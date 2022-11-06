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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 29. Стадион: .
Мольде
2:1
Конец матча
Саннефьёрд
0'
26' Желтая карточка
Jesper Taaje
1:0
27' Пенальти
Фофана Датро
1:1
64' Гол
Винбо Альбин
2:1
66' Гол
Эйкрем Магнус
85' Желтая карточка
Сингх Хармет
90' Желтая карточка
Бикоро Федерико
90'+7

Ход матча

22'
Брейвик Эмиль
Риса Бирк
 
26'
 
Jesper Taaje
27'
Фофана Датро
1:0
34'
Маннсверк Сиверт
Кнутсон Эрлинг
 
64'
1:1
Винбо Альбин
66'
Эйкрем Магнус
(Ловик Матиас)
2:1
70'
Брюнхильдсен Ола
Эйкрем Магнус
 
70'
Коса Маркус Андреас
Грёдем Магнус
 
70'
Бакке Йохан
Хуссейн Эцаз
 
74'
 
Сингх Хармет
Винбо Альбин
85'
 
Сингх Хармет
88'
 
Ньенету Франклин
Вега Дейвер
88'
 
Хокенстад Матс
Ian Smeulers
88'
 
Бикоро Федерико
Эррайс Руфо
90'
 
Бикоро Федерико

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
26
Петерсен
Оливер
4
Хансен
Беньямин
19
Хауган
Эйрик
3
Риса
Бирк
14
Кнутсон
Эрлинг
31
Ловик
Матиас
20
Эриксен
Кристиан
I
16
Хуссейн
Эцаз
22
Грёдем
Магнус
7
Эйкрем
Магнус
9
Фофана
Датро
1
Стуревик
Якоб
18
Fredrik
Mani
Paalerud
15
Jesper
Taaje
3
Янсен
Квинт
4
Ian
Smeulers
28
Эррайс
Руфо
8
Куртович
Виллиам
27
Винбо
Альбин
10
Вега
Дейвер
14
Тветер
Александер
Рууд
7
Офкир
Мохамед
Мольде
3-5-2
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Мольде
Саннефьёрд

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

18 матчей

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

Т
2:3
Т
3:1
Т
1:3
Т
0:1
Т
2:1
Т
1:3
Т
5:0
Т
3:1
Т
3:3
Т
2:4
Т
6:1
ТМС
2:1
ТМК
2:1
КН
2:1
Т
0:0
Т
3:1
Т
1:1
Т
1:1

Голы

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

2.4
2.38

Среднее время на гол

37
37

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.88
0.8

Среднее время на гол

48
112

Всего голов

39
27

Голов в среднем за матч

2.17
1.5

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

41
60

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Датро 14 (2) 0.48
Брюнхильдсен Ола 10 0.34
Коса Маркус Андреас 9 0.31
Грёдем Магнус 7 (1) 0.24
Эйкрем Магнус 6 0.21
Линнес Мартин 4 0.14
Хёуген Кристоффер 3 0.1
Эриксен Кристиан I 2 0.07
Хуссейн Эцаз 2 0.07
Кнутсон Эрлинг 2 0.07
Зехнини Рафик 2 0.07
Брейвик Эмиль 1 0.03
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.03
Хауган Эйрик 1 0.03
Niklas Odegard 1 0.03
Маннсверк Сиверт 1 (1) 0.03
Ловик Матиас 0 0
Карлстрём Якоб 0 0
Риса Бирк 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Офкир Мохамед 13 0.45
Тветер Александер Рууд 8 0.28
Айер Кинин 3 0.1
Вега Дейвер 2 0.07
Янсен Квинт 2 0.07
Ньенету Франклин 2 0.07
Хокенстад Матс 2 0.07
Jesper Taaje 2 0.07
Куртович Виллиам 1 0.03
Эррайс Руфо 1 0.03
Фло Фредрик 1 0.03
Youseff Chaib 1 0.03
Винбо Альбин 1 0.03
Маркманруд Ларс 1 0.03
Ian Smeulers 0 0
Гуссиос Сиверт 0 0
Рисан Сандер 0 0
Нильссон Александер II 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хауган Эйрик 7 0
Маннсверк Сиверт 7 0
Брейвик Эмиль 5 0
Хансен Беньямин 3 1
Кнутсон Эрлинг 3 0
Риса Бирк 3 0
Эйкрем Магнус 2 0
Хуссейн Эцаз 2 0
Зехнини Рафик 2 0
Карлстрём Якоб 2 0
Коса Маркус Андреас 2 0
Фофана Датро 2 0
Андерсен Эйрик Улланд 1 0
Хёуген Кристоффер 1 0
Грёдем Магнус 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
Петерсен Оливер 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesper Taaje 4 1
Куртович Виллиам 5 0
Ian Smeulers 5 0
Сингх Хармет 3 0
Офкир Мохамед 3 0
Нильссон Александер II 3 0
Винбо Альбин 3 0
Ордагич Амер 2 0
Хокенстад Матс 2 0
Вега Дейвер 2 0
Эррайс Руфо 2 0
Айер Кинин 2 0
Маркманруд Ларс 2 0
Youseff Chaib 1 0
Янсен Квинт 1 0
Бикоро Федерико 1 0
Кето Хуго 1 0
Гуссиос Сиверт 1 0
Рисан Сандер 1 0
Ньенету Франклин 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0

Результаты матчей

Мольде
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (11)
20% (3)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Саннефьёрд
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

5
6
Мольде
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
Саннефьёрд
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

0
21

Волевые поражения

30
11
Мольде
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
Саннефьёрд
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

8
24

Волевые поражения

35
17

Голы по времени матча

Забито

37
19
21 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 4
14 Не забивали 20
9
24%
2
11%
1-15
8
22%
3
16%
16-30
4
11%
4
21%
31-45
4
11%
1
5%
46-60
7
19%
6
32%
61-75
5
14%
3
16%
76-90

Пропущено

15
33
5 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 20
2 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
1
7%
4
12%
1-15
4
27%
3
9%
16-30
0
0%
6
18%
31-45
0
0%
7
21%
46-60
5
33%
7
21%
61-75
5
33%
6
18%
76-90

Забито

30
24
12 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 10
17 Не забивали 15
2
7%
7
29%
29%
1-15
1
3%
3
13%
16-30
9
30%
5
21%
31-45
7
23%
2
8%
46-60
3
10%
4
17%
61-75
8
27%
3
13%
76-90

Пропущено

11
30
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 13
2
18%
5
17%
1-15
1
9%
1
3%
16-30
3
27%
5
17%
31-45
1
9%
8
27%
46-60
2
18%
4
13%
61-75
2
18%
7
23%
76-90

Забито

67
43
33 В 1-м тайме 24
34 Во 2-м тайме 19
21 Забивали первыми 14
2 Не забивали 6
11
16%
9
21%
1-15
9
13%
6
14%
16-30
13
19%
9
21%
31-45
11
16%
3
7%
46-60
10
15%
10
23%
61-75
13
19%
6
14%
76-90

Пропущено

26
63
11 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 39
6 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 26
3
12%
9
14%
1-15
5
19%
4
6%
16-30
3
12%
11
17%
31-45
1
4%
15
24%
46-60
7
27%
11
17%
61-75
7
27%
13
21%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Гент - Мольде 4:0 Викинг - Мольде 1:4 Мольде - Юргорден 2:3 Мольде - Русенборг 2:1
Лиллестрём - Мольде 0:1 Шемрок Роверс - Мольде 0:2 Мольде - Хам-Кам 5:0 Мольде - Шемрок Роверс 3:0 Тромсё - Мольде 0:1 Мольде - Олесунн 3:0 Юргорден - Мольде 3:2 Дьерв - Мольде 2:4 Мольде - Гент 0:0 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Хёугесунн - Мольде 0:1 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Кишварда - Мольде 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3
Саннефьёрд
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Олесунн - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Дьерв 1:2 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:1
Саннефьёрд - Сарпсборг-08 1:1 Волеренга - Саннефьёрд 4:0 Саннефьёрд - Одд 1:3 Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Бьясен - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Тромсё 2:2

Результаты матчей

Мольде
Саннефьёрд

Точный счет

2:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
7 раз 50%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:4
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
5 раз 17%
2:2
4 раза 14%
3:0
4 раза 14%
1:3
3 раза 10%
0:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

3
8 раз 28%
1
7 раз 24%
2
6 раз 21%
4
4 раза 14%
0
2 раза 7%
5
2 раза 7%
1
11 раз 38%
2
9 раз 31%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Мольде
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
1.5
Больше Меньше
7
7
8
7
2.5
3
12
3.5
2
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
6
9
5
1.5
5
10
6
8
2.5
3
12
3
11
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
2
0.5
Больше Меньше
23
6
20
9
1.5
12
17
14
15
2.5
3
26
6
23
3.5
1
28
2
27
4.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 29 24 3 2 69 - 24 75
2. Будё-Глимт 29 17 6 6 82 - 39 57
3. Русенборг 29 16 8 5 67 - 41 56
4. Лиллестрём 29 15 5 9 46 - 33 50
5. Волеренга 29 13 5 11 51 - 47 44
6. Одд 29 13 5 11 42 - 44 44
7. Тромсё 29 10 12 7 44 - 47 42
8. Сарпсборг-08 29 11 5 13 54 - 52 38
9. Олесунн 29 10 8 11 30 - 43 38
10. Хёугесунн 29 10 7 12 40 - 44 37
11. Викинг 29 9 7 13 47 - 53 34
12. Стрёмсгодсет 29 9 6 14 42 - 51 33
13. Хам-Кам 29 6 13 10 32 - 40 31
14. Саннефьёрд 29 6 5 18 40 - 66 23
15. Кристиансунд 29 5 7 17 36 - 59 22
16. Дьерв 29 5 4 20 29 - 68 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 14 12 2 0 36 - 12 38
2. Мольде 15 12 1 2 39 - 13 37
3. Будё-Глимт 15 8 6 1 47 - 20 30
4. Волеренга 14 9 2 3 30 - 19 29
5. Тромсё 14 8 4 2 27 - 21 28
6. Лиллестрём 14 8 2 4 21 - 12 26
7. Одд 15 8 1 6 26 - 22 25
8. Олесунн 15 6 5 4 17 - 17 23
9. Стрёмсгодсет 14 7 2 5 30 - 21 23
10. Хёугесунн 15 6 4 5 24 - 22 22
11. Сарпсборг-08 15 6 3 6 27 - 24 21
12. Викинг 14 5 4 5 20 - 18 19
13. Хам-Кам 15 4 6 5 17 - 17 18
14. Кристиансунд 14 4 4 6 26 - 28 16
15. Дьерв 15 4 2 9 15 - 29 14
16. Саннефьёрд 14 1 5 8 21 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 14 12 2 0 30 - 11 38
2. Будё-Глимт 14 9 0 5 35 - 19 27
3. Лиллестрём 15 7 3 5 25 - 21 24
4. Одд 14 5 4 5 16 - 22 19
5. Русенборг 15 4 6 5 31 - 29 18
6. Сарпсборг-08 14 5 2 7 27 - 28 17
7. Волеренга 15 4 3 8 21 - 28 15
8. Хёугесунн 14 4 3 7 16 - 22 15
9. Викинг 15 4 3 8 27 - 35 15
10. Олесунн 14 4 3 7 13 - 26 15
11. Саннефьёрд 15 5 0 10 19 - 33 15
12. Тромсё 15 2 8 5 17 - 26 14
13. Хам-Кам 14 2 7 5 15 - 23 13
14. Стрёмсгодсет 15 2 4 9 12 - 30 10
15. Кристиансунд 15 1 3 11 10 - 31 6
16. Дьерв 14 1 2 11 14 - 39 5
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (10)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 16 (8)
Русенборг Тенгстедт Каспер 15 (7)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 14 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 14 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 8
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Одд Рууд Эспен 7
Стрёмсгодсет Вильсвик Ларс-Кристофер 7
Мольде Хауган Эйрик 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 34'
    Кнутсон Эрлинг уходит с поля. Маннсверк Сиверт выходит вместо него
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