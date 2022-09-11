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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген
2022


Стадион: Зрители: 4078
Хёугесунн
2:1
Конец матча
Русенборг
0'
0:1
19' Гол
Рейтан Эрленд Даль
1:1
29' Гол
Christos Zafeiris
2:1
55' Гол
Кристенсен Магнус
62' Желтая карточка
Санде Мадс
90'+9
1
Сельвик
Эгиль
4
Anders
Baertelsen
8
Крюгор
Кевин
Мартин
5
Реесе
Сёрен
7
Теркильдсен
Петер
23
Педерсен
Торе
6
Кристенсен
Магнус
10
Christos
Zafeiris
27
Санде
Мадс
16
Содерлунд
Александер
21
Эскесен
Юлиус
1
Хансен
Андре
2
Рейтан
Эрленд
Даль
7
Хенриксен
Маркус
18
Renzo
Giampaoli
32
Корник
Лео
10
Хольсе
Карло
20
Тагсет
Эдвард
11
Йенсен
Виктор
21
Скарсем
Олаус
17
Тенгстедт
Каспер
27
Сэтер
Оле
Кристиан
Хёугесунн
3-4-3
Русенборг
3-5-2

История личных встреч

Хёугесунн
Русенборг

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

28 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
8 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

35.7%
32.1%
32.2%
10 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.4%
46.4%
32.2%
6 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

Т
3:3
ТМК
0:0
Т
0:0
Т
0:0
Т
2:1
Т
1:0
Т
2:1
Т
0:2
Т
1:0
Т
1:2
Т
0:1
Т
1:0
Т
6:0
Т
1:1
Т
4:3
Т
0:6
ТМК
1:0
Т
2:1
Т
5:3
КН
2:1
Т
1:1
Т
3:1
Т
5:2
Т
0:1
Т
2:2
Т
0:1
Т
4:3
Т
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндур Алиун 9 (1) 0.41
Санде Мадс 5 0.23
Содерлунд Александер 4 (1) 0.18
Нжи Билал 4 0.18
Christos Zafeiris 3 0.14
Теркильдсен Петер 2 0.09
Реесе Сёрен 2 0.09
Вальстад Николас 1 0.05
Самуэльсен Мартин 1 0.05
Кристенсен Магнус 1 0.05
Гонг Хилари 1 0.05
Крюгор Кевин Мартин 0 0
Педерсен Торе 0 0
Эскесен Юлиус 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 11 (2) 0.5
Тенгстедт Каспер 7 0.32
Веккья Стефано 7 (1) 0.32
Samuel Rogers 5 0.23
Рейтан Эрленд Даль 3 0.14
Перейра Адриан 2 0.09
Бёркеейет Тобиас 2 0.09
Ингасон Кристаль-Мани 2 (1) 0.09
Хольсе Карло 1 0.05
Йенсен Виктор 1 0.05
Тагсет Эдвард 1 0.05
Хольм Ноа 1 0.05
Bryan Solhaug Fiabema 1 0.05
Хрупалла Павел 1 0.05
Скарсем Олаус 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Хансен Андре 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санде Мадс 5 0
Содерлунд Александер 4 0
Самуэльсен Мартин 4 0
Эскесен Юлиус 4 0
Реесе Сёрен 3 0
Ндур Алиун 3 0
Anders Baertelsen 3 0
Теркильдсен Петер 3 0
Christos Zafeiris 3 0
Сельвик Эгиль 2 0
Вальстад Николас 2 0
Нжи Билал 2 0
Педерсен Торе 1 0
Крюгор Кевин Мартин 1 0
Кристенсен Магнус 1 0
Torje Naustdal 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скарсем Олаус 4 0
Бёркеейет Тобиас 4 0
Перейра Адриан 4 0
Samuel Rogers 3 0
Йенсен Виктор 3 0
Сэтер Оле Кристиан 3 0
Хенриксен Маркус 1 1
Renzo Giampaoli 2 0
Хансен Андре 1 0
Рейтан Эрленд Даль 1 0
Вагич Павле 1 0
Хольсе Карло 1 0
Тагсет Эдвард 1 0
Хольм Ноа 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
24
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
3
14%
4
17%
1-15
2
10%
8
33%
16-30
4
19%
1
4%
31-45
5
24%
2
8%
46-60
2
10%
7
29%
29%
61-75
5
24%
2
8%
76-90

Пропущено

18
19
14 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
17%
4
21%
1-15
6
33%
3
16%
16-30
5
28%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
3
17%
3
16%
76-90

Забито

13
23
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
2
15%
4
17%
1-15
3
23%
1
4%
16-30
2
15%
8
35%
31-45
3
23%
5
22%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
2
15%
2
9%
76-90

