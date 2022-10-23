Тур: 27. Стадион: Сарпсборг.
1:1
Конец матча
0'
0:1
76' ГолКитолано Эрик
1:1
83' ГолУпсет Кристиан
89' Желтая карточкаМартинссон-Нгуали Серж
90'+5
Ход матча
76'
83'
1:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
10 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
11
Йенсен
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
74 Aridon Racaj
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
История личных встреч
Сарпсборг-08
Тромсё
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
17 матчей
58.8%
11.8%
29.4%
10 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейнтс Тобиас
|14 (1)
|0.52
|Майгор Миккел
|7
|0.26
|Салетрос Антон
|5 (3)
|0.19
|Молинс Гильермо
|5
|0.19
|Солтведт Йоахим
|3
|0.11
|Сколевик Стеффен
|3
|0.11
|Линнсет Йонатан
|2
|0.07
|Упсет Кристиан
|2
|0.07
|Торп Виктор
|2
|0.07
|Энгвалль Густав
|1
|0.04
|Эдегор Магнар
|1
|0.04
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0.04
|Тибблинг Симон
|1
|0.04
|Вишне Эйрик
|0
|0
|Утвик Бьорн
|0
|0
|Martin Hoeyland
|0
|0
|Конте Абубакар
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Китолано Эрик
|11 (1)
|0.41
|Миккельсен Эугуст
|6 (1)
|0.22
|Каманси Уоррен
|4
|0.15
|Эбийе Мозес
|3
|0.11
|Опсал Сакариас
|2
|0.07
|Вестерлунн Никлас
|2
|0.07
|Йенсен Рубен
|2
|0.07
|Антонсен Кент-Аре
|2
|0.07
|Псише Кристоф
|2
|0.07
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.07
|Нильсен Лассе III
|1
|0.04
|Нордас Лассе
|1
|0.04
|Туоминен Яссе
|1
|0.04
|Винтер Феликс
|1
|0.04
|Норхейм Рунар
|1
|0.04
|Енссен Андерс
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скиппер Антон
|3
|2
|Хорн Йорген
|4
|1
|Салетрос Антон
|2
|1
|Хальворсен Уле Йорген
|3
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|3
|0
|Эдегор Магнар
|3
|0
|Солтведт Йоахим
|3
|0
|Сколевик Стеффен
|3
|0
|Майгор Миккел
|2
|0
|Утвик Бьорн
|2
|0
|Вишне Эйрик
|2
|0
|Хейнтс Тобиас
|2
|0
|Мухаммед Рашад
|2
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|0
|1
|Молинс Гильермо
|1
|0
|Томассен Йоахим
|1
|0
|Кристиансен Андерс II
|1
|0
|Тибблинг Симон
|1
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Линнсет Йонатан
|1
|0
|Martin Hoeyland
|1
|0
|Торп Виктор
|1
|0
|Менди Лоран
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Лассе III
|6
|0
|Йенсен Рубен
|5
|0
|Гундерсен Йостейн
|5
|0
|Антонсен Кент-Аре
|4
|0
|Китолано Эрик
|4
|0
|Хаугор Якоб
|3
|0
|Енссен Андерс
|3
|0
|Опсал Сакариас
|3
|0
|Псише Кристоф
|2
|0
|Вестерлунн Никлас
|2
|0
|Эйванн Каспер
|1
|0
|Миккельсен Эугуст
|1
|0
|Винтер Феликс
|1
|0
|Нордас Лассе
|1
|0
|Каманси Уоррен
|1
|0
|Кьелсруд Вик Исак
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
15
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
5
20%
1
7%
1-15
4
16%
3
20%
16-30
4
16%
2
13%
31-45
1
4%
4
27%
46-60
5
20%
0
0%
61-75
6
24%
5
33%
76-90
Пропущено
22
25
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
2
9%
3
12%
1-15
3
14%
4
16%
16-30
6
27%
5
20%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
4
18%
3
12%
61-75
6
27%
8
32%
76-90
Забито
23
25
14 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
3
13%
6
24%
1-15
6
26%
2
8%
16-30
5
22%
4
16%
31-45
5
22%
5
20%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
4
17%
6
24%
76-90
Пропущено
26
19
15 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
8%
3
16%
1-15
5
19%
3
16%
16-30
8
31%
2
11%
31-45
1
4%
5
26%
46-60
5
19%
3
16%
61-75
5
19%
3
16%
76-90
Забито
48
40
27 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 14
5 Не забивали 4
8
17%
7
18%
1-15
10
21%
5
13%
16-30
9
19%
6
15%
31-45
6
13%
9
23%
46-60
5
10%
2
5%
61-75
10
21%
11
28%
76-90
Пропущено
48
44
26 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 24
4
8%
6
14%
1-15
8
17%
7
16%
16-30
14
29%
29%
7
16%
31-45
2
4%
7
16%
46-60
9
19%
6
14%
61-75
11
23%
11
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Викинг - Сарпсборг-08 0:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3
Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Мосс - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5
Тромсё
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Тромсё - Одд 3:2 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:1 Викинг - Тромсё 2:2
Тромсё - Будё-Глимт 3:2 Хёугесунн - Тромсё 2:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё - Русенборг 4:3 Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Тромсё 5:1 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Шервёй - Тромсё 1:4 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Дьерв - Тромсё 1:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|27
|22
|3
|2
|62 - 21
|69
|2.
|Будё-Глимт
|27
|16
|6
|5
|75 - 32
|54
|3.
|Лиллестрём
|27
|15
|5
|7
|45 - 29
|50
|4.
|Русенборг
|0:1
|27
|14
|8
|5
|59 - 36
|50
|5.
|Волеренга
|27
|13
|3
|11
|47 - 43
|42
|6.
|Тромсё
|27
|9
|11
|7
|40 - 44
|38
|7.
|Одд
|27
|11
|5
|11
|35 - 43
|38
|8.
|Сарпсборг-08
|27
|11
|3
|13
|49 - 47
|36
|9.
|Олесунн
|27
|9
|8
|10
|28 - 38
|35
|10.
|Викинг
|27
|9
|7
|11
|42 - 44
|34
|11.
|Стрёмсгодсет
|27
|9
|6
|12
|40 - 44
|33
|12.
|Хёугесунн
|27
|9
|6
|12
|37 - 42
|33
|13.
|Хам-Кам
|27
|5
|13
|9
|29 - 37
|28
|14.
|Саннефьёрд
|27
|6
|5
|16
|38 - 62
|23
|15.
|Дьерв
|27
|5
|3
|19
|25 - 62
|18
|16.
|Кристиансунд
|27
|4
|6
|17
|30 - 57
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|0:1
|13
|11
|2
|0
|33 - 10
|35
|2.
|Мольде
|1:0
|14
|11
|1
|2
|36 - 11
|34
|3.
|Волеренга
|13
|9
|1
|3
|27 - 16
|28
|4.
|Будё-Глимт
|14
|7
|6
|1
|42 - 16
|27
|5.
|Тромсё
|13
|8
|3
|2
|25 - 19
|27
|6.
|Лиллестрём
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|7.
|Стрёмсгодсет
|13
|7
|2
|4
|29 - 19
|23
|8.
|Одд
|14
|7
|1
|6
|21 - 21
|22
|9.
|Хёугесунн
|14
|6
|3
|5
|23 - 21
|21
|10.
|Сарпсборг-08
|14
|6
|2
|6
|25 - 22
|20
|11.
|Олесунн
|14
|5
|5
|4
|15 - 16
|20
|12.
|Викинг
|13
|5
|4
|4
|19 - 14
|19
|13.
|Хам-Кам
|14
|4
|6
|4
|16 - 15
|18
|14.
|Дьерв
|14
|4
|2
|8
|13 - 25
|14
|15.
|Кристиансунд
|13
|3
|4
|6
|22 - 28
|13
|16.
|Саннефьёрд
|13
|1
|5
|7
|20 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|13
|11
|2
|0
|26 - 10
|35
|2.
|Будё-Глимт
|13
|9
|0
|4
|33 - 16
|27
|3.
|Лиллестрём
|14
|7
|3
|4
|24 - 19
|24
|4.
|Сарпсборг-08
|13
|5
|1
|7
|24 - 25
|16
|5.
|Одд
|13
|4
|4
|5
|14 - 22
|16
|6.
|Русенборг
|0:1
|14
|3
|6
|5
|26 - 26
|15
|7.
|Викинг
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|8.
|Олесунн
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|9.
|Саннефьёрд
|14
|5
|0
|9
|18 - 31
|15
|10.
|Волеренга
|14
|4
|2
|8
|20 - 27
|14
|11.
|Хёугесунн
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|12.
|Тромсё
|14
|1
|8
|5
|15 - 25
|11
|13.
|Хам-Кам
|13
|1
|7
|5
|13 - 22
|10
|14.
|Стрёмсгодсет
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|15.
|Кристиансунд
|14
|1
|2
|11
|8 - 29
|5
|16.
|Дьерв
|13
|1
|1
|11
|12 - 37
|4
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|26 (7)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|16 (6)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|15 (4)
|Будё-Глимт
|Ветлесен Уго
|13 (8)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|13 (5)
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|9
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 7
|Стрёмсгодсет
|Стеневик Халлдор
|7
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3