0:0
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаIvan Gomez
69' Желтая карточкаMauro Menzdez
70' Желтая карточкаМорель Хорхе
85' Желтая карточкаMateo Pellegrino
90' Желтая карточкаНогера Фабьян
90'+6
Ход матча
12'
69'
70'
85'
90'
79
Ayrton
Costa
21
Ivan
Gomez
10
Сарате
Мауро
19
Пас
Нехуэн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Сарате МауроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Пас НехуэнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Толедо ЭрнанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
25 Eros Mancuso
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
История личных встреч
Атлетико Платенсе
Эстудиантес Ла Плата
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
16 матчей
12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Morgantini
|2
|0.12
|Juan Esquivel
|2
|0.12
|Ayrton Costa
|2
|0.12
|Vicente Taborda
|2
|0.12
|Сарате Мауро
|2 (2)
|0.12
|Rodrigo Contreras
|1
|0.06
|Alexis Sabella
|1
|0.06
|Mauro Bogado
|1
|0.06
|Бенитес Хорхе
|1
|0.06
|Ivan Gomez
|1
|0.06
|Horacio Tijanovich
|1
|0.06
|Бергессио Гонсало
|1 (1)
|0.06
|Juan Infante
|0
|0
|Ignacio Schor
|0
|0
|Sebastian Guerrero
|0
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Мауро
|3 (2)
|0.18
|Leandro Diaz III
|2
|0.12
|Пьятти Пабло
|2
|0.12
|Кастро Мануэль
|2
|0.12
|Leonardo Godoy
|1
|0.06
|Franco Zapiola
|1
|0.06
|Морель Хорхе
|1
|0.06
|Leonardo Heredia
|1
|0.06
|Рохель Агустин
|1
|0.06
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0.06
|Мас Эмануэль
|0
|0
|Лолло Лусиано
|0
|0
|Сукуи Фернандо
|0
|0
|Jorge Rodriguez I
|0
|0
|Angel Gonzalez II
|0
|0
|Mauro Menzdez
|0
|0
Карточки
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Gino
|5
|0
|Rodrigo Contreras
|4
|0
|Gaston Suso
|4
|0
|Carlos Villalba
|4
|0
|Сарате Мауро
|3
|0
|Juan Pablo Pignani
|3
|0
|Mauro Bogado
|1
|1
|Ramiro Hernandez
|1
|1
|Haibrany Ruiz Diaz
|1
|1
|Ivan Gomez
|2
|0
|Horacio Tijanovich
|2
|0
|Ayrton Costa
|2
|0
|Marcos Ledesma
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Alexis Sabella
|1
|0
|Vicente Taborda
|1
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морель Хорхе
|6
|0
|Leandro Diaz III
|4
|1
|Сукуи Фернандо
|3
|0
|Jorge Rodriguez I
|3
|0
|Leonardo Godoy
|2
|0
|Рохель Агустин
|2
|0
|Mateo Pellegrino
|2
|0
|Gonzalo Agustin Pineiro
|2
|0
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Андухар Марьяно
|1
|0
|Лолло Лусиано
|1
|0
|Мас Эмануэль
|1
|0
|Вальдес Бруно
|1
|0
|Ногера Фабьян
|1
|0
|Carlo Lattanzio
|1
|0
|Кастро Мануэль
|1
|0
|Пас Нехуэн
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Eros Mancuso
|1
|0
|Franco Zapiola
|1
|0
|Aaron Spetale
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
4
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
12 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
1
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
5
50%
2
50%
76-90
Пропущено
3
11
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
1
33%
3
27%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
8
11
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
3
27%
31-45
3
38%
1
9%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
4
36%
76-90
Пропущено
9
7
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
3
43%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
18
15
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
28%
4
27%
31-45
4
22%
1
7%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
6
33%
6
40%
76-90
Пропущено
12
18
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
3
25%
3
17%
1-15
4
33%
2
11%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
1
8%
8
44%
46-60
1
8%
4
22%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Аргентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 3:1
Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атланта - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сантамарина Тандил 1:0
Аргентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Рафаэла - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Лоренсо - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Гильермо Браун 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Чакарита Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Браун Адроге 1:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Дефенсорес де Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Мартин Тукуман 0:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|17
|9
|6
|2
|19 - 8
|33
|2.
