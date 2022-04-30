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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Уфа
 
Позже
Ростов

История личных встреч

Уфа
Ростов

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

15 матчей

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 18 (6) 0.67
Иванов Олег 2 (2) 0.07
Журавлёв Юрий 2 0.07
Никитин Алексей 2 0.07
Камилов Владислав 1 0.04
Йокич Боян 0 0
Кротов Вячеслав 0 0
Мрзляк Филип 0 0
Касинтура Эгаш 0 0
Голубев Артём 0 0
Емельянов Данила 0 0
Плиев Константин 0 0
Ортис Дилан 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полоз Дмитрий 13 (5) 0.48
Комличенко Николай 8 (2) 0.3
Глебов Данил 4 0.15
Соу Али 4 (1) 0.15
Хасимото Кэнто 2 0.07
Алмквист Понтус 2 0.07
Щетинин Кирилл 2 0.07
Осипенко Максим 2 0.07
Терентьев Денис 1 0.04
Байрамян Хорен 1 0.04
Тугарев Роман 1 0.04
Баштуш Бартоломеу 1 0.04
Фольмер Кирилл 0 0
Сильянов Александр 0 0
Гигович Армин 0 0
Сухомлинов Данила 0 0

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фищенко Руслан 5 2
Мрзляк Филип 8 0
Касинтура Эгаш 6 1
Камилов Владислав 7 0
Агаларов Гамид 6 0
Кротов Вячеслав 3 1
Журавлёв Юрий 3 1
Йокич Боян 4 0
Ботака-Иобома Эрвинг 4 0
Ортис Дилан 4 0
Никитин Алексей 3 0
Урунов Остон 3 0
Кабутов Дмитрий 1 1
Иванов Олег 2 0
Алиев Азер 2 0
Тьягу Родригеш 2 0
Голубев Артём 2 0
Плиев Константин 2 0
Беленов Александр 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Милетич Неманья 1 0
Саплинов Александр 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 6 0
Баштуш Бартоломеу 4 0
Осипенко Максим 4 0
Лангович Андрей 4 0
Сухомлинов Данила 4 0
Мелёхин Виктор 4 0
Песьяков Сергей 3 0
Терентьев Денис 3 0
Комличенко Николай 3 0
Калинин Игорь 3 0
Хаджикадунич Деннис 3 0
Поярков Николай 3 0
Щетинин Кирилл 3 0
Сильянов Александр 3 0
Голенков Егор 2 0
Тугарев Роман 2 0
Алмквист Понтус 2 0
Глебов Данил 2 0
Мамаев Павел 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Хасимото Кэнто 1 0
Селява Александр 1 0
Соу Али 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Норманн Матиас 1 0
Гигович Армин 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
19
2 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
0
0%
6
32%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
4
27%
1
5%
61-75
6
40%
5
26%
76-90

Пропущено

15
21
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 13
2
13%
3
14%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
5
33%
4
19%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
4
27%
7
33%
76-90

Забито

11
25
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 16
3
27%
1
4%
1-15
0
0%
6
24%
16-30
1
9%
4
16%
31-45
3
27%
4
16%
46-60
1
9%
6
24%
61-75
3
27%
4
16%
76-90

Пропущено

22
26
8 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
2
9%
5
19%
1-15
4
18%
4
15%
16-30
2
9%
8
31%
31-45
5
23%
2
8%
46-60
5
23%
2
8%
61-75
4
18%
5
19%
76-90

Забито

26
44
6 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 13
8 Не забивали 4
3
12%
7
16%
1-15
1
4%
9
20%
16-30
2
8%
6
14%
31-45
6
23%
6
14%
46-60
5
19%
7
16%
61-75
9
35%
9
20%
76-90

