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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 27. Стадион: .
Сарпсборг-08
1:1
Конец матча
Тромсё
0'
0:1
76' Гол
Китолано Эрик
1:1
83' Гол
Упсет Кристиан
89' Желтая карточка
Мартинссон-Нгуали Серж
90'+5

Ход матча

46'
 
Туоминен Яссе
Нордас Лассе
60'
Торп Виктор
Тибблинг Симон
 
62'
 
Винтер Феликс
Миккельсен Эугуст
76'
0:1
Китолано Эрик
(Антонсен Кент-Аре)
80'
Сколевик Стеффен
Майгор Миккел
 
80'
Молинс Гильермо
Эдегор Магнар
 
80'
Упсет Кристиан
Энгвалль Густав
 
83'
Упсет Кристиан
(Салетрос Антон)
1:1
87'
 
Норхейм Рунар
Китолано Эрик
89'
Мартинссон-Нгуали Серж
 
90'
 
Конрадсен-Сейде Миккель
Нильсен Лассе

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
21
Кристиансен
Андерс
II
7
Хальворсен
Уле
Йорген
5
Эдегор
Магнар
13
Хагельскьер
Андерс
17
Солтведт
Йоахим
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
20
Салетрос
Антон
25
Майгор
Миккел
11
Тибблинг
Симон
41
Хейнтс
Тобиас
30
Энгвалль
Густав
1
Хаугор
Якоб
5
Енссен
Андерс
20
Эйванн
Каспер
8
Антонсен
Кент-Аре
25
Нильсен
Лассе
III
14
Каманси
Уоррен
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
17
Китолано
Эрик
9
Нордас
Лассе
10
Миккельсен
Эугуст
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Сарпсборг-08
Тромсё

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

17 матчей

58.8%
11.8%
29.4%
10 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

Т
2:5
Т
0:1
Т
0:2
Т
3:2
Т
2:0
Т
0:2
Т
2:3
Т
5:0
Т
1:1
Т
2:2
Т
1:2
Т
1:0
Т
0:1
Т
0:1
ТМС
1:0
Т
3:0
Т
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейнтс Тобиас 14 (1) 0.52
Майгор Миккел 7 0.26
Салетрос Антон 5 (3) 0.19
Молинс Гильермо 5 0.19
Солтведт Йоахим 3 0.11
Сколевик Стеффен 3 0.11
Линнсет Йонатан 2 0.07
Упсет Кристиан 2 0.07
Торп Виктор 2 0.07
Энгвалль Густав 1 0.04
Эдегор Магнар 1 0.04
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0.04
Тибблинг Симон 1 0.04
Вишне Эйрик 0 0
Утвик Бьорн 0 0
Martin Hoeyland 0 0
Конте Абубакар 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Китолано Эрик 11 (1) 0.41
Миккельсен Эугуст 6 (1) 0.22
Каманси Уоррен 4 0.15
Эбийе Мозес 3 0.11
Опсал Сакариас 2 0.07
Вестерлунн Никлас 2 0.07
Йенсен Рубен 2 0.07
Антонсен Кент-Аре 2 0.07
Псише Кристоф 2 0.07
Гундерсен Йостейн 2 0.07
Нильсен Лассе III 1 0.04
Нордас Лассе 1 0.04
Туоминен Яссе 1 0.04
Винтер Феликс 1 0.04
Норхейм Рунар 1 0.04
Енссен Андерс 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скиппер Антон 3 2
Хорн Йорген 4 1
Салетрос Антон 2 1
Хальворсен Уле Йорген 3 0
Мартинссон-Нгуали Серж 3 0
Эдегор Магнар 3 0
Солтведт Йоахим 3 0
Сколевик Стеффен 3 0
Майгор Миккел 2 0
Утвик Бьорн 2 0
Вишне Эйрик 2 0
Хейнтс Тобиас 2 0
Мухаммед Рашад 2 0
Видтун-Нильсен Симен 0 1
Молинс Гильермо 1 0
Томассен Йоахим 1 0
Кристиансен Андерс II 1 0
Тибблинг Симон 1 0
Энгвалль Густав 1 0
Линнсет Йонатан 1 0
Martin Hoeyland 1 0
Торп Виктор 1 0
Менди Лоран 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Лассе III 6 0
Йенсен Рубен 5 0
Гундерсен Йостейн 5 0
Антонсен Кент-Аре 4 0
Китолано Эрик 4 0
Хаугор Якоб 3 0
Енссен Андерс 3 0
Опсал Сакариас 3 0
Псише Кристоф 2 0
Вестерлунн Никлас 2 0
Эйванн Каспер 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Винтер Феликс 1 0
Нордас Лассе 1 0
Каманси Уоррен 1 0
Кьелсруд Вик Исак 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
15
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
5
20%
1
7%
1-15
4
16%
3
20%
16-30
4
16%
2
13%
31-45
1
4%
4
27%
46-60
5
20%
0
0%
61-75
6
24%
5
33%
76-90