|Атлетико Тукуман
|16
|9
|5
|2
|19 - 8
|32
|3.
|Уракан
|17
|8
|7
|2
|21 - 12
|31
|4.
|Расинг Авельянеда
|17
|7
|7
|3
|24 - 14
|28
|5.
|Годой Крус
|16
|8
|4
|4
|20 - 14
|28
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|17
|8
|3
|6
|18 - 15
|27
|7.
|Бока Хуниорс
|1:1
|17
|8
|3
|6
|22 - 22
|27
|8.
|Ривер Плейт
|16
|7
|5
|4
|25 - 14
|26
|9.
|Атлетико Платенсе
|17
|6
|8
|3
|17 - 13
|26
|10.
|Патронато Парана
|17
|6
|6
|5
|22 - 19
|24
|11.
|Сан-Лоренсо
|16
|5
|9
|2
|22 - 17
|24
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|6
|5
|6
|15 - 16
|23
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|17
|6
|5
|6
|16 - 17
|23
|14.
|Унион Санта-Фе
|16
|6
|5
|5
|20 - 22
|23
|15.
|Тигре
|17
|5
|7
|5
|24 - 22
|22
|16.
|Росарио Сентраль
|17
|6
|4
|7
|13 - 16
|22
|17.
|Сармиенто
|17
|6
|4
|7
|18 - 21
|22
|18.
|Барракас Централь
|16
|5
|5
|6
|18 - 24
|20
|19.
|Арсенал Саранди
|16
|3
|10
|3
|16 - 17
|19
|20.
|Колон
|1:1
|17
|4
|7
|6
|14 - 19
|19
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|17
|5
|3
|9
|19 - 25
|18
|22.
|Дефенса и Хустисия
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|23.
|Банфилд
|16
|4
|6
|6
|15 - 17
|18
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|17
|3
|6
|8
|16 - 22
|15
|25.
|Тальерес Кордоба
|16
|3
|6
|7
|12 - 16
|15
|26.
|Альдосиви
|17
|3
|4
|10
|11 - 25
|13
|27.
|Велес Сарсфилд
|17
|1
|9
|7
|17 - 23
|12
|28.
|Ланус
|17
|2
|5
|10
|15 - 26
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|4.
|Бока Хуниорс
|1:1
|9
|6
|1
|2
|16 - 12
|19
|5.
|Расинг Авельянеда
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|5
|3
|1
|11 - 7
|18
|7.
|Патронато Парана
|9
|5
|3
|1
|12 - 5
|18
|8.
|Годой Крус
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|9.
|Уракан
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|10.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|1
|3
|7 - 6
|16
|11.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|6
|0
|9 - 4
|15
|12.
|Сармиенто
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|13.
|Барракас Централь
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|14.
|Ривер Плейт
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|15.
|Колон
|1:1
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|16.
|Тигре
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|17.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|7
|0
|13 - 10
|13
|18.
|Тальерес Кордоба
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|19.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|20.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|5
|1
|7 - 6
|11
|21.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|24.
|Ланус
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|26.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|27.
|Банфилд
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|28.
|Альдосиви
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|9
|3
|5
|1
|9 - 8
|14
|2.
|Ривер Плейт
|9
|3
|4
|2
|14 - 8
|13
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|5.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|6.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|7.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|10.
|Годой Крус
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|11.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|12.
|Тигре
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|14.
|Бока Хуниорс
|1:1
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|15.
|Сармиенто
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|16.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|18.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|19.
|Росарио Сентраль
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|20.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|21.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|1
|3
|5
|10 - 14
|6
|22.
|Барракас Централь
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|23.
|Альдосиви
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|24.
|Колон
|1:1
|8
|1
|3
|4
|4 - 8
|6
|25.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|26.
|Велес Сарсфилд
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|27.
|Тальерес Кордоба
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|28.
|Ланус
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес