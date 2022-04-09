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  3. Швеция: Аллсвенскан
Сундсвалль
1:5
Конец матча

Стадион:
Хаммарбю
0'
0:1
10' Гол
Бесара Нахир
1:1
15' Гол
Юлятупа Саку
1:2
23' Гол
Куртулус Эдвин
1:3
29' Гол
Williot Swedberg
1:4
35' Гол
Williot Swedberg
57' Желтая карточка
Лундстрём Роберт
1:5
77' Гол
Бесара Нахир
90'+3
1
Андерссон
Андреас
2
Эрикссон
Антон
3
Forrest
Lasso
4
Блумквист
Александр
22
Линдквист
Расмус
7
Андерссон
Эрик
8
Силфвер
Понтус
6
Стенссон
Даниэль
5
Олссон
Деннис
21
Энгблум
Понтус
11
Юлятупа
Саку
24
Довин
Оливер
2
Сандберг
Симон
4
Мадьяр
Ричард
21
Куртулус
Эдвин
5
Джазе
Моханад
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
6
Боянич
Дарьян
44
Williot
Swedberg
9
Сельмани
Астрит
16
Людвигсон
Густав
Сундсвалль
3-5-2
Хаммарбю
4-3-3

История личных встреч

Сундсвалль
Хаммарбю

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

22 матча

27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

К
4:0
А
3:0
А
2:3
А
2:3
А
4:3
А
1:4
ТМК
1:3
А
0:0
А
0:0
А
1:1
А
3:0
А
1:2
С
2:2
С
3:1
С
1:1
С
1:0
С
1:3
С
3:3
С
2:2
С
2:1
А
1:2
А
5:3

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сириус - Сундсвалль 2:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Далкурд 2:0 Сундсвалль - Сириус 1:4
Сундсвалль - Скильебо 4:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 АИК - Сундсвалль 3:0 ГАИС - Сундсвалль 2:1 Сундсвалль - Эстер 1:1 Норрбю - Сундсвалль 1:4 Сундсвалль - Фалькенберг 1:1 Браге - Сундсвалль 0:0 Сундсвалль - Акрополис 3:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 Хельсинборг - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Ландскруна 1:0
Хаммарбю
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 ХИК - Хаммарбю 2:2 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2
Хаммарбю - Хеккен 4:0 Иттерхугдаль - Хаммарбю 1:6 Хаммарбю - Фалькенберг 2:1 Хаммарбю - Мольде 1:3 Хаммарбю - Велес II 5:0 Хаммарбю - Гётеборг 2:0 Сириус - Хаммарбю 1:3 Хаммарбю - Кальмар 5:3 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Дегерфорс - Хаммарбю 1:4 Хаммарбю - Эребру 3:2 Мьельбю - Хаммарбю 2:0 Сириус - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Худиксвалль - Хаммарбю 1:3 Хаммарбю - АИК 1:0
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