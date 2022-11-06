Тур: 29. Стадион: Акер.
2:1
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаJesper Taaje
1:0
27' ПенальтиФофана Датро
1:1
64' ГолВинбо Альбин
2:1
66' ГолЭйкрем Магнус
85' Желтая карточкаСингх Хармет
90' Желтая карточкаБикоро Федерико
90'+7
Ход матча
26'
27'
1:0
64'
1:1
66'
2:1
85'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 5
-
8 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
19
Хауган
Эйрик
31
Ловик
Матиас
16
Хуссейн
Эцаз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Ловик МатиасЗащитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Лервик ПедерВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Бакке ЙоханПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Эррайс РуфоПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Винбо АльбинПолузащитник
-
10 Вега ДейверНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кето ХугоВратарь
- Защитник
-
21 Фло ФредрикЗащитник
- Полузащитник
-
24 Сингх ХарметПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
История личных встреч
Мольде
Саннефьёрд
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
18 матчей
61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
2.4
2.38
Среднее время на гол
37
37
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.88
0.8
Среднее время на гол
48
112
Всего голов
39
27
Голов в среднем за матч
2.17
1.5
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
41
60
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Датро
|14 (2)
|0.48
|Брюнхильдсен Ола
|10
|0.34
|Коса Маркус Андреас
|9
|0.31
|Грёдем Магнус
|7 (1)
|0.24
|Эйкрем Магнус
|6
|0.21
|Линнес Мартин
|4
|0.14
|Хёуген Кристоффер
|3
|0.1
|Эриксен Кристиан I
|2
|0.07
|Хуссейн Эцаз
|2
|0.07
|Кнутсон Эрлинг
|2
|0.07
|Зехнини Рафик
|2
|0.07
|Брейвик Эмиль
|1
|0.03
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.03
|Хауган Эйрик
|1
|0.03
|Niklas Odegard
|1
|0.03
|Маннсверк Сиверт
|1 (1)
|0.03
|Ловик Матиас
|0
|0
|Карлстрём Якоб
|0
|0
|Риса Бирк
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Офкир Мохамед
|13
|0.45
|Тветер Александер Рууд
|8
|0.28
|Айер Кинин
|3
|0.1
|Вега Дейвер
|2
|0.07
|Янсен Квинт
|2
|0.07
|Ньенету Франклин
|2
|0.07
|Хокенстад Матс
|2
|0.07
|Jesper Taaje
|2
|0.07
|Куртович Виллиам
|1
|0.03
|Эррайс Руфо
|1
|0.03
|Фло Фредрик
|1
|0.03
|Youseff Chaib
|1
|0.03
|Винбо Альбин
|1
|0.03
|Маркманруд Ларс
|1
|0.03
|Ian Smeulers
|0
|0
|Гуссиос Сиверт
|0
|0
|Рисан Сандер
|0
|0
|Нильссон Александер II
|0
|0
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хауган Эйрик
|7
|0
|Маннсверк Сиверт
|7
|0
|Брейвик Эмиль
|5
|0
|Хансен Беньямин
|3
|1
|Кнутсон Эрлинг
|3
|0
|Риса Бирк
|3
|0
|Эйкрем Магнус
|2
|0
|Хуссейн Эцаз
|2
|0
|Зехнини Рафик
|2
|0
|Карлстрём Якоб
|2
|0
|Коса Маркус Андреас
|2
|0
|Фофана Датро
|2
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|Грёдем Магнус
|1
|0
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|Петерсен Оливер
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesper Taaje
|4
|1
|Куртович Виллиам
|5
|0
|Ian Smeulers
|5
|0
|Сингх Хармет
|3
|0
|Офкир Мохамед
|3
|0
|Нильссон Александер II
|3
|0
|Винбо Альбин
|3
|0
|Ордагич Амер
|2
|0
|Хокенстад Матс
|2
|0
|Вега Дейвер
|2
|0
|Эррайс Руфо
|2
|0
|Айер Кинин
|2
|0
|Маркманруд Ларс
|2
|0
|Youseff Chaib
|1
|0
|Янсен Квинт
|1
|0
|Бикоро Федерико
|1
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Гуссиос Сиверт
|1
|0
|Рисан Сандер
|1
|0
|Ньенету Франклин
|1
|0
|Эгели Ветле Валле
|1
|0
Результаты матчей
Мольде
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (11)
