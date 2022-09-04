  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Атлетико Платенсе
0:0
Конец матча
Эстудиантес Ла Плата
0'
12' Желтая карточка
Ivan Gomez
69' Желтая карточка
Mauro Menzdez
70' Желтая карточка
Морель Хорхе
85' Желтая карточка
Mateo Pellegrino
90' Желтая карточка
Ногера Фабьян
90'+6
22
Marcos
Ledesma
2
Ramiro
Hernandez
16
Haibrany
Ruiz
Diaz
6
Gaston
Suso
4
Nicolas
Morgantini
79
Ayrton
Costa
21
Ivan
Gomez
5
Carlos
Villalba
11
Vicente
Taborda
27
Rodrigo
Contreras
10
Сарате
Мауро
21
Андухар
Марьяно
5
Морель
Хорхе
18
Ногера
Фабьян
19
Пас
Нехуэн
29
Leonardo
Godoy
6
Мас
Эмануэль
20
Кастро
Мануэль
8
Сукуи
Фернандо
4
Leonardo
Heredia
17
Боселли
Мауро
10
Рольхейсер
Бенхамин
Атлетико Платенсе
5-3-2
Эстудиантес Ла Плата
5-3-2

История личных встреч

Атлетико Платенсе
Эстудиантес Ла Плата

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

16 матчей

12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
2:0
ПБНПАЗА
1:1
ПНЗА
1:2
ПБМ
1:0
ПБМ
0:1
ПБМ
2:1
ПБМ
1:1
ПБМ
1:2
ПБМ
0:0
ПБМ
2:0
ПБМ
0:2
ПБМ
1:1
ПБМ
0:0
ПБМ
1:1
ПБМ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Morgantini 2 0.12
Juan Esquivel 2 0.12
Ayrton Costa 2 0.12
Vicente Taborda 2 0.12
Сарате Мауро 2 (2) 0.12
Rodrigo Contreras 1 0.06
Alexis Sabella 1 0.06
Mauro Bogado 1 0.06
Бенитес Хорхе 1 0.06
Ivan Gomez 1 0.06
Horacio Tijanovich 1 0.06
Бергессио Гонсало 1 (1) 0.06
Juan Infante 0 0
Ignacio Schor 0 0
Sebastian Guerrero 0 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 3 (2) 0.18
Leandro Diaz III 2 0.12
Пьятти Пабло 2 0.12
Кастро Мануэль 2 0.12
Leonardo Godoy 1 0.06
Franco Zapiola 1 0.06
Морель Хорхе 1 0.06
Leonardo Heredia 1 0.06
Рохель Агустин 1 0.06
Рольхейсер Бенхамин 1 0.06
Мас Эмануэль 0 0
Лолло Лусиано 0 0
Сукуи Фернандо 0 0
Jorge Rodriguez I 0 0
Angel Gonzalez II 0 0
Mauro Menzdez 0 0

Карточки

Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Gino 5 0
Rodrigo Contreras 4 0
Gaston Suso 4 0
Carlos Villalba 4 0
Сарате Мауро 3 0
Juan Pablo Pignani 3 0
Mauro Bogado 1 1
Ramiro Hernandez 1 1
Haibrany Ruiz Diaz 1 1
Ivan Gomez 2 0
Horacio Tijanovich 2 0
Ayrton Costa 2 0
Marcos Ledesma 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Juan Infante 1 0
Alexis Sabella 1 0
Vicente Taborda 1 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морель Хорхе 6 0
Leandro Diaz III 4 1
Сукуи Фернандо 3 0
Jorge Rodriguez I 3 0
Leonardo Godoy 2 0
Рохель Агустин 2 0
Mateo Pellegrino 2 0
Gonzalo Agustin Pineiro 2 0
Пьятти Пабло 1 0
Андухар Марьяно 1 0
Лолло Лусиано 1 0
Мас Эмануэль 1 0
Вальдес Бруно 1 0
Ногера Фабьян 1 0
Carlo Lattanzio 1 0
Кастро Мануэль 1 0
Пас Нехуэн 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Eros Mancuso 1 0
Franco Zapiola 1 0
Aaron Spetale 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
4
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
12 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
1
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
5
50%
2
50%
76-90

Пропущено

3
11
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
1
33%
3
27%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

8
11
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
3
27%
31-45
3
38%
1
9%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
4
36%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
3
43%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

18
15
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
28%
4
27%
31-45
4
22%
1
7%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
6
33%
6
40%
76-90