Пропущено

37
47
17 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 25
4
11%
8
17%
1-15
6
16%
6
13%
16-30
7
19%
12
26%
31-45
6
16%
4
9%
46-60
6
16%
5
11%
61-75
8
22%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Химки - Уфа 1:1 Урал - Уфа 2:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Уфа - Сочи 1:2
Крылья Советов - Уфа 1:2 Уфа - Краснодар 1:1 Уфа - Нижний Новгород 0:0 Зенит - Уфа 2:0 Ахмат - Уфа 2:1 Уфа - Балтика 2:1 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Уфа - Пахтакор 1:1 Уфа - Пролетер Нови-Сад 3:2 Уфа - Оренбург 4:1 Уфа - Пакш 0:2 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Динамо Москва - Уфа 2:0 Уфа - Спартак Москва 1:1 Ростов - Уфа 2:2 ЦСКА Москва - Уфа 3:1
Ростов
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Краснодар - Ростов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1
Ростов - Крылья Советов 1:0 Ростов - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Рубин - Ростов 1:2 Ростов - Сочи 0:1 Краснодар - Ростов 2:2 Мольде - Ростов 0:2 Ростов - Хёугесунн 0:2 Ростов - Линенсе 2:1 Хеккен - Ростов 0:0 Ростов - Штуттгарт 1:2 Ростов - Спарта Прага 0:2 Ростов - Урал 1:4 Зенит - Ростов 2:2 Ахмат - Ростов 2:0 Ростов - Уфа 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 27 18 7 2 64 - 26 61
2. Динамо Москва Заявка 27 16 4 7 47 - 28 52
3. Сочи Заявка 27 15 4 8 48 - 29 49
4. ЦСКА Москва Заявка 27 14 5 8 38 - 27 47
5. Краснодар Заявка 27 13 6 8 39 - 28 45
6. Локомотив Москва Заявка 27 11 8 8 38 - 36 41
7. Крылья Советов Заявка 27 11 5 11 34 - 32 38
8. Ахмат Заявка 27 11 2 14 33 - 37 35
9. Ростов Заявка 27 9 7 11 45 - 46 34
10. Спартак Москва Заявка 27 9 7 11 32 - 37 34
11. Нижний Новгород Заявка 27 7 8 12 25 - 38 29
12. Химки Заявка 27 6 11 10 31 - 43 29
13. Рубин Заявка 27 8 5 14 33 - 50 29
14. Урал Заявка 27 6 9 12 21 - 31 27
15. Уфа Заявка 27 4 11 12 25 - 38 23
16. Арсенал Тула Заявка 27 5 7 15 27 - 54 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 12 1 1 42 - 15 37
2. ЦСКА Москва Заявка 13 8 3 2 20 - 8 27
3. Сочи Заявка 14 8 2 4 29 - 16 26
4. Локомотив Москва Заявка 13 8 1 4 21 - 14 25
5. Динамо Москва Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
6. Ахмат Заявка 14 8 0 6 22 - 17 24
7. Краснодар Заявка 13 7 2 4 17 - 12 23
8. Спартак Москва Заявка 14 6 4 4 21 - 16 22
9. Крылья Советов Заявка 13 6 3 4 20 - 12 21
10. Ростов Заявка 14 5 2 7 26 - 25 17
11. Химки Заявка 14 3 8 3 19 - 18 17
12. Рубин Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
13. Арсенал Тула Заявка 13 3 6 4 15 - 19 15
14. Уфа Заявка 13 2 7 4 14 - 16 13
15. Нижний Новгород Заявка 13 3 3 7 11 - 18 12
16. Урал Заявка 13 2 6 5 7 - 11 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 13 9 1 3 23 - 14 28
2. Зенит Заявка 13 6 6 1 22 - 11 24
3. Сочи Заявка 13 7 2 4 19 - 13 23
4. Краснодар Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
5. ЦСКА Москва Заявка 14 6 2 6 18 - 19 20
6. Крылья Советов Заявка 14 5 2 7 14 - 20 17
7. Ростов Заявка 13 4 5 4 19 - 21 17
8. Нижний Новгород Заявка 14 4 5 5 14 - 20 17
9. Локомотив Москва Заявка 14 3 7 4 17 - 22 16
10. Урал Заявка 14 4 3 7 14 - 20 15
11. Спартак Москва Заявка 13 3 3 7 11 - 21 12
12. Химки Заявка 13 3 3 7 12 - 25 12
13. Рубин Заявка 13 3 3 7 15 - 27 12
14. Ахмат Заявка 13 3 2 8 11 - 20 11
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 11 - 22 10
16. Арсенал Тула Заявка 14 2 1 11 12 - 35 7
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 мая 2022, осталось 2 дня 6 часов 4 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Уфа 9.8% (4)
    X 43.9% (18)
    Ростов 46.3% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Ростов
    2.56
    3.38
    3.29
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Уфа - Ростов

    Исход игры
    Уфа
    9.8% (4)
    Ничья
    43.9% (18)
    Ростов
    46.3% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.03% (16)
    Меньше
    58.97% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    82.05% (32)
    Нет
    17.95% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39% (16)
    1:2 Ростов
    31.7% (13)
    1:0 Уфа
    7.3% (3)
    0:1 Ростов
    7.3% (3)
    2:2 Ничья
    4.9% (2)
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