20% (3)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Саннефьёрд
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
5
6
Мольде
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
Саннефьёрд
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
0
21
Волевые поражения
30
11
Мольде
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
Саннефьёрд
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (9)
28% (8)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
8
24
Волевые поражения
35
17
Голы по времени матча
Забито
37
19
21 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 4
14 Не забивали 20
9
24%
2
11%
1-15
8
22%
3
16%
16-30
4
11%
4
21%
31-45
4
11%
1
5%
46-60
7
19%
6
32%
61-75
5
14%
3
16%
76-90
Пропущено
15
33
5 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 20
2 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
1
7%
4
12%
1-15
4
27%
3
9%
16-30
0
0%
6
18%
31-45
0
0%
7
21%
46-60
5
33%
7
21%
61-75
5
33%
6
18%
76-90
Забито
30
24
12 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 10
17 Не забивали 15
2
7%
7
29%
29%
1-15
1
3%
3
13%
16-30
9
30%
5
21%
31-45
7
23%
2
8%
46-60
3
10%
4
17%
61-75
8
27%
3
13%
76-90
Пропущено
11
30
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 13
2
18%
5
17%
1-15
1
9%
1
3%
16-30
3
27%
5
17%
31-45
1
9%
8
27%
46-60
2
18%
4
13%
61-75
2
18%
7
23%
76-90
Забито
67
43
33 В 1-м тайме 24
34 Во 2-м тайме 19
21 Забивали первыми 14
2 Не забивали 6
11
16%
9
21%
1-15
9
13%
6
14%
16-30
13
19%
9
21%
31-45
11
16%
3
7%
46-60
10
15%
10
23%
61-75
13
19%
6
14%
76-90
Пропущено
26
63
11 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 39
6 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 26
3
12%
9
14%
1-15
5
19%
4
6%
16-30
3
12%
11
17%
31-45
1
4%
15
24%
46-60
7
27%
11
17%
61-75
7
27%
13
21%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Гент - Мольде 4:0 Викинг - Мольде 1:4 Мольде - Юргорден 2:3 Мольде - Русенборг 2:1
Лиллестрём - Мольде 0:1 Шемрок Роверс - Мольде 0:2 Мольде - Хам-Кам 5:0 Мольде - Шемрок Роверс 3:0 Тромсё - Мольде 0:1 Мольде - Олесунн 3:0 Юргорден - Мольде 3:2 Дьерв - Мольде 2:4 Мольде - Гент 0:0 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Хёугесунн - Мольде 0:1 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Кишварда - Мольде 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3
Саннефьёрд
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Олесунн - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Дьерв 1:2 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:1
Саннефьёрд - Сарпсборг-08 1:1 Волеренга - Саннефьёрд 4:0 Саннефьёрд - Одд 1:3 Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Бьясен - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Тромсё 2:2
Результаты матчей
Мольде
Саннефьёрд
Точный счет
2:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
7 раз 50%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:4
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
5 раз 17%
2:2
4 раза 14%
3:0
4 раза 14%
1:3
3 раза 10%
0:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
3
8 раз 28%
1
7 раз 24%
2
6 раз 21%
4
4 раза 14%
0
2 раза 7%
5
2 раза 7%
1
11 раз 38%
2
9 раз 31%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Мольде
Саннефьёрд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
77
87
312
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
96
95
510
68
312
311
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
272
Больше Меньше
236
209
1217
1415
326
623
128
227
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|29
|24
|3
|2
|69 - 24
|75
|2.
|Будё-Глимт
|29
|17
|6
|6
|82 - 39
|57
|3.
|Русенборг
|29
|16
|8
|5
|67 - 41
|56
|4.
