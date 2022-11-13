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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Хаген Том Харальд
Саннефьёрд
2:2
Конец матча
Хёугесунн
0'
17' Желтая карточка
Christos Zafeiris
0:1
20' Гол
Эскесен Юлиус
0:2
24' Гол
Christos Zafeiris
60' Желтая карточка
Вега Дейвер
77' Желтая карточка
Офкир Мохамед
1:2
89' Гол
Сингх Хармет
2:2
90' Гол
Куртович Виллиам
90' Желтая карточка
Гуссиос Сиверт
90'+5

Ход матча

17'
 
Christos Zafeiris
20'
0:1
Эскесен Юлиус
(Christos Zafeiris)
24'
0:2
Christos Zafeiris
46'
Сингх Хармет
Винбо Альбин
 
60'
Вега Дейвер
 
61'
Ньенету Франклин
Вега Дейвер
 
73'
 
Нжи Билал
Санде Мадс
77'
Офкир Мохамед
 
78'
 
Самуэльсен Мартин
Кристенсен Магнус
83'
Бикоро Федерико
Эррайс Руфо
 
83'
Гуссиос Сиверт
Янсен Квинт
 
89'
Сингх Хармет
(Ian Smeulers)
1:2
90'
Куртович Виллиам
(Офкир Мохамед)
2:2
90'
Гуссиос Сиверт
 
90'
 
Тунекти Себастьян
Christos Zafeiris

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 4
  • 2 Офсайды 5
  • 10 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
1
Стуревик
Якоб
18
Fredrik
Mani
Paalerud
2
Хокенстад
Матс
3
Янсен
Квинт
4
Ian
Smeulers
28
Эррайс
Руфо
8
Куртович
Виллиам
27
Винбо
Альбин
10
Вега
Дейвер
14
Тветер
Александер
Рууд
7
Офкир
Мохамед
1
Сельвик
Эгиль
4
Anders
Baertelsen
8
Крюгор
Кевин
Мартин
5
Реесе
Сёрен
7
Теркильдсен
Петер
6
Кристенсен
Магнус
10
Christos
Zafeiris
3
Вальстад
Николас
27
Санде
Мадс
16
Содерлунд
Александер
21
Эскесен
Юлиус
Саннефьёрд
4-3-3
Хёугесунн
3-4-3

История личных встреч

Саннефьёрд
Хёугесунн

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

15 матчей

20%
13.3%
66.7%
3 победы 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

Т
1:3
Т
1:2
Т
1:1
Т
3:2
Т
0:1
Т
4:2
Т
0:2
Т
2:0
Т
2:0
Т
0:1
Т
2:1
Т
0:1
Т
2:0
А
1:1
А
0:1

Голы

Всего голов

3
11

Голов в среднем за матч

0.43
1.38

Среднее время на гол

210
65

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.27
1.2

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

71
75

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Офкир Мохамед 13 0.43
Тветер Александер Рууд 8 0.27
Айер Кинин 3 0.1
Вега Дейвер 2 0.07
Янсен Квинт 2 0.07
Куртович Виллиам 2 0.07
Ньенету Франклин 2 0.07
Хокенстад Матс 2 0.07
Jesper Taaje 2 0.07
Эррайс Руфо 1 0.03
Сингх Хармет 1 0.03
Фло Фредрик 1 0.03
Youseff Chaib 1 0.03
Винбо Альбин 1 0.03
Маркманруд Ларс 1 0.03
Ian Smeulers 0 0
Гуссиос Сиверт 0 0
Рисан Сандер 0 0
Нильссон Александер II 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндур Алиун 9 (1) 0.3
Санде Мадс 6 0.2
Нжи Билал 6 0.2
Christos Zafeiris 4 0.13
Содерлунд Александер 4 (1) 0.13
Эскесен Юлиус 3 0.1
Реесе Сёрен 3 0.1
Теркильдсен Петер 2 0.07
Вальстад Николас 1 0.03
Самуэльсен Мартин 1 0.03
Кристенсен Магнус 1 0.03
Лейте Бруно 1 0.03
Гонг Хилари 1 0.03
Педерсен Торе 0 0
Крюгор Кевин Мартин 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesper Taaje 4 1
Куртович Виллиам 5 0
Ian Smeulers 5 0
Офкир Мохамед 4 0
Сингх Хармет 3 0
Вега Дейвер 3 0
Нильссон Александер II 3 0
Винбо Альбин 3 0
Ордагич Амер 2 0
Хокенстад Матс 2 0
Эррайс Руфо 2 0
Айер Кинин 2 0
Гуссиос Сиверт 2 0
Маркманруд Ларс 2 0
Youseff Chaib 1 0
Янсен Квинт 1 0
Бикоро Федерико 1 0
Кето Хуго 1 0
Рисан Сандер 1 0
Ньенету Франклин 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christos Zafeiris 6 0
Содерлунд Александер 5 0
Санде Мадс 5 0
Реесе Сёрен 5 0
Эскесен Юлиус 5 0
Педерсен Торе 4 0
Самуэльсен Мартин 4 0
Anders Baertelsen 4 0
Кристенсен Магнус 3 0
Ндур Алиун 3 0
Теркильдсен Петер 3 0
Сельвик Эгиль 2 0
Вальстад Николас 2 0
Крюгор Кевин Мартин 2 0
Нжи Билал 2 0
Фредриксен Ульрик 1 0
Torje Naustdal 1 0

Результаты матчей

Саннефьёрд
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Хёугесунн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

24
10
Саннефьёрд
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Хёугесунн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

30
10

Волевые поражения

13
22
Саннефьёрд
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
40% (12)
27% (8)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)
Хёугесунн
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
40% (12)
47% (14)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

30
12

Волевые поражения

37
32

Голы по времени матча

Забито

26
19
15 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 8
15 Не забивали 20
7
27%
3
16%
1-15
3
12%
6
32%
16-30
5
19%
2
11%
31-45
2
8%
5
26%
46-60
4
15%
1
5%
61-75
5
19%
2
11%
76-90

Пропущено

32
23
13 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
5
16%
3
13%
1-15
3
9%
3
13%
16-30
5
16%
4
17%
31-45
8
25%
4
17%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
7
22%
9
39%
76-90

Забито

19
24
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 3
21 Не забивали 18
2
11%
3
13%
1-15
3
16%
2
8%
16-30
4
21%
5
21%
31-45
1
5%
6
25%
46-60
6
32%
2
8%
61-75
3
16%
6
25%
76-90

Пропущено

33
22
13 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
4
12%
3
14%
1-15
3
9%
8
36%
16-30
6
18%
5
23%
31-45
7
21%
1
5%
46-60
7
21%
1
5%
61-75
6
18%
4
18%
76-90

Забито

45
43
24 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 11
6 Не забивали 8
9
20%
6
14%
1-15
6
13%
8
19%
16-30
9
20%
7
16%
31-45
3
7%
11
26%
46-60
10
22%
3
7%
61-75
8
18%
8
19%
76-90

Пропущено

65
45
26 В 1-м тайме 26
39 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 27
9
14%
6
13%
1-15
6
9%
11
24%
16-30
11
17%
9
20%
31-45
15
23%
5
11%
46-60
11
17%
1
2%
61-75
13
20%
13
29%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Мольде - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Олесунн - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Дьерв 1:2
Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 1:1 Волеренга - Саннефьёрд 4:0 Саннефьёрд - Одд 1:3 Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Бьясен - Саннефьёрд 1:2
Хёугесунн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хёугесунн - Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Кристиансунд - Хёугесунн 0:1
Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0 Хёугесунн - Одд 2:2 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 2:1 Хёугесунн - Тромсё 2:1 Хам-Кам - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Мольде 0:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Фанна - Хёугесунн 0:1

Результаты матчей

Саннефьёрд
Хёугесунн

Точный счет

2:2
5 раз 33%
1:2
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 53%
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

3:0
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:2
5 раз 17%
1:2
5 раз 17%
3:0
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
0:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 37%
2
10 раз 33%
0
6 раз 20%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
9 раз 30%
0
8 раз 27%
2
8 раз 27%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Саннефьёрд
Хёугесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
1.5
Больше Меньше
8
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
5
5
10
1.5
5
10
3
12
2.5
2
13
1
14
3.5
1
14
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
22
8
13
17
1.5
13
17
3
27
2.5
5
25
1
29
3.5
2
28
1
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 30 25 3 2 71 - 25 78
2. Будё-Глимт 30 18 6 6 86 - 41 60
3. Русенборг 30 16 8 6 69 - 44 56
4. Лиллестрём 30 16 5 9 49 - 34 53
5. Одд 30 13 6 11 43 - 45 45
6. Волеренга 30 13 5 12 52 - 49 44
7. Тромсё 30 10 13 7 46 - 49 43
8. Сарпсборг-08 30 12 5 13 57 - 54 41
9. Олесунн 30 10 9 11 32 - 45 39
10. Хёугесунн 30 10 8 12 42 - 46 38
11. Викинг 30 9 8 13 48 - 54 35
12. Стрёмсгодсет 30 9 6 15 44 - 55 33
13. Хам-Кам 30 6 13 11 33 - 43 31
14. Саннефьёрд 30 6 6 18 42 - 68 24
15. Кристиансунд 30 5 8 17 37 - 60 23
16. Дьерв 30 5 5 20 30 - 69 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 15 12 2 1 38 - 15 38
2. Мольде 15 12 1 2 39 - 13 37
3. Будё-Глимт 15 8 6 1 47 - 20 30
4. Лиллестрём 15 9 2 4 24 - 13 29
5. Волеренга 15 9 2 4 31 - 21 29
6. Тромсё 15 8 5 2 29 - 23 29
7. Одд 15 8 1 6 26 - 22 25
8. Олесунн 15 6 5 4 17 - 17 23
9. Стрёмсгодсет 15 7 2 6 32 - 25 23
10. Хёугесунн 15 6 4 5 24 - 22 22
11. Сарпсборг-08 15 6 3 6 27 - 24 21
12. Викинг 15 5 5 5 21 - 19 20
13. Хам-Кам 15 4 6 5 17 - 17 18
14. Кристиансунд 15 4 5 6 27 - 29 17
15. Дьерв 15 4 2 9 15 - 29 14
16. Саннефьёрд 15 1 6 8 23 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 15 13 2 0 32 - 12 41
2. Будё-Глимт 15 10 0 5 39 - 21 30
3. Лиллестрём 15 7 3 5 25 - 21 24
4. Сарпсборг-08 15 6 2 7 30 - 30 20
5. Одд 15 5 5 5 17 - 23 20
6. Русенборг 15 4 6 5 31 - 29 18
7. Хёугесунн 15 4 4 7 18 - 24 16
8. Олесунн 15 4 4 7 15 - 28 16
9. Волеренга 15 4 3 8 21 - 28 15
10. Викинг 15 4 3 8 27 - 35 15
11. Саннефьёрд 15 5 0 10 19 - 33 15
12. Тромсё 15 2 8 5 17 - 26 14
13. Хам-Кам 15 2 7 6 16 - 26 13
14. Стрёмсгодсет 15 2 4 9 12 - 30 10
15. Кристиансунд 15 1 3 11 10 - 31 6
16. Дьерв 15 1 3 11 15 - 40 6
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 25 (10)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 16 (8)
Русенборг Тенгстедт Каспер 15 (7)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 15 (4)
Мольде Фофана Датро 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 8
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 4
Одд Рууд Эспен 7
Стрёмсгодсет Вильсвик Ларс-Кристофер 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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