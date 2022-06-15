0:1
Конец матча
0'
0:1
1' ГолRamiro Sordo
13' Желтая карточкаКаталан Матиас
28' Желтая карточкаWiller Ditta
45' Красная карточкаРафа II
0:1
83' Не забитый пенальтиNicolas Castro
85' Желтая карточкаAngelo Martino
87' Желтая карточкаЭррера Гидо
90' Желтая карточкаRodrigo Villagra
90' Желтая карточкаMartin Luciano
90'+9
Ход матча
1'
13'
28'
45'
83'
0:1
85'
87'
90'
90'
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
38
Matias
Godoy
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Matias GodoyПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Ramiro SordoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Tomas Jacob
-
-
-
13 Juan Sforza
-
-
27 Cingolani
-
24 Genaro Rossi
-
17 Justo Giani
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Ньюэллс Олд Бойз
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
13 матчей
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джиротти Федерико
|1
|0.33
|Enzo Hernan Diaz
|1
|0.33
|Matias Godoy
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Sordo
|2
|0.67
|Juan Manuel Garcia
|1
|0.33
|Francisco Gonzalez2
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафа II
|1
|1
|Эррера Гидо
|1
|0
|Каталан Матиас
|1
|0
|Angelo Martino
|1
|0
|Fernando Juarez III
|1
|0
|Enzo Hernan Diaz
|1
|0
|Rodrigo Villagra
|1
|0
|Matias Esquivel
|1
|0
|Santiago Toloza
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лема Кристиан
|0
|1
|Juan Manuel Garcia
|1
|0
|Julian Fernandez II
|1
|0
|Willer Ditta
|1
|0
|Juan Sforza
|1
|0
|Martin Luciano
|1
|0
|Guillermo Balzi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Универсидад Католика Чили - Тальерес Кордоба 0:1 Спортинг Кристал - Тальерес Кордоба 0:0
Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Спортинг Кристал 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Тальерес Кордоба - Универсидад Католика Чили 1:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Тальерес Кордоба - Атлетико Гуэмес 4:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Итусаиндо 3:1
Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Атлетико Платенсе
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Тигре
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Сармиенто
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|10.
|Патронато Парана
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Бока Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Тальерес Кордоба
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|16.
|Уракан
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|17.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|18.
|Ланус
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|19.
|Ривер Плейт
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|20.
|Колон
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|21.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|22.
|Барракас Централь
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|23.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|24.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|25.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|Банфилд
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|27.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|28.
|Альдосиви
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Патронато Парана
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Годой Крус
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Уракан
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Сармиенто
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|16.
|Тигре
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|19.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|20.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|24.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|25.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Тигре
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|19.
|Сармиенто
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|20.
|Тальерес Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|22.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|Уракан
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|26.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|27.
|Патронато Парана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0