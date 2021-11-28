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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Падерборн
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 7084
Ганза
0'
9' Желтая карточка
Риццуто Калоджеро
0:1
27' Гол
Рейн Симон
71' Желтая карточка
Михель Свен
1:1
85' Пенальти
Михель Свен
87' Желтая карточка
Юстван Юлиан
90'+3
21
Хут
Янник
24
Хеуэр
Яннис
2
Хюнемайер
Уве
4
Ван
дер
Верфф
Яспер
29
Коллинс
Джамилу
13
Ялчин
Робин
8
Шалленберг
Рон
6
Шустер
Марко
10
Юстван
Юлиан
18
Србени
Деннис
11
Михель
Свен
1
Кольке
Маркус
7
Найдхарт
Нико
16
Мэлоун
Райан
4
Россбах
Дамиан
27
Риццуто
Калоджеро
10
Дулевич
Харис
8
Бан
Бентли
34
Лукас
Фрёде
5
Рейн
Симон
13
Шумахер
Кевин
18
Ферхук
Йон
Падерборн
4-4-2
Ганза
4-5-1

История личных встреч

Падерборн
Ганза

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б3
2:3
Б3
2:1
Б3
1:1
Б3
0:3
Б2
2:0
Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
1:2
ТМС
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михель Свен 13 (1) 0.87
Платте Феликс 6 0.4
Прёгер Кай 4 0.27
Штайперманн Марко 2 0.13
Юстван Юлиан 1 0.07
Шалленберг Рон 1 0.07
Хеуэр Яннис 1 0.07
Шустер Марко 0 0
Коллинс Джамилу 0 0
Хюнемайер Уве 0 0
Ялчин Робин 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ферхук Йон 9 (1) 0.6
Беренс Ханно 3 0.2
Омладич Ник 1 0.07
Манси Ридж 1 0.07
Лукас Фрёде 1 0.07
Мамба Стрели 1 0.07
Рейн Симон 1 0.07
Бан Бентли 1 (1) 0.07
Россбах Дамиан 0 0
Риццуто Калоджеро 0 0
Найдхарт Нико 0 0
Шумахер Кевин 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михель Свен 5 0
Ван дер Верфф Яспер 5 0
Коллинс Джамилу 3 1
Хюнемайер Уве 2 0
Шалленберг Рон 2 0
Ялчин Робин 1 0
Шустер Марко 1 0
Србени Деннис 1 0
Платте Феликс 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Мехлем Марсель 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риццуто Калоджеро 8 0
Ферхук Йон 4 0
Майсснер Томас 4 0
Омладич Ник 3 0
Россбах Дамиан 3 0
Лукас Фрёде 3 0
Рейн Симон 3 0
Беренс Ханно 2 0
Найдхарт Нико 2 0
Бан Бентли 2 0
Ротер Бьёрн 2 0
Манси Ридж 1 0
Ридель Юлиан 1 0
Кольке Маркус 1 0
Ингельссон Сванте 1 0
Мамба Стрели 1 0
Майер Жонатан 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
4
40%
31-45
1
10%
3
30%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
2
20%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
17%
1
8%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
2
17%
4
33%
76-90

Забито

18
8
14 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
4
22%
0
0%
1-15
7
39%
2
25%
16-30
3
17%
2
25%
31-45
2
11%
2
25%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
1
6%
1
13%
76-90

Пропущено

6
13
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
3
50%
2
15%
46-60
2
33%
4
31%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

28
18
17 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
4
14%
0
0%
1-15
8
29%
3
17%
16-30
5
18%
6
33%
31-45
3
11%
5
28%
46-60
4
14%
1
6%
61-75
4
14%
3
17%
76-90