Пропущено

12
18
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
3
25%
3
17%
1-15
4
33%
2
11%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
1
8%
8
44%
46-60
1
8%
4
22%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Платенсе
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Аргентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 3:1
Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атланта - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сантамарина Тандил 1:0
Аргентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Рафаэла - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Лоренсо - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Гильермо Браун 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Чакарита Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Браун Адроге 1:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Дефенсорес де Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Мартин Тукуман 0:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 17 9 6 2 19 - 8 33
2. Атлетико Тукуман 16 9 5 2 19 - 8 32
3. Уракан 17 8 7 2 21 - 12 31
4. Расинг Авельянеда 17 7 7 3 24 - 14 28
5. Годой Крус 16 8 4 4 20 - 14 28
6. Аргентинос Хуниорс 17 8 3 6 18 - 15 27
7. Бока Хуниорс 1:1 17 8 3 6 22 - 22 27
8. Ривер Плейт 16 7 5 4 25 - 14 26
9. Атлетико Платенсе 17 6 8 3 17 - 13 26
10. Патронато Парана 17 6 6 5 22 - 19 24
11. Сан-Лоренсо 16 5 9 2 22 - 17 24
12. Ньюэллс Олд Бойз 17 6 5 6 15 - 16 23
13. Эстудиантес Ла Плата 17 6 5 6 16 - 17 23
14. Унион Санта-Фе 16 6 5 5 20 - 22 23
15. Тигре 17 5 7 5 24 - 22 22
16. Росарио Сентраль 17 6 4 7 13 - 16 22
17. Сармиенто 17 6 4 7 18 - 21 22
18. Барракас Централь 16 5 5 6 18 - 24 20
19. Арсенал Саранди 16 3 10 3 16 - 17 19
20. Колон 1:1 17 4 7 6 14 - 19 19
21. Сентраль Кордоба Росарио 17 5 3 9 19 - 25 18
22. Дефенса и Хустисия 16 4 6 6 14 - 18 18
23. Банфилд 16 4 6 6 15 - 17 18
24. Индепендьенте Авельянеда 17 3 6 8 16 - 22 15
25. Тальерес Кордоба 16 3 6 7 12 - 16 15
26. Альдосиви 17 3 4 10 11 - 25 13
27. Велес Сарсфилд 17 1 9 7 17 - 23 12
28. Ланус 17 2 5 10 15 - 26 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 8 6 2 0 14 - 3 20
2. Химнасия Ла-Плата 8 6 2 0 12 - 2 20
3. Аргентинос Хуниорс 9 6 1 2 12 - 7 19
4. Бока Хуниорс 1:1 9 6 1 2 16 - 12 19
5. Расинг Авельянеда 9 5 3 1 16 - 6 18
6. Эстудиантес Ла Плата 9 5 3 1 11 - 7 18
7. Патронато Парана 9 5 3 1 12 - 5 18
8. Годой Крус 7 5 2 0 11 - 4 17
9. Уракан 8 5 2 1 12 - 4 17
10. Росарио Сентраль 9 5 1 3 7 - 6 16
11. Атлетико Платенсе 9 3 6 0 9 - 4 15
12. Сармиенто 8 4 2 2 11 - 8 14
13. Барракас Централь 9 4 2 3 12 - 12 14
14. Ривер Плейт 7 4 1 2 11 - 6 13
15. Колон 1:1 9 3 4 2 10 - 11 13
16. Тигре 8 3 4 1 11 - 6 13
17. Сан-Лоренсо 9 2 7 0 13 - 10 13
18. Тальерес Кордоба 8 3 2 3 9 - 9 11
19. Унион Санта-Фе 8 3 2 3 9 - 11 11
20. Дефенса и Хустисия 8 2 5 1 7 - 6 11
21. Арсенал Саранди 8 2 5 1 8 - 8 11
22. Сентраль Кордоба Росарио 8 3 1 4 10 - 12 10
23. Ньюэллс Олд Бойз 8 2 4 2 7 - 6 10
24. Ланус 8 2 3 3 9 - 10 9
25. Индепендьенте Авельянеда 8 2 3 3 6 - 8 9
26. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
27. Банфилд 9 1 4 4 9 - 13 7
28. Альдосиви 8 2 1 5 6 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 9 3 5 1 9 - 8 14
2. Ривер Плейт 9 3 4 2 14 - 8 13
3. Ньюэллс Олд Бойз 9 4 1 4 8 - 10 13
4. Химнасия Ла-Плата 9 3 4 2 7 - 6 13
5. Унион Санта-Фе 8 3 3 2 11 - 11 12
6. Атлетико Тукуман 8 3 3 2 5 - 5 12
7. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Атлетико Платенсе 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Банфилд 7 3 2 2 6 - 4 11
10. Годой Крус 9 3 2 4 9 - 10 11
11. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 8 - 8 10
12. Тигре 9 2 3 4 13 - 16 9
13. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
14. Бока Хуниорс 1:1 8 2 2 4 6 - 10 8
15. Сармиенто 9 2 2 5 7 - 13 8
16. Арсенал Саранди 8 1 5 2 8 - 9 8
17. Аргентинос Хуниорс 8 2 2 4 6 - 8 8
18. Дефенса и Хустисия 8 2 1 5 7 - 12 7
19. Росарио Сентраль 8 1 3 4 6 - 10 6
20. Патронато Парана 8 1 3 4 10 - 14 6
21. Индепендьенте Авельянеда 9 1 3 5 10 - 14 6
22. Барракас Централь 7 1 3 3 6 - 12 6
23. Альдосиви 9 1 3 5 5 - 14 6
24. Колон 1:1 8 1 3 4 4 - 8 6
25. Эстудиантес Ла Плата 8 1 2 5 5 - 10 5
26. Велес Сарсфилд 9 0 5 4 10 - 15 5
27. Тальерес Кордоба 8 0 4 4 3 - 7 4
28. Ланус 9 0 2 7 6 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    12'
    Иван Гомес получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Атлетико Платенсе 0:0 Эстудиантес Ла Плата онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     