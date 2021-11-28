Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Бентелер Арена Зрители: 7084
9' Желтая карточкаРиццуто Калоджеро
0:1
27' ГолРейн Симон
71' Желтая карточкаМихель Свен
1:1
85' ПенальтиМихель Свен
87' Желтая карточкаЮстван Юлиан
21
Хут
Янник
24
Хеуэр
Яннис
13
Ялчин
Робин
10
Юстван
Юлиан
11
Михель
Свен
16
Мэлоун
Райан
34
Лукас
Фрёде
18
Ферхук
Йон
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Ялчин РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Нападающий
-
11 Михель СвенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Офори КелвинПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Карльс ЙонасПолузащитник
-
27 Чуни МарвинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Мэлоун РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Лукас ФрёдеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ферхук ЙонНападающий
- Запасные игроки
-
30 Волл БенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Мамба СтрелиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Беренс ХанноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Jens Haertel
Ход матча
27'
0:1
71'
85'
1:1
87'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 3
-
6 Угловые 7
-
4 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 9
-
67 Владение мячом, % 33
История личных встреч
Падерборн
Ганза
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михель Свен
|13 (1)
|0.87
|Платте Феликс
|6
|0.4
|Прёгер Кай
|4
|0.27
|Штайперманн Марко
|2
|0.13
|Юстван Юлиан
|1
|0.07
|Шалленберг Рон
|1
|0.07
|Хеуэр Яннис
|1
|0.07
|Шустер Марко
|0
|0
|Коллинс Джамилу
|0
|0
|Хюнемайер Уве
|0
|0
|Ялчин Робин
|0
|0
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ферхук Йон
|9 (1)
|0.6
|Беренс Ханно
|3
|0.2
|Омладич Ник
|1
|0.07
|Манси Ридж
|1
|0.07
|Лукас Фрёде
|1
|0.07
|Мамба Стрели
|1
|0.07
|Рейн Симон
|1
|0.07
|Бан Бентли
|1 (1)
|0.07
|Россбах Дамиан
|0
|0
|Риццуто Калоджеро
|0
|0
|Найдхарт Нико
|0
|0
|Шумахер Кевин
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михель Свен
|5
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|5
|0
|Коллинс Джамилу
|3
|1
|Хюнемайер Уве
|2
|0
|Шалленберг Рон
|2
|0
|Ялчин Робин
|1
|0
|Шустер Марко
|1
|0
|Србени Деннис
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Мехлем Марсель
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риццуто Калоджеро
|8
|0
|Ферхук Йон
|4
|0
|Майсснер Томас
|4
|0
|Омладич Ник
|3
|0
|Россбах Дамиан
|3
|0
|Лукас Фрёде
|3
|0
|Рейн Симон
|3
|0
|Беренс Ханно
|2
|0
|Найдхарт Нико
|2
|0
|Бан Бентли
|2
|0
|Ротер Бьёрн
|2
|0
|Манси Ридж
|1
|0
|Ридель Юлиан
|1
|0
|Кольке Маркус
|1
|0
|Ингельссон Сванте
|1
|0
|Мамба Стрели
|1
|0
|Майер Жонатан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
10
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
4
40%
31-45
1
10%
3
30%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
2
20%
76-90
Пропущено
12
12
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
17%
1
8%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
2
17%
4
33%
76-90
Забито
18
8
14 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
4
22%
0
0%
1-15
7
39%
2
25%
16-30
3
17%
2
25%
31-45
2
11%
2
25%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
1
6%
1
13%
76-90
Пропущено
6
13
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
3
50%
2
15%
46-60
2
33%
4
31%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
28
18
17 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
4
14%
0
0%
1-15
8
29%
3
17%
16-30
5
18%
6
33%
31-45
3
11%
5
28%
46-60
4
14%
1
6%
61-75
4
14%
3
17%
76-90
Пропущено
18
25
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
2
11%
2
8%
1-15
2
11%
3
12%
16-30
2
11%
5
20%
31-45
6
33%
4
16%
46-60
4
22%
6
24%
61-75
2
11%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Кёльн - Падерборн 4:0 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4
Падерборн - Гамбург 1:2 Падерборн - Ян 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Падерборн - Шальке 04 0:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Вердер - Падерборн 1:4 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Падерборн - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Падерборн 0:0 Боруссия М - Падерборн 1:3 Аякс - Падерборн 4:1 Ганновер 96 - Падерборн 1:1 Вюрцбург Кикерс - Падерборн 1:1
Ганза
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Ян - Ганза 2:3 Ганза - Фортуна 2:1
Ян - Ганза 3:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Ганза - Зандхаузен 1:1 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Ганза 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1 Вердер - Ганза 3:0 Ганза - Динамо Дрезден 1:3 Хайденхайм - Ганза 1:1 Ганза - Хайденхайм 3:2 Ганновер 96 - Ганза 0:3 Ганза - Карлсруэ 1:3 Вольфсбург - Ганза 0:3 Ганза - Любек 1:1 Унтерахинг - Ганза 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|34 - 18
|32
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|37 - 17
|29
|3.
|Ян
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|33 - 20
|28
|4.
|Гамбург
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|27 - 16
|26
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|28 - 19
|26
|6.
|Падерборн
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|29 - 17
|26
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 15
|24
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 20
|24
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|25 - 21
|21
|10.
|Вердер
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 22
|20
|11.
|Ганза
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 25
|18
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 26
|17
|13.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|16 - 21
|16
|14.
|Фортуна
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 22
|16
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 22
|14
|16.
|Ганновер 96
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 22
|14
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 33
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|9 - 34
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|22 - 4
|21
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 3
|18
|3.
|Ян
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 12
|17
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 8
|15
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 6
|14
|6.
|Гамбург
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|16 - 9
|14
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 13
|13
|8.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 5
|12
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 14
|10
|11.
|Падерборн
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|12.
|Вердер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|15.
|Ганза
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|16.
|Фортуна
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 12
|6
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 6
|17
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|3.
|Гамбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|4.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|5.
|Ян
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|6.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|17 - 14
|11
|7.
|Вердер
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|8.
|Ганза
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|9.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|10.
|Фортуна
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|11.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 12
|9
|13.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|16.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 15
|6
|17.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 16
|4
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|5 - 22
|3