Пропущено

18
25
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
2
11%
2
8%
1-15
2
11%
3
12%
16-30
2
11%
5
20%
31-45
6
33%
4
16%
46-60
4
22%
6
24%
61-75
2
11%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Кёльн - Падерборн 4:0 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4
Падерборн - Гамбург 1:2 Падерборн - Ян 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Падерборн - Шальке 04 0:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Вердер - Падерборн 1:4 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Падерборн - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Падерборн 0:0 Боруссия М - Падерборн 1:3 Аякс - Падерборн 4:1 Ганновер 96 - Падерборн 1:1 Вюрцбург Кикерс - Падерборн 1:1
Ганза
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Ян - Ганза 2:3 Ганза - Фортуна 2:1
Ян - Ганза 3:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Ганза - Зандхаузен 1:1 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Ганза 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1 Вердер - Ганза 3:0 Ганза - Динамо Дрезден 1:3 Хайденхайм - Ганза 1:1 Ганза - Хайденхайм 3:2 Ганновер 96 - Ганза 0:3 Ганза - Карлсруэ 1:3 Вольфсбург - Ганза 0:3 Ганза - Любек 1:1 Унтерахинг - Ганза 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 15 10 2 3 34 - 18 32
2. Дармштадт Заявка 15 9 2 4 37 - 17 29
3. Ян Заявка 15 8 4 3 33 - 20 28
4. Гамбург Заявка 15 6 8 1 27 - 16 26
5. Шальке 04 Заявка 15 8 2 5 28 - 19 26
6. Падерборн Заявка 15 7 5 3 29 - 17 26
7. Нюрнберг Заявка 15 6 6 3 21 - 15 24
8. Хайденхайм Заявка 15 7 3 5 16 - 20 24
9. Карлсруэ Заявка 15 5 6 4 25 - 21 21
10. Вердер Заявка 15 5 5 5 21 - 22 20
11. Ганза Заявка 15 5 3 7 18 - 25 18
12. Хольштайн Киль Заявка 15 4 5 6 17 - 26 17
13. Динамо Дрезден Заявка 15 5 1 9 16 - 21 16
14. Фортуна Заявка 15 4 4 7 19 - 22 16
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 15 3 5 7 14 - 22 14
16. Ганновер 96 Заявка 15 3 5 7 10 - 22 14
17. Зандхаузен Заявка 15 3 3 9 16 - 33 12
18. Ингольштадт Заявка 15 1 3 11 9 - 34 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 7 7 0 0 22 - 4 21
2. Дармштадт Заявка 7 6 0 1 20 - 3 18
3. Ян Заявка 8 5 2 1 22 - 12 17
4. Хайденхайм Заявка 8 4 3 1 10 - 8 15
5. Нюрнберг Заявка 8 4 2 2 12 - 6 14
6. Гамбург Заявка 8 3 5 0 16 - 9 14
7. Шальке 04 Заявка 8 4 1 3 19 - 13 13
8. Динамо Дрезден Заявка 7 4 0 3 9 - 5 12
9. Карлсруэ Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
10. Хольштайн Киль Заявка 8 3 1 4 8 - 14 10
11. Падерборн Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
12. Вердер Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
13. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 2 2 4 7 - 11 8
14. Ганновер 96 Заявка 7 2 2 3 4 - 7 8
15. Ганза Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
16. Фортуна Заявка 7 1 3 3 11 - 12 6
17. Ингольштадт Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
18. Зандхаузен Заявка 7 0 2 5 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 7 5 2 0 18 - 6 17
2. Шальке 04 Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
3. Гамбург Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
4. Санкт-Паули Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
5. Ян Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
6. Дармштадт Заявка 8 3 2 3 17 - 14 11
7. Вердер Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
8. Ганза Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
9. Нюрнберг Заявка 7 2 4 1 9 - 9 10
10. Фортуна Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
11. Зандхаузен Заявка 8 3 1 4 11 - 16 10
12. Хайденхайм Заявка 7 3 0 4 6 - 12 9
13. Карлсруэ Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
14. Хольштайн Киль Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
16. Ганновер 96 Заявка 8 1 3 4 6 - 15 6
17. Динамо Дрезден Заявка 8 1 1 6 7 - 16 4
18. Ингольштадт Заявка 8 1 0 7 5 - 22 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Рейн Симон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Риццуто Калоджеро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Падерборн 1:1 Ганза онлайн


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