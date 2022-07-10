2:0
Конец матча
0'
1:0
1' ГолAugusto Lotti
29' Желтая карточкаBruno Felix Bianchi
58' Желтая карточкаLeonardo Morales
2:0
63' ГолRamiro Ruiz
76' Желтая карточкаMatias Miranda
90' Желтая карточкаДи Франко Франсиско
90'+6
Ход матча
1'
1:0
58'
63'
2:0
76'
77'
16
Лампе
Карлос
21
Martin
Garay
12
Ciro
Rius
18
Ramiro
Ruiz
17
Рей
Родриго
10
Алеман
Брайн
11
Ramon
Sosa
43
Erik
Ramirez
- Основной состав
-
16 Лампе КарлосВратарь
-
21 Martin GarayЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ramiro RuizНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
-
11 Ramon SosaПолузащитник
- Нападающий
-
43 Erik RamirezНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
- Нападающий
-
20 Alan Lescano
-
-
-
28 Tomas Muro
-
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
История личных встреч
Атлетико Тукуман
Химнасия Ла-Плата
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед
16 матчей
31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Carrera
|3 (1)
|0.43
|Cristian Menendez
|1
|0.14
|Augusto Lotti
|1
|0.14
|Manuel Capasso
|1
|0.14
|Ramiro Ruiz
|1
|0.14
|Joaquin Pereyra1
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алеман Брайн
|2 (1)
|0.29
|Cristian Alberto Tarragona
|2 (1)
|0.29
|Erik Ramirez
|1
|0.14
|Ramon Sosa
|1
|0.14
|Lautaro Chavez
|1
|0.14
|Карбонеро Йохан
|1
|0.14
|Tomas Muro
|1
|0.14
Карточки
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Felix Bianchi
|3
|0
|Ramiro Carrera
|3
|0
|Marcelo Ortiz
|1
|1
|Guillermo Acosta
|2
|0
|Martin Garay
|2
|0
|Ciro Rius
|1
|0
|Ромеро Гастон
|1
|0
|Ди Франко Франсиско
|1
|0
|Matias Orihuela
|1
|0
|Jonathan Sandoval
|1
|0
|Augusto Lotti
|1
|0
|Nicolas Thaller
|1
|0
|Ramiro Ruiz
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Agustin Cardozo
|3
|0
|Leonardo Morales
|2
|0
|Алеман Брайн
|2
|0
|Erik Ramirez
|2
|0
|Чеккини Эмануэль
|1
|0
|Пирис Оскар
|1
|0
|Matias Melluso
|1
|0
|Manuel Insurralde
|1
|0
|Matias Miranda
|1
|0
|Tomas Muro
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
67%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
2
29%
3
33%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0
Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Атлетико Тукуман - Браун Адроге 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Химнасия Ла-Плата - Фландрия 2:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1
Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Линьерс 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|4
|3
|0
|9 - 4
|15
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|3.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|4.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|5.
|Атлетико Платенсе
|7
|3
|4
|0
|8 - 4
|13
|6.
|Атлетико Тукуман
|7
|3
|4
|0
|7 - 3
|13
|7.
|Унион Санта-Фе
|7
|4
|1
|2
|14 - 13
|13
|8.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|9.
|Годой Крус
|0:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|10.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|11.
|Сан-Лоренсо
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|13.
|Ривер Плейт
|0:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 6
|9
|14.
|Барракас Централь
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|15.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|0
|4
|12 - 13
|9
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|17.
|Сармиенто
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|19.
|Патронато Парана
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|20.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|3 - 7
|7
|21.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|22.
|Тигре
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|23.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|24.
|Колон
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|25.
|Тальерес Кордоба
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|26.
|Ланус
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|27.
|Дефенса и Хустисия
|6
|0
|4
|2
|4 - 6
|4
|28.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Годой Крус
|0:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|Уракан
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Сармиенто
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|8.
|Патронато Парана
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|10.
|Атлетико Платенсе
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|13.
|Бока Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|14.
|Ривер Плейт
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|15.
|Арсенал Саранди
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|16.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|18.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|19.
|Колон
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|20.
|Альдосиви
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|21.
|Барракас Централь
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|22.
|Банфилд
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|23.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|24.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|26.
|Унион Санта-Фе
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|27.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|28.
|Тигре
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Унион Санта-Фе
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|Банфилд
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Атлетико Платенсе
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Уракан
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|8.
|Барракас Централь
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|Ривер Плейт
|0:0
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|12.
|Тигре
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|13.
|Сан-Лоренсо
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|14.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|15.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|17.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|19.
|Годой Крус
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Колон
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|21.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|22.
|Патронато Парана
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|23.
|Расинг Авельянеда
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|25.
|Сармиенто
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|26.
|Ланус
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|27.
|Росарио Сентраль
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|28.
|Альдосиви
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес