Забито

22
20
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
3
14%
3
15%
1-15
3
14%
5
25%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
2
9%
5
25%
46-60
5
23%
3
15%
61-75
6
27%
2
10%
76-90

Пропущено

13
11
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
15%
1
9%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
4
31%
2
18%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
2
15%
3
27%
76-90

Забито

35
41
17 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 14
5 Не забивали 2
5
14%
5
12%
1-15
7
20%
9
22%
16-30
5
14%
6
15%
31-45
4
11%
9
22%
46-60
7
20%
4
10%
61-75
7
20%
8
20%
76-90

Пропущено

20
24
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 15
4
20%
2
8%
1-15
1
5%
5
21%
16-30
6
30%
4
17%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
4
20%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Уфа - Краснодар 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Краснодар - Урал 2:1 Краснодар - Ростов 2:2
Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Краснодар - Мальмё 2:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Волеренга - Краснодар 0:1 Краснодар - Жилина 3:2 Легия - Краснодар 2:1 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Сочи - Краснодар 1:2 Химки - Краснодар 3:3 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 ФК Кубань - Краснодар 3:0 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Краснодар - Уфа 1:1 Краснодар - Рубин 2:1
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Динамо Москва - Ростов 1:1 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0
Химки - Динамо Москва 0:3 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Алания 2:2 Динамо Москва - Венсюссель 2:2 Динамо Москва - РФШ Рига 1:1 Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Москва - Партизан 2:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 Динамо Москва - Енисей 2:0 Динамо Москва - ЦСКА София 1:3 Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара 12:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Уфа 2:0 Рубин - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 22 14 6 2 53 - 23 48
2. Динамо Москва Заявка 22 13 4 5 41 - 24 43
3. ЦСКА Москва Заявка 22 13 3 6 32 - 18 42
4. Сочи Заявка 22 12 2 8 35 - 24 38
5. Краснодар Заявка 21 10 6 5 34 - 21 36
6. Локомотив Москва Заявка 21 9 7 5 31 - 25 34
7. Крылья Советов Заявка 21 9 5 7 28 - 23 32
8. Ахмат Заявка 22 10 1 11 29 - 30 31
9. Спартак Москва Заявка 22 7 6 9 24 - 31 27
10. Рубин Заявка 22 7 4 11 29 - 39 25
11. Нижний Новгород Заявка 22 6 6 10 20 - 32 24
12. Ростов Заявка 21 5 7 9 33 - 38 22
13. Урал Заявка 22 4 8 10 13 - 22 20
14. Арсенал Тула Заявка 22 5 5 12 24 - 46 20
15. Уфа Заявка 22 3 9 10 19 - 31 18
16. Химки Заявка 22 3 9 10 19 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 36 - 13 31
2. ЦСКА Москва Заявка 11 7 2 2 17 - 6 23
3. Ахмат Заявка 12 7 0 5 20 - 15 21
4. Динамо Москва Заявка 12 6 3 3 20 - 11 21
5. Сочи Заявка 11 7 0 4 24 - 12 21
6. Локомотив Москва Заявка 11 6 1 4 18 - 13 19
7. Крылья Советов Заявка 11 5 3 3 17 - 10 18
8. Краснодар Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Спартак Москва Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Рубин Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
11. Арсенал Тула Заявка 10 3 4 3 12 - 15 13
12. Уфа Заявка 11 2 6 3 12 - 13 12
13. Нижний Новгород Заявка 11 3 2 6 11 - 17 11
14. Химки Заявка 11 1 7 3 10 - 14 10
15. Урал Заявка 11 1 6 4 5 - 9 9
16. Ростов Заявка 10 2 2 6 17 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 10 7 1 2 21 - 13 22
2. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 12 19
3. Краснодар Заявка 12 5 4 3 21 - 14 19
4. Сочи Заявка 11 5 2 4 11 - 12 17
5. Зенит Заявка 10 4 5 1 17 - 10 17
6. Локомотив Москва Заявка 10 3 6 1 13 - 12 15
7. Крылья Советов Заявка 10 4 2 4 11 - 13 14
8. Ростов Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
9. Нижний Новгород Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
10. Спартак Москва Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
11. Рубин Заявка 12 3 2 7 14 - 26 11
12. Урал Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
13. Ахмат Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
14. Химки Заявка 11 2 2 7 9 - 23 8
15. Арсенал Тула Заявка 12 2 1 9 12 - 31 7
16. Уфа Заявка 11 1 3 7 7 - 18 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2022, осталось 2 дня 2 часа 52 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Краснодар 16.4% (9)
    X 36.4% (20)
    Динамо Москва 47.3% (26)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Динамо Москва
    3.64
    3.76
    2.17
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Краснодар - Динамо Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Париматч



    Прогнозы на матч Краснодар - Динамо Москва

    Исход игры
    Краснодар
    16.4% (9)
    Ничья
    36.4% (20)
    Динамо Москва
    47.3% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.08% (25)
    Меньше
    51.92% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    80.77% (42)
    Нет
    19.23% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.7% (18)
    1:2 Динамо Москва
    25.5% (14)
    0:1 Динамо Москва
    10.9% (6)
    2:1 Краснодар
    10.9% (6)
    0:2 Динамо Москва
    3.6% (2)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Краснодар
    Динамо Москва

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     