Тур: 29. Стадион: Скагерак Арена. Зрители: 5043
5:1
Конец матча
0'
1:0
1' ГолХофф Вебьёрн
1:0
18' Не забитый пенальтиРууд Эспен
2:0
20' ГолЙоргенсен Филип
2:1
26' ГолБраут-Брюнес Джонатан
31' Желтая карточкаРууд Эспен
3:1
47' ГолХофф Вебьёрн
55' Желтая карточкаХофф Вебьёрн
4:1
83' ГолВаллем Конрад
5:1
88' ГолAbel William Stensrud
89' Желтая карточкаAbel William Stensrud
90'+5
Ход матча
1'
1:0
18'
1:0
20'
26'
31'
47'
3:1
55'
83'
4:1
88'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
16
Хофф
Вебьёрн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хофф ВебьёрнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
84 Энерсен ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Haakon Wibe-Lund
История личных встреч
Одд
Стрёмсгодсет
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
18 матчей
44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.75
1.2
Среднее время на гол
51
75
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.7
1.25
Среднее время на гол
52
72
Всего голов
31
22
Голов в среднем за матч
1.72
1.22
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
52
73
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Евтович Милан
|10 (4)
|0.34
|Леуритсен Тобиас
|6
|0.21
|Dennis Gjengaar
|5
|0.17
|Ингебритсен Микаэль
|4
|0.14
|Валлем Конрад
|4
|0.14
|Рууд Эспен
|3 (1)
|0.1
|Йоргенсен Филип
|3
|0.1
|Хофф Вебьёрн
|2
|0.07
|Abel William Stensrud
|2
|0.07
|Бьортуфт Один Лурас
|1
|0.03
|Овусу Соломон
|1
|0.03
|Диоманде Адама
|1
|0.03
|Баккай Йосеф Бриан
|0
|0
|Аас Сайвер
|0
|0
|Faniel Temesgen Tewelde
|0
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хове Йохан
|11
|0.38
|Фрайдей Фред
|5
|0.17
|Сальвесен Ларс-Йорген
|5
|0.17
|Ипалибо Джек
|4
|0.14
|Стенгель Херман
|3 (1)
|0.1
|Валсвик Густав
|3
|0.1
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|2
|0.07
|Браут-Брюнес Джонатан
|2
|0.07
|Гулликсен Тобиас
|2
|0.07
|Грогард Томас
|1
|0.03
|Энерсен Оле
|1
|0.03
|Токстад Кристоффер
|1
|0.03
|Боаэн Эрнест
|1
|0.03
|Стеневик Халлдор
|0
|0
|Хольст-Ларсен Фабиан
|0
|0
|Albert Palmberg Thorsen
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рууд Эспен
|7
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|3
|2
|Валлем Конрад
|5
|0
|Евтович Милан
|4
|0
|Йоргенсен Филип
|4
|0
|Хаген Стеффен
|2
|1
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|Китолано Джошуа
|3
|0
|Аас Сайвер
|3
|0
|Ингебритсен Микаэль
|2
|0
|Вальштед Леопольд
|2
|0
|Овусу Соломон
|2
|0
|Месик Иван
|2
|0
|Abel William Stensrud
|2
|0
|Dennis Gjengaar
|2
|0
|Леквен Магнус
|1
|0
|Кителано Йон
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|7
|0
|Стеневик Халлдор
|7
|0
|Стенгель Херман
|3
|0
|Боаэн Эрнест
|3
|0
|Токстад Кристоффер
|2
|0
|Гуннарссон Никлас
|2
|0
|Грогард Томас
|2
|0
|Фрайдей Фред
|2
|0
|Красники Крешник
|2
|0
|Гулликсен Тобиас
|2
|0
|Хольст-Ларсен Фабиан
|2
|0
|Валсвик Густав
|1
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Хове Йохан
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Ипалибо Джек
|1
|0
|Энерсен Оле
|1
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|1
|0
Результаты матчей
Одд
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Стрёмсгодсет
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
8
8
Одд
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Стрёмсгодсет
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
15
14
Волевые поражения
14
25
Одд
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (10)
48% (14)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
Стрёмсгодсет
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
10% (3)
41% (12)
48% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
21
14
Волевые поражения
22
33
Голы по времени матча
Забито
27
12
11 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 3
16 Не забивали 21
5
19%
0
0%
1-15
5
19%
2
17%
16-30
1
4%
4
33%
31-45
6
22%
0
0%
46-60
4
15%
2
17%
61-75
6
22%
4
33%
76-90
Пропущено
21
30
9 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
3
14%
6
20%
1-15
5
24%
8
27%
16-30
1
5%
5
17%
31-45
5
24%
2
7%
46-60
2
10%
3
10%
61-75
5
24%
6
20%
76-90
Забито
16
29
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
20 Не забивали 17
1
6%
2
7%
1-15
3
19%
4
14%
16-30
2
13%
8
28%
31-45
6
38%
6
21%
46-60
1
6%
3
10%
61-75
3
19%
6
21%
76-90
Пропущено
22
22
13 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
3
14%
2
9%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
7
32%
3
14%
31-45
3
14%
4
18%
46-60
3
14%
6
27%
61-75
3
14%
4
18%
76-90
Забито
43
41
17 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 12
7 Не забивали 9
6
14%
2
5%
1-15
8
19%
6
15%
16-30
3
7%
12
29%
29%
31-45
12
28%
6
15%
46-60
5
12%
5
12%
61-75
9
21%
10
24%
76-90
Пропущено
43
52
22 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 23
6
14%
8
15%
1-15
8
19%
11
21%
16-30
8
19%
8
15%
31-45
8
19%
6
12%
46-60
5
12%
9
17%
61-75
8
19%
10
19%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лиллестрём - Одд 0:2 Одд - Волеренга 2:1 Тромсё - Одд 3:2 Одд - Кристиансунд 1:1
Хёугесунн - Одд 2:2 Одд - Хам-Кам 2:0 Саннефьёрд - Одд 1:3 Одд - Дьерв 2:1 Олесунн - Одд 1:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0 Дьерв - Одд 2:3 Будё-Глимт - Одд 7:0 Одд - Русенборг 2:3 Кристиансунд - Одд 2:2 Одд - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Одд 0:1 Флеккерёй - Одд 2:3 Одд - Мольде 1:2
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 1:1 Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2
Волеренга - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 4:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Йёвик-Люн - Стрёмсгодсет 3:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2
Результаты матчей
Одд
Стрёмсгодсет
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
3
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
3:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 41%
0
7 раз 24%
1
7 раз 24%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
10 раз 34%
0
9 раз 31%
3
6 раз 21%
2
2 раза 7%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Одд
Стрёмсгодсет
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
122
96
77
213
77
114
212
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
87
68
312
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
209
1514
1019
326
821
128
227
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|29
|24
|3
|2
|69 - 24
|75
|2.
