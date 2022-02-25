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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Зенит
 
Позже

Стадион:
Уфа
Прогнозы 33
Зенит 100% (33)
X 0% (0)
Уфа 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Уфа
1.28
7.20
15.40
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Зенит
Уфа

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
6:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ТМК
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 10 (1) 0.53
Клаудиньо 7 (1) 0.37
Азмун Сердар 7 (1) 0.37
Ерохин Александр 6 0.32
Сутормин Алексей 4 (4) 0.21
Малком Филипе 3 0.16
Вендел Маркус 3 0.16
Мостовой Андрей 3 0.16
Ракицкий Ярослав 1 0.05
Чистяков Дмитрий 1 0.05
Алберто Юри 1 0.05
Кузяев Далер 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Круговой Данил 0 0
Барриос Вилмар 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 13 (3) 0.68
Иванов Олег 2 (2) 0.11
Журавлёв Юрий 1 0.05
Никитин Алексей 1 0.05
Камилов Владислав 1 0.05
Йокич Боян 0 0
Кротов Вячеслав 0 0
Мрзляк Филип 0 0
Голубев Артём 0 0
Плиев Константин 0 0
Касинтура Эгаш 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузяев Далер 5 1
Азмун Сердар 3 1
Ракицкий Ярослав 4 0
Вендел Маркус 3 0
Клаудиньо 1 1
Ерохин Александр 2 0
Ловрен Деян 2 0
Чистяков Дмитрий 2 0
Сутормин Алексей 2 0
Барриос Вилмар 2 0
Оздоев Магомед 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Дуглас Сантос 1 0
Малком Филипе 1 0
Круговой Данил 1 0
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мрзляк Филип 8 0
Фищенко Руслан 4 2
Касинтура Эгаш 5 1
Камилов Владислав 6 0
Кротов Вячеслав 3 1
Агаларов Гамид 4 0
Журавлёв Юрий 2 1
Ботака-Иобома Эрвинг 3 0
Иванов Олег 2 0
Йокич Боян 2 0
Никитин Алексей 2 0
Алиев Азер 2 0
Голубев Артём 2 0
Плиев Константин 2 0
Урунов Остон 2 0
Беленов Александр 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Тьягу Родригеш 1 0
Милетич Неманья 1 0
Саплинов Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
7
16 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
9 Не забивали 14
3
10%
2
29%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
10
32%
1
14%
31-45
4
13%
3
43%
46-60
3
10%
1
14%
61-75
8
26%
0
0%
76-90

Пропущено

13
16
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
15%
2
13%
1-15
2
15%
3
19%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
3
23%
3
19%
46-60
4
31%
3
19%
61-75
1
8%
4
25%
76-90

Забито

17
12
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
5
29%
29%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
18%
4
33%
61-75
5
29%
29%
3
25%
76-90

Пропущено

8
11
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
4
36%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
3
38%
3
27%
76-90

Забито

48
19
25 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 8
1 Не забивали 6
4
8%
2
11%
1-15
6
13%
1
5%
16-30
15
31%
2
11%
31-45
4
8%
6
32%
46-60
6
13%
5
26%
61-75
13
27%
3
16%
76-90

Пропущено

21
27
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
2
10%
3
11%
1-15
3
14%
5
19%
16-30
2
10%
5
19%
31-45
4
19%
3
11%
46-60
6
29%
4
15%
61-75
4
19%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Зенит - Рубин 3:2 Бетис - Зенит 0:0 Зенит - Бетис 2:3 Брондбю - Зенит 1:2
Копенгаген - Зенит 1:1 Зенит - Митьюлланд 1:0 Зенит - Жилина 5:0 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Зенит - Эмирейтс 3:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Зенит - Челси 3:3 Зенит - Ростов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 Мальмё - Зенит 1:1 Зенит - Нижний Новгород 5:1 Урал - Зенит 0:0 Ювентус - Зенит 4:2 Зенит - Динамо Москва 4:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Зенит - Ювентус 0:1
Уфа
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ахмат - Уфа 2:1 Уфа - Балтика 2:1 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Уфа - Пахтакор 1:1
Уфа - Пролетер Нови-Сад 3:2 Уфа - Оренбург 4:1 Уфа - Пакш 0:2 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Динамо Москва - Уфа 2:0 Уфа - Спартак Москва 1:1 Ростов - Уфа 2:2 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Уфа - Ахмат 1:0 Алания - Уфа 2:0 Уфа - Рубин 1:1 Краснодар - Уфа 1:1 Уфа - Урал 0:1 Спартак Москва - Уфа 2:0 Легион-Динамо - Уфа 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 19 12 5 2 47 - 22 41
2. Динамо Москва Заявка 19 12 3 4 36 - 20 39
3. Сочи Заявка 19 11 1 7 32 - 21 34
4. ЦСКА Москва Заявка 19 10 3 6 23 - 16 33
5. Ахмат Заявка 19 10 0 9 26 - 25 30
6. Краснодар Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
7. Локомотив Москва Заявка 18 7 7 4 24 - 19 28
8. Крылья Советов Заявка 18 8 3 7 22 - 18 27
9. Спартак Москва Заявка 19 6 5 8 20 - 28 23
10. Нижний Новгород Заявка 19 6 4 9 19 - 30 22
11. Рубин Заявка 19 6 4 9 25 - 30 22
12. Урал Заявка 19 4 7 8 12 - 19 19
13. Арсенал Тула Заявка 19 5 4 10 21 - 37 19
14. Ростов Заявка 18 4 6 8 30 - 35 18
15. Уфа Заявка 19 3 7 9 18 - 28 16
16. Химки Заявка 19 2 8 9 16 - 34 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 8 1 1 31 - 13 25
2. Сочи Заявка 10 7 0 3 22 - 9 21
3. Ахмат Заявка 10 7 0 3 17 - 10 21
4. Динамо Москва Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
5. ЦСКА Москва Заявка 9 5 2 2 10 - 5 17
6. Локомотив Москва Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
7. Крылья Советов Заявка 9 5 1 3 14 - 7 16
8. Спартак Москва Заявка 10 4 3 3 14 - 12 15
9. Краснодар Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
10. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Нижний Новгород Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
14. Химки Заявка 10 1 6 3 10 - 14 9
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Ростов Заявка 9 2 2 5 17 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 17 - 12 19
2. Зенит Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
3. ЦСКА Москва Заявка 10 5 1 4 13 - 11 16
4. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
5. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
6. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
7. Нижний Новгород Заявка 9 3 3 3 9 - 14 12
8. Урал Заявка 10 3 2 5 7 - 11 11
9. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
10. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
11. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
12. Рубин Заявка 10 2 2 6 11 - 19 8
13. Спартак Москва Заявка 9 2 2 5 6 - 16 8
14. Арсенал Тула Заявка 10 2 0 8 10 - 26 6
15. Уфа Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
16. Химки Заявка 9 1 2 6 6 - 20 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 марта 2022, осталось 2 дня 19 часов 28 минут.



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    • Прогнозы 33
    Зенит 100% (33)
    X 0% (0)
    Уфа 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Уфа
    1.28
    7.20
    15.40
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Зенит - Уфа

    Исход игры
    Зенит
    100% (33)
    Ничья
    0% (0)
    Уфа
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.67% (14)
    Меньше
    53.33% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (10)
    Нет
    66.67% (20)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    45.5% (15)
    2:1 Зенит
    15.2% (5)
    3:1 Зенит
    9.1% (3)
    3:0 Зенит
    6.1% (2)
    4:0 Зенит
    6.1% (2)
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    Зенит
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