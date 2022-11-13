Тур: 30. Стадион: Sandefjord Arena. Главный судья: Хаген Том Харальд
2:2
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаChristos Zafeiris
0:1
20' ГолЭскесен Юлиус
0:2
24' ГолChristos Zafeiris
60' Желтая карточкаВега Дейвер
77' Желтая карточкаОфкир Мохамед
1:2
89' ГолСингх Хармет
2:2
90' ГолКуртович Виллиам
90' Желтая карточкаГуссиос Сиверт
90'+5
Ход матча
20'
24'
60'
73'
77'
89'
1:2
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 4
-
9 Угловые 4
-
2 Офсайды 5
-
10 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
28
Эррайс
Руфо
27
Винбо
Альбин
10
Вега
Дейвер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Эррайс РуфоПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Винбо АльбинПолузащитник
-
10 Вега ДейверНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кето ХугоВратарь
-
21 Фло ФредрикЗащитник
- Полузащитник
-
24 Сингх ХарметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
29 Wally Njie
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Нжи БилалНападающий
-
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
История личных встреч
Саннефьёрд
Хёугесунн
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
15 матчей
20%
13.3%
66.7%
3 победы 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
11
Голов в среднем за матч
0.43
1.38
Среднее время на гол
210
65
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
1.27
1.2
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
71
75
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Офкир Мохамед
|13
|0.43
|Тветер Александер Рууд
|8
|0.27
|Айер Кинин
|3
|0.1
|Вега Дейвер
|2
|0.07
|Янсен Квинт
|2
|0.07
|Куртович Виллиам
|2
|0.07
|Ньенету Франклин
|2
|0.07
|Хокенстад Матс
|2
|0.07
|Jesper Taaje
|2
|0.07
|Эррайс Руфо
|1
|0.03
|Сингх Хармет
|1
|0.03
|Фло Фредрик
|1
|0.03
|Youseff Chaib
|1
|0.03
|Винбо Альбин
|1
|0.03
|Маркманруд Ларс
|1
|0.03
|Ian Smeulers
|0
|0
|Гуссиос Сиверт
|0
|0
|Рисан Сандер
|0
|0
|Нильссон Александер II
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндур Алиун
|9 (1)
|0.3
|Санде Мадс
|6
|0.2
|Нжи Билал
|6
|0.2
|Christos Zafeiris
|4
|0.13
|Содерлунд Александер
|4 (1)
|0.13
|Эскесен Юлиус
|3
|0.1
|Реесе Сёрен
|3
|0.1
|Теркильдсен Петер
|2
|0.07
|Вальстад Николас
|1
|0.03
|Самуэльсен Мартин
|1
|0.03
|Кристенсен Магнус
|1
|0.03
|Лейте Бруно
|1
|0.03
|Гонг Хилари
|1
|0.03
|Педерсен Торе
|0
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesper Taaje
|4
|1
|Куртович Виллиам
|5
|0
|Ian Smeulers
|5
|0
|Офкир Мохамед
|4
|0
|Сингх Хармет
|3
|0
|Вега Дейвер
|3
|0
|Нильссон Александер II
|3
|0
|Винбо Альбин
|3
|0
|Ордагич Амер
|2
|0
|Хокенстад Матс
|2
|0
|Эррайс Руфо
|2
|0
|Айер Кинин
|2
|0
|Гуссиос Сиверт
|2
|0
|Маркманруд Ларс
|2
|0
|Youseff Chaib
|1
|0
|Янсен Квинт
|1
|0
|Бикоро Федерико
|1
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Рисан Сандер
|1
|0
|Ньенету Франклин
|1
|0
|Эгели Ветле Валле
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christos Zafeiris
|6
|0
|Содерлунд Александер
|5
|0
|Санде Мадс
|5
|0
|Реесе Сёрен
|5
|0
|Эскесен Юлиус
|5
|0
|Педерсен Торе
|4
|0
|Самуэльсен Мартин
|4
|0
|Anders Baertelsen
|4
|0
|Кристенсен Магнус
|3
|0
|Ндур Алиун
|3
|0
|Теркильдсен Петер
|3
|0
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Вальстад Николас
|2
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|2
|0
|Нжи Билал
|2
|0
|Фредриксен Ульрик
|1
|0
|Torje Naustdal
|1
|0
Результаты матчей
Саннефьёрд
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Хёугесунн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
24
10
Саннефьёрд
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Хёугесунн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
30
10
Волевые поражения
13
22
Саннефьёрд
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
40% (12)
27% (8)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)
Хёугесунн
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
40% (12)
47% (14)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
30
12
Волевые поражения
37
32
Голы по времени матча
Забито
26
19
15 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 8
15 Не забивали 20
7
27%
3
16%
1-15
3
12%
6
32%
16-30
5
19%
2
11%
31-45
2
8%
5
26%
46-60
4
15%
1
5%
61-75
5
19%
2
11%
76-90
Пропущено
32
23
13 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
5
16%
3
13%
1-15
3
9%
3
13%
16-30
5
16%
4
17%
31-45
8
25%
4
17%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
7
22%
9
39%
76-90
Забито
19
24
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 3
21 Не забивали 18
2
11%
3
13%
1-15
3
16%
2
8%
16-30
4
21%
5
21%
31-45
1
5%
6
25%
46-60
6
32%
2
8%
61-75
3
16%
6
25%
76-90
Пропущено
33
22
13 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
4
12%
3
14%
1-15
3
9%
8
36%
16-30
6
18%
5
23%
31-45
7
21%
1
5%
46-60
7
21%
1
5%
61-75
6
18%
4
18%
76-90
Забито
45
43
24 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 11
6 Не забивали 8
9
20%
6
14%
1-15
6
13%
8
19%
16-30
9
20%
7
16%
31-45
3
7%
11
26%
46-60
10
22%
3
7%
61-75
8
18%
8
19%
76-90
Пропущено
65
45
26 В 1-м тайме 26
39 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 27
9
14%
6
13%
1-15
6
9%
11
24%
16-30
11
17%
9
20%
31-45
15
23%
5
11%
46-60
11
17%
1
2%
61-75
13
20%
13
29%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Мольде - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Олесунн - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Дьерв 1:2
Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 1:1 Волеренга - Саннефьёрд 4:0 Саннефьёрд - Одд 1:3 Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Бьясен - Саннефьёрд 1:2
Хёугесунн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хёугесунн - Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Кристиансунд - Хёугесунн 0:1
Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0 Хёугесунн - Одд 2:2 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 2:1 Хёугесунн - Тромсё 2:1 Хам-Кам - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Мольде 0:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Фанна - Хёугесунн 0:1
Результаты матчей
Саннефьёрд
Хёугесунн
Точный счет
2:2
5 раз 33%
1:2
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 53%
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
3:0
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:2
5 раз 17%
1:2
5 раз 17%
3:0
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
0:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 37%
2
10 раз 33%
0
6 раз 20%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
9 раз 30%
0
8 раз 27%
2
8 раз 27%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Саннефьёрд
Хёугесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
87
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
105
510
510
312
213
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
228
1317
1317
327
525
129
228
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|30
|25
|3
|2
|71 - 25
|78
|2.
|Будё-Глимт
|30
|18
|6
|6
|86 - 41
|60
|3.
|Русенборг
|30
|16
|8
|6
|69 - 44
|56
|4.
|Лиллестрём
|30
|16
|5
|9
|49 - 34
|53
|5.
|Одд
|30
|13
|6
|11
|43 - 45
|45
|6.
|Волеренга
|30
|13
|5
|12
|52 - 49
|44
|7.
|Тромсё
|30
|10
|13
|7
|46 - 49
|43
|8.
|Сарпсборг-08
|30
|12
|5
|13
|57 - 54
|41
|9.
|Олесунн
|30
|10
|9
|11
|32 - 45
|39
|10.
|Хёугесунн
|30
|10
|8
|12
|42 - 46
|38
|11.
|Викинг
|30
|9
|8
|13
|48 - 54
|35
|12.
|Стрёмсгодсет
|30
|9
|6
|15
|44 - 55
|33
|13.
|Хам-Кам
|30
|6
|13
|11
|33 - 43
|31
|14.
|Саннефьёрд
|30
|6
|6
|18
|42 - 68
|24
|15.
|Кристиансунд
|30
|5
|8
|17
|37 - 60
|23
|16.
|Дьерв
|30
|5
|5
|20
|30 - 69
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|15
|12
|2
|1
|38 - 15
|38
|2.
|Мольде
|15
|12
|1
|2
|39 - 13
|37
|3.
|Будё-Глимт
|15
|8
|6
|1
|47 - 20
|30
|4.
|Лиллестрём
|15
|9
|2
|4
|24 - 13
|29
|5.
|Волеренга
|15
|9
|2
|4
|31 - 21
|29
|6.
|Тромсё
|15
|8
|5
|2
|29 - 23
|29
|7.
|Одд
|15
|8
|1
|6
|26 - 22
|25
|8.
|Олесунн
|15
|6
|5
|4
|17 - 17
|23
|9.
|Стрёмсгодсет
|15
|7
|2
|6
|32 - 25
|23
|10.
|Хёугесунн
|15
|6
|4
|5
|24 - 22
|22
|11.
|Сарпсборг-08
|15
|6
|3
|6
|27 - 24
|21
|12.
|Викинг
|15
|5
|5
|5
|21 - 19
|20
|13.
|Хам-Кам
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
|14.
|Кристиансунд
|15
|4
|5
|6
|27 - 29
|17
|15.
|Дьерв
|15
|4
|2
|9
|15 - 29
|14
|16.
|Саннефьёрд
|15
|1
|6
|8
|23 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|15
|13
|2
|0
|32 - 12
|41
|2.
|Будё-Глимт
|15
|10
|0
|5
|39 - 21
|30
|3.
|Лиллестрём
|15
|7
|3
|5
|25 - 21
|24
|4.
|Сарпсборг-08
|15
|6
|2
|7
|30 - 30
|20
|5.
|Одд
|15
|5
|5
|5
|17 - 23
|20
|6.
|Русенборг
|15
|4
|6
|5
|31 - 29
|18
|7.
|Хёугесунн
|15
|4
|4
|7
|18 - 24
|16
|8.
|Олесунн
|15
|4
|4
|7
|15 - 28
|16
|9.
|Волеренга
|15
|4
|3
|8
|21 - 28
|15
|10.
|Викинг
|15
|4
|3
|8
|27 - 35
|15
|11.
|Саннефьёрд
|15
|5
|0
|10
|19 - 33
|15
|12.
|Тромсё
|15
|2
|8
|5
|17 - 26
|14
|13.
|Хам-Кам
|15
|2
|7
|6
|16 - 26
|13
|14.
|Стрёмсгодсет
|15
|2
|4
|9
|12 - 30
|10
|15.
|Кристиансунд
|15
|1
|3
|11
|10 - 31
|6
|16.
|Дьерв
|15
|1
|3
|11
|15 - 40
|6
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|25 (10)
|Будё-Глимт
|Ветлесен Уго
|16 (8)
|Русенборг
|Тенгстедт Каспер
|15 (7)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|15 (4)
|Мольде
|Фофана Датро
|15 (3)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 8
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|9
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 4
|Одд
|Рууд Эспен
|7
|Стрёмсгодсет
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|7