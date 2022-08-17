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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Сан-Лоренсо
2:0
Конец матча
Атлетико Платенсе
0'
10' Желтая карточка
Gaston Hernandez
1:0
16' Гол
Gaston Hernandez
20' Желтая карточка
Federico Gino
2:0
70' Пенальти
Ezequiel Cerutti
75' Желтая карточка
Сарате Мауро
90'+5
13
Баталья
Аугусто
6
Federico
Gattoni
3
Сапата
Кристиан
23
Gaston
Hernandez
27
Jalil
Elias
5
Мендез
Начо
42
Agustin
Martegani
26
Nicolas
Fernandez5
7
Ezequiel
Cerutti
11
Барейро
Адам
28
Cristian
Nahuel
Barrios
22
Marcos
Ledesma
4
Nicolas
Morgantini
24
Juan
Pablo
Pignani
6
Gaston
Suso
3
Juan
Infante
18
Federico
Gino
5
Carlos
Villalba
7
Horacio
Tijanovich
10
Сарате
Мауро
23
Alexis
Sabella
92
Бенитес
Хорхе
Сан-Лоренсо
3-4-3
Атлетико Платенсе
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Лоренсо
Атлетико Платенсе

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛП
2:2
ЛП
1:1
ЛП
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барейро Адам 7 (3) 0.5
Ivan Leguizamon 2 0.14
Вомбергар Андрес 2 0.14
Cristian Nahuel Barrios 2 0.14
Ezequiel Cerutti 1 (1) 0.07
Jalil Elias 1 0.07
Gaston Hernandez 1 0.07
Agustin Giay 1 0.07
Ортигоса Нестор 1 (1) 0.07
Agustin Martegani 0 0
Nicolas Fernandez5 0 0
Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Esquivel 2 0.14
Vicente Taborda 2 0.14
Сарате Мауро 2 (2) 0.14
Rodrigo Contreras 1 0.07
Nicolas Morgantini 1 0.07
Alexis Sabella 1 0.07
Mauro Bogado 1 0.07
Бенитес Хорхе 1 0.07
Ivan Gomez 1 0.07
Horacio Tijanovich 1 0.07
Ayrton Costa 1 0.07
Бергессио Гонсало 1 (1) 0.07
Juan Infante 0 0
Ignacio Schor 0 0
Sebastian Guerrero 0 0

Карточки

Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Gattoni 6 0
Gaston Hernandez 4 0
Ezequiel Cerutti 3 0
Jalil Elias 3 0
Siro Rosane 1 1
Мендез Начо 2 0
Барейро Адам 2 0
Agustin Giay 2 0
Sebastian Alberto Torrico 1 0
Сапата Кристиан 1 0
Кампи Гастон 1 0
Malcom Braida 1 0
Nicolas Fernandez5 1 0
Gonzalo Lujan Melli 1 0
Ivan Leguizamon 1 0
Jeremias James 1 0
Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Contreras 4 0
Federico Gino 4 0
Gaston Suso 4 0
Carlos Villalba 4 0
Сарате Мауро 3 0
Juan Pablo Pignani 3 0
Mauro Bogado 1 1
Ramiro Hernandez 1 1
Haibrany Ruiz Diaz 1 1
Horacio Tijanovich 2 0
Ivan Gomez 1 0
Marcos Ledesma 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Juan Infante 1 0
Alexis Sabella 1 0
Ayrton Costa 1 0
Vicente Taborda 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
6
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
4
40%
2
33%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
11%
2
29%
1-15
3
33%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
33%
5
50%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

16
16
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
4
25%
31-45
5
31%
3
19%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
3
19%
6
38%
76-90