Пропущено

22
25
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
2
9%
3
12%
1-15
3
14%
4
16%
16-30
6
27%
5
20%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
4
18%
3
12%
61-75
6
27%
8
32%
76-90

Забито

23
25
14 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
3
13%
6
24%
1-15
6
26%
2
8%
16-30
5
22%
4
16%
31-45
5
22%
5
20%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
4
17%
6
24%
76-90

Пропущено

26
19
15 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
8%
3
16%
1-15
5
19%
3
16%
16-30
8
31%
2
11%
31-45
1
4%
5
26%
46-60
5
19%
3
16%
61-75
5
19%
3
16%
76-90

Забито

48
40
27 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 14
5 Не забивали 4
8
17%
7
18%
1-15
10
21%
5
13%
16-30
9
19%
6
15%
31-45
6
13%
9
23%
46-60
5
10%
2
5%
61-75
10
21%
11
28%
76-90

Пропущено

48
44
26 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 24
4
8%
6
14%
1-15
8
17%
7
16%
16-30
14
29%
29%
7
16%
31-45
2
4%
7
16%
46-60
9
19%
6
14%
61-75
11
23%
11
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Викинг - Сарпсборг-08 0:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3
Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Мосс - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5
Тромсё
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Тромсё - Одд 3:2 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:1 Викинг - Тромсё 2:2
Тромсё - Будё-Глимт 3:2 Хёугесунн - Тромсё 2:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё - Русенборг 4:3 Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Тромсё 5:1 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Шервёй - Тромсё 1:4 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Дьерв - Тромсё 1:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 27 22 3 2 62 - 21 69
2. Будё-Глимт 27 16 6 5 75 - 32 54
3. Лиллестрём 27 15 5 7 45 - 29 50
4. Русенборг 0:1 27 14 8 5 59 - 36 50
5. Волеренга 27 13 3 11 47 - 43 42
6. Тромсё 27 9 11 7 40 - 44 38
7. Одд 27 11 5 11 35 - 43 38
8. Сарпсборг-08 27 11 3 13 49 - 47 36
9. Олесунн 27 9 8 10 28 - 38 35
10. Викинг 27 9 7 11 42 - 44 34
11. Стрёмсгодсет 27 9 6 12 40 - 44 33
12. Хёугесунн 27 9 6 12 37 - 42 33
13. Хам-Кам 27 5 13 9 29 - 37 28
14. Саннефьёрд 27 6 5 16 38 - 62 23
15. Дьерв 27 5 3 19 25 - 62 18
16. Кристиансунд 27 4 6 17 30 - 57 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 0:1 13 11 2 0 33 - 10 35
2. Мольде 1:0 14 11 1 2 36 - 11 34
3. Волеренга 13 9 1 3 27 - 16 28
4. Будё-Глимт 14 7 6 1 42 - 16 27
5. Тромсё 13 8 3 2 25 - 19 27
6. Лиллестрём 13 8 2 3 21 - 10 26
7. Стрёмсгодсет 13 7 2 4 29 - 19 23
8. Одд 14 7 1 6 21 - 21 22
9. Хёугесунн 14 6 3 5 23 - 21 21
10. Сарпсборг-08 14 6 2 6 25 - 22 20
11. Олесунн 14 5 5 4 15 - 16 20
12. Викинг 13 5 4 4 19 - 14 19
13. Хам-Кам 14 4 6 4 16 - 15 18
14. Дьерв 14 4 2 8 13 - 25 14
15. Кристиансунд 13 3 4 6 22 - 28 13
16. Саннефьёрд 13 1 5 7 20 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 13 11 2 0 26 - 10 35
2. Будё-Глимт 13 9 0 4 33 - 16 27
3. Лиллестрём 14 7 3 4 24 - 19 24
4. Сарпсборг-08 13 5 1 7 24 - 25 16
5. Одд 13 4 4 5 14 - 22 16
6. Русенборг 0:1 14 3 6 5 26 - 26 15
7. Викинг 14 4 3 7 23 - 30 15
8. Олесунн 13 4 3 6 13 - 22 15
9. Саннефьёрд 14 5 0 9 18 - 31 15
10. Волеренга 14 4 2 8 20 - 27 14
11. Хёугесунн 13 3 3 7 14 - 21 12
12. Тромсё 14 1 8 5 15 - 25 11
13. Хам-Кам 13 1 7 5 13 - 22 10
14. Стрёмсгодсет 14 2 4 8 11 - 25 10
15. Кристиансунд 14 1 2 11 8 - 29 5
16. Дьерв 13 1 1 11 12 - 37 4
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 26 (7)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 16 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 15 (4)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 13 (8)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Дьерв Фернандес Леандро II 1 7
Стрёмсгодсет Стеневик Халлдор 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сарпсборг-08 1:1 Тромсё онлайн

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