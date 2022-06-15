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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Тальерес Кордоба
0:1
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
0:1
1' Гол
Ramiro Sordo
13' Желтая карточка
Каталан Матиас
28' Желтая карточка
Willer Ditta
45' Красная карточка
Рафа II
0:1
83' Не забитый пенальти
Nicolas Castro
85' Желтая карточка
Angelo Martino
87' Желтая карточка
Эррера Гидо
90' Желтая карточка
Rodrigo Villagra
90' Желтая карточка
Martin Luciano
90'+9
22
Эррера
Гидо
29
Gaston
Americo
Benavidez
4
Каталан
Матиас
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
32
Matias
Esquivel
18
Rodrigo
Villagra
24
Santiago
Toloza
38
Matias
Godoy
9
Майкл
Сантос
19
Джиротти
Федерико
12
Ramiro
Macagno
14
Armando
Mendez
25
Victor
Velazquez
4
Willer
Ditta
3
Martin
Luciano
20
Julian
Fernandez
II
26
Ramiro
Sordo
22
Marcos
Portillo
47
Guillermo
Balzi
44
Francisco
Gonzalez2
9
Juan
Manuel
Garcia
Тальерес Кордоба
4-4-2
Ньюэллс Олд Бойз
4-1-4-1

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Ньюэллс Олд Бойз

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

13 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
3:2
ЛП
2:2
КДМЗ4
1:1
КДМЗ4
3:1
С
1:0
С
1:2
С
2:1
ТМК
1:0
ТМК
0:1
П
1:1
КА
1:3
КА
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джиротти Федерико 1 0.33
Enzo Hernan Diaz 1 0.33
Matias Godoy 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Sordo 2 0.67
Juan Manuel Garcia 1 0.33
Francisco Gonzalez2 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафа II 1 1
Эррера Гидо 1 0
Каталан Матиас 1 0
Angelo Martino 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Enzo Hernan Diaz 1 0
Rodrigo Villagra 1 0
Matias Esquivel 1 0
Santiago Toloza 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лема Кристиан 0 1
Juan Manuel Garcia 1 0
Julian Fernandez II 1 0
Willer Ditta 1 0
Juan Sforza 1 0
Martin Luciano 1 0
Guillermo Balzi 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Универсидад Католика Чили - Тальерес Кордоба 0:1 Спортинг Кристал - Тальерес Кордоба 0:0
Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Спортинг Кристал 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Тальерес Кордоба - Универсидад Католика Чили 1:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Тальерес Кордоба - Атлетико Гуэмес 4:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Итусаиндо 3:1
Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Атлетико Платенсе 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Дефенса и Хустисия 1:0 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Эстудиантес Ла Плата 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Тигре 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Сентраль Кордоба Росарио 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Сармиенто 0:0 3 1 1 1 1 - 2 4
10. Патронато Парана 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Годой Крус 2 1 0 1 3 - 2 3
12. Аргентинос Хуниорс 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Бока Хуниорс 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Расинг Авельянеда 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Тальерес Кордоба 3 1 0 2 2 - 2 3
16. Уракан 0:1 3 1 0 2 2 - 3 3
17. Сан-Лоренсо 3 0 3 0 4 - 4 3
18. Ланус 2 0 2 0 1 - 1 2
19. Ривер Плейт 2 0 2 0 0 - 0 2
20. Колон 2 0 2 0 3 - 3 2
21. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 1 - 1 2
22. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
23. Арсенал Саранди 3 0 2 1 4 - 5 2
24. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 3 - 4 1
25. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 1 - 2 1
26. Банфилд 2 0 1 1 1 - 2 1
27. Росарио Сентраль 2 0 1 1 0 - 2 1
28. Альдосиви 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Патронато Парана 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Уракан 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Индепендьенте Авельянеда 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Сентраль Кордоба Росарио 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Сармиенто 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
12. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
13. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
14. Эстудиантес Ла Плата 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 4 - 4 2
16. Тигре 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
18. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
19. Колон 1 0 1 0 2 - 2 1
20. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
21. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
22. Арсенал Саранди 1 0 1 0 0 - 0 1
23. Росарио Сентраль 1 0 1 0 0 - 0 1
24. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
25. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
26. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
27. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Эстудиантес Ла Плата 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ланус 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Унион Санта-Фе 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Дефенса и Хустисия 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Арсенал Саранди 2 0 1 1 4 - 5 1
19. Сармиенто 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
20. Тальерес Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
22. Аргентинос Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Расинг Авельянеда 1 0 0 1 0 - 2 0
25. Уракан 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
26. Росарио Сентраль 1 0 0 1 0 - 2 0
27. Патронато Парана 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 49'
      Santiago Toloza уходит с поля. Хулиан Малатини выходит вместо него
    • 46'
      УДАЛЕНИЕ! - Рафа II увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Желтая карточка
      28'
      Willer Ditta получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      13'
      Каталан Матиас получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      1'
      Г О О О О Л - Рамиро Сордо бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Тальерес Кордоба 0:1 Ньюэллс Олд Бойз онлайн

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