Пропущено

16
10
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
2
13%
3
30%
1-15
3
19%
3
30%
16-30
4
25%
1
10%
31-45
4
25%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
19%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Патронато Парана - Сан-Лоренсо 3:2 Сан-Лоренсо - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1
Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Сан-Лоренсо - Расинг Кордова 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Атлетико Платенсе - Банфилд 3:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Тигре - Атлетико Платенсе 3:0
Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 13 8 4 1 14 - 6 28
2. Химнасия Ла-Плата 13 7 4 2 14 - 7 25
3. Годой Крус 14 7 3 4 17 - 12 24
4. Уракан 13 6 5 2 16 - 10 23
5. Аргентинос Хуниорс 13 7 2 4 17 - 12 23
6. Ривер Плейт 13 6 3 4 21 - 13 21
7. Расинг Авельянеда 13 5 6 2 19 - 11 21
8. Патронато Парана 13 6 3 4 19 - 15 21
9. Унион Санта-Фе 12 6 3 3 20 - 19 21
10. Атлетико Платенсе 14 5 6 3 15 - 13 21
11. Сан-Лоренсо 14 4 8 2 19 - 15 20
12. Бока Хуниорс 13 6 1 6 18 - 20 19
13. Тигре 13 4 5 4 20 - 18 17
14. Сентраль Кордоба Росарио 14 5 2 7 17 - 18 17
15. Росарио Сентраль 13 5 2 6 11 - 14 17
16. Сармиенто 14 5 2 7 15 - 19 17
17. Арсенал Саранди 13 3 8 2 15 - 15 17
18. Ньюэллс Олд Бойз 13 4 5 4 11 - 13 17
19. Эстудиантес Ла Плата 13 4 4 5 14 - 16 16
20. Банфилд 13 3 6 4 13 - 13 15
21. Дефенса и Хустисия 13 3 6 4 11 - 13 15
22. Колон 14 3 6 5 11 - 16 15
23. Барракас Централь 13 3 5 5 14 - 19 14
24. Индепендьенте Авельянеда 13 3 3 7 12 - 16 12
25. Тальерес Кордоба 12 3 3 6 8 - 11 12
26. Велес Сарсфилд 13 1 7 5 13 - 17 10
27. Альдосиви 13 2 2 9 7 - 21 8
28. Ланус 13 1 4 8 11 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 7 5 2 0 10 - 3 17
2. Химнасия Ла-Плата 6 5 1 0 9 - 1 16
3. Годой Крус 6 5 1 0 10 - 3 16
4. Патронато Парана 7 5 1 1 12 - 5 16
5. Аргентинос Хуниорс 7 5 1 1 11 - 5 16
6. Бока Хуниорс 7 5 0 2 14 - 11 15
7. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 14 - 4 15
8. Росарио Сентраль 7 4 1 2 6 - 5 13
9. Атлетико Платенсе 7 3 4 0 9 - 4 13
10. Сармиенто 7 4 1 2 11 - 8 13
11. Эстудиантес Ла Плата 7 3 3 1 9 - 7 12
12. Сан-Лоренсо 8 2 6 0 12 - 9 12
13. Тигре 6 3 2 1 10 - 5 11
14. Уракан 6 3 2 1 9 - 4 11
15. Дефенса и Хустисия 7 2 5 0 7 - 5 11
16. Ривер Плейт 6 3 1 2 8 - 6 10
17. Унион Санта-Фе 6 3 1 2 9 - 9 10
18. Тальерес Кордоба 6 3 0 3 5 - 5 9
19. Сентраль Кордоба Росарио 7 3 0 4 8 - 10 9
20. Арсенал Саранди 6 2 3 1 7 - 7 9
21. Колон 7 2 3 2 7 - 9 9
22. Барракас Централь 7 2 2 3 8 - 11 8
23. Индепендьенте Авельянеда 6 2 1 3 4 - 6 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 6 1 4 1 4 - 4 7
25. Банфилд 7 1 4 2 8 - 9 7
26. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 6 - 6 6
27. Ланус 6 1 3 2 7 - 8 6
28. Альдосиви 6 1 1 4 2 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 7 3 3 1 7 - 6 12
2. Ривер Плейт 7 3 2 2 13 - 7 11
3. Атлетико Тукуман 6 3 2 1 4 - 3 11
4. Унион Санта-Фе 6 3 2 1 11 - 10 11
5. Ньюэллс Олд Бойз 7 3 1 3 7 - 9 10
6. Химнасия Ла-Плата 7 2 3 2 5 - 6 9
7. Сан-Лоренсо 6 2 2 2 7 - 6 8
8. Атлетико Платенсе 7 2 2 3 6 - 9 8
9. Банфилд 6 2 2 2 5 - 4 8
10. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 9 - 8 8
11. Арсенал Саранди 7 1 5 1 8 - 8 8
12. Годой Крус 8 2 2 4 7 - 9 8
13. Аргентинос Хуниорс 6 2 1 3 6 - 7 7
14. Барракас Централь 6 1 3 2 6 - 8 6
15. Расинг Авельянеда 6 1 3 2 5 - 7 6
16. Колон 7 1 3 3 4 - 7 6
17. Тигре 7 1 3 3 10 - 13 6
18. Патронато Парана 6 1 2 3 7 - 10 5
19. Индепендьенте Авельянеда 7 1 2 4 8 - 10 5
20. Велес Сарсфилд 7 0 4 3 7 - 11 4
21. Альдосиви 7 1 1 5 5 - 14 4
22. Росарио Сентраль 6 1 1 4 5 - 9 4
23. Эстудиантес Ла Плата 6 1 1 4 5 - 9 4
24. Дефенса и Хустисия 6 1 1 4 4 - 8 4
25. Бока Хуниорс 6 1 1 4 4 - 9 4
26. Сармиенто 7 1 1 5 4 - 11 4
27. Тальерес Кордоба 6 0 3 3 3 - 6 3
28. Ланус 7 0 1 6 4 - 12 1
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      20'
      Федерико Асеведо получил желтую карточку от судьи
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      16'
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    • Желтая карточка
      10'
      Гастон Эрнандес получил желтую карточку от судьи
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