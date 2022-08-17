2:0
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаGaston Hernandez
1:0
16' ГолGaston Hernandez
20' Желтая карточкаFederico Gino
2:0
70' ПенальтиEzequiel Cerutti
75' Желтая карточкаСарате Мауро
90'+5
Ход матча
10'
16'
1:0
20'
70'
2:0
75'
27
Jalil
Elias
11
Барейро
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Jalil EliasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Барейро АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Кампи ГастонЗащитник
-
46 Силва ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
47 Agustin Giay
-
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сарате МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
79 Ayrton Costa
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
История личных встреч
Сан-Лоренсо
Атлетико Платенсе
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барейро Адам
|7 (3)
|0.5
|Ivan Leguizamon
|2
|0.14
|Вомбергар Андрес
|2
|0.14
|Cristian Nahuel Barrios
|2
|0.14
|Ezequiel Cerutti
|1 (1)
|0.07
|Jalil Elias
|1
|0.07
|Gaston Hernandez
|1
|0.07
|Agustin Giay
|1
|0.07
|Ортигоса Нестор
|1 (1)
|0.07
|Agustin Martegani
|0
|0
|Nicolas Fernandez5
|0
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Esquivel
|2
|0.14
|Vicente Taborda
|2
|0.14
|Сарате Мауро
|2 (2)
|0.14
|Rodrigo Contreras
|1
|0.07
|Nicolas Morgantini
|1
|0.07
|Alexis Sabella
|1
|0.07
|Mauro Bogado
|1
|0.07
|Бенитес Хорхе
|1
|0.07
|Ivan Gomez
|1
|0.07
|Horacio Tijanovich
|1
|0.07
|Ayrton Costa
|1
|0.07
|Бергессио Гонсало
|1 (1)
|0.07
|Juan Infante
|0
|0
|Ignacio Schor
|0
|0
|Sebastian Guerrero
|0
|0
Карточки
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Gattoni
|6
|0
|Gaston Hernandez
|4
|0
|Ezequiel Cerutti
|3
|0
|Jalil Elias
|3
|0
|Siro Rosane
|1
|1
|Мендез Начо
|2
|0
|Барейро Адам
|2
|0
|Agustin Giay
|2
|0
|Sebastian Alberto Torrico
|1
|0
|Сапата Кристиан
|1
|0
|Кампи Гастон
|1
|0
|Malcom Braida
|1
|0
|Nicolas Fernandez5
|1
|0
|Gonzalo Lujan Melli
|1
|0
|Ivan Leguizamon
|1
|0
|Jeremias James
|1
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Contreras
|4
|0
|Federico Gino
|4
|0
|Gaston Suso
|4
|0
|Carlos Villalba
|4
|0
|Сарате Мауро
|3
|0
|Juan Pablo Pignani
|3
|0
|Mauro Bogado
|1
|1
|Ramiro Hernandez
|1
|1
|Haibrany Ruiz Diaz
|1
|1
|Horacio Tijanovich
|2
|0
|Ivan Gomez
|1
|0
|Marcos Ledesma
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Alexis Sabella
|1
|0
|Ayrton Costa
|1
|0
|Vicente Taborda
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
6
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
4
40%
2
33%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
1
10%
1
17%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
11%
2
29%
1-15
3
33%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
14%
76-90
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
33%
5
50%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
16
16
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
25%
4
25%
31-45
5
31%
3
19%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
3
19%
6
38%
76-90
Пропущено
16
10
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
2
13%
3
30%
1-15
3
19%
3
30%
16-30
4
25%
1
10%
31-45
4
25%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
19%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Патронато Парана - Сан-Лоренсо 3:2 Сан-Лоренсо - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Тальерес Кордоба 1:1
Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Сан-Лоренсо - Расинг Кордова 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Атлетико Платенсе - Банфилд 3:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Тигре - Атлетико Платенсе 3:0
Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|13
|8
|4
|1
|14 - 6
|28
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|7
|4
|2
|14 - 7
|25
|3.
|Годой Крус
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|4.
|Уракан
|13
|6
|5
|2
|16 - 10
|23
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|7
|2
|4
|17 - 12
|23
|6.
|Ривер Плейт
|13
|6
|3
|4
|21 - 13
|21
|7.
|Расинг Авельянеда
|13
|5
|6
|2
|19 - 11
|21
|8.
|Патронато Парана
|13
|6
|3
|4
|19 - 15
|21
|9.
|Унион Санта-Фе
|12
|6
|3
|3
|20 - 19
|21
|10.
|Атлетико Платенсе
|14
|5
|6
|3
|15 - 13
|21
|11.
|Сан-Лоренсо
|14
|4
|8
|2
|19 - 15
|20
|12.
|Бока Хуниорс
|13
|6
|1
|6
|18 - 20
|19
|13.
|Тигре
|13
|4
|5
|4
|20 - 18
|17
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|14
|5
|2
|7
|17 - 18
|17
|15.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|2
|6
|11 - 14
|17
|16.
|Сармиенто
|14
|5
|2
|7
|15 - 19
|17
|17.
|Арсенал Саранди
|13
|3
|8
|2
|15 - 15
|17
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|4
|5
|4
|11 - 13
|17
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|20.
|Банфилд
|13
|3
|6
|4
|13 - 13
|15
|21.
|Дефенса и Хустисия
|13
|3
|6
|4
|11 - 13
|15
|22.
|Колон
|14
|3
|6
|5
|11 - 16
|15
|23.
|Барракас Централь
|13
|3
|5
|5
|14 - 19
|14
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|3
|3
|7
|12 - 16
|12
|25.
|Тальерес Кордоба
|12
|3
|3
|6
|8 - 11
|12
|26.
|Велес Сарсфилд
|13
|1
|7
|5
|13 - 17
|10
|27.
|Альдосиви
|13
|2
|2
|9
|7 - 21
|8
|28.
|Ланус
|13
|1
|4
|8
|11 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|3.
|Годой Крус
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|4.
|Патронато Парана
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|6.
|Бока Хуниорс
|7
|5
|0
|2
|14 - 11
|15
|7.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|14 - 4
|15
|8.
|Росарио Сентраль
|7
|4
|1
|2
|6 - 5
|13
|9.
|Атлетико Платенсе
|7
|3
|4
|0
|9 - 4
|13
|10.
|Сармиенто
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|11.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|12.
|Сан-Лоренсо
|8
|2
|6
|0
|12 - 9
|12
|13.
|Тигре
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|14.
|Уракан
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|15.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|5
|0
|7 - 5
|11
|16.
|Ривер Плейт
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|17.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|18.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|9
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|20.
|Арсенал Саранди
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|21.
|Колон
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|22.
|Барракас Централь
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|25.
|Банфилд
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|26.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|27.
|Ланус
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|28.
|Альдосиви
|6
|1
|1
|4
|2 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|7
|3
|3
|1
|7 - 6
|12
|2.
|Ривер Плейт
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|3.
|Атлетико Тукуман
|6
|3
|2
|1
|4 - 3
|11
|4.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|7.
|Сан-Лоренсо
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|9.
|Банфилд
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|10.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|11.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|12.
|Годой Крус
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|14.
|Барракас Централь
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|15.
|Расинг Авельянеда
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|16.
|Колон
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|17.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|18.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|20.
|Велес Сарсфилд
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|21.
|Альдосиви
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|22.
|Росарио Сентраль
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|23.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|24.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|25.
|Бока Хуниорс
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|26.
|Сармиенто
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|27.
|Тальерес Кордоба
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|28.
|Ланус
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес