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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Локомотив Москва
 
Позже

Стадион:
ЦСКА Москва

История личных встреч

Локомотив Москва
ЦСКА Москва

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 13 побед

34 матча

35.3%
20.6%
44.1%
12 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

29.4%
41.2%
29.4%
10 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

20.6%
41.2%
38.2%
7 побед 14 ничьих 13 побед

История матчей

ТМК
1:2
ПЛ
1:2
К
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
С
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:4
ТМС
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
К
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 7 (1) 0.37
Жемалетдинов Рифат 5 0.26
Керк Джирано 3 0.16
Лисакович Виталий 2 0.11
Камано Франсуа 2 0.11
Кастро Пабло 1 0.05
Едвай Тин 1 0.05
Кухта Ян 1 0.05
Изидор Вильсон 1 0.05
Рыбус Мацей 0 0
Баринов Дмитрий 0 0
Куликов Даниил 0 0
Бека Алексис 0 0
Крыховяк Гжегож 0 0
Миранчук Антон 0 0
Рыбчинский Дмитрий 0 0
Мурило Серкейра 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заболотный Антон 5 (1) 0.25
Эджуке Чидера 4 0.2
Чалов Фёдор 3 0.15
Зайнутдинов Бактиёр 3 0.15
Марадишвили Константин 3 0.15
Язиджи Юсуф 2 0.1
Ахметов Ильзат 1 (1) 0.05
Бийол Яка 1 0.05
Бохинен Эмиль 1 0.05
Бистрович Кристиян 1 0.05
Дивеев Игорь 1 0.05
Яковлев Владислав 1 0.05
Дзагоев Алан 0 0
Влашич Никола 0 0
Обляков Иван 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 8 2
Едвай Тин 5 2
Рыбус Мацей 6 0
Кастро Пабло 5 0
Камано Франсуа 4 0
Куликов Даниил 4 0
Бека Алексис 4 0
Гилерме Маринато 2 1
Мурило Серкейра 1 1
Зе Луиш Жозе 2 0
Живоглядов Дмитрий 2 0
Жемалетдинов Рифат 2 0
Керк Джирано 2 0
Лисакович Виталий 2 0
Ненахов Максим 1 0
Магкеев Станислав 1 0
Чёрный Артур 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Бабкин Сергей 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Анджорин Фаустино 1 0
Зинович Кирилл 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 7 0
Марадишвили Константин 5 0
Заболотный Антон 2 1
Фернандес Марио 3 0
Обляков Иван 3 0
Дзагоев Алан 2 0
Бохинен Эмиль 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 2 0
Дивеев Игорь 2 0
Карраскаль Хорхе 2 0
Тикнизян Наир 2 0
Эджуке Чидера 2 0
Фукс Бруно 0 1
Набабкин Кирилл 1 0
Ахметов Ильзат 1 0
Кучаев Константин 1 0
Язиджи Юсуф 1 0
Бийол Яка 1 0
Яковлев Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
13
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
10 Не забивали 12
3
18%
3
23%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
2
15%
31-45
2
12%
3
23%
46-60
3
18%
3
23%
61-75
6
35%
2
15%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
9%
2
18%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
3
27%
3
27%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
9%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
2
22%
5
45%
76-90

Пропущено

11
5
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
5
45%
1
20%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
20%
76-90

Забито

26
24
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 13
3 Не забивали 5
3
12%
3
13%
1-15
4
15%
1
4%
16-30
3
12%
3
13%
31-45
3
12%
4
17%
46-60
5
19%
6
25%
61-75
8
31%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

22
16
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 9
1
5%
3
19%
1-15
3
14%
3
19%
16-30
8
36%
1
6%
31-45
2
9%
3
19%
46-60
4
18%
2
13%
61-75
4
18%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Локомотив Москва - Химки 3:2 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2
Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Спарта Прага - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Яблонец 1:1 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Урал 0:1 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Галатасарай - Локомотив Москва 1:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Локомотив Москва - Галатасарай 0:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2
ЦСКА Москва
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Рубин 1:1
ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 ЦСКА Москва - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 20 13 5 2 49 - 22 44
2. Динамо Москва Заявка 20 12 3 5 36 - 22 39
3. Сочи Заявка 20 12 1 7 33 - 21 37
4. ЦСКА Москва Заявка 20 11 3 6 24 - 16 36
5. Краснодар Заявка 19 9 5 5 31 - 19 32
6. Локомотив Москва Заявка 19 8 7 4 27 - 21 31
7. Ахмат Заявка 20 10 0 10 27 - 27 30
8. Крылья Советов Заявка 19 8 4 7 24 - 20 28
9. Спартак Москва Заявка 20 7 5 8 22 - 28 26
10. Рубин Заявка 20 7 4 9 27 - 31 25
11. Нижний Новгород Заявка 20 6 4 10 19 - 31 22
12. Арсенал Тула Заявка 20 5 5 10 23 - 39 20
13. Урал Заявка 20 4 7 9 13 - 21 19
14. Ростов Заявка 19 4 6 9 30 - 36 18
15. Уфа Заявка 20 3 7 10 18 - 30 16
16. Химки Заявка 20 2 8 10 18 - 37 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 33 - 13 28
2. Сочи Заявка 10 7 0 3 22 - 9 21
3. Ахмат Заявка 11 7 0 4 18 - 12 21
4. Динамо Москва Заявка 11 6 2 3 19 - 10 20
5. ЦСКА Москва Заявка 10 6 2 2 11 - 5 20
6. Локомотив Москва Заявка 10 6 1 3 17 - 11 19
7. Крылья Советов Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
8. Краснодар Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Спартак Москва Заявка 10 4 3 3 14 - 12 15
10. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Нижний Новгород Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
14. Химки Заявка 10 1 6 3 10 - 14 9
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Ростов Заявка 10 2 2 6 17 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 17 - 12 19
2. Сочи Заявка 10 5 1 4 11 - 12 16
3. Зенит Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
4. ЦСКА Москва Заявка 10 5 1 4 13 - 11 16
5. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
6. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
7. Нижний Новгород Заявка 10 3 3 4 9 - 15 12
8. Рубин Заявка 11 3 2 6 13 - 20 11
9. Спартак Москва Заявка 10 3 2 5 8 - 16 11
10. Урал Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
11. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
12. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
13. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
14. Арсенал Тула Заявка 11 2 1 8 12 - 28 7
15. Уфа Заявка 11 1 3 7 7 - 18 6
16. Химки Заявка 10 1 2 7 8 - 23 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 марта 2022, осталось 2 дня 7 часов 1 минуту.



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    • Прогнозы 42
    Локомотив Москва 23.8% (10)
    X 28.6% (12)
    ЦСКА Москва 47.6% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    ЦСКА Москва
    3.54
    3.50
    2.37
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Локомотив Москва - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Локомотив Москва
    23.8% (10)
    Ничья
    28.6% (12)
    ЦСКА Москва
    47.6% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (20)
    Меньше
    50% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (30)
    Нет
    25% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    23.8% (10)
    1:2 ЦСКА Москва
    23.8% (10)
    2:1 Локомотив Москва
    16.7% (7)
    0:2 ЦСКА Москва
    9.5% (4)
    0:1 ЦСКА Москва
    9.5% (4)
    2:2 Ничья
    4.8% (2)
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