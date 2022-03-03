  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Спартак Москва
 
Позже

Стадион:
Краснодар

История личных встреч

Спартак Москва
Краснодар

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед

25 матчей

60%
8%
32%
15 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
44%
16%
10 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
6:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
К«П
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ТМК
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:4
ПЛ
4:0
К
2:1
К
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Куинси 5 0.25
Соболев Александр Сергеевич 4 (3) 0.2
Понсе Эсекель 4 0.2
Зобнин Роман 2 0.1
Джикия Георгий 1 0.05
Жиго Самуэль 1 0.05
Литвинов Руслан 1 0.05
Мозес Виктор 1 0.05
Николсон Шамар 1 0.05
Умяров Наиль 1 0.05
Айртон Лукас 1 0.05
Бакаев Зелимхан 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рассказов Николай 0 0
Крал Алекс 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 6 (1) 0.32
Кабелла Реми 4 0.21
Сперцян Эдуард 4 (1) 0.21
Крыховяк Гжегож 4 (3) 0.21
Ильин Владимир 4 0.21
Классон Виктор 3 (1) 0.16
Де Вильена Тонни 2 0.11
Ионов Алексей 1 0.05
Газинский Юрий 1 0.05
Спайич Урош 1 0.05
Черников Александр 1 0.05
Манелов Ираклий 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 6 1
Кофрие Максимилиано 4 2
Рассказов Николай 5 1
Жиго Самуэль 6 0
Умяров Наиль 6 0
Бакаев Зелимхан 5 0
Айртон Лукас 5 0
Литвинов Руслан 2 1
Мозес Виктор 3 0
Джикия Георгий 3 0
Хендрикс Йоррит 2 0
Зобнин Роман 2 0
Игнатов Михаил 1 0
Мирзов Резиуан 1 0
Промес Куинси 1 0
Селихов Александр 1 0
Ларссон Джордан 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 9 1
Крыховяк Гжегож 1 2
Де Вильена Тонни 4 0
Рамирес Кристиан 4 0
Сперцян Эдуард 4 0
Кабелла Реми 3 0
Газинский Юрий 3 0
Классон Виктор 3 0
Сорокин Егор 3 0
Спайич Урош 1 1
Кордоба Джон 2 0
Ильин Владимир 2 0
Петров Сергей 1 0
Мартынович Александр 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Апеков Руслан 1 0
Корнюшин Даниил 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
19
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
14%
2
11%
1-15
3
21%
3
16%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
2
14%
5
26%
61-75
5
36%
5
26%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
8%
2
18%
1-15
3
25%
1
9%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
3
25%
1
9%
76-90

Забито

8
13
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
0
0%
2
15%
1-15
1
13%
4
31%
16-30
3
38%
2
15%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
1
8%
76-90

Пропущено

16
7
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
2
29%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
2
29%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
6
38%
2
29%
76-90

Забито

22
32
9 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
2
9%
4
13%
1-15
4
18%
7
22%
16-30
3
14%
4
13%
31-45
3
14%
4
13%
46-60
3
14%
7
22%
61-75
7
32%
6
19%
76-90

Пропущено

28
18
11 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
1
4%
4
22%
1-15
7
25%
1
6%
16-30
3
11%
5
28%
31-45
5
18%
2
11%
46-60
3
11%
3
17%
61-75
9
32%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0
Спартак Москва - Пюник 1:1 Спартак Москва - Лива 5:1 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Джохор Дарул 1:1 Спартак Москва - Рига 0:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Сочи - Спартак Москва 3:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Уфа - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Наполи 2:1 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Зенит - Спартак Москва 7:1
Краснодар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Краснодар - Урал 2:1 Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Краснодар - Мальмё 2:0
Хеккен - Краснодар 1:2 Волеренга - Краснодар 0:1 Краснодар - Жилина 3:2 Легия - Краснодар 2:1 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Сочи - Краснодар 1:2 Химки - Краснодар 3:3 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 ФК Кубань - Краснодар 3:0 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Краснодар - Уфа 1:1 Краснодар - Рубин 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Сочи 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 20 13 5 2 49 - 22 44
2. Динамо Москва Заявка 20 12 3 5 36 - 22 39
3. Сочи Заявка 20 12 1 7 33 - 21 37
4. ЦСКА Москва Заявка 20 11 3 6 24 - 16 36
5. Краснодар Заявка 19 9 5 5 31 - 19 32
6. Локомотив Москва Заявка 19 8 7 4 27 - 21 31
7. Ахмат Заявка 20 10 0 10 27 - 27 30
8. Крылья Советов Заявка 19 8 4 7 24 - 20 28
9. Спартак Москва Заявка 20 7 5 8 22 - 28 26
10. Рубин Заявка 20 7 4 9 27 - 31 25
11. Нижний Новгород Заявка 20 6 4 10 19 - 31 22
12. Арсенал Тула Заявка 20 5 5 10 23 - 39 20
13. Урал Заявка 20 4 7 9 13 - 21 19
14. Ростов Заявка 19 4 6 9 30 - 36 18
15. Уфа Заявка 20 3 7 10 18 - 30 16
16. Химки Заявка 20 2 8 10 18 - 37 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 33 - 13 28
2. Сочи Заявка 10 7 0 3 22 - 9 21
3. Ахмат Заявка 11 7 0 4 18 - 12 21
4. Динамо Москва Заявка 11 6 2 3 19 - 10 20
5. ЦСКА Москва Заявка 10 6 2 2 11 - 5 20
6. Локомотив Москва Заявка 10 6 1 3 17 - 11 19
7. Крылья Советов Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
8. Краснодар Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Спартак Москва Заявка 10 4 3 3 14 - 12 15
10. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Нижний Новгород Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
14. Химки Заявка 10 1 6 3 10 - 14 9
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Ростов Заявка 10 2 2 6 17 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 17 - 12 19
2. Сочи Заявка 10 5 1 4 11 - 12 16
3. Зенит Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
4. ЦСКА Москва Заявка 10 5 1 4 13 - 11 16
5. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
6. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
7. Нижний Новгород Заявка 10 3 3 4 9 - 15 12
8. Рубин Заявка 11 3 2 6 13 - 20 11
9. Спартак Москва Заявка 10 3 2 5 8 - 16 11
10. Урал Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
11. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
12. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
13. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
14. Арсенал Тула Заявка 11 2 1 8 12 - 28 7
15. Уфа Заявка 11 1 3 7 7 - 18 6
16. Химки Заявка 10 1 2 7 8 - 23 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Спартак Москва - Краснодар онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч Спартак Москва - Краснодар

Исход игры
Спартак Москва
89.2% (33)
Ничья
10.8% (4)
Краснодар
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
63.64% (21)
Меньше
36.36% (12)
Обе команды забьют
Да
72.73% (24)
Нет
27.27% (9)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
51.4% (19)
2:0 Спартак Москва
13.5% (5)
1:0 Спартак Москва
10.8% (4)
1:1 Ничья
8.1% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 