Пропущено

15
10
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
13%
1
10%
1-15
2
13%
4
40%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
6
40%
1
10%
76-90

Забито

34
47
16 В 1-м тайме 26
18 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 13
6 Не забивали 2
5
15%
8
17%
1-15
5
15%
9
19%
16-30
6
18%
9
19%
31-45
8
24%
7
15%
46-60
3
9%
10
21%
61-75
7
21%
4
9%
76-90

Пропущено

33
29
20 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 15
5
15%
5
17%
1-15
8
24%
7
24%
16-30
7
21%
6
21%
31-45
3
9%
2
7%
46-60
1
3%
5
17%
61-75
9
27%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хёугесунн - Тромсё 2:1 Хам-Кам - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Мольде 0:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2
Хёугесунн - Дьерв 3:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Фанна - Хёугесунн 0:1 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Дьерв 1919 - Хёугесунн 1:3 Одд - Хёугесунн 0:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0
Русенборг
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Русенборг - Викинг 4:1 Тромсё - Русенборг 4:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 2:5
Русенборг - Хам-Кам 2:1 Одд - Русенборг 2:3 Русенборг - Тромсё 3:0 Олесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Дьерв 3:2 Викинг - Русенборг 1:1 Санднес - Русенборг 0:2 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Левангер - Русенборг 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 2:0 Волеренга - Русенборг 0:4 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Вердал - Русенборг 0:6 Русенборг - Саннефьёрд 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 22 17 3 2 51 - 21 54
2. Лиллестрём 22 13 5 4 39 - 21 44
3. Будё-Глимт 22 12 5 5 55 - 29 41
4. Русенборг 22 11 7 4 46 - 30 40
5. Волеренга 22 11 3 8 38 - 32 36
6. Викинг 22 9 5 8 37 - 34 32
7. Одд 22 9 3 10 26 - 36 30
8. Тромсё 22 7 9 6 32 - 37 30
9. Стрёмсгодсет 22 8 5 9 34 - 33 29
10. Хёугесунн 22 8 4 10 33 - 34 28
11. Сарпсборг-08 22 8 1 13 38 - 42 25
12. Олесунн 22 6 7 9 24 - 34 25
13. Хам-Кам 22 4 11 7 26 - 28 23
14. Саннефьёрд 22 6 4 12 35 - 50 22
15. Кристиансунд 22 4 4 14 24 - 42 16
16. Дьерв 22 4 2 16 17 - 52 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 11 8 2 1 20 - 5 26
2. Русенборг 10 8 2 0 24 - 9 26
3. Мольде 11 8 1 2 27 - 11 25
4. Тромсё 11 7 3 1 22 - 16 24
5. Волеренга 10 7 1 2 19 - 10 22
6. Будё-Глимт 11 5 5 1 32 - 14 20
7. Стрёмсгодсет 11 6 2 3 24 - 16 20
8. Хёугесунн 12 6 2 4 21 - 18 20
9. Викинг 10 5 3 2 17 - 8 18
10. Одд 11 5 0 6 16 - 19 15
11. Хам-Кам 12 3 5 4 13 - 13 14
12. Сарпсборг-08 11 4 1 6 16 - 18 13
13. Олесунн 11 3 4 4 12 - 15 13
14. Дьерв 12 4 1 7 11 - 22 13
15. Кристиансунд 11 3 3 5 18 - 23 12
16. Саннефьёрд 11 1 4 6 18 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 11 9 2 0 24 - 10 29
2. Будё-Глимт 11 7 0 4 23 - 15 21
3. Лиллестрём 11 5 3 3 19 - 16 18
4. Одд 11 4 3 4 10 - 17 15
5. Саннефьёрд 11 5 0 6 17 - 22 15
6. Русенборг 12 3 5 4 22 - 21 14
7. Волеренга 12 4 2 6 19 - 22 14
8. Викинг 12 4 2 6 20 - 26 14
9. Сарпсборг-08 11 4 0 7 22 - 24 12
10. Олесунн 11 3 3 5 12 - 19 12
11. Хам-Кам 10 1 6 3 13 - 15 9
12. Стрёмсгодсет 11 2 3 6 10 - 17 9
13. Хёугесунн 10 2 2 6 12 - 16 8
14. Тромсё 11 0 6 5 10 - 21 6
15. Кристиансунд 11 1 1 9 6 - 19 4
16. Дьерв 10 0 1 9 6 - 30 1
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 22 (4)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 11 (5)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 13 (5)
Хёугесунн Ндур Алиун 10 (4)
Мольде Фофана Датро 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Дьерв Фернандес Леандро II 1 5
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Сарпсборг-08 Скиппер Антон 2 3
Олесунн Чанаджия Дарио 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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