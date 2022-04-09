1:5
Конец матча
Стадион: NP3 Arena
0:1
10' ГолБесара Нахир
1:1
15' ГолЮлятупа Саку
1:2
23' ГолКуртулус Эдвин
1:3
29' ГолWilliot Swedberg
1:4
35' ГолWilliot Swedberg
57' Желтая карточкаЛундстрём Роберт
1:5
77' ГолБесара Нахир
Ход матча
10'
0:1
15'
1:1
23'
1:2
29'
35'
57'
77'
1:5
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 8
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 11
-
45 Владение мячом, % 55
11
Юлятупа
Саку
24
Довин
Оливер
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Юлятупа СакуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Корона ДжоПолузащитник
-
14 Пичках ПайяПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
- Основной состав
-
24 Довин ОливерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Ben Engdahl
-
19 Jusef Erabi
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
История личных встреч
Сундсвалль
Хаммарбю
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
22 матча
27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сириус - Сундсвалль 2:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Далкурд 2:0 Сундсвалль - Сириус 1:4
Сундсвалль - Скильебо 4:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 АИК - Сундсвалль 3:0 ГАИС - Сундсвалль 2:1 Сундсвалль - Эстер 1:1 Норрбю - Сундсвалль 1:4 Сундсвалль - Фалькенберг 1:1 Браге - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Акрополис 3:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 Хельсинборг - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Ландскруна 1:0
Хаммарбю
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 ХИК - Хаммарбю 2:2 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2
Хаммарбю - Хеккен 4:0 Иттерхугдаль - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - Фалькенберг 2:1 Хаммарбю - Мольде 1:3 Хаммарбю - Велес II 5:0 Хаммарбю - Гётеборг 2:0 Сириус - Хаммарбю 1:3 Хаммарбю - Кальмар 5:3 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Дегерфорс - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Эребру 3:2 Мьельбю - Хаммарбю 2:0 Сириус - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Худиксвалль - Хаммарбю 1:3 Хаммарбю - АИК 1:0