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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 29. Стадион: . Зрители: 5043
Одд
5:1
Конец матча
Стрёмсгодсет
0'
1:0
1' Гол
Хофф Вебьёрн
1:0
18' Не забитый пенальти
Рууд Эспен
2:0
20' Гол
Йоргенсен Филип
2:1
26' Гол
Браут-Брюнес Джонатан
31' Желтая карточка
Рууд Эспен
3:1
47' Гол
Хофф Вебьёрн
55' Желтая карточка
Хофф Вебьёрн
4:1
83' Гол
Валлем Конрад
5:1
88' Гол
Abel William Stensrud
89' Желтая карточка
Abel William Stensrud
90'+5
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
4
Бьортуфт
Один
Лурас
21
Хаген
Стеффен
11
Ролантссон
Гилли
7
Йоргенсен
Филип
17
Овусу
Соломон
16
Хофф
Вебьёрн
24
Dennis
Gjengaar
15
Ингебритсен
Микаэль
14
Валлем
Конрад
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
30
Хольст-Ларсен
Фабиан
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
71
Валсвик
Густав
4
Грогард
Томас
84
Энерсен
Оле
10
Стенгель
Херман
8
Хове
Йохан
7
Стеневик
Халлдор
19
Браут-Брюнес
Джонатан
17
Гулликсен
Тобиас
Одд
4-3-3
Стрёмсгодсет
4-3-3

История личных встреч

Одд
Стрёмсгодсет

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

18 матчей

44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

Т
0:0
ТМК
3:2
Т
0:1
Т
3:0
Т
1:3
Т
1:0
Т
2:3
Т
2:1
Т
2:2
Т
3:0
Т
1:0
Т
2:0
Т
1:1
Т
2:1
ТМК
1:2
Т
2:1
Т
2:0
ТМК
3:5

Голы

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.75
1.2

Среднее время на гол

51
75

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.7
1.25

Среднее время на гол

52
72

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

1.72
1.22

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

52
73

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Евтович Милан 10 (4) 0.34
Леуритсен Тобиас 6 0.21
Dennis Gjengaar 5 0.17
Ингебритсен Микаэль 4 0.14
Валлем Конрад 4 0.14
Рууд Эспен 3 (1) 0.1
Йоргенсен Филип 3 0.1
Хофф Вебьёрн 2 0.07
Abel William Stensrud 2 0.07
Бьортуфт Один Лурас 1 0.03
Овусу Соломон 1 0.03
Диоманде Адама 1 0.03
Баккай Йосеф Бриан 0 0
Аас Сайвер 0 0
Faniel Temesgen Tewelde 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хове Йохан 11 0.38
Фрайдей Фред 5 0.17
Сальвесен Ларс-Йорген 5 0.17
Ипалибо Джек 4 0.14
Стенгель Херман 3 (1) 0.1
Валсвик Густав 3 0.1
Вильсвик Ларс-Кристофер 2 0.07
Браут-Брюнес Джонатан 2 0.07
Гулликсен Тобиас 2 0.07
Грогард Томас 1 0.03
Энерсен Оле 1 0.03
Токстад Кристоффер 1 0.03
Боаэн Эрнест 1 0.03
Стеневик Халлдор 0 0
Хольст-Ларсен Фабиан 0 0
Albert Palmberg Thorsen 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рууд Эспен 7 0
Бьортуфт Один Лурас 3 2
Валлем Конрад 5 0
Евтович Милан 4 0
Йоргенсен Филип 4 0
Хаген Стеффен 2 1
Хофф Вебьёрн 3 0
Китолано Джошуа 3 0
Аас Сайвер 3 0
Ингебритсен Микаэль 2 0
Вальштед Леопольд 2 0
Овусу Соломон 2 0
Месик Иван 2 0
Abel William Stensrud 2 0
Dennis Gjengaar 2 0
Леквен Магнус 1 0
Кителано Йон 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильсвик Ларс-Кристофер 7 0
Стеневик Халлдор 7 0
Стенгель Херман 3 0
Боаэн Эрнест 3 0
Токстад Кристоффер 2 0
Гуннарссон Никлас 2 0
Грогард Томас 2 0
Фрайдей Фред 2 0
Красники Крешник 2 0
Гулликсен Тобиас 2 0
Хольст-Ларсен Фабиан 2 0
Валсвик Густав 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Хове Йохан 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Ипалибо Джек 1 0
Энерсен Оле 1 0
Jonas Torrissen Therkelsen 1 0

Результаты матчей

Одд
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Стрёмсгодсет
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

8
8
Одд
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Стрёмсгодсет
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

15
14

Волевые поражения

14
25
Одд
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (10)
48% (14)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
Стрёмсгодсет
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
10% (3)
41% (12)
48% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

21
14

Волевые поражения

22
33

Голы по времени матча

Забито

27
12
11 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 3
16 Не забивали 21
5
19%
0
0%
1-15
5
19%
2
17%
16-30
1
4%
4
33%
31-45
6
22%
0
0%
46-60
4
15%
2
17%
61-75
6
22%
4
33%
76-90

Пропущено

21
30
9 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
3
14%
6
20%
1-15
5
24%
8
27%
16-30
1
5%
5
17%
31-45
5
24%
2
7%
46-60
2
10%
3
10%
61-75
5
24%
6
20%
76-90

Забито

16
29
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
20 Не забивали 17
1
6%
2
7%
1-15
3
19%
4
14%
16-30
2
13%
8
28%
31-45
6
38%
6
21%
46-60
1
6%
3
10%
61-75
3
19%
6
21%
76-90