|Лиллестрём
|29
|15
|5
|9
|46 - 33
|50
|5.
|Волеренга
|29
|13
|5
|11
|51 - 47
|44
|6.
|Одд
|29
|13
|5
|11
|42 - 44
|44
|7.
|Тромсё
|29
|10
|12
|7
|44 - 47
|42
|8.
|Сарпсборг-08
|29
|11
|5
|13
|54 - 52
|38
|9.
|Олесунн
|29
|10
|8
|11
|30 - 43
|38
|10.
|Хёугесунн
|29
|10
|7
|12
|40 - 44
|37
|11.
|Викинг
|29
|9
|7
|13
|47 - 53
|34
|12.
|Стрёмсгодсет
|29
|9
|6
|14
|42 - 51
|33
|13.
|Хам-Кам
|29
|6
|13
|10
|32 - 40
|31
|14.
|Саннефьёрд
|29
|6
|5
|18
|40 - 66
|23
|15.
|Кристиансунд
|29
|5
|7
|17
|36 - 59
|22
|16.
|Дьерв
|29
|5
|4
|20
|29 - 68
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|14
|12
|2
|0
|36 - 12
|38
|2.
|Мольде
|15
|12
|1
|2
|39 - 13
|37
|3.
|Будё-Глимт
|15
|8
|6
|1
|47 - 20
|30
|4.
|Волеренга
|14
|9
|2
|3
|30 - 19
|29
|5.
|Тромсё
|14
|8
|4
|2
|27 - 21
|28
|6.
|Лиллестрём
|14
|8
|2
|4
|21 - 12
|26
|7.
|Одд
|15
|8
|1
|6
|26 - 22
|25
|8.
|Олесунн
|15
|6
|5
|4
|17 - 17
|23
|9.
|Стрёмсгодсет
|14
|7
|2
|5
|30 - 21
|23
|10.
|Хёугесунн
|15
|6
|4
|5
|24 - 22
|22
|11.
|Сарпсборг-08
|15
|6
|3
|6
|27 - 24
|21
|12.
|Викинг
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|13.
|Хам-Кам
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
|14.
|Кристиансунд
|14
|4
|4
|6
|26 - 28
|16
|15.
|Дьерв
|15
|4
|2
|9
|15 - 29
|14
|16.
|Саннефьёрд
|14
|1
|5
|8
|21 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|14
|12
|2
|0
|30 - 11
|38
|2.
|Будё-Глимт
|14
|9
|0
|5
|35 - 19
|27
|3.
|Лиллестрём
|15
|7
|3
|5
|25 - 21
|24
|4.
|Одд
|14
|5
|4
|5
|16 - 22
|19
|5.
|Русенборг
|15
|4
|6
|5
|31 - 29
|18
|6.
|Сарпсборг-08
|14
|5
|2
|7
|27 - 28
|17
|7.
|Волеренга
|15
|4
|3
|8
|21 - 28
|15
|8.
|Хёугесунн
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|9.
|Викинг
|15
|4
|3
|8
|27 - 35
|15
|10.
|Олесунн
|14
|4
|3
|7
|13 - 26
|15
|11.
|Саннефьёрд
|15
|5
|0
|10
|19 - 33
|15
|12.
|Тромсё
|15
|2
|8
|5
|17 - 26
|14
|13.
|Хам-Кам
|14
|2
|7
|5
|15 - 23
|13
|14.
|Стрёмсгодсет
|15
|2
|4
|9
|12 - 30
|10
|15.
|Кристиансунд
|15
|1
|3
|11
|10 - 31
|6
|16.
|Дьерв
|14
|1
|2
|11
|14 - 39
|5
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|24 (10)
|Будё-Глимт
|Ветлесен Уго
|16 (8)
|Русенборг
|Тенгстедт Каспер
|15 (7)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|14 (6)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|14 (4)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 8
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|9
|Одд
|Рууд Эспен
|7
|Стрёмсгодсет
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|7
|Мольде
|Хауган Эйрик
|7