|Будё-Глимт
|29
|17
|6
|6
|82 - 39
|57
|3.
|Русенборг
|29
|16
|8
|5
|67 - 41
|56
|4.
|Лиллестрём
|29
|15
|5
|9
|46 - 33
|50
|5.
|Волеренга
|29
|13
|5
|11
|51 - 47
|44
|6.
|Одд
|29
|13
|5
|11
|42 - 44
|44
|7.
|Тромсё
|29
|10
|12
|7
|44 - 47
|42
|8.
|Сарпсборг-08
|29
|11
|5
|13
|54 - 52
|38
|9.
|Олесунн
|29
|10
|8
|11
|30 - 43
|38
|10.
|Хёугесунн
|29
|10
|7
|12
|40 - 44
|37
|11.
|Викинг
|29
|9
|7
|13
|47 - 53
|34
|12.
|Стрёмсгодсет
|29
|9
|6
|14
|42 - 51
|33
|13.
|Хам-Кам
|29
|6
|13
|10
|32 - 40
|31
|14.
|Саннефьёрд
|29
|6
|5
|18
|40 - 66
|23
|15.
|Кристиансунд
|29
|5
|7
|17
|36 - 59
|22
|16.
|Дьерв
|29
|5
|4
|20
|29 - 68
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|14
|12
|2
|0
|36 - 12
|38
|2.
|Мольде
|15
|12
|1
|2
|39 - 13
|37
|3.
|Будё-Глимт
|15
|8
|6
|1
|47 - 20
|30
|4.
|Волеренга
|14
|9
|2
|3
|30 - 19
|29
|5.
|Тромсё
|14
|8
|4
|2
|27 - 21
|28
|6.
|Лиллестрём
|14
|8
|2
|4
|21 - 12
|26
|7.
|Одд
|15
|8
|1
|6
|26 - 22
|25
|8.
|Олесунн
|15
|6
|5
|4
|17 - 17
|23
|9.
|Стрёмсгодсет
|14
|7
|2
|5
|30 - 21
|23
|10.
|Хёугесунн
|15
|6
|4
|5
|24 - 22
|22
|11.
|Сарпсборг-08
|15
|6
|3
|6
|27 - 24
|21
|12.
|Викинг
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|13.
|Хам-Кам
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
|14.
|Кристиансунд
|14
|4
|4
|6
|26 - 28
|16
|15.
|Дьерв
|15
|4
|2
|9
|15 - 29
|14
|16.
|Саннефьёрд
|14
|1
|5
|8
|21 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|14
|12
|2
|0
|30 - 11
|38
|2.
|Будё-Глимт
|14
|9
|0
|5
|35 - 19
|27
|3.
|Лиллестрём
|15
|7
|3
|5
|25 - 21
|24
|4.
|Одд
|14
|5
|4
|5
|16 - 22
|19
|5.
|Русенборг
|15
|4
|6
|5
|31 - 29
|18
|6.
|Сарпсборг-08
|14
|5
|2
|7
|27 - 28
|17
|7.
|Волеренга
|15
|4
|3
|8
|21 - 28
|15
|8.
|Хёугесунн
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|9.
|Викинг
|15
|4
|3
|8
|27 - 35
|15
|10.
|Олесунн
|14
|4
|3
|7
|13 - 26
|15
|11.
|Саннефьёрд
|15
|5
|0
|10
|19 - 33
|15
|12.
|Тромсё
|15
|2
|8
|5
|17 - 26
|14
|13.
|Хам-Кам
|14
|2
|7
|5
|15 - 23
|13
|14.
|Стрёмсгодсет
|15
|2
|4
|9
|12 - 30
|10
|15.
|Кристиансунд
|15
|1
|3
|11
|10 - 31
|6
|16.
|Дьерв
|14
|1
|2
|11
|14 - 39
|5
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|24 (10)
|Будё-Глимт
|Ветлесен Уго
|16 (8)
|Русенборг
|Тенгстедт Каспер
|15 (7)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|14 (6)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|14 (4)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 8
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|9
|Одд
|Рууд Эспен
|7
|Стрёмсгодсет
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|7
|Мольде
|Хауган Эйрик
|7