Пропущено

22
22
13 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
3
14%
2
9%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
7
32%
3
14%
31-45
3
14%
4
18%
46-60
3
14%
6
27%
61-75
3
14%
4
18%
76-90

Забито

43
41
17 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 12
7 Не забивали 9
6
14%
2
5%
1-15
8
19%
6
15%
16-30
3
7%
12
29%
29%
31-45
12
28%
6
15%
46-60
5
12%
5
12%
61-75
9
21%
10
24%
76-90

Пропущено

43
52
22 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 23
6
14%
8
15%
1-15
8
19%
11
21%
16-30
8
19%
8
15%
31-45
8
19%
6
12%
46-60
5
12%
9
17%
61-75
8
19%
10
19%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лиллестрём - Одд 0:2 Одд - Волеренга 2:1 Тромсё - Одд 3:2 Одд - Кристиансунд 1:1
Хёугесунн - Одд 2:2 Одд - Хам-Кам 2:0 Саннефьёрд - Одд 1:3 Одд - Дьерв 2:1 Олесунн - Одд 1:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0 Дьерв - Одд 2:3 Будё-Глимт - Одд 7:0 Одд - Русенборг 2:3 Кристиансунд - Одд 2:2 Одд - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Одд 0:1 Флеккерёй - Одд 2:3 Одд - Мольде 1:2
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 1:1 Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2
Волеренга - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 4:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Йёвик-Люн - Стрёмсгодсет 3:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2

Результаты матчей

Одд
Стрёмсгодсет

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
3
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
3:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 41%
0
7 раз 24%
1
7 раз 24%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
10 раз 34%
0
9 раз 31%
3
6 раз 21%
2
2 раза 7%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Одд
Стрёмсгодсет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
2
9
6
1.5
7
7
2
13
2.5
7
7
1
14
3.5
2
12
1
14
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
7
6
8
1.5
3
12
1
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
20
9
15
14
1.5
10
19
3
26
2.5
8
21
1
28
3.5
2
27
1
28
4.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 29 24 3 2 69 - 24 75
2. Будё-Глимт 29 17 6 6 82 - 39 57
3. Русенборг 29 16 8 5 67 - 41 56
4. Лиллестрём 29 15 5 9 46 - 33 50
5. Волеренга 29 13 5 11 51 - 47 44
6. Одд 29 13 5 11 42 - 44 44
7. Тромсё 29 10 12 7 44 - 47 42
8. Сарпсборг-08 29 11 5 13 54 - 52 38
9. Олесунн 29 10 8 11 30 - 43 38
10. Хёугесунн 29 10 7 12 40 - 44 37
11. Викинг 29 9 7 13 47 - 53 34
12. Стрёмсгодсет 29 9 6 14 42 - 51 33
13. Хам-Кам 29 6 13 10 32 - 40 31
14. Саннефьёрд 29 6 5 18 40 - 66 23
15. Кристиансунд 29 5 7 17 36 - 59 22
16. Дьерв 29 5 4 20 29 - 68 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 14 12 2 0 36 - 12 38
2. Мольде 15 12 1 2 39 - 13 37
3. Будё-Глимт 15 8 6 1 47 - 20 30
4. Волеренга 14 9 2 3 30 - 19 29
5. Тромсё 14 8 4 2 27 - 21 28
6. Лиллестрём 14 8 2 4 21 - 12 26
7. Одд 15 8 1 6 26 - 22 25
8. Олесунн 15 6 5 4 17 - 17 23
9. Стрёмсгодсет 14 7 2 5 30 - 21 23
10. Хёугесунн 15 6 4 5 24 - 22 22
11. Сарпсборг-08 15 6 3 6 27 - 24 21
12. Викинг 14 5 4 5 20 - 18 19
13. Хам-Кам 15 4 6 5 17 - 17 18
14. Кристиансунд 14 4 4 6 26 - 28 16
15. Дьерв 15 4 2 9 15 - 29 14
16. Саннефьёрд 14 1 5 8 21 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 14 12 2 0 30 - 11 38
2. Будё-Глимт 14 9 0 5 35 - 19 27
3. Лиллестрём 15 7 3 5 25 - 21 24
4. Одд 14 5 4 5 16 - 22 19
5. Русенборг 15 4 6 5 31 - 29 18
6. Сарпсборг-08 14 5 2 7 27 - 28 17
7. Волеренга 15 4 3 8 21 - 28 15
8. Хёугесунн 14 4 3 7 16 - 22 15
9. Викинг 15 4 3 8 27 - 35 15
10. Олесунн 14 4 3 7 13 - 26 15
11. Саннефьёрд 15 5 0 10 19 - 33 15
12. Тромсё 15 2 8 5 17 - 26 14
13. Хам-Кам 14 2 7 5 15 - 23 13
14. Стрёмсгодсет 15 2 4 9 12 - 30 10
15. Кристиансунд 15 1 3 11 10 - 31 6
16. Дьерв 14 1 2 11 14 - 39 5
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (10)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 16 (8)
Русенборг Тенгстедт Каспер 15 (7)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 14 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 14 (4)
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Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 8
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Одд Рууд Эспен 7
Стрёмсгодсет Вильсвик Ларс-Кристофер 7
Мольде Хауган Эйрик 7
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      31'
      Рууд Эспен получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Браут-Брюнес Джонатан бьет в цель!
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Йоргенсен Филип бьет в цель!
    • Описание гола
      18'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Рууд Эспен пробил пенальти, но не смог забить!
    • Описание гола
      1'
      Г О О О О Л - Хофф Вебьёрн бьет